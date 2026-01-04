Efectul „M-a sunat Lia”: val de procese-blitzkrieg împotriva Guvernului la Curtea de Apel București, cu termene fixate de pe o zi pe alta

13:30

Primul turneu important al anului în WTA este pe cale să înceapă în Australia, iar România se bucură de trei reprezentante pe tabloul principal la competiția din Brisbane: Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, care și-au aflat adversarele din primul tur. Gabriela Ruse (locul 88 WTA), care a avut de jucat două meciuri în […] © G4Media.ro.