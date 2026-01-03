Alergi la maratoane, dar mai faci și fizioterapie! Mihai Găinușă știe când să pună „stop”
Cancan.ro, 3 ianuarie 2026 23:50
Mihai Găinușă, 55 de ani, rămâne sportiv când alții se retrag definitiv din carieră. CANCAN.RO l-a reperat într-o fază pe care mulți alergători o detestă, dar este absolut necesară. La recuperare medicală! Deși nu pare […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
23:50
Alergi la maratoane, dar mai faci și fizioterapie! Mihai Găinușă știe când să pună „stop” # Cancan.ro
Mihai Găinușă, 55 de ani, rămâne sportiv când alții se retrag definitiv din carieră. CANCAN.RO l-a reperat într-o fază pe care mulți alergători o detestă, dar este absolut necesară. La recuperare medicală! Deși nu pare […]
Acum o oră
23:40
Ocean’s 14 revine cu distribuția originală, dar fără Sandra Bullock: ce pregătește George Clooney pentru marea reuniune # Cancan.ro
Ocean’s 14 promite să fie una dintre cele mai spectaculoase reveniri cinematografice ale ultimilor ani. Confirmările făcute de George Clooney au reaprins entuziasmul fanilor, dar au ridicat și semne de întrebare, după ce un nume […]
23:40
Ce amendă primești dacă arunci gunoi pe stradă, în Doha. Dan Negru a rămas mască: ”Dacă ești turist și nu plătești, nu poți să ieși din țară” # Cancan.ro
Aflat într-o vacanță în Doha, capitala Qatarului, Dan Negru s-a declarat impresionat de nivelul ridicat de siguranță și de modul strict în care sunt aplicate legile în această țară. Experiența trăită într-unul dintre cele mai […]
23:30
Berlin, în beznă și frig! Zeci de mii de locuințe fără curent, după o pană majoră în urma unui incendiu # Cancan.ro
Potrivit presei germane, un incident grav a aruncat sud-vestul Berlinului în întuneric chiar în plină iarnă. Aproximativ 45.000–50.000 de gospodării și peste 2.000 de firme au rămas fără electricitate, iar autoritățile investighează posibilitatea unui sabotaj. […]
23:30
Gabriel Cotabiță și Horia Moculescu au lăsat un gol imens! Aurelian Temișan: ”Dumnezeu a avut alte planuri” # Cancan.ro
Aurelian Temișan a pășit în 2026 cu rezoluții bine stabilite. Știe exact care este planul pentru anul care tocmai a sosit și ne pregătește surprize importante. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul a vorbit și despre […]
23:20
Adela Popescu și Dan Bordeianu: dragostea ca-n telenovele, trăită pe bune. Povestea care a făcut o țară să creadă în iubire! # Cancan.ro
Au fost frumoși, tineri și atât de îndrăgostiți încât păreau decupați dintr-o reclamă la ciocolată. S-au cunoscut pe platourile de filmare, s-au iubit sub lumini, camere și priviri curioase, iar acum, la 20 de ani […]
Acum 2 ore
23:10
El a plecat la Survivor, ea e epuizată emoțional! Bella Santiago: „A fost cel mai dureros sacrificiu” # Cancan.ro
Anul 2026 o găsește pe Bella Santiago mai deschisă ca oricând. Departe de soțul ei, plecat la Survivor, cu dorul de familie și cu presiunea succesului pe umeri, artista vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre […]
23:10
Jorge, clipe de panică în Thailanda! A ajuns de urgență la spital: ”Două zile nu am ieșit din cameră” # Cancan.ro
Jorge a plecat în vacanță cu entuziasm, însă prima sa experiență în Thailanda s-a dovedit a fi departe de ceea ce își imaginase. Artistul le-a împărtășit urmăritorilor din mediul online că vizita într-o destinație mult […]
23:00
Familia lui Tommy Lee Jones, prima reacție după moartea subită a fiicei actorului. Victoria a fost găsită fără viață într-o cameră de hotel # Cancan.ro
Familia lui Tommy Lee Jones a avut o primă reacție după tragica moarte a fiicei actorului, Victoria. Membrii familiei au făcut apel la opinia publică să le respecte durerea și să manifeste decență în legătură […]
22:50
Cum arăta Ioana Băsescu în 2007. Imagine rară cu fiica cea mare a fostului președinte al României # Cancan.ro
O fotografie din 2007, scoasă la lumină din arhiva CANCAN.RO, o surprinde pe Ioana Băsescu într-un moment de libertate totală, imediat după divorț. Îmbrăcată în alb, relaxată și cu o cheie strânsă în mână, fiica […]
22:30
Animale sălbatice în centrul Capitalei! 3 vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere de la Muzeul Antipa # Cancan.ro
Apariția animalelor sălbatice în marile orașe stârnește tot mai des curiozitatea publicului și ridică întrebări legate de adaptarea faunei la mediul urban. Un astfel de exemplu a fost surprins recent chiar în inima Capitalei, unde […]
22:20
Povestea bancherului-erou din Elveția. A salvat 10 tineri din incendiul din Crans-Montana, după ce a primit un apel de la fiica sa # Cancan.ro
Un bărbat din Elveția a salvat zece tineri din incendiul din Crans-Montana forțând o ușă de urgență după ce fiica sa adolescentă l-a sunat implorându-l să facă ceva pentru a-i ajuta pe oamenii blocați în […]
Acum 4 ore
21:20
Țara de lângă România care reintroduce serviciul militar obligatoriu. Sunt vizați toți tinerii cu vârste între 19 și 27 de ani # Cancan.ro
O țară vecină României a decis să reintroducă serviciul militar obligatoriu pentru tinerii cu vârste între 19 și 27 de ani, ca răspuns la tensiunile regionale și la conflictul din Ucraina. Decizia a fost motivată […]
20:40
Gigi Becali a părăsit petrecerea de Revelion, cu o oră înainte de Anul Nou. Care a fost motivul # Cancan.ro
În noaptea dintre ani, Gigi Becali a ales să înceapă Anul Nou într-un mod inedit, mergând mai întâi la biserică pentru a participa la liturghia specială, iar apoi la petrecere alături de familie și prieteni. […]
Acum 6 ore
19:50
În România, salariul unui polițist este un subiect de interes atât pentru cei care iau în calcul o carieră în structurile de ordine publică, cât și pentru publicul larg. Venitul nu este unul standard pentru […]
19:10
Categoria de tineri din România care pot face școala de șoferi gratis. Cine acoperă finanțarea # Cancan.ro
Începând cu anul 2026, pentru o categorie de tineri din România se deschide posibilitatea de a urma școala de șoferi fără a suporta costurile integrale. Această oportunitate vine în sprijinul celor care provin din medii […]
19:00
Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze! -Eu sunt singură, tu ești singur. Știi ce înseamnă asta? -Nimeni nu vrea. Alte bancuri amuzante Aş vrea să […]
18:20
Mesajul transmis de Loredana Groza, după înmormântarea tatălui ei: ”Sunt alături de toți cei care au pierdut un părinte” # Cancan.ro
Loredana Groza a transmis un mesaj public la scurt timp după înmormântarea tatălui său, prin care a vorbit despre pierderea suferită și despre recunoștința față de cei care i-au fost alături în aceste momente dificile. […]
Acum 8 ore
17:40
Impozitul imens pe care trebuie să-l plătească un bucureștean pentru un apartament din sectorul 6. Are 3 camere # Cancan.ro
Un bucureștean a rămas surprins de suma pe care trebuie să o achite la început de an pentru apartamentul său din Sectorul 6, după publicarea noilor impozite locale. Valoarea considerată uriașă de către proprietar a […]
17:40
„Pancone Italiano” le dă clasă tuturor! Daniel Pancu și soția, puși pe cheltuială la început de 2026 # Cancan.ro
CANCAN.RO l-a surprins pe Daniel Pancu într-o ipostază rară pentru această perioadă tensionată din Superligă, departe de vestiar și de presiunea rezultatelor. Venit la București pentru a-și petrece Revelionul, Pancone a fost văzut la mall […]
17:40
Este weekend și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui test de inteligență destul de dificil. Tot ce trebuie să faci este […]
17:20
Mihai Voropchievici nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: „Le oferă șansa să-și schimbe viața” # Cancan.ro
Începutul de an vine cu o energie intensă și cu promisiuni mari pentru toate semnele zodiacale. Potrivit celebrului Mihai Voropchievici, 2026 se anunță un al transformărilor, al deciziilor curajoase și al oportunităților care pot schimba […]
16:50
Tatăl criminalului Mihaelei din Teleorman și-a dat foc în mijlocul orașului. A strigat că nu mai suportă situația în care se află # Cancan.ro
Un gest extrem, petrecut în plină zi și într-un loc public, a șocat comunitatea din Turnu Măgurele. Un bărbat în vârstă, aflat în centrul unui caz care a cutremurat opinia publică în ultimele luni, a […]
16:40
Suma fabuloasă pe care au plătit-o românii pentru Revelion la Sinaia. Cât o mașină la mâna a doua # Cancan.ro
Ca în fiecare an, sărbătorile de iarnă au umplut stațiunile de la munte. Și în acest an mulți au fost românii care au ales să petreacă atât Crăciunul, cât și Revelionul la munte. Distracția a […]
Acum 12 ore
15:50
Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună. Pe […]
15:50
Motivul real pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are ținuta atipică, de fapt # Cancan.ro
Anul 2026 a început în doliu pentru Loredana. Cântăreața și-a pierdut tatăl în ultima zi din 2025, iar ieri, 2 ianuarie, acesta a fost înmormântat. Vasile Groza s-a stins din viață la vârsta de 88 […]
15:50
Artista din România s-a retras din lumina reflectoarelor! Care este motivul: ”Știu ce înseamnă televiziunea. Am preferat să stau deoparte” # Cancan.ro
Vacanță după vacanță pentru Maria Constantin în 2025! Artista dezvăluie, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că în 2025 a fost mai mult pe drumuri decât acasă, bifând destinații exotice și europene, motiv pentru care a ales […]
15:40
Când e bine să despodobești bradul, de fapt. Atragi ghinionul dacă îl strângi prea devreme # Cancan.ro
Pe măsură ce zilele de sărbătoare se apropie de final, iar atmosfera festivă începe să se estompeze, tot mai multe familii se confruntă cu aceeași dilemă: care este momentul potrivit pentru a strânge bradul de […]
15:30
Iulian a fost găsit mort la doar 22 de ani, după ce familia l-a dat dispărut. O fetiță de doar doi ani a rămas acum orfană de tată # Cancan.ro
Durere fără margini pentru o familie din Vrancea. Iulian, un tânăr de numai 22 de ani, s-a stins din viață. Tânărul a lăsat în urma lui o fetiță de numai doi ani care nu o […]
15:20
Și-a trădat iubitul fotbalist cu idolul lui, iar acum plătește scump. Blonda celebră a stârnit un scandal monstru # Cancan.ro
Povestea dezvăluită de CANCAN.RO a aruncat internetul în aer la început de 2026. Alix Earle a fost surprinsă de Revelion la braț cu Tom Brady, la scurt timp după despărțirea de jucătorul NFL Braxton Berrios. […]
15:00
SUA au atacat Venezuela. Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați de trupele americane # Cancan.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că țara sa a efectuat un „atac pe scară largă împotriva Venezuelei”, în urma căruia forțele americane „l-au capturat pe liderul țării, președintele Nicolas Maduro”, și pe soția […]
14:40
Hidroelectrica a făcut anunțul. Ce se va întâmpla cu prețul energiei electrice pentru casnici, în ianuarie 2026 # Cancan.ro
Hidroelectrica își menține poziția de cel mai accesibil furnizor de energie electrică pentru populație și în perspectiva începutului anului 2026. Compania a publicat oferta destinată clienților casnici pentru luna ianuarie, iar aceasta confirmă continuitatea prețului […]
14:40
Sișu și Puya, fotografie de colecție din arhiva CANCAN! Fără filtre, fără PR, doar hip-hop trăit pe bune, în Sălăjan # Cancan.ro
CANCAN.RO a pus mâna pe o fotografie care plutea prin aerul de cartier ca un fum greu la miez de noapte. Găsită prin zona Sălăjan, la metrou, poza pare desprinsă dintr-o epocă în care hip-hop-ul […]
14:30
Baba Vanga, previziune sumbră pentru 2026. E anul marilor schimbări: ”Banii nu vor mai fi purtați, ci vor curge prin sârme” # Cancan.ro
Celebra clarvăzătoare bulgară Baba Vanga anunță un an greu pentru întreaga lumea. Pentru anul 2026 aceasta a prezis evenimente tulburătoare, de la tehnologii care scapă de sub control, la crize globale și dispariția banilor fizici. […]
14:20
Mara Bănică, mesaj dur pentru cei care au criticat-o că și-a făcut lifting facial: ”Era mai bine să fi spus că m-am apucat de yoga?!” # Cancan.ro
Anul 2026 a început pentru Mara Bănică cu o transformare vizibilă, atât pe plan personal, cât și profesional. Prezentatoarea TV a trecut recent printr-o procedură estetică de lifting facial, care a schimbat semnificativ aspectul său […]
13:40
Monica Roșu s-a reinventat departe de lumina reflectoarelor. Cu ce se ocupă fosta gimnastă, la 20 de ani de la retragere # Cancan.ro
În urmă cu două decenii, Monica Roșu, una dintre marile gimnaste ale României, își încheia cariera. În ciudat performanțelor, aceasta a fost nevoită să se retragă din cauza problemelor de sănătate. Cum arată acum marea […]
13:00
Cât costă să deschizi un magazin online în 2026. Costurile estimative necesare la început # Cancan.ro
Deschiderea unui magazin online în 2026 poate să fie o idee de afacere surprinzător de profitabilă, spun experții. Spre deosebire de un business clasic, cu chirii și cheltuieli fixe mari, comerțul online presupune costuri inițiale […]
12:50
Ce îl „bântuie” pe Yamato Zaharia și la început de 2026: „Soarta ne aduce împreună și în noul an” # Cancan.ro
Yamato Zaharia începe 2026 sunt semnul singurătății, așa cum a făcut-o în ultimii ani. Luptătorul nu se teme de ceea ce i-ar putea aduce noul an, însă recunoaște că viața personală a rămas pe ultimul […]
12:40
În perioada sărbătorilor, mesele îmbelșugate și petrecerile devin ocazii în care consumul de alcool crește semnificativ. Vasile Ioana avertizează însă că exagerarea poate avea consecințe atât fizice, cât și morale, iar cumpătul rămâne cheia pentru […]
12:10
Tragedie românească în Italia, chiar în Ajunul Anului Nou! Sergiu Țârnă, un tânăr moldovean în vârstă de 25 de ani, a fost găsit mort pe un câmp din apropierea Veneției. Tânărul avea o rană gravă […]
12:00
Ce obiecte trebuie să ai în casă la început de an, potrivit experților feng shui. Țin bolile la distanță! # Cancan.ro
Luna ianuarie este considerată, în feng shui, momentul ideal pentru un restart energetic al locuinței. După agitația sărbătorilor, specialiștii recomandă curățarea casei, reorganizarea spațiilor și introducerea unor obiecte care să susțină sănătatea, armonia familială și […]
11:40
Primele declarații ale patronului barului din Elveția, care a ars în Crans Montana: ”Nu putem dormi, nu putem mânca” # Cancan.ro
O adevărată tragedie a avut loc în Elveția, în noaptea dintre ani. Peste 40 de persoane au murit și alte 100 au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc într-un bar din […]
11:40
România este renumită nu doar pentru frumusețea peisajelor sale montane, ci și pentru sporturile de iarnă. Prima pârtie de schi din țară a fost mai mult decât un simplu traseu acoperit de zăpadă: a marcat […]
Acum 24 ore
11:10
Oana Roman a trecut recent prin momente extrem de tensionate, după ce fiica sa, Isabela, a acuzat o stare accentuată de rău în plină noapte. Situația a devenit alarmantă în jurul orei 3 dimineața, când […]
11:00
Dorian Popa, investiție uriașă! A pus încălzire pentru palmierii din curte: ”Toți băieții mei sunt în priză!” # Cancan.ro
După ce și-a surprins fanii cu modul în care și-a decorat curtea de Crăciun, Dorian Popa a venit acum cu o nouă „surpriză” ce i-a mirat pe mulți dintre urmăritorii săi. Artistul a investit mult […]
10:30
Noaptea de Revelion continuă să fie, de la un an la altul, una dintre cele mai intense și mai rentabile perioade pentru șoferii de ride-sharing din marile orașe ale României. Cererea crescută, tarifele dinamice și […]
09:50
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de logică! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
09:20
ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național, în luna decembrie # Cancan.ro
ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, a fost în luna decembrie 2025, liderul absolut al internetului în România. Potrivit cifrelor furnizate prin intermediul SATI (Studiul de Audiență și Trafic de Internet), la […]
09:20
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună # Cancan.ro
Într-un context economic în care costul vieții continuă să crească în marile orașe ale României, piața chiriilor rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte pentru studenți, tineri angajați și persoane cu venituri reduse. Totuși, începutul […]
09:00
Horoscop Balanță 2026: moral, dragoste, carieră și bani. Un an al schimbării, maturizării și alegerilor asumate # Cancan.ro
Anul 2026 vine pentru Balanțe cu schimbări profunde, decizii importante și momente de claritate care pot redefini complet direcția vieții. Dragostea se transformă, cariera capătă sens, iar echilibrul interior devine prioritate. Este un an al […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.