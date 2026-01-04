SUA au o lungă istorie de intervenții militare în America Latină. Care sunt principalele operațiuni de la Războiul Rece încoace
Digi24.ro, 4 ianuarie 2026 09:50
Statele Unite, care au lansat sâmbătă un atac de amploare împotriva Venezuelei, au o lungă istorie de intervenţii militare şi de sprijinire a dictaturilor din America Latină. Printre principalele operațiuni de la Războiul Rece încoace se numără Cuba, Guatemala și Panama.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
09:50
SUA au o lungă istorie de intervenții militare în America Latină. Care sunt principalele operațiuni de la Războiul Rece încoace # Digi24.ro
Statele Unite, care au lansat sâmbătă un atac de amploare împotriva Venezuelei, au o lungă istorie de intervenţii militare şi de sprijinire a dictaturilor din America Latină. Printre principalele operațiuni de la Războiul Rece încoace se numără Cuba, Guatemala și Panama.
Acum 2 ore
09:20
„O iarnă autentică.” Urmează zile cu ninsori, viscol și polei, se depune strat gros de zăpadă. Cât mai ține vremea rea # Digi24.ro
Meorologul Mihai Huștiu a declarat duminică, la Digi24, că urmează zile cu precipitații abundente, ninsori și viscol în aproape toată țara. Potrivit acestuia, episodul de vreme rea va dura până pe 9 ianuarie. „Este iarnă autentică la acest început de an”, spune el. Huștiu avertizează că există risc mare de polei începând de mâine dimineață
09:20
China pune presiune pe SUA: „Eliberați-l imediat pe Maduro”. Apel ferm către Trump să rezolve situaţia din Venezuela „prin dialog” # Digi24.ro
Ministerul chinez al Afacerilor Externe a declarat, duminică dimineaţă, că Statele Unite ar trebui să-i elibereze imediat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores, şi să rezolve situaţia din Venezuela prin dialog şi negocieri. Într-un comunicat publicat pe site-ul său web, ministerul a indicat că Statele Unite ar trebui, de asemenea, să asigure securitatea personală a lui Nicolas Maduro şi a Ciliei Flores, afirmând că expulzarea lor încalcă dreptul internaţional, anunță Xinhua.
09:00
Rezultate LOTO - Duminică, 4 ianuarie 2026. Report la 6/49 de peste 2,57 milioane de euro. La Joker depășește 9,03 milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 4 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou de miercuri, 31 decembrie, Loteria Română a acordat 109.708 de câștiguri în valoare totală de peste 9,39 milioane de lei.
08:50
Primul bilanț al victimelor din Venezuela, în operațiunea de capturare a lui Maduro. Câți morți anunță presa americană # Digi24.ro
Aproximativ 40 de persoane şi-ar fi pierdut viaţa în timpul operaţiunii americane împotriva Venezuelei de sâmbătă în cursul căreia a fost capturat preşedintele Nicolas Maduro, potrivit unui oficial venezuelean consultat de publicaţia New York Times.
08:30
Reacția ministrului român de Externe la capturarea liderului Venezuelei. Ce spune Oana Țoiu despre decizia SUA de a-l judeca pe Maduro # Digi24.ro
Decizia autorităților americane de a-l aduce pe Nicolas Maduro în faţa justiţiei poate opri creşterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor şansa la un viitor bun în prosperitate, dar este şi o decizie care ne aduce la masa discuţiilor diplomatice pentru a reafirma şi a proteja regulile internaţionale, a declarat, sâmbătă, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.
Acum 4 ore
08:20
Haos pe șosele din cauza zăpezii, drumuri blocate în stațiunile de la munte. Ninge abundent în 14 județe # Digi24.ro
Traficul rutier este restricţionat, duminică dimineaţă, pe DN 6, în zona localităţii Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, din cauza ninsorilor şi a zăpezii depuse pe şosea, anunţă Centrul Infotrafic. Totodată, în 14 judeţe se semnalează ninsori şi se circulă pe drumuri acoperite cu un strat de zăpadă, în timp ce în restul zonelor plouă. În judeţul Brăila, s-a format polei pe mai multe şosele.
08:00
Parlamentul României recunoaște oficial că există un nou moștenitor al Tronului. Legislativul aprobă decizia principelui Carol de a renunța la tron în favoarea fiului.
07:10
Schimbările climatice ar putea șterge până la 4.000 de ghețari pe an. Doar 9% ar mai supraviețui până în 2100 (studiu) # Digi24.ro
Mii de gheţari vor dispărea în fiecare an pe durata următoarelor decenii şi doar o parte dintre ei vor putea să supravieţuiască până la sfârşitul acestui secol dacă schimbările climatice nu vor fi încetinite, afirmă autorii unui studiu.
07:10
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro # Digi24.ro
Rusia ar putea pierde miliarde de dolari investiți în Venezuela din cauza răsturnării lui Maduro. Căderea regimului lui Nicolas Maduro, care a fost capturat de forțele speciale americane și va fi judecat la New York sub acuzația de narcoterorism, a lăsat în suspans soarta miliardelor de dolari investiți și împrumutați de Venezuela de la Rusia.
07:10
Nicolas Maduro, dus în arest la New York. Cele mai noi imagini cu liderul venezuelean capturat # Digi24.ro
Președintele venezuelean înlăturat, Nicolas Maduro, a ajuns sâmbătă la New York, după ce a fost capturat de forțele americane. A fost dus la biroul Administrației de Control al Drogurilor din Manhattan și ulterior la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn. Imaginile filmate de televiziunile americane l-au arătat pe liderul venezuelean coborând dintr-un avion sub escortă, la o bază a Gărzii Naționale.
07:10
Calendarul foilor de ceapă, tradiție păstrată în Oltenia. Cum fac și astăzi bătrânele satelor prognoza meteo pentru tot anul # Digi24.ro
Calendarul foilor de ceapă, o tradiție veche de secole, arată cum vor fi lunile noului an, ploioase sau secetoase. Pentru a stabili prognoza meteo, se folosesc 12 foi de ceapă, presărate cu sare și lăsate apoi peste noapte. În funcție de apa rămasă, strămoșii își dădeau seama dacă va fi un an bun pentru agricultură sau nu. În Oltenia, tradiția este respectată și astăzi în unele gospodării.
07:10
La ștranduri cu apă termală, în Ungaria. Orașul în care opt din 10 turiști sunt români. „Scrie peste tot în limba română” # Digi24.ro
Primele zile din an i-au găsit pe mulți dintre români în vacanțe, peste hotare. Pentru cei din vestul țării, a devenit o tradiție să treacă granița în Ungaria, pentru ștranduri, mai ales de când cu aderarea României la Schengen. În Mako, de pildă, opt din 10 turiști din această perioadă sunt români. Ca să le vină în sprijin, hotelierii și-au adaptat serviciile și au meniuri în limba română sau chiar angajați care vorbesc românește.
07:10
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O forță negativă, nesigură” (sondaj Politico) # Digi24.ro
În cel mai recent sondaj publicat de Politico, Statele Unite ale Americii sunt percepute de către cei mai apropiați aliați drept o forță negativă pe scena mondială, nesigură și care creează mai multe probleme decât rezolvă, în contextul în care președintele Donald Trump urmărește o amplă reconfigurare a politicii externe.
07:10
Odată cu înaintarea în vârstă, capacitatea organismului de a lupta eficient împotriva infecţiilor scade treptat, iar răspunsul la vaccinuri devine mai slab. Cercetătorii explorează noi modalităţi de a susţine funcţionarea sistemului imunitar la persoanele în vârstă, fără intervenţii invazive sau efecte adverse majore.
07:10
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro și „prima combatantă” a socialismului venezuelean # Digi24.ro
Capturată alături de președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, în primele ore ale zilei de sâmbătă, a fost soția și consilierul său de top, Cilia Flores, care a fost trasă din dormitor împreună cu soțul ei de trupele americane. Cuplul a fost scos rapid din țară pentru a fi judecat în SUA, sub acuzații de trafic de droguri.
07:10
Secretele din spatele proiectului Optimus. Cum crede Elon Musk că robotul său va deveni cel mai valoros produs din toate timpurile # Digi24.ro
În viziunea lui Elon Musk, viitorul companiei Tesla este reprezentat de o armată de roboți umanoizi care vor rezolva problema sărăciei și vor elimina nevoia oamenilor de a munci. Miliardarul american le-a spus investitorilor că roboții ar putea genera venituri „infinite” pentru Tesla și au potențialul de a deveni cel mai valoros produs din toate timpurile.
07:10
„Ziua Z a Chinei”: Cum plănuiește Beijingul să debarce cea mai mare armată din lume pe „plajele roșii” din Taiwan # Digi24.ro
La o primă vedere, Linkou, din apropiere de Taipei, arată ca orice altă plajă unde oamenii vin să se relaxeze și să scape de viața agitată de la oraș. Însă, aceasta ar putea fi una dintre cele mai periculoase zone din Taiwan și, poate, chiar din întreaga lume. Este una din cele 20 de „plaje roșii”, zone vulnerabile de pe coasta Taiwanului unde trupele chineze ar putea debarca dacă Beijingul va decide să invadeze insula.
07:10
Pregătiri pentru Bobotează la malul mării. Voluntarii etichetează cele 300.000 de sticle care vor fi împărțite: „E o mare bucurie” # Digi24.ro
Mai sunt câteva zile până la Bobotează. Arhiepiscopia Tomisului a început încă din 31 decembrie etichetarea sticlelor în care se va pune agheasmă. Zilnic, peste 100 de credincioși lucrează în trei schimburi pentru ca totul să fie gata la timp. „E al treilea an când vin cu prietenele mele și e o mare bucurie”, spune una dintre voluntare. Anul acesta vor fi distribuite 300.000 de sticle.
06:50
Trump publică noi imagini cu atacul SUA în Venezuela. „Operațiunea Maduro” a durat două ore și 28 de minute # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a postat pe contul de Truth Social un filmuleț de aproape un minut și jumătate cu atacurile din Venezuela. Pe fundal se aude o melodie lansată în 1969 care a devenit un simbol al protestelor împotriva războiului din Vietnam.
Acum 12 ore
00:40
Cei doi administratori ai barului care a ars în Crans-Montana sunt anchetaţi de procurorii elveţieni # Digi24.ro
Cele două persoane care administrau barul elveţian care a luat foc în timpul petrecerii de Revelion, o tragedie în care au pierit 40 de persoane, sunt anchetate penal pentru suspiciuni de infracţiuni, între care omor din neglijenţă, au declarat sâmbătă procurorii, relatează Reuters.
00:20
Trump: SUA vor conduce Venezuela pe durata tranziției și sunt pregătite de al doilea atac. O nouă amenințare # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, sâmbătă, după ce Nicolas Maduro a fost capturat într-o operațiune spectaculoasă coordonată de către forțele speciale din armata americană, că Statele Unite vor prelua conducerea Venezuelei într-o perioadă de tranziţie „judicioasă” către democraţie şi a ameninţat cu un al doilea atac şi mai puternic, dacă SUA vor fi împiedicate să facă aceasta. Casa Albă a publicat un mesaj cu ton amenințător, la scurt timp după conferința de presă susținută de Donald Trump.
3 ianuarie 2026
23:40
TAROM anunță posibile perturbări ale zborurilor duminică spre și dinspre Amsterdam. Recomandări pentru pasageri # Digi24.ro
Compania TAROM anunţă că şi duminică sunt aşteptate perturbări în operarea Aeroportului Amsterdam Schiphol, din cauza ninsorilor puternice. Astfel, zborurile ar putea avea întârzieri sau ar putea fi anulate, pasagerii fiind sfătuiţi să verifice statusul acestora.
23:10
Ilie Bolojan își dorește mai multe investiții străine în România: „Înseamnă transfer de tehnologie, asta înseamnă locuri de muncă” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă la Digi24, că după reforma administrativă care va avea loc în luna ianuarie şi după adoptarea bugetului de stat, România trebuie să se concentreze pe investiţii, în principal în zona energiei, lucru care ar aduce stabilitate în economie.
22:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seara, la Digi24, că, de la 1 ianuarie, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, iar acest lucru reprezintă contribuţia proprietarilor de case şi apartamente la bugetul local. Cu aceşti bani, administraţiile locale vor putea să le creeze condiţii mai bune de trai. Bolojan a recunoscut că personal nu are instalată aplicaţia ghişeul.ro și că momentan nu și-a plătit impozitul.
22:20
Noul lider de la Caracas spune că Venezuela nu va fi „colonia vreunei națiuni”. Reacția lui Donald Trump # Digi24.ro
Vicepreşedinta venezueleană Delcy Rodriguez a declarat sâmbătă că Nicolas Maduro este singurul preşedinte al Venezuelei, după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că ea "a fost învestită" după ce Maduro a fost capturat într-o operaţiune militară în această ţară sud-americană în primele ore ale dimineţii.
21:50
Oficialii din Venezuela cheamă la arme toate forțele din stat. „Să nu cadă nimeni în disperare” # Digi24.ro
Ministrul Apărării din Venezuela cheamă la arme toate forțele. Spune că țara lui a fost „ținta celei mai criminale agresiuni militare din partea guvernului Statelor Unite ale Americii”. Oficialul de la Caracas anunță că armata nu se va preda. Iar ministrul de Interne a apărut la televiziunea de stat, purtând vestă antiglonț și cască, cerând oamenilor să rămână calmi.
21:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, că Ucraina are o cale alternativă de acțiune în scenariul în care Rusia blochează negocierile privind încheierea războiului și un posibil acord de pace. Liderul de la Kiev a precizat că discuțiile cu aliații europeni și partenerii americani vor continua în ianuarie, la Paris și în Statele Unite.
Acum 24 ore
21:20
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, laudă operațiunea lui Donald Trump în Venezuela: „Susțin intervenția” # Digi24.ro
Ambasadorul României la Washington a venit cu un mesaj pe rețelele sociale prin care apreciază operațiunea ordonată de către Donald Trump pentru capturarea lui Nicolas Maduro. Trimisul Bucureștiului spune că „nu mai vorbim despre „politică”, ci despre dreptul oamenilor la libertate.
20:50
Ilie Bolojan, prima reacție după operațiunea SUA în Venezuela: „România va fi în linia poziției Uniunii Europene” # Digi24.ro
Ilie Bolojan, în prima sa apariție publică din 2026, a declarat sâmbătă la Digi24 că România va urma poziția oficială a Uniunii Europene privind atacurile SUA din Venezuela, operațiuni care au dus la capturarea președintelui Nicolás Maduro de către forțele speciale americane. Premierul a transmis că cetățenii români din Venezuela sunt gestionați prin reprezentanța UE, iar Ministerul de Externe nu are, până în acest moment, informații despre probleme de securitate în rândul acestora.
20:30
Ilie Bolojan critică dur judecătorii CCR care au lipsit de la ședința în care se discutau pensiile speciale: „Este anormal” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit sâmbătă, în exclusivitate la Digi24 despre legea privind eliminarea pensiilor speciale. Oficialul a criticat tactica celor patru judecători de a nu se prezenta la ședință pentru a nu putea fi întrunit cvorumul necesar pentru discutarea pensiilor.
20:20
SpaceX coboară mii de sateliți Starlink în 2026 pentru a reduce riscul de coliziuni, după incidentul orbital din decembrie # Digi24.ro
SpaceX va coborî în 2026 mii de sateliți din constelația Starlink, pe fondul creșterii cu 200% a manevrelor de evitare a coliziunilor și al riscurilor tot mai mari generate de aglomerarea orbitei joase a Pământului. Compania a anunțat că aproximativ 4.400 de sateliți vor fi repoziționați de la 550 km la 480 km altitudine. Decizia vine după un incident rar, produs în decembrie.
20:20
Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, trebuie "să-şi păzească fundul" pentru că şeful statului sud-american are laboratoare unde produce droguri pe care le trimite în SUA, a declarat sâmbătă preşedintele american Donald Trump, într-o conferinţă de presă în care a vorbit despre capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro.
19:40
Fotbalistul care a fost rănit în incendiul din Elveția s-a întors în bar a-și scoate iubita din flăcări: „Este un erou” # Digi24.ro
Grav rănit în incendiul care a devastat un bar din Crans-Montana în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, jucătorul echipei FC Metz, Tahirys Dos Santos, şi-a salvat iubita, blocată în interiorul clădirii, riscând să-şi piardă viaţa.
19:40
Un jandarm de 27 de ani din București a violat o minoră de 16 ani. Autoritățile anunță că bărbatul era cadru militar în cadrul Jandarmeriei Capitalei.
19:40
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală, securitate, prosperitate şi demnitate” # Digi24.ro
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiga, a declarat că venezuelenii trebuie să se poată bucura de „o viaţă normală, securitate, prosperitate şi demnitate umană”, în reacţia sa la operaţiunea militară a SUA împotriva Venezuelei, sâmbătă.
18:40
Donald Trump a publicat sâmbătă o fotografie, pe rețeaua sa Truth Social, în care apare președintele venezuelean Nicolas Maduro la scurt timp după ce a fost capturat de forțele speciale americane.
18:40
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică intervenția # Digi24.ro
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a apreciat sâmbătă drept "legitimă" operaţiunea militară desfăşurată de Statele Unite în Venezuela, pe care a descris-o ca o "intervenţie defensivă", subliniind totodată că forţa militară nu este o soluţie pentru schimbarea regimurilor politice, relatează EFE.
18:30
După Venezuela, Trump ia în vizor traficul de droguri din Mexic. „Trebuie să facem ceva. Președinta nu guvernează” # Digi24.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat sâmbătă că trebuie să se facă ceva împotriva traficului de droguri din Mexic, afirmând că ţara este guvernată de cartelurile de droguri, transmite EFE, conform Agerpres.
18:10
SUA desecretizează un nou rechizitoriu împotriva lui Nicolas Maduro, a soției și a fiului acestuia # Digi24.ro
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a desecretizat sâmbătă un nou rechizitoriu federal în care președintele venezuelean Nicolás Maduro, soția sa Cilia Flores de Maduro și fiul lor Nicolás Ernesto Maduro Guerra sunt inculpați, alături de alți oficiali venezueleni și co-conspiratori, pentru trafic de droguri, corupție sistemică și colaborare cu organizații narcoteroriste.
18:00
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de către forțele speciale ale SUA # Digi24.ro
Lidera opoziției din Venezuela, aflată acum în exil după ce a reușit să fugă din țară, a venit cu un prim mesaj după de Nicolas Maduro a fost capturat de către forțele speciale ale SUA. Aceasta spune că „ceea ce trebuia să se întâmple se întâmplă acum.”
17:30
Companiile aeriene au anulat sâmbătă zeci de zboruri în întreaga regiune a Caraibelor, după ce Statele Unite au lansat atacuri asupra Venezuelei, iar Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a ordonat avioanelor comerciale să evite spaţiul aerian din anumite zone ale regiunii.
17:30
Prima reacție a Chinei după ce Nicolas Maduro a fost capturat de către forțele speciale ale SUA # Digi24.ro
Beijingul s-a declarat "profund şocat" de atacurile militare americane împotriva Venezuelei şi de capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, denunţând "comportamentul hegemonic" al Statelor Unite.
17:10
Guvernul Spaniei s-a oferit sâmbătă să medieze criza diplomatică dintre Venezuela și Statele Unite, după atacurile aeriene americane și anunțul președintelui Donald Trump privind „capturarea” lui Nicolas Maduro. Ministerul de Externe de la Madrid a făcut apel la dezescaladare, reținere și respectarea dreptului internațional
16:20
Trump, despre operațiunea prin care a fost capturat Maduro: „Am urmărit-o literalmente de parcă m-aș fi uitat la o emisiune TV” # Digi24.ro
Președintele SUA a venit venit cu o serie de declarații după ce Nicolas Maduro a fost capturat într-o operațiune spectaculoasă coordonată de către forțele speciale din armata americană. Trump spune că a urmărit în timp real cum s-au întâmplat lucrurile.
16:10
Medvedev cere țărilor lumii să se „înarmeze la maximum”, după ce Maduro a fost capturat de SUA # Digi24.ro
Doar arsenalul nuclear poate garanta "protecţia fiabilă" a unei ţări, a declarat sâmbătă fostul preşedinte rus şi actualul secretar adjunct al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, comentând situaţia din Venezuela.
16:00
Fostul premier și ministru al Apărării din Ucraina a fost numit într-o nouă funcție. Anunțul lui Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indicat sâmbătă că intenţionează să-l numească pe ministrul Apărării, Denis Şmîgal, pe care speră să-l înlocuiască, în funcţia de ministru al Energiei, într-o remaniere a cabinetului care necesită încă aprobarea parlamentului.
15:50
Ce declara lidera opoziției din Venezuela, Maria Machado, cu doar câteva săptămâni înainte ca Maduro să fie capturat de SUA # Digi24.ro
Într-un interviu acordat pe 12 decembrie, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2026 Maria Machado, lidera opoziţiei din Venezuela, a declarat că guvernarea lui Nicolas Maduro se va sfârşi în curând, reaminteşte Reuters.
15:30
Ce acuzații le aduc Statele Unite lui Maduro și soției sale. „Vor înfrunta întreaga furie a justiției americane” # Digi24.ro
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat sâmbătă că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, este acuzat de „trafic de droguri în Statele Unite”. La rândul ei, Pam Bondi, procurorul general al SUA, enumeră mai multe acuzații la adresa lui Maduro și afirmă că acesta, împreună cu soția lui, „vor înfrunta întreaga furie a justiției americane”.
15:30
Trei vulpi au fost surprinse de camere în centrul Bucureștiului. Explicațiile specialiștilor # Digi24.ro
Trei vulpi au fost surprinse, în cursul dimineții, de camerele de supraveghere ale Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa, chiar în centrul Bucureștiului. Potrivit reprezentanților instituției, vulpile se numără printre speciile sălbatice cu o capacitate ridicată de adaptare la mediul urban și pot fi întâlnite în prezent în numeroase orașe europene.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.