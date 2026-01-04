Arsenal învinge Bournemouth și se distanțează de Manchester City!

19:30

Zeci de mii de consumatori din județul Alba sunt fără electricitate din cauza avariilor cauzate de viscol. Echipele de specialiști lucrează continuu pentru remedierea problemelor. Generatoare de mare putere au fost aduse pentru a asigura infrastructura critică. AFIȘARE: 29.583 consumatori rămân afectați în continuare. Zeci de mii de consumatori din județul Alba rămân fără electricitate