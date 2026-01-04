Burlaci și burlăcițe în Parlamentul României: Parteneri ascunși și declarații incomplete

21:00

În 2026, o familie din România are nevoie de venituri lunare nete de peste 10.554,8 lei pentru un trai decent, fără chirie. Costurile variază, atingând 12.208,9 lei în București. Comparativ, în Ungaria și Serbia, costurile sunt mai mari, în timp ce Ucraina rămâne cea mai accesibilă din regiune. O familie de patru persoane în România … Articolul Câți bani trebuie să câștige un român în 2026 pentru un trai decent? apare prima dată în Main News.