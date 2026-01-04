Coreea de Nord a lansat rachete neidentificate spre Marea Japoniei,înainte unei vizite a preşedintelui sud-coreean în China

20:00

Meteorologii sibieni avertizează că riscul de avalanşă cel mai mare risc din ţară, de gradul patru din cinci, este la peste 1.800 de metri în Munţii Făgăraş, în zona turistică Bâlea Lac. În următoarele trei zile se vor semnala ninsori consistente în întreaga zonă montană a ţării, care vor creşte stratul de zăpadă, cu risc de producere al avalanşelor în creştere, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) într-un Buletin Nivometeorologic