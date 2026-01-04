Macron face apel la o “tranziţie democratică” după sfârşitul “dictaturii Maduro” în Venezuela
Financial Intelligence, 4 ianuarie 2026 08:20
Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut apel sâmbătă la o "tranziţie paşnică" şi "democratică" în Venezuela, unde poporul
Acum 30 minute
08:30
Bolojan: Să finalizăm investiţiile în energie, ca să avem o energie mai ieftină şi suficientă # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că după reforma administrativă care va avea loc în luna ianuarie şi
08:30
Curtea Supremă venezueleană o numeşte pe Delcy Rodriguez preşedinte interimar al ţării # Financial Intelligence
Camera Constituţională a Curţii Supreme de Justiţie din Venezuela a ordonat sâmbătă vicepreşedintei Delcy Rodriguez să preia atribuţiile
08:20
UE recomandă companiilor aeriene europene să evite spaţiul aerian al Venezuelei # Financial Intelligence
Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA) a recomandat sâmbătă companiilor aeriene să evite survolul deasupra Venezuelei, care
08:20
Operaţiunea de capturare a lui Maduro s-ar fi soldat cu aproximativ 40 de morţi, potrivit NYT # Financial Intelligence
Aproximativ 40 de persoane şi-ar fi pierdut viaţa în timpul operaţiunii americane împotriva Venezuelei de sâmbătă în cursul
08:20
Trump spune că nu va desfăşura trupe în Venezuela dacă vicepreşedinta Delcy Rodríguez “face ce vrem noi” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că nu va desfăşura trupe în Venezuela şi nici nu va
08:20
Macron face apel la o “tranziţie democratică” după sfârşitul “dictaturii Maduro” în Venezuela # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut apel sâmbătă la o "tranziţie paşnică" şi "democratică" în Venezuela, unde poporul
08:20
Merz spune că Maduro “şi-a dus ţara la ruină” şi că Venezuela are nevoie de un guvern legitimat la urne # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, capturat de Washington, "şi-a dus ţara
08:20
Bolojan, despre decizia CCR pe pensiile magistraţilor: S-a creat o minoritate de blocaj, sper ca pe 16 să se ia o decizie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan afirmă că la Curtea Constituţională s-a creat "o minoritate de blocaj" în privinţa luării unei
Acum o oră
08:10
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a ajuns sâmbătă la New York, într-un elicopter care a aterizat pe un heliport
Acum 12 ore
21:00
Bolojan: Ne uităm cu atenţie la ce se întâmplă în Venezuela, sperăm într-o formulă de tranziţie către un regim cu validare democratică # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că România se uită "cu atenţie" la situaţia din Venezuela, poziţia Bucureştiul
Acum 24 ore
19:30
Trump afirmă că embargoul petrolier asupra Venezuelei rămâne în vigoare și avertizează aliații lui Maduro după capturarea acestuia # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că embargoul SUA asupra petrolului venezuelean rămâne în vigoare după capturarea lui
19:30
Trump afirmă că administrația sa a „înlocuit” Doctrina Monroe prin acțiunile întreprinse în Venezuela # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat că administrația sa a „înlocuit" principiile enunțate în Doctrina Monroe, care, potrivit lui,
19:20
Investitorii și economiștii reacționează la capturarea lui Maduro din Venezuela de către SUA # Financial Intelligence
Statele Unite au declarat că au atacat Venezuela și l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro, care se afla
19:20
Trump avertizează că va trebui să se facă ceva împotriva traficului de droguri în Mexic # Financial Intelligence
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat sâmbătă că trebuie să se facă ceva împotriva traficului de droguri
19:20
Misiunea SUA de capturare a lui Maduro a fost numită Operațiunea Absolute Resolve # Financial Intelligence
Misiunea de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, desfășurată peste noapte, a fost denumită Operațiunea Absolute Resolve, a
18:50
Conferință de presă Trump: Atacul asupra Venezuelei a fost un asalt „nemaiîntâlnit de la al Doilea Război Mondial” # Financial Intelligence
Atacul asupra Venezuelei a fost un asalt „nemaiîntâlnit de la al Doilea Război Mondial", a spus președintele Donald
18:40
“Venezueleni, a sosit ora libertăţii”, afirmă lidera opoziţiei şi laureată a Premiului Nobel, Maria Corina Machado # Financial Intelligence
"A sosit ora libertăţii", a declarat sâmbătă lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel
18:40
Radio W din Columbia a publicat prima fotografie cu Maduro după ce a fost reținut de SUA # Financial Intelligence
Directorul La W, Julio Sánchez Cristo, a dezvăluit prima imagine a capturării președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și a
18:30
O sursă din CIA din cadrul guvernului venezuelean a ajutat SUA să localizeze poziția lui Nicolas Maduro # Financial Intelligence
O sursă din CIA din cadrul guvernului venezuelean a ajutat SUA să localizeze poziția lui Nicolas Maduro înainte
17:30
Ce este Cartelul Soarelui, organizația „narcoteroristă” fantomă pe care Trump o folosește pentru a-l încolți pe Maduro # Financial Intelligence
Primele referiri la organizația „narcoteroristă" datează din anii '90 Țara care a declarat „război împotriva drogurilor" —Richard Nixon,
17:20
Ministerul Afacerilor Externe al Franței reacționează la situația din Venezuela: „Nicio soluție politică durabilă nu poate fi impusă din exterior” # Financial Intelligence
Ministrul afacerilor externe al Franței, Jean-Noël Barrot, a difuzat pe rețelele sociale prima reacție a Franței la operațiunea
17:20
Trump a aprobat acțiunea din Venezuela înainte de Crăciun, spun oficialii americani # Financial Intelligence
Președintele Trump a aprobat acțiunile militare și de aplicare a legii ale SUA în Venezuela cu mai mult
17:20
SUA vor fi ‘foarte puternic implicate’ în industria petrolieră din Venezuela, declară Trump # Financial Intelligence
Statele Unite vor fi 'foarte puternic implicate' în industria petrolieră din Venezuela în urma operațiunii de capturare a
17:10
Trump îi numește „oameni slabi și proști” pe democrații care pun la îndoială necesitatea autorizării Congresului în atacul din Venezuela # Financial Intelligence
Într-o convorbire telefonică cu Fox News, președintele Trump i-a numit pe criticii săi „oameni slabi și proști", când
17:10
Atacul SUA din Venezuela – Secretarul general al ONU – „profund îngrijorat” de posibila încălcare a dreptului internațional # Financial Intelligence
Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, este „profund alarmat" de recenta escaladare a conflictului din Venezuela
17:00
Singura companie petrolieră americană din Venezuela declară că se concentrează pe siguranța angajaților după capturarea lui Maduro # Financial Intelligence
Chevron, singura companie petrolieră americană care operează în prezent în Venezuela, declară că se concentrează pe siguranța angajaților
17:00
JD Vance spune că „petrolul furat” din Venezuela trebuie returnat Statelor Unite # Financial Intelligence
Vicepreședintele JD Vance a declarat că „petrolul furat" din Venezuela trebuie returnat Statelor Unite, în urma atacurilor asupra
17:00
Incendiu în Elveţia/ Anchetă penală împotriva administratorilor francezi ai barului # Financial Intelligence
Autorităţile elveţiene au anunţat sâmbătă deschiderea unei anchete penale împotriva celor doi administratori francezi ai barului care a
17:00
Trump despre cine va fi următorul lider al Venezuelei: „Va trebui să analizăm situația” # Financial Intelligence
Întrebat dacă o va susține pe María Corina Machado, liderul opoziției din Venezuela, care anul trecut a câștigat
16:50
Ministerul de Externe al Rusiei neagă informațiile potrivit cărora vicepreședintele Venezuelei se află în Rusia # Financial Intelligence
Ministerul de Externe al Rusiei a declarat agenției de știri TASS că informațiile potrivit cărora vicepreședintele Venezuelei, Delcy
16:40
Preşedintele american Donald Trump a susţinut sâmbătă că a urmărit în direct operaţiunea de capturare şi scoatere din
16:30
Dmitri Medvedev despre situaţia din Venezuela: Doar arsenalul nuclear garantează protecţia unei ţări # Financial Intelligence
Doar arsenalul nuclear poate garanta "protecţia fiabilă" a unei ţări, a declarat sâmbătă fostul preşedinte rus şi actualul
16:20
Iran/ Khamenei consideră “juste” revendicările economice ale manifestanţilor, dar cere reprimarea “insurgenţilor” # Financial Intelligence
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat sâmbătă că revendicările economice ale protestatarilor din ţara sa
16:20
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a condamnat sâmbătă "o încălcare gravă a suveranităţii Venezuelei", în urma
16:10
Zelenski îl propune pe ministrul Apărării, Denis Şmîgal, la portofoliul Energiei # Financial Intelligence
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indicat sâmbătă că intenţionează să-l numească pe ministrul Apărării, Denis Şmîgal, pe care
16:10
Von der Leyen: UE este alături de poporul din Venezuela şi sprijină tranziţia democratică # Financial Intelligence
Uniunea Europeană este alături de poporul din Venezuela şi susţine o "tranziţie paşnică şi democratică" în această ţară,
16:10
Spania se propune ca mediator în criza dintre Venezuela şi SUA, pentru a se ajunge la o “soluţie paşnică” # Financial Intelligence
Guvernul spaniol s-a oferit sâmbătă să medieze în criza dintre Venezuela şi Statele Unite, în urma atacurilor aeriene
15:40
Atacurile SUA asupra Venezuelei sub președinția lui Donald Trump reflectă o lungă istorie a intervenției SUA în America
15:30
Maduro se alătură lui Saddam Hussein din Irak și lui Noriega din Panama ca ultimul lider capturat de SUA # Financial Intelligence
Afirmația președintelui Donald Trump că Statele Unite l-au capturat pe omologul său venezuelean Nicolas Maduro și pe soția
15:30
Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a comentat situația din Venezuela. „Recomand liderilor iranieni să se uite la ceea
15:10
Instalațiile petroliere din Venezuela nu au fost afectate de atacul SUA (surse) # Financial Intelligence
. Producția și rafinarea petrolului de stat din Venezuela funcționau normal sâmbătă și nu au suferit daune în
15:10
Procurorul general al SUA, Pam Bondi: Maduro va înfrunta „mânia deplină” a justiției americane # Financial Intelligence
Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a afirmat că Nicolas Maduro „va înfrunta în curând mânia deplină
13:30
Acțiunile SUA în Venezuela semnalează sfârșitul respectării dreptului internațional (expert) # Financial Intelligence
Sultan Barakat, profesor de politici publice la Universitatea Hamad Bin Khalifa din Qatar, a declarat pentru Al Jazeera
13:20
Economia Venezuela reprezintă unul dintre cele mai discutate cazuri de colaps economic din ultimele decenii, în pofida faptului
12:40
Nicolas Maduro ocupă funcția de președinte al Venezuelei din 2013, după moartea președintelui Hugo Chavez. Aliat de lungă
12:30
Reacția Rusiei – Rusia condamnă agresiunea militară americană împotriva Venezuelei: „Pretextele folosite pentru a justifica astfel de acțiuni sunt nefondate” # Financial Intelligence
Rusia condamnă agresiunea militară americană împotriva Venezuelei, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat. Trupele americane au lansat
11:50
Președintele venezuelean Maduro a fost capturat și transportat în afara țării în urma unui atac „pe scară largă” al SUA, afirmă Trump # Financial Intelligence
* Președintele venezuelean Maduro a fost capturat și transportat în afara țării în urma unui atac „pe scară
11:00
Venezuela acuză SUA că încearcă să „preia controlul” asupra resurselor țării, după ce au fost semnalate explozii și avioane zburând la joasă altitudine în Caracas # Financial Intelligence
Iată ce știm până acum: Explozii, zgomote puternice și avioane zburând la joasă altitudine au fost auzite în
10:40
Hoții din Germania au furat obiecte de valoare de 100 de milioane de euro din banca Sparkasse — Bild # Financial Intelligence
Inițial, furtul a fost estimat la aproximativ 30 de milioane de euro Valoarea totală a obiectelor de valoare
10:10
Sectorul bancar a avut o evoluție solidă în 2025, la BVB, fiind susținut de stabilizarea mediului macroeconomic și de îmbunătățirea percepției privind riscul de țară (brokeri) # Financial Intelligence
Acțiunile băncilor listate la Bursa de Valori București (BVB) au avut evoluții bune, în 2025, dar sub performanța
