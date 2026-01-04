Motivul pentru care nu e bine să stai picior peste picior. Cum îți poate afecta sănătatea acest obicei
Click.ro, 4 ianuarie 2026 05:10
Mulți oameni consideră firesc să stea picior peste picior, mai ales la birou sau în timpul relaxării acasă. Însă acest obicei aparent inofensiv poate avea efecte grave asupra circulației sanguine și crește riscul formării cheagurilor de sânge.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum o oră
05:10
Motivul pentru care nu e bine să stai picior peste picior. Cum îți poate afecta sănătatea acest obicei # Click.ro
Mulți oameni consideră firesc să stea picior peste picior, mai ales la birou sau în timpul relaxării acasă. Însă acest obicei aparent inofensiv poate avea efecte grave asupra circulației sanguine și crește riscul formării cheagurilor de sânge.
Acum 4 ore
03:10
Ai simțit vreodată că ești într-o relație care nu mai există, dar nici nu se încheie? Că cineva te caută exact cât să nu dispari, însă niciodată suficient cât să construiască ceva real?
02:10
Amiba mâncătoare de creier, pericolul ascuns din apa potabilă. Poate provoca infecții cerebrale grave, aproape întotdeauna fatale # Click.ro
O nouă alertă pentru sănătatea publică vizează amibele „mâncătoare de creier”, microorganisme extrem de periculoase care apar tot mai frecvent în rețelele de apă potabilă.
Acum 6 ore
01:10
Valurile de aer polar nu afectează doar confortul nostru zilnic - ele pot pune în pericol direct sănătatea inimii, chiar și la bărbații tineri, aparent sănătoși. Statisticile arată că temperaturile extrem de scăzute cresc semnificativ riscul de infarct miocardic și accidente vasculare cerebrale
00:10
Obiectele pe care le folosim zilnic în bucătărie ne pot afecta sănătatea mai mult decât ne imaginăm. În special vasele antiaderente, utilizate frecvent pentru confortul gătitului rapid, ascund un pericol invizibil, avertizează specialiștii în oncologie și sănătate publică.
Acum 8 ore
22:40
Cum să recunoști manipularea subtilă. 10 semne că cineva îți controlează gândurile fără să îți dai seama # Click.ro
Manipularea nu este întotdeauna evidentă. Uneori, se strecoară lin, subtil, și te face să crezi că problemele sunt doar ale tale. În relațiile toxice sau cu persoane controlante, cuvintele tale pot fi folosite împotriva ta, iar emoțiile pot deveni un câmp de luptă invizibil.
Acum 12 ore
21:40
Trucul dezvăluit de Chef Florin Dumitrescu pentru a savura mâncarea picantă fără să ai probleme # Click.ro
Mâncarea picantă poate fi delicioasă, dar pentru mulți, senzația de arsură de pe limbă strică experiența culinară. Chef Florin Dumitrescu dezvăluie metode simple prin care poți controla iuțeala și totuși să te bucuri de aromele intense ale preparatelor.
21:10
Rețeta delicioasă de rulouri cu cacao de care nu te vei mai sătura. Se prepară rapid și ușor # Click.ro
Este un desert delicios și ușor de pregătit, care va fi gata în aproximativ două ore. Rulourile cu cacao sunt un adevărat deliciu, de care vă veți îndrăgosti încă de la prima înghițitură.
20:40
Inflamația cronică este unul dintre principalii factori care accelerează îmbătrânirea și apariția bolilor cronice. În țările asiatice, unde speranța de viață este cu 10–15 ani mai mare decât în Occident, reducerea inflamației este parte din rutina zilnică.
20:10
Trei zodii care își schimbă complet viața după Luna Plină din 3 ianuarie. Ce schimbări pregătesc astrele # Click.ro
Luna Plină din 3 ianuarie va fi un moment important din punct de vedere astrologic. Unele zodii vor lua o pauză șu își vor analiza mult mai atent propriile emoții și priorități. În același timp, pentru alți nativi se anunță a fi o perioadă plină de oportunități neașteptate.
20:10
Donald Trump: „Vom conduce noi Venezuela. Suntem gata de un al doilea atac, dacă este necesar” # Click.ro
Președintele SUA, Donald Trump a povestit, într-o conferință de presă extraordinară, desfășurată la clubul său din localitatea Mar-A-Logo, cum s-a desfășurat arestarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro. Trump a făcut un anunț șoc: SUA va conduce Venezuela.
19:10
Pictura rupestră veche de mii de ani care a provocat confuzie în rândul istoricilor. Ce simboliza faimoasa „Doamnă Albă” # Click.ro
Această pictură este una dintre cele mai misterioase vestigii din trecutul omenirii. Veche de aproximativ 2.700 de ani, pictura se găsește în sud-vestul Africii, iar experții încearcă și astăzi să înțeleagă care este semnificația reală a „Doamnei Albe”, un personaj enigmatic din această pictură.
18:40
Ce spune culoarea pereților din casă despre personalitatea ta. De ce trebuie evitată vopseaua roșie # Click.ro
Culoarea pereților camerelor din casa noastră este un detaliu la care vom petrece ore întregi gândindu-ne. De multe ori, chiar vom cere sfatul unor specialiști în design interior, pentru a crea un spațiu cât mai primitor și mai cald.
18:20
Animalele sălbatice au ajuns în centrul Capitalei. Trei vulpi au fost filmate de camerele muzeului Antipa # Click.ro
Trei vulpi au fost surprise de camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, imaginile fiind publicate de reprezentanţii unităţii muzeale, care nu au fost uimiți de descoperire, dezvăluind că aceste animale sunt considerate cele mai adaptabile.
17:40
Vacanță de coșmar pentru Jorge! Aflat în Thailanda, cântărețul a ajuns pe mâinile medicilor # Click.ro
Vacanță de coșmar pentru Jorge la început de an! Aflat pentru prima oară în Thailanda, cântărețul în vârstă de 43 de ani a ajuns pe mâinile medicilor. Ce i s-a întâmplat?
17:30
Cum a descurs operațiunea secretă a SUA care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro, liderul venezuelean # Click.ro
O amplă operațiune militară a Statelor Unite a surprins lumea în noaptea de vineri spre sâmbătă, când președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat și evacuat din țară cu ajutorul elicopterelor și trupelor speciale de elită.
17:20
Majestatea Sa Margareta și Principesa Sofia, în bucătărie în prima zi a anului. Rețeta desertului cu portocală pe care l-au pregătit împreună # Click.ro
Surpriză pentru admiratorii Casei Regale la început de an! Majestatea Sa Margareta și Principesa Sofia au lăsat deoparte protocolul și s-au retras în bucătărie, unde au pregătit împreună o prăjitură specială. Cele două s-au lăsat filmate într-o atmosferă relaxată, iar rețeta este...
17:20
Gabriel Dorobanțu a împlinit 73 de ani și e tot burlac: „E minunat să nu te bată nimeni la cap!” Mesajul Mirabelei Dauer: „Legătura noastră a fost una specială” # Click.ro
Gabriel Dorobanțu a împlinit azi 73 de ani. Mesajul Mirabelei Dauer: „Legătura noastră a fost una specială” ce îi urează artiștii din „Epoca de Aur?”
17:10
Florin Piersic, serbat pe scenă, la 90 de ani. Nu va lipsi nici iubita lui secretă din comunism: „Am fost într-un amor nebun!” Mesajul lui Dan Negru: „Sunt dezamăgit!” # Click.ro
Florin Piersic, serbat pe scenă, la 90 de ani. A invitat-o și pe Angela Similea, iubita lui secretă, din comunism. Mesajul lui Dan Negru pentru „Mărgelatu”: „
17:10
14 județe afectate de ninsori. Centrul Infotrafic anunţă unde sunt cele mai mari probleme # Click.ro
Multe zone din România au fost afectate de zăpada căzută în ultimele ore și există probleme în 14 județe și 220 de localități. Cele mai mari probleme sunt în judeţele Alba, Mureş, Harghita şi Bihor. Distribuţie Energie Electrică România anunță ca aproape 80.000 de utilizatori au probleme.
Acum 24 ore
16:30
Ce țară impune reguli mai stricte pentru turiști și ce vor autoritățile să verifice la cei care-și doresc să-i viziteze # Click.ro
Una dintre cele mai populare destinații exotice din lume se pregătește să schimbe regulile jocului pentru vizitatorii străini. Autoritățile locale analizează introducerea unor controale mai stricte la sosire, care nu se vor limita doar la documente de călătorie, ci vor include și verificarea situați
16:30
O femeie a aflat întâmplător că a dat lovitura vieții la loto. N-a știut mult timp că are un bilet norocos în geantă # Click.ro
Cu toții visăm la marele premiu de la Loto, iar în fiecare final de săptămână, nenumărați oameni își joacă numerele favorite în speranța că le vor aduce noroc.
16:00
Cum i-a dat Sore vestea fiicei sale că se desparte de tatăl ei: „Mi-am dorit să fiu exemplu”. Artista are numai cuvinte de laudă la adresa fostului soț # Click.ro
Sore (36 de ani) și fiica sa, Erin (9 ani), au o relație specială, bazată pe comunicare sinceră. Acest lucru s-a observat cel mai bine în momentul în care artista i-a explicat micuței cu multă grijă că se desparte de tatăl ei.
16:00
Cine este, de fapt, Cilia Flores, femeia din umbra lui Nicolas Maduro. Parcursul surprinzător al Primei Doamne a Venezuelei # Click.ro
Cilia Flores, soția președintelui venezuelean Nicolas Maduro, a ajuns brusc în centrul atenției internaționale, după anunțul făcut de administrația americană privind capturarea liderului de la Caracas și a partenerei sale.
16:00
De ce surpriză a avut parte o britanică care a aruncat o sticlă cu un mesaj în mare. S-a trezit cu o factură imensă # Click.ro
Lorraine Forbes, o femeie în vârstă de 58 de ani din Marea Britanie, a dorit să trimită un mesaj romantic în lume. Însă, ea a avut surpriza de a primi un răspuns cu totul diferit de cel la care spera.
15:20
Marea provocare pe care a întâmpinat-o Ana Baniciu de când a devenit mamă: „A fost greu”. Timp de șapte luni a avut un singur gând # Click.ro
Rolul de mămică i se potrivește perfect Anei Baniciu (32 de ani). Artista trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale și reușește să facă față cu brio tuturor provocărilor.
15:20
Testul de inteligență pe care aproape nimeni nu îl poate rezolva. Dovleacul din imagine trebuie găsit în doar 30 de secunde # Click.ro
Este un test de inteligență care pare a fi destul de banal la prima vedere. Practic, tot ce trebuie să facem este să găsim dovleacul ascuns printre toți curcanii din imagine. Însă, deși provocarea poate suna destul de banală, ea este, în realitate, mult mai dificilă decât avem impresia
14:30
Cum au reacționat vedetele la vestea că Laura Cosoi va deveni mamă pentru a cincea oară: „Ești fantastică!”. Actrița celebră care a bănuit totul # Click.ro
Vestea că Laura Cosoi (44 de ani) va deveni mamă pentru a cincea oară a stârnit numeroase reacții în rândul celor care o îndrăgesc. Bucuroși că familia vedetei se va mări, prietenii acesteia s-au întrecut în urări speciale.
14:00
Melania Trump, spectaculoasă în noaptea de Revelion. Cât a costat rochia argintie pe care a purtat-o la trecerea dintre ani # Click.ro
Melania Trump a strălucit în noaptea dintre ani. Prima Doamnă a purtat o rochie argintie, evaluată la o sumă considerabilă. Iată cât a costat!
14:00
Aveau farmecul lor și înainte de operațiile estetice. Anisia Gafton: „În sfârșit, îmi încape nasul în pahar”. Andrei Bănuță și-a „retușat” urechile: „Erau mai clăpăuge” # Click.ro
Așa arătau vedetele, înainte de a-și micșora nasul. Anisia Gafton: „În sfârșit, îmi încape în pahar”. Andrei Bănuță și-a operat urechile: „Erau mai clăpăuge”
13:50
Cum a reușit un tânăr să dea jos peste 100 de kilograme în doar doi ani. Deciziile care l-au ajutat să-și schimbe viața # Click.ro
În vârstă de numai 26 de ani, George Ferreira ajunsese să cântărească nu mai puțin de 254 de kilograme. Iar potrivit tânărului, această problemă se datora dependenței sale de sucuri carbogazoase pline de zahăr și de mâncare nesănătoasă.
13:50
77 de ani de la plecarea regelui Mihai din România. De ce a făcut-o și când s-a întors în țară # Click.ro
Pe 3 ianuarie 1948, Regele Mihai I, împreună cu Regina mamă Elena sunt siliți să părăsească România, luând cu ei doar câteva bunuri personale. Regele Mihai se va întoarce în țară abia în anul 1992, de Paște, după căderea regimului comunist din România, și va primi cetățenie română în anul 1997.
13:50
Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei de peste un deceniu și care astăzi a fost capturat de SUA # Click.ro
Nicolas Maduro, liderul Venezuelei tde peste un deceniu, a fost capturat sâmbătă de forțele speciale americane într-o operațiune surpriză, marcând un punct dramatic în istoria recentă a țării sud-americane.
13:40
Salariul pe care îl câștigă un român ca asistent medical în Germania. Ce i-a surprins pe internauți: „Ai tras tare pentru banii ăștia” # Click.ro
Un român stabilit în Germania a stârnit un val de reacții în mediul online după ce și-a publicat fluturașul de salariu. Tânărul a dezvăluit cât câștigă în fiecare lună pentru munca depusă în spital.
13:40
Zodiile care își vor găsi adevărata iubire la finalul lunii ianuarie. Fericirea bate la ușa acestor nativi # Click.ro
Luna ianuarie aduce surprize plăcute pe plan sentimental pentru anumite zodii. După perioade de incertitudine și așteptare, trei semne zodiacale vor simți, în sfârșit, că iubirea adevărată le bate la ușă.
13:10
Fiica Oanei Roman a fost dusă de urgență, azi noapte, la spital. Ce diagnostic i-au pus medicii. „S-a confirmat la ea” # Click.ro
Oana Roman a trecut prin momente de panică, după ce fiica sa, Isabela, a făcut febră ridicată în toiul nopții și a necesitat intervenția imediată a medicilor. Diagnosticul confirmat a fost gripă de tip A, iar vedeta a vorbit deschis despre starea fiicei sale și despre măsurile de prevenție pe care l
12:40
ANM emite un cod galben de vreme severă până luni. Ninsori, viscol și polei în mai multe zone ale țării # Click.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat sâmbătă dimineață avertizările meteo, emițând cod galben de vreme severă valabil până luni seară.
12:20
Povestea familiei din Sibiu care restaurează un hotel istoric în Germania. Clădirea a fost propusă pentru demolare în urmă cu 20 de ani # Click.ro
Un hotel istoric din Germania, construit tocmai în anul 1908, urmează să fie readus la viață în vara acestui an. Iar în spatele acestui proiect spectaculos se află o familie din Sibiu, care plănuiește să transforme locația într-o pensiune modernă care să ofere condiții de lux turiștilor.
12:20
Cu ce vedete a mai avut relații Sorin Mărcuș? Ce frumos vorbește despre Marina Almășan, actuala iubită: „Dumnezeu îți aduce în cale omul de care ai nevoie!” # Click.ro
Cu ce vedete a mai avut relații Sorin Mărcuș? Ce frumos vorbește despre Marina Almășan, iubita lui: „Dumnezeu îți aduce în cale omul de care ai nevoie!”
12:00
Reacția unui francez stabilit în România de cinci ani la creșterea prețurilor din magazine: „Mă gândesc serios să…” # Click.ro
Creșterea prețurilor din România l-a surprins pe un francez stabilit de cinci ani în Brașov. Bărbatul a dezvăluit că nivelul acestora a ajuns să rivalizeze cu cel din Franța, însă fără ca veniturile să țină pasul.
11:40
Cât a muncit, de Sărbători, actorul-taximetrist „Gogoașă”, care a învins cancerul: „Banii se câștigă greu în trafic!” Cum îl strigă lumea pe stradă: „E dureros!” # Click.ro
DRAFT. De Sărbători, actorul-taximetrist „Gogoașă” a muncit și cîte 10 ore pe zi: „Banii se câștigă greu în trafic!”
11:30
Mucegai pe pereți? Iată cum îl poți elimina pentru totdeauna. Soluții simple care chiar funcționează # Click.ro
Apariția mucegaiului pe pereți este una dintre cele mai frecvente și neplăcute probleme din locuințe. Petele închise la culoare, mirosul de umezeală și senzația că „ceva nu e în regulă” sunt semne clare că trebuie să acționezi rapid.
11:10
Când este bine să strângi bradul de Crăciun. De ce nu e bine să-l despodobim prea devreme # Click.ro
După ce luminile sărbătorilor se sting treptat și vacanța de iarnă ajunge la final, apare inevitabil întrebarea: când ar trebui, de fapt, strâns bradul de Crăciun? Pentru unii, răspunsul este pur practic, pentru alții ține de tradiții vechi, credință și chiar superstiții transmise din generație în g
11:00
Dieta faimoasă care poate crește riscul apariției cancerului la ficat. Un studiu recent vorbește despre riscurile acestei diete # Click.ro
Dieta keto este una dintre cele mai populare din întreaga lume, iar nenumărați oameni apelează la ea pentru a scăpa rapid de kilogramele în plus. Cu toate acestea, un studiu recent arată că această dietă poate fi surprinzător de periculoasă pentru sănătate.
10:50
Câți bani a câștigat în noaptea de Revelion un șofer de ridesharing. Postarea bărbatului a devenit virală: „Practic, am rămas cu…” # Click.ro
Un șofer de ride-sharing a dezvăluit în mediul online câți bani a câștigat în noaptea de Revelion. Postarea bărbatului a devenit imediat virală, cu mii de aprecieri și comentarii.
10:40
Leonard Miron, experiențe șocante pe aeroportul din Madrid: „Atunci mi-am spus: uite că se poate și mai rău ca în România” # Click.ro
Stabilit de mai mulți ani în afara României, Leonard Miron duce o viață cosmopolită, împărțită între Anglia și Spania. Obișnuit cu aeroporturile și bagajele mereu în mișcare, fostul prezentator TV a avut parte, însă, de o experiență care i-a schimbat complet felul în care călătorește.
10:30
Unde poți avea o vacanță perfectă în vara lui 2026. 5 destinații europene superbe, încă ferite de turismul de masă # Click.ro
Într-o Europă sufocată tot mai des de aglomerație, prețuri explodate și plaje arhipline, există încă locuri care oferă frumusețe autentică, liniște și experiențe memorabile, fără mulțimi interminabile.
10:20
Explozii puternice, însoţite de sunete care seamănă cu survolarea unor avioane, s-au auzit la Caracas, capitala Venezuelei # Click.ro
Locuitorii din Caracas au fost alarmați în noaptea de vineri spre sâmbătă de mai multe explozii puternice, însoțite de sunete neobișnuite, asemănătoare survolului unor aeronave.
10:20
La 89 de ani, Marina Voica a petrecut singură Revelionul: „În comunism, ajungeam acasă moartă de foame și de frig.” Ce le urează românilor în 2026? # Click.ro
De ce Marina Voica a petrecut singură Revelionul, în halat și în papuci: „În comunism, cântam de Sărbători. Ajungeam acasă moartă de foame și de frig”
10:10
Cele 5 zodii care vor avea noroc înainte de Bobotează. Surprize și oportunități neașteptate # Click.ro
Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie de final, astrele pregătesc vești bune pentru anumite zodii. Înainte de Bobotează, unele semne zodiacale se pot aștepta la o perioadă favorabilă, plină de oportunități neașteptate, noroc în afaceri, relații sau sănătate.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.