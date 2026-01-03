Trump: SUA vor conduce Venezuela pe durata tranziției și sunt pregătite de al doilea atac. O nouă amenințare

07:50

Astăzi au loc, la Kiev, noi negocieri între Ucraina şi aliaţii săi europeni şi americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Consilierii de securitate ai ţărilor europene aliate Kievului urmează să se întâlnească cu oficialii ucraineni, în timp ce o echipă americană va participa prin videoconferinţă.