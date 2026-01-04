Democrații americani critică atacul din Venezuela și politica lui Trump

20:00

Vladislav Blănuță, atacantul exilat din Ucraina, ar putea evolua la Dinamo București, în ciuda dificultăților legate de transfer. Evaluat la 1,5 milioane de euro, Blănuță beneficiază de o oportunitate unică după excluderea FC U Craiova din competiții. Află cum poate să joace pentru Dinamo! Vladislav Blănuță suferă presiuni la Dinamo Kiev din cauza unei opinii … Articolul Vladislav Blănuță la Dinamo: condiții pentru o evoluție promițătoare apare prima dată în Main News.