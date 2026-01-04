Arsenal învinge Bournemouth și se distanțează de Manchester City!
MainNews.ro, 4 ianuarie 2026 05:10
Arsenal a câștigat un meci dramatic cu Bournemouth, scor 3-2, consolidându-și poziția de lider în Premier League. Cu această victorie, „tunarii" se distanțează de Manchester City, care a remizat cu Sunderland. Descoperă detalii despre desfășurarea meciului și momentele cheie ale partidei în articolul nostru. Arsenal învinge Bournemouth cu 3-2 în etapa 20 a Premier League
• • •
Acum 15 minute
05:30
Trump dezvăluie detalii despre capturarea lui Maduro: „Ușa ar fi fost spulberată în 47 de secunde"
Donald Trump a dezvăluit detalii despre captura lui Nicolas Maduro, realizată de Delta Force în Venezuela. Operațiunea, cu peste 150 de aeronave, a avut loc în baza militară din Caracas. Maduro, în încercarea de a se refugia, a fost oprit înainte să ajungă la o ușă întărită. SUA vor gestiona temporar Venezuela. Donald Trump a
Acum o oră
05:10
Arsenal a câștigat un meci dramatic cu Bournemouth, scor 3-2, consolidându-și poziția de lider în Premier League. Cu această victorie, „tunarii" se distanțează de Manchester City, care a remizat cu Sunderland. Descoperă detalii despre desfășurarea meciului și momentele cheie ale partidei în articolul nostru. Arsenal învinge Bournemouth cu 3-2 în etapa 20 a Premier League
05:10
Cristian Tudor Popescu analizează capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA, subliniind natura dictatorului și reproșând lui Trump că transformă Venezuela într-o afacere personală. Maduro și soția sa sunt acuzați de grave infracțiuni. Această zi marchează sfârșitul unei epoci și începutul unei noi etape geopolitice. Cristian Tudor Popescu analizează captura lui Nicolas Maduro de către
Acum 2 ore
04:30
Christopher Landau, secretarul de stat adjunct al SUA, anunță arestarea lui Nicolás Maduro, președintele Venezuelei, de către soldați americani. Maduro va răspunde pentru crimele sale în fața justiției din SUA, conform declarațiilor oficiale. Acțiunea este justificată ca o protecție a personalului american. Președintele venezuelean Nicolás Maduro a fost arestat de soldați americani și va fi
04:10
CIA a coordonat operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, obținând acces la localizarea sa în timp real și având un informator aproape de el. Această misiune complexă a implicat luni de planificare și a fost efectuată de forțele speciale americane, demonstrând rolul crucial al agenției în acțiuni internaționale. Statele Unite au monitorizat
04:10
Premierul Ilie Bolojan a comentat pe Digi24 atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolas Maduro. El a asigurat că românii din Caracas nu sunt afectați de situația politică și că România urmărește evoluțiile din America de Sud, subliniind necesitatea unei tranziții către un regim democratic stabil. Premierul Ilie Bolojan a discutat despre atacul SUA
04:00
Rapid București negociază împrumutul a doi jucători, Cristian Ignat și Rareș Pop, către Petrolul Ploiești. Ignat, indisponibil din cauza unei intervenții chirurgicale, și Pop, tânăr talent under 21, sunt vizați pentru a sprijini echipa prahoveană în această a doua parte a sezonului din Liga 1. Rapid București a eliberat mai mulți jucători și caută achiziții
Acum 4 ore
03:40
În 2025, sprijinul militar occidental a fost esențial pentru Ucraina. Sistemul de apărare antiaeriană Patriot și avioanele F-16 au protejat cerul ucrainean, interceptând rachete rusești. Cererea pentru rachete Tomahawk și Taurus demonstrează nevoia de arme avansate. Această asistență a întărit apărarea Ucrainei împotriva atacurilor inamice. Sprijinul militar occidental a fost crucial pentru Ucraina în 2025,
03:30
Îndepărtarea lui Maduro de la putere va avea un impact major asupra Venezuelei. SUA intervine direct, acuzându-l de criminalitate, iar opoziția ar putea prelua controlul. Cu toate acestea, armata și grupările paramilitare rămân loiale lui Maduro. Ce va urma pentru țară și cum va reacționa comunitatea internațională? SUA au intervenit militar pentru a-l captura pe
03:10
Misiunea americană de capturare a lui Nicolás Maduro, denumită Operațiunea „Absolute Resolve", a fost un succes. Președintele Trump a descris detaliile operațiunii, subliniind mobilizarea a peste 150 de avioane. Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost reținuți și transferați la Guantanamo înainte de a fi judecați în New York. Operațiunea americană pentru capturarea lui
03:10
Premierul Ilie Bolojan a exprimat speranța ca CCR să ofere o decizie favorabilă privind pensiile speciale până pe 16 ianuarie 2026. El subliniază că eliminarea acestora este esențială pentru a câștiga 200 de milioane de euro de la Comisia Europeană și pentru a rezolva o nedreptate socială. Premierul Ilie Bolojan speră ca CCR să adopte
03:00
Costel Gâlcă caută îmbunătățiri pentru Rapid, dorind să îl transfere pe Marinos Tzionis de la UTA Arad. Cu o cotă de 900.000 euro, Tzionis a avut un sezon bun, având 16 meciuri, un gol și două pase decisive. Rapid vrea să ofere bani și pe Claudiu Micovschi pentru a-l aduce în Giulești. Costel Gâlcă solicită
02:30
Columbia trimite trupe la granița cu Venezuela ca răspuns la atacurile aeriene americane, a anunțat președintele Gustavo Petro. Această măsură vine pe fondul unei posibile crize umanitare și unui aflux masiv de refugiați. Petro denunță agresiunea și solicită intervenția ONU și OEA pentru soluționarea pașnică a conflictului. Gustavo Petro, președintele Columbiei, a trimis trupe la
02:10
O tragedie a zguduit comunitatea din Ploscuțeni, Vrancea. Nelu-Iulian Logofeteasa, un tânăr de 22 de ani, tată a unei fetițe de doi ani, a fost găsit mort în Germania, după ce fusese dat dispărut. Vestea cutremurătoare a fost anunțată de tatăl său. Familie și comunitate sunt în doliu profund. Nelu-Iulian Logofeteasa, un tânăr de 22
02:10
Reacția oficialului român după captura lui Maduro: „Monitorizăm situația din Venezuela"
Ilie Bolojan, premierul României, a comentat situația din Venezuela după capturarea lui Maduro, subliniind că România urmărește cu atenție evenimentele. Oficialul a evidențiat că regimul din Caracas nu este recunoscut de UE și a exprimat încrederea într-o tranziție către o conducere legitimă și democratică. Premierul României Ilie Bolojan a comentat situația din Venezuela într-un interviu
02:00
Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și vor aștepta procesul în închisoarea din Brooklyn, acuzându-se de narcoterorism și import de cocaină. Aceste acuzații, incluzând mită și posesiune de arme, subliniază corupția regimului venezuelean. Primarul New York-ului condamnă operațiunea militară americană. Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de
02:00
Cristi Chivu a fost implicat în transferul lui Joao Cancelo la Inter, confirmă jurnalistul Fabrizio Romano. Deși Chivu a evitat să comenteze subiectul, acesta și-a dat acordul pentru venirea fundașului portughez la echipă. Detalii despre telenovela transferului și implicațiile tehnice în articolul complet. Fabrizio Romano a discutat despre transferurile de iarnă pe canalul său de
Acum 6 ore
01:10
Ilie Bolojan, premierul României, anunță reforma administrației locale ca prioritate în 2026. În a doua jumătate a lunii ianuarie, guvernul va lua decizii pentru eficientizarea cheltuielilor și descentralizarea competențelor, fără a crește impozitele. Bugetul va fi adaptat cu reducerile necesare. Ilie Bolojan anunță că reforma administrației locale este prioritară pentru guvern în 2026 Reforma va
01:00
Barcelona a obținut o victorie dramatică în derby-ul cu Espanyol, câștigând cu 2-0 datorită golurilor marcate de Dani Olmo și Robert Lewandowski în ultimele minute. Meciul a fost plin de ocazii pentru ambele echipe, dar Barcelona a reușit să-și impună superioritatea pe final, consolidându-și poziția în clasament. Barcelona a învins Espanyol cu 2-0 într-un derby
01:00
Profesoara Flavia Lascu din Sibiu transformă gramatica în prieten prin metode inedite și lecții fără presiune. Cu motto-ul „La mine nu se pică!", ea ajută elevii să înțeleagă morfologia și sintaxa Limbii Române, publicând și cartea „Prietenii Gramaticii" pentru a face materia mai accesibilă și interesantă. O profesoară din Sibiu, Flavia Lascu, a ales să
00:20
După atacul militar al SUA asupra Venezuelei, sute de zboruri către și dinspre Caraibe au fost anulate sau întârziate din cauza restricțiilor impuse de FAA. Companiile aeriene, precum American Airlines și JetBlue, au ajustat programele de zbor și au alertat pasagerii despre modificări. Aeroporturile din Caraibe se confruntă cu haos și întârzieri. Sute de zboruri
00:10
Ilie Bolojan a discutat cu Marilen Pirtea pentru portofoliul de ministru al Educației, anunțând că va propune o soluție în luna ianuarie. Demisia lui Daniel David din funcția de ministru deschide calea pentru noi candidaturi. Rămâne de văzut dacă Pirtea va fi ales oficial, variantă care nu este încă confirmată. Ilie Bolojan va propune un
00:00
FCSB a confirmat că Vlad Chiricheș va continua la echipă până la finalul contractului, în ciuda criticilor. Mihai Stoica a propus veteranului să urmeze un curs de director sportiv, însă Chiricheș se gândește să devină antrenor. Această decizie afectează perspectivele sale la club în acest sezon. Mihai Stoica a afirmat că Vlad Chiricheș va rămâne
00:00
Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat că Nicolas Maduro este singurul președinte al țării, contrazicând astfel afirmațiile lui Donald Trump. Rodriguez a subliniat că regimul Maduro este încă la putere și a cerut eliberarea imediată a lui Maduro, după ce a fost capturat de SUA. Vicepreședinta Delcy Rodriguez afirmă că Maduro este singurul președinte al
Acum 8 ore
23:40
Zelenski a comentat cu umor despre capturarea lui Maduro, sugerând că SUA știu ce trebuie să facă în continuare cu dictatorii. În contextul negocierilor de pace în Ucraina și al planurilor diplomatice, președintele ucrainean a subliniat importanța sprijinului internațional în lupta împotriva agresiunii ruse. Volodimir Zelenski a comentat capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA
23:20
Trump sugerează că după operațiunea din Venezuela, ar putea urma o acțiune militară similară în Mexic pentru combaterea cartelurilor de droguri. El afirmă că relația cu președinta Mexicului este bună, dar puterea reală o exercită cartelurile. Intervenția americană ar putea influența politica în America Latină în lupta împotriva traficului de droguri. Donald Trump a afirmat
23:10
Ilie Bolojan, premierul României, a reacționat după ce patru judecători CCR, numiți de PSD, au blocat decizia privind pensiile magistraților. Bolojan a evitat să speculeze despre coordonarea politică și a exprimat speranța ca Curtea va soluționa cazul pe 16 ianuarie, avertizând că proiectul este crucial pentru fondurile europene. Ilie Bolojan a comentat blocarea verdictului
23:00
Mihai Stoica îi dă un ultimatum lui Octavian Popescu, trasându-i o linie clară: „E pe cont propriu”. În contextul unui sezon slab, fără gol marcat pentru FCSB, atitudinea jucătorului de 23 de ani a dezamăgit conducerea echipei, inclusiv pe patronul Gigi Becali, care își pierde răbdarea. Octavian Popescu este criticat pentru performanțele slabe în ultimele … Articolul Mihai Stoica îi dă ultimatum lui Octavian Popescu: „E pe cont propriu” apare prima dată în Main News.
23:00
Trump a criticat-o pe lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, recent laureată cu Premiul Nobel pentru Pace, spunând că nu are respect în țară. Machado a reacționat pozitiv la capturarea lui Maduro, declarând că a sosit ora libertății pentru venezueleni și a subliniat importanța restabilirii ordinii. Donald Trump a declarat că Maria Corina Machado … Articolul Trump atacă lidera opoziției din Venezuela, premiată cu Nobelul pentru Pace apare prima dată în Main News.
22:20
Un incendiu devastator la clubul Le Constellation din Crans-Montana, Elveția, a dus la moartea a cel puțin 40 de persoane și rănirea a 119, majoritatea tineri. Procurorii investighează omor din neglijență și incendiere. Cauza incendiului ar putea fi artificiile și materialele de izolație. Aceasta este o tragedie semnificativă în istoria recentă a Elveției. Incendiu devastator … Articolul Cercetare pentru omucidere din culpă a patronilor clubului ars în Crans-Montana apare prima dată în Main News.
22:00
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, va merge în Antalya la începutul anului 2026 pentru a analiza jucătorii din Liga 1 înainte de barajul cu Turcia. Este o oportunitate importantă pentru a evalua potențialii convocați în vederea competiției internaționale. Detalii pe site-ul nostru. Mircea Lucescu, selecționerul României, va merge în Antalya la începutul anului 2026 pentru … Articolul Decizia lui Mircea Lucescu în 2026: Noua destinație a selecționerului României apare prima dată în Main News.
22:00
Intervenția militară a SUA în Venezuela din 3 ianuarie 2026 a stârnit reacții diverse în România, de la susținerea tranziției democratice la îngrijorări privind dreptul internațional. Politicienii români, inclusiv Ilie Bolojan și Oana Țoiu, cer respectarea principiilor legale și soluții diplomatice pentru criza venezuelană. Intervenția militară a SUA în Venezuela a stârnit reacții mixte în … Articolul Politicienii români: „Regimurile brutale din Venezuela nu pot dura” apare prima dată în Main News.
22:00
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, subliniază prioritatea siguranței cetățenilor români din Venezuela. România colaborează cu Uniunea Europeană pentru o declarație comună în pregătirea Consiliului de Securitate ONU. Se susțin demersuri pentru revenirea la democrație și combaterea traficului de droguri. Ministrul de Externe Oana Ţoiu a discutat cu partenerii din Uniunea Europeană despre situaţia din … Articolul Ministrul de Externe: Siguranța cetățenilor români în Venezuela, prioritate maximă apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
21:30
Donald Trump a exprimat frustrări față de Vladimir Putin, subliniind că nu este încântat de acțiunile acestuia, deoarece „ucide prea mulți oameni”. În timpul unei conferințe de presă, Trump a menționat progresele în negocierile pentru pace în Ucraina, referindu-se la război ca o „baie de sânge”. Trump exprimă frustrare față de Putin din cauza războiului … Articolul Trump critică acțiunile lui Putin: „Ucide prea mulți oameni” apare prima dată în Main News.
21:20
O sursă din guvernul venezuelean, sub coordonarea CIA, a ajutat la localizarea și capturarea președintelui Nicolás Maduro de către forțele speciale americane. Această operațiune a implicat drone stealth și luni de planificare, autorizată de președintele Trump, vizând, de asemenea, traficul de droguri. O sursă din guvernul venezuelean, coordonată de CIA, a monitorizat mișcările lui Nicolás … Articolul Trădarea liderului de la Caracas: CIA ajută la capturarea lui Maduro apare prima dată în Main News.
21:00
Golgheter în campionat, rapidistul Dobre se pregătește să părăsească Giuleștiul, având o clauză de 2 milioane de euro. Ultimul cantonament cu Gâlcă ar putea marca sfârșitul carierei sale la Rapid. Află detalii despre viitorul său și impactul transferului asupra echipei în articolul nostru. Golgheterul campionatului, Dobre, joacă pentru Rapid Rapidistul este în discuții pentru un … Articolul Dobre, golgheterul rapidist, la ultimul cantonament cu Gâlcă apare prima dată în Main News.
21:00
Golgheterul Dobre, starul Rapidului, se află în fața unui moment decisiv, posibil fiind la ultimul cantonament sub conducerea lui Gâlcă. Cu o ofertă de 2 milioane de euro, Dobre este liber să își aleagă viitorul, iar fanii așteaptă cu nerăbdare deciziile sale. Află detalii despre cariera sa și posibilele transferuri. Golgheterul rapidist Dobre poate părăsi … Articolul Dobre, golgheterul rapidist, se pregătește pentru ultimul cantonament cu Gâlcă apare prima dată în Main News.
21:00
În 2026, o familie din România are nevoie de venituri lunare nete de peste 10.554,8 lei pentru un trai decent, fără chirie. Costurile variază, atingând 12.208,9 lei în București. Comparativ, în Ungaria și Serbia, costurile sunt mai mari, în timp ce Ucraina rămâne cea mai accesibilă din regiune. O familie de patru persoane în România … Articolul Câți bani trebuie să câștige un român în 2026 pentru un trai decent? apare prima dată în Main News.
21:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat că s-a format o minoritate de blocaj la CCR, amânând decizia privind pensiile speciale ale magistraților. El subliniază că este crucial ca decizia să fie luată rapid pentru a permite intrarea legii în vigoare. Următoarea ședință CCR este programată pentru 16 ianuarie. Premierul Ilie Bolojan a comentat amânarea unei decizii … Articolul Bolojan: CCR a amânat decizia asupra pensiilor speciale ale magistraților apare prima dată în Main News.
20:20
Capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane în urma unei operațiuni fulger a generat reacții intense la nivel internațional. O intervenție rapidă, fără ocupație, ridică întrebări despre viitorul ordinii internaționale și suveranității statelor. Ce implicații are acest episod pentru geopolitica globală? Forțele americane au capturat președintele venezuelean Nicolás Maduro și soția sa într-o … Articolul Decapitarea rapidă a regimului Maduro de către SUA în 30 de minute apare prima dată în Main News.
20:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, propune remanierea guvernului, numindu-l pe Denis Șmîhal, actualul ministru al Apărării, în funcția de ministru al Energiei. Schimbarea reflectă nevoia de eficiență în coordonarea tehnologiei și apărării, în contextul provocărilor de securitate cu care se confruntă Ucraina. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, plănuiește să-l numească pe Denis Șmîhal în funcția de ministru … Articolul Zelenski propune numirea lui Denis Șmîhal în guvernul ucrainean apare prima dată în Main News.
20:00
Vladislav Blănuță, atacantul exilat din Ucraina, ar putea evolua la Dinamo București, în ciuda dificultăților legate de transfer. Evaluat la 1,5 milioane de euro, Blănuță beneficiază de o oportunitate unică după excluderea FC U Craiova din competiții. Află cum poate să joace pentru Dinamo! Vladislav Blănuță suferă presiuni la Dinamo Kiev din cauza unei opinii … Articolul Vladislav Blănuță la Dinamo: condiții pentru o evoluție promițătoare apare prima dată în Main News.
20:00
Jamaica Kincaid, voce incomodă a literaturii contemporane, explorează teme precum colonialismul și relația cu mama în romanul său „Annie John”. La 76 de ani, scriitoarea din Antigua reflectă asupra experiențelor personale, rasismului și impactului mișcărilor sociale asupra vieții sale. Descoperă povestea sa captivantă. Jamaica Kincaid, scriitoare de origine caraibă, continuă să fie o voce incomodă … Articolul Jamaica Kincaid: Rasismul și politicosul în literatura contemporană apare prima dată în Main News.
20:00
Radu Miruță, Ministrul Apărării, a împrumutat-o pe jurnalista Ioana Constantin cu 8.500 de euro. Deși aceasta a returnat banii, împrumutul este consemnat în declarația de avere a lui Miruță. Ambii neagă vreo legătură cu emisiunile de la B1TV, subliniind relația de lungă durată dintre ei. Radu Miruță a împrumutat-o pe jurnalista Ioana Constantin cu 8.500 … Articolul Radu Miruță, Ministrul Apărării, a împrumutat-o pe jurnalista Ioana Constantin apare prima dată în Main News.
19:30
María Corina Machado, lidera opoziției venezuelene, a declarat că Venezuela intră într-un moment istoric al libertății după capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele americane. În timp ce poporul se pregătește să preia puterea, Donald Trump analizează posibilitatea de a o susține pe Machado în tranziția politică. María Corina Machado afirmă că Venezuela a intrat … Articolul María Corina Machado: Opoziția venezueleană pregătită pentru libertate după Maduro apare prima dată în Main News.
19:30
Zeci de mii de consumatori din județul Alba sunt fără electricitate din cauza avariilor cauzate de viscol. Echipele de specialiști lucrează continuu pentru remedierea problemelor. Generatoare de mare putere au fost aduse pentru a asigura infrastructura critică. AFIȘARE: 29.583 consumatori rămân afectați în continuare. Zeci de mii de consumatori din județul Alba rămân fără electricitate … Articolul Viscolul lasă zeci de mii de consumatori din Alba fără electricitate apare prima dată în Main News.
19:00
Președintele american Donald Trump a distribuit prima imagine cu Nicolas Maduro, capturat de forțele americane în Caracas. Maduro este îndreptat spre New York pentru a fi judecat. Trump a postat și un videoclip cu elicoptere în acțiune, acompaniat de melodia „Fortunate Son” a formației Creedence Clearwater Revival. Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane … Articolul Prima fotografie cu Nicolas Maduro după capturare – Detalii exclusive apare prima dată în Main News.
19:00
Diana Șocoacă, președintele Partidului S.O.S. România, solicită eliberarea imediată a lui Nicolás Maduro din detenția SUA, invitând la pace și diplomație în Venezuela. Partidul condamnă intervențiile externe și avertizează asupra riscurilor unei spirale a violenței, insistând pe respectarea suveranității naționale. Diana Șoșoacă solicită administrației Trump eliberarea de îndată a lui Nicolás Maduro și a soției … Articolul Diana Șocoacă cere lui Trump să-l elibereze pe Nicolás Maduro imediat apare prima dată în Main News.
18:50
Rodrygo de la Real Madrid atrage interesul clubului PSG, care îl monitorizează atent, în ciuda declarațiilor că nu vor face transferuri în această iarnă. Evaluat la 100 de milioane de euro, brazilianul este și pe lista altor echipe mari din Premier League, precum Arsenal și Manchester City. Xabi Alonso a devenit mai favorabil față de … Articolul PSG se pregătește să transfere starul de la Real Madrid! apare prima dată în Main News.
18:30
50.000 de locuințe și 2.000 de afaceri din sud-vestul Berlinului sunt fără electricitate din cauza unei avarii. Districtele Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee și Lichterfelde sunt afectate. Operatorul Stromnetz Berlin nu a oferit un termen estimativ pentru restabilirea serviciului. Știrea este în curs de actualizare. 50.000 de gospodării și 2.000 de afaceri din sud-vestul Berlinului au rămas … Articolul 50.000 de locuințe și 2.000 de afaceri fără electricitate în zonă apare prima dată în Main News.
