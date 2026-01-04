Val de glume online de după capturarea lui Maduro: de la prețul treningului fostului dictator la creșterea comenzilor de pizza la Pentagon

16:30

Autoritățile vin cu avertizări pentru cei care ridică construcții fără acte, ei pot fi sancționați cu amenzi de până la 100.000 de lei. Totuși, legea prevede și o excepție: un anumit tip de construcție nu este amendat, chiar dacă nu are autorizație. Potrivit unui proiect legislativ aprobat recent de Senatul României, proprietarii care dețin solarii […]