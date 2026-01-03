Trump: SUA vor conduce Venezuela pe durata tranziției și sunt pregătite de al doilea atac. O nouă amenințare
Digi24.ro, 4 ianuarie 2026 00:20
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, sâmbătă, după ce Nicolas Maduro a fost capturat într-o operațiune spectaculoasă coordonată de către forțele speciale din armata americană, că Statele Unite vor prelua conducerea Venezuelei într-o perioadă de tranziţie „judicioasă” către democraţie şi a ameninţat cu un al doilea atac şi mai puternic, dacă SUA vor fi împiedicate să facă aceasta. Casa Albă a publicat un mesaj cu ton amenințător, la scurt timp după conferința de presă susținută de Donald Trump.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
00:40
Cei doi administratori ai barului care a ars în Crans-Montana sunt anchetaţi de procurorii elveţieni # Digi24.ro
Cele două persoane care administrau barul elveţian care a luat foc în timpul petrecerii de Revelion, o tragedie în care au pierit 40 de persoane, sunt anchetate penal pentru suspiciuni de infracţiuni, între care omor din neglijenţă, au declarat sâmbătă procurorii, relatează Reuters.
Acum o oră
00:20
Trump: SUA vor conduce Venezuela pe durata tranziției și sunt pregătite de al doilea atac. O nouă amenințare # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, sâmbătă, după ce Nicolas Maduro a fost capturat într-o operațiune spectaculoasă coordonată de către forțele speciale din armata americană, că Statele Unite vor prelua conducerea Venezuelei într-o perioadă de tranziţie „judicioasă” către democraţie şi a ameninţat cu un al doilea atac şi mai puternic, dacă SUA vor fi împiedicate să facă aceasta. Casa Albă a publicat un mesaj cu ton amenințător, la scurt timp după conferința de presă susținută de Donald Trump.
Acum 2 ore
23:40
TAROM anunță posibile perturbări ale zborurilor duminică spre și dinspre Amsterdam. Recomandări pentru pasageri # Digi24.ro
Compania TAROM anunţă că şi duminică sunt aşteptate perturbări în operarea Aeroportului Amsterdam Schiphol, din cauza ninsorilor puternice. Astfel, zborurile ar putea avea întârzieri sau ar putea fi anulate, pasagerii fiind sfătuiţi să verifice statusul acestora.
23:10
Ilie Bolojan își dorește mai multe investiții străine în România: „Înseamnă transfer de tehnologie, asta înseamnă locuri de muncă” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă la Digi24, că după reforma administrativă care va avea loc în luna ianuarie şi după adoptarea bugetului de stat, România trebuie să se concentreze pe investiţii, în principal în zona energiei, lucru care ar aduce stabilitate în economie.
Acum 4 ore
22:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seara, la Digi24, că, de la 1 ianuarie, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, iar acest lucru reprezintă contribuţia proprietarilor de case şi apartamente la bugetul local. Cu aceşti bani, administraţiile locale vor putea să le creeze condiţii mai bune de trai. Bolojan a recunoscut că personal nu are instalată aplicaţia ghişeul.ro și că momentan nu și-a plătit impozitul.
22:20
Noul lider de la Caracas spune că Venezuela nu va fi „colonia vreunei națiuni”. Reacția lui Donald Trump # Digi24.ro
Vicepreşedinta venezueleană Delcy Rodriguez a declarat sâmbătă că Nicolas Maduro este singurul preşedinte al Venezuelei, după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că ea "a fost învestită" după ce Maduro a fost capturat într-o operaţiune militară în această ţară sud-americană în primele ore ale dimineţii.
21:50
Oficialii din Venezuela cheamă la arme toate forțele din stat. „Să nu cadă nimeni în disperare” # Digi24.ro
Ministrul Apărării din Venezuela cheamă la arme toate forțele. Spune că țara lui a fost „ținta celei mai criminale agresiuni militare din partea guvernului Statelor Unite ale Americii”. Oficialul de la Caracas anunță că armata nu se va preda. Iar ministrul de Interne a apărut la televiziunea de stat, purtând vestă antiglonț și cască, cerând oamenilor să rămână calmi.
21:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, că Ucraina are o cale alternativă de acțiune în scenariul în care Rusia blochează negocierile privind încheierea războiului și un posibil acord de pace. Liderul de la Kiev a precizat că discuțiile cu aliații europeni și partenerii americani vor continua în ianuarie, la Paris și în Statele Unite.
21:20
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, laudă operațiunea lui Donald Trump în Venezuela: „Susțin intervenția” # Digi24.ro
Ambasadorul României la Washington a venit cu un mesaj pe rețelele sociale prin care apreciază operațiunea ordonată de către Donald Trump pentru capturarea lui Nicolas Maduro. Trimisul Bucureștiului spune că „nu mai vorbim despre „politică”, ci despre dreptul oamenilor la libertate.
Acum 6 ore
20:50
Ilie Bolojan, prima reacție după operațiunea SUA în Venezuela: „România va fi în linia poziției Uniunii Europene” # Digi24.ro
Ilie Bolojan, în prima sa apariție publică din 2026, a declarat sâmbătă la Digi24 că România va urma poziția oficială a Uniunii Europene privind atacurile SUA din Venezuela, operațiuni care au dus la capturarea președintelui Nicolás Maduro de către forțele speciale americane. Premierul a transmis că cetățenii români din Venezuela sunt gestionați prin reprezentanța UE, iar Ministerul de Externe nu are, până în acest moment, informații despre probleme de securitate în rândul acestora.
20:30
Ilie Bolojan critică dur judecătorii CCR care au lipsit de la ședința în care se discutau pensiile speciale: „Este anormal” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit sâmbătă, în exclusivitate la Digi24 despre legea privind eliminarea pensiilor speciale. Oficialul a criticat tactica celor patru judecători de a nu se prezenta la ședință pentru a nu putea fi întrunit cvorumul necesar pentru discutarea pensiilor.
20:20
SpaceX coboară mii de sateliți Starlink în 2026 pentru a reduce riscul de coliziuni, după incidentul orbital din decembrie # Digi24.ro
SpaceX va coborî în 2026 mii de sateliți din constelația Starlink, pe fondul creșterii cu 200% a manevrelor de evitare a coliziunilor și al riscurilor tot mai mari generate de aglomerarea orbitei joase a Pământului. Compania a anunțat că aproximativ 4.400 de sateliți vor fi repoziționați de la 550 km la 480 km altitudine. Decizia vine după un incident rar, produs în decembrie.
20:20
Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, trebuie "să-şi păzească fundul" pentru că şeful statului sud-american are laboratoare unde produce droguri pe care le trimite în SUA, a declarat sâmbătă preşedintele american Donald Trump, într-o conferinţă de presă în care a vorbit despre capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro.
19:40
Fotbalistul care a fost rănit în incendiul din Elveția s-a întors în bar a-și scoate iubita din flăcări: „Este un erou” # Digi24.ro
Grav rănit în incendiul care a devastat un bar din Crans-Montana în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, jucătorul echipei FC Metz, Tahirys Dos Santos, şi-a salvat iubita, blocată în interiorul clădirii, riscând să-şi piardă viaţa.
19:40
Un jandarm de 27 de ani din București a violat o minoră de 16 ani. Autoritățile anunță că bărbatul era cadru militar în cadrul Jandarmeriei Capitalei.
19:40
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală, securitate, prosperitate şi demnitate” # Digi24.ro
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiga, a declarat că venezuelenii trebuie să se poată bucura de „o viaţă normală, securitate, prosperitate şi demnitate umană”, în reacţia sa la operaţiunea militară a SUA împotriva Venezuelei, sâmbătă.
Acum 8 ore
18:40
Donald Trump a publicat sâmbătă o fotografie, pe rețeaua sa Truth Social, în care apare președintele venezuelean Nicolas Maduro la scurt timp după ce a fost capturat de forțele speciale americane.
18:40
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică intervenția # Digi24.ro
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a apreciat sâmbătă drept "legitimă" operaţiunea militară desfăşurată de Statele Unite în Venezuela, pe care a descris-o ca o "intervenţie defensivă", subliniind totodată că forţa militară nu este o soluţie pentru schimbarea regimurilor politice, relatează EFE.
18:30
După Venezuela, Trump ia în vizor traficul de droguri din Mexic. „Trebuie să facem ceva. Președinta nu guvernează” # Digi24.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat sâmbătă că trebuie să se facă ceva împotriva traficului de droguri din Mexic, afirmând că ţara este guvernată de cartelurile de droguri, transmite EFE, conform Agerpres.
18:10
SUA desecretizează un nou rechizitoriu împotriva lui Nicolas Maduro, a soției și a fiului acestuia # Digi24.ro
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a desecretizat sâmbătă un nou rechizitoriu federal în care președintele venezuelean Nicolás Maduro, soția sa Cilia Flores de Maduro și fiul lor Nicolás Ernesto Maduro Guerra sunt inculpați, alături de alți oficiali venezueleni și co-conspiratori, pentru trafic de droguri, corupție sistemică și colaborare cu organizații narcoteroriste.
18:00
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de către forțele speciale ale SUA # Digi24.ro
Lidera opoziției din Venezuela, aflată acum în exil după ce a reușit să fugă din țară, a venit cu un prim mesaj după de Nicolas Maduro a fost capturat de către forțele speciale ale SUA. Aceasta spune că „ceea ce trebuia să se întâmple se întâmplă acum.”
17:30
Companiile aeriene au anulat sâmbătă zeci de zboruri în întreaga regiune a Caraibelor, după ce Statele Unite au lansat atacuri asupra Venezuelei, iar Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a ordonat avioanelor comerciale să evite spaţiul aerian din anumite zone ale regiunii.
17:30
Prima reacție a Chinei după ce Nicolas Maduro a fost capturat de către forțele speciale ale SUA # Digi24.ro
Beijingul s-a declarat "profund şocat" de atacurile militare americane împotriva Venezuelei şi de capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, denunţând "comportamentul hegemonic" al Statelor Unite.
17:10
Guvernul Spaniei s-a oferit sâmbătă să medieze criza diplomatică dintre Venezuela și Statele Unite, după atacurile aeriene americane și anunțul președintelui Donald Trump privind „capturarea” lui Nicolas Maduro. Ministerul de Externe de la Madrid a făcut apel la dezescaladare, reținere și respectarea dreptului internațional
Acum 12 ore
16:20
Trump, despre operațiunea prin care a fost capturat Maduro: „Am urmărit-o literalmente de parcă m-aș fi uitat la o emisiune TV” # Digi24.ro
Președintele SUA a venit venit cu o serie de declarații după ce Nicolas Maduro a fost capturat într-o operațiune spectaculoasă coordonată de către forțele speciale din armata americană. Trump spune că a urmărit în timp real cum s-au întâmplat lucrurile.
16:10
Medvedev cere țărilor lumii să se „înarmeze la maximum”, după ce Maduro a fost capturat de SUA # Digi24.ro
Doar arsenalul nuclear poate garanta "protecţia fiabilă" a unei ţări, a declarat sâmbătă fostul preşedinte rus şi actualul secretar adjunct al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, comentând situaţia din Venezuela.
16:00
Fostul premier și ministru al Apărării din Ucraina a fost numit într-o nouă funcție. Anunțul lui Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indicat sâmbătă că intenţionează să-l numească pe ministrul Apărării, Denis Şmîgal, pe care speră să-l înlocuiască, în funcţia de ministru al Energiei, într-o remaniere a cabinetului care necesită încă aprobarea parlamentului.
15:50
Ce declara lidera opoziției din Venezuela, Maria Machado, cu doar câteva săptămâni înainte ca Maduro să fie capturat de SUA # Digi24.ro
Într-un interviu acordat pe 12 decembrie, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2026 Maria Machado, lidera opoziţiei din Venezuela, a declarat că guvernarea lui Nicolas Maduro se va sfârşi în curând, reaminteşte Reuters.
15:30
Ce acuzații le aduc Statele Unite lui Maduro și soției sale. „Vor înfrunta întreaga furie a justiției americane” # Digi24.ro
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat sâmbătă că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, este acuzat de „trafic de droguri în Statele Unite”. La rândul ei, Pam Bondi, procurorul general al SUA, enumeră mai multe acuzații la adresa lui Maduro și afirmă că acesta, împreună cu soția lui, „vor înfrunta întreaga furie a justiției americane”.
15:30
Trei vulpi au fost surprinse de camere în centrul Bucureștiului. Explicațiile specialiștilor # Digi24.ro
Trei vulpi au fost surprinse, în cursul dimineții, de camerele de supraveghere ale Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa, chiar în centrul Bucureștiului. Potrivit reprezentanților instituției, vulpile se numără printre speciile sălbatice cu o capacitate ridicată de adaptare la mediul urban și pot fi întâlnite în prezent în numeroase orașe europene.
14:10
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a făcut apel la moderaţie, în urma atacului aerian al SUA din Caracas şi după ce a vorbit cu secretarul de stat american Marco Rubio.
14:10
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care a dus la prinderea lui Maduro # Digi24.ro
O operaţiune militară a Statelor Unite în noaptea de vineri spre sâmbătă, care a implicat un amplu dispozitiv aerian cu elicoptere şi forţe speciale de elită, a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi evacuarea acestuia din ţară pe cale aeriană.
13:50
Secretarul general al Guvernului își face bilanțul la început de an. „Sunt peste 46.000 de documente care trec anual prin SGG” # Digi24.ro
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, a făcut sâmbătă un bilanț al realizărilor pentru anul 2025, prin care se regăsește și salvarea a „330 de milioane de euro restanță din cererea de plată”. Oficialul a prezentat însă și ce se putea face mai bine.
13:30
Nicolas Maduro va fi judecat în SUA după capturarea sa în urma operațiunii militare americane # Digi24.ro
Nicolas Maduro, liderul Venezuelei, va fi judecat în SUA, după ce a fost capturat de forțele americane în cadrul unei operațiuni militare desfășurate pe teritoriul venezuelean, a declarat sâmbătă un senator american, citându-l pe secretarul de stat Marco Rubio.
13:00
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat de trupele speciale Delta Force ale armatei SUA, au precizat surse citate de postul american CBS. Delta Force este unitatea de elită cea mai temută a armatei americane, specializată în lupta antitero și acțiuni de tip comando.
12:40
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a reacționat oficial după atacul lansat de Statele Unite ale Americii asupra Venezuelei, acuzând Washingtonul de „agresiune armată”. Kremlinul condamnă ferm acțiunea și cere evitarea unei escaladări a situației prin dialog.
Acum 24 ore
11:50
Când va fi cel mai spectaculos apus de Soare din acest an. Astronomul Adrian Șonka: „Soarele apune în timpul unei eclipse” # Digi24.ro
Astronomul Adrian Șonka a dezvăluit într-un mesaj publicat pe Facebook data când va avea loc cel mai spectaculos apus de Soare din 2026. Fenomenul va fi cu atât mai special întrucât Soarele va apune în timpul unei eclipse.
11:50
Președintele american Donald Trump a anunțat capturarea lui Nicolas Maduro și a soției sale.
11:30
Cod galben de viscol și vânt puternic în 16 județe. Meteorologii anunță ninsori abundente, ploi și polei # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări și informări meteorologice de vreme severă, valabile până duminică seara, care vizează 16 județe din vestul, centrul și sud vestul țării, precum și litoralul. Meteorologii anunță precipitații moderate cantitativ, ninsori abundente la munte, formarea poleiului și intensificări ale vântului, cu rafale puternice și viscol în zonele montane, în timp ce în Capitală sunt prognozate ploi și condiții de polei.
11:30
Preşedintele american Donald Trump a ordonat atacurile aeriene pe teritoriul Venezuelei în urmă cu câteva zile, au declarat doi oficiali americani pentru CBS News, preluat de EFE, potrivit Agerpres. Atacurile propriu-zise au fost amânate de două ori, din cauze diferite.
11:30
Premierul Ilie Bolojan, exclusiv la Digi24, astăzi, la ora 20:00
10:40
Cine este Mihailo Fedorov, tânărul de 34 de ani pe care Zelenski îl vrea în fruntea ministerului Apărării # Digi24.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a propus vineri numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al apărării, în locul fostului premier Denîs Şmîhal, care a stat în această funcţie mai puţin de şase luni. În vârstă de numai 34 de ani, Fedorvo ocupă în prezent funcţia de ministru al transformării digitale al Ucrainei.
09:40
Vreme extremă în România: drumuri blocate de zăpadă, copaci prăbușiți și avalanșe pe munte. Zeci de intervenții Salvamont # Digi24.ro
Vremea extremă din ultimele ore a provocat blocaje rutiere, intervenții de urgență și situații periculoase în mai multe zone din țară. Traficul a fost oprit pe drumuri naționale din județele Harghita, Alba și Caraș-Severin, după ce copaci doborâți de zăpadă au ajuns pe carosabil sau după ce vehicule grele au derapat. Pe munte, riscul de avalanșă a crescut semnificativ, iar în Munții Făgăraș s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni. Salvamontiștii au intervenit în ultimele 24 de ore pentru salvarea a 85 de persoane, dintre care 32 au fost transportate la spital. Pentru una dintre victime, medicii nu au mai putut face nimic.
09:30
Incendiu într-un apartament din Slatina din cauza unei neglijențe. Trei persoane au ajuns la spital # Digi24.ro
Trei persoane au fost transportate la spital, prezentând intoxicaţie uşoară cu fum, în urma unui incendiu produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-un apartament din Slatina, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt.
09:00
Explozii puternice, însoţite de sunete care seamănă cu survolarea unor avioane, s-au auzit în noaptea de vineri spre sâmbătă la Caracas, capitala Venezuelei, în jurul orei locale 02:00 (08:00 ora României), au relatat un jurnalist AFP şi un martor Reuters, potrivit Agerpres.
08:50
Revoluție în cardiologie: cum ar putea inteligența artificială să personalizeze tratamentele pentru inimă # Digi24.ro
Inteligența artificială ar putea deschide drumul către tratamente personalizate pentru bolile cardiovasculare, după ce cercetători britanici au dezvoltat un algoritm capabil să coreleze scanări cardiace detaliate cu baze mari de date medicale, informează Euronews.
08:50
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 ianuarie
08:40
Michael Schumacher a împlinit 57 de ani. Cum descrie starea lui unul din cei mai buni jurnaliști din Formula 1 # Digi24.ro
Multiplul campion mondial de Formula 1, Michael Schumacher, grav rănit într-un accident de schi la 29 decembrie 2013, a împlinit sâmbătă 57 de ani. El se află în continuare sub supravegherea familiei, care îi protejează intimitatea, iar un jurnalist care a reușit să obțină mai multe informații descrie situaţia ca fiind „foarte tristă”.
08:10
Rusia a cerut pe cale diplomatică Statelor Unite să înceteze urmărirea unui petrolier care se îndrepta spre Venezuele # Digi24.ro
Rusia a transmis o solicitare diplomatică oficială prin care cere Statelor Unite să înceteze urmărirea unui petrolier care se îndrepta iniţial spre Venezuela şi care a evitat custodia SUA timp de aproape două săptămâni. Demersul, transmis către Departamentul de Stat în ajunul Anului Nou, vine în momentul în care nava, numită Bella 1, a apărut în registrul oficial al navelor din Rusia sub un nou nume.
07:50
Întâlnire cu aliaţii la Kiev pentru a discuta garanţiile de securitate pentru Ucraina. Cine participă # Digi24.ro
Astăzi au loc, la Kiev, noi negocieri între Ucraina şi aliaţii săi europeni şi americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Consilierii de securitate ai ţărilor europene aliate Kievului urmează să se întâlnească cu oficialii ucraineni, în timp ce o echipă americană va participa prin videoconferinţă.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.