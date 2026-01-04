Manchester City - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Duel de calibru mare în Premier League
Cristi Chivu continuă să fie în centrul atenției în Italia, după startul excelent de sezon al lui Inter.
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Inter și Bologna.
Anthony Joshua a fost implicat într-un accident teribil de Revelion.
Tottenham primește vizita celor de la Sunderland duminică seară, de la ora 17:00, la Londra, în etapa cu numărul 20 din eșalonul de elită al Angliei, care se vede pe VOYO până în 2028.Tottenham - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00 | În așteptarea lui Drăgușin!În clasament, Tottenham se află pe locul 13 cu 26 de puncte. După 19 etape, formația dirijată de Thomas Frank a bifat șapte victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.De cealaltă parte, Sunderland se situează pe poziția a 7-a cu 29 de puncte, după 19 etape în care clubul a consemnat șapte câștiguri, opt remize, dar și patru eșecuri.EXCLUSIV ”O să-l vedem iar titular pe Radu Drăgușin?” Florin Gardoș, răspuns sincerModeratorul Cristi Pintea i-a avut vineri după-amiază invitați la emisiunea Play On Sport de pe VOYO pe jurnaliștii Daniel Anghel și Andrei Grecu și pe fostul internațional român, Florin Gardoș.Fost jucător în Premier League pentru Southampton, Gardoș a explicat că există șanse ca Drăgușin să revină în primul 11 al lui Tottenham. Cel puțin în meciul din cupă cu Aston Villa de pe 10 ianuarie.”(n.r. E vreo șansă să îl vedem titular în perioada următoare?) Se verifică constant încărcătura fizică a jucătorilor. La asta mă gândesc. Poate nu țin cont că e meciul cu Villa.El deja a intrat într-un meci de Premier League. Și va schimba, că va trebui să menajeze pe unul dintre cei doi. Eu zic că da, are șanse să joace.El când s-a accidentat, dacă vă aduceți aminte, a fost tot pe un fond de genul. A jucat mult. Dacă erau variante atunci, nu se accidenta. Așa e în fotbal, uneori riști. Și aici mă refer la staff”, a spus Gardoș.
Sorana Cîrstea, debut cu dreptul în 2026 la Brisbane. Rezultatele româncelor din Australia # Sport.ro
Sorana Cîrstea a început excelent anul 2026 și a obținut o victorie clară în primul tur al turneului WTA 500 de la Brisbane, competiție dotată cu premii totale de 1.691.602 dolari.
Duelul Ngezana – Epassy, LIVE TEXT pe Sport.ro! Africa de Sud și Camerun luptă pentru sferturile Cupei Africii # Sport.ro
Africa de Sud și Camerun se întâlnesc duminică seară în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni.
PSG și Paris FC se întâlnesc duminică seară, de la ora 21:45, în etapa #17 din Ligue 1.
Echipa pregătită de Elias Charalambous va sta următoarea săptămână și jumătate în Turcia.
Dan Petrescu a rupt tăcerea: „Tocmai am vorbit cu el. Urmează un tratament pentru încă o lună” # Sport.ro
Dan Petrescu a reacționat public pentru prima dată după valul de informații apărute în ultimele luni despre starea sa de sănătate.
Scenariu incredibil la Cupa Africii! S-a calificat în „sferturi” după ce a condus doar 29 de minute în patru meciuri # Sport.ro
Mali a reușit una dintre cele mai surprinzătoare calificări de la Cupa Africii 2025, după ce a eliminat Tunisia la loviturile de departajare.
Francezul s-a ”rupt” la unul dintre antrenamentele galacticilor.
Louis Munteanu este foarte aproape de despărțirea oficială de CFR Cluj.
Giuleștenii au plecat sâmbătă în cantonament.
„Acum sufăr.” Carlos „Grinch” Alcaraz i-a stricat Crăciunul lui Ferrero, care a spus tot ce avea pe suflet # Sport.ro
Juan Carlos Ferrero, dezvăluiri impresionante despre finalul abrupt al colaborării cu numărul 1 ATP, Carlos Alcaraz.
Tăticul ideal: Gael Monfils, mesaj copleșitor, înainte de ultimul sezon al carierei în ATP, în care joacă din 2004 # Sport.ro
Gael Monfils și Elina Svitolina s-au căsătorit în vara anului 2021.
Espanyol - FC Barcelona 0-2 | Victorie imensă a trupei lui Hansi Flick în fața rivalilor locali # Sport.ro
Barcelona s-a impus cu 2-0 în fața lui Espanyol, într-un meci din ruda a 18-a de La Liga.
U-BT Cluj-Napoca a devenit lider provizoriu în Grupa A a competiţiei de baschet masculin ABA League, după ce a învins fără emoţii echipa sârbă FMP Belgrad, cu scorul de 93-65 (27-13, 28-19, 18-14, 20-19), sâmbătă seara, în BTarena.
Mihai Stoica dezvăluie cum mulți jucători încearcă să-l păcălească pe Becali: ”I-am zis: Gigi, atenție mare!” # Sport.ro
FCSB se pregătește pentru a doua parte a sezonului.
Mihai Stoica a izbucnit în direct! Jucătorul de la FCSB care l-a scos din minți: ”Nu am ce să discut” # Sport.ro
Mihai Stoica a fost întrebat despre un jucător important de la FCSB și a izbucnit.
Ce situație! Neymar va fi coleg la Santos cu omul care îi face ”zile fripte” surorii lui
Ciprian Panait a obținut prima victorie pe banca noii sale echipe din Emiratele Arabe Unite și a reușit, totodată, să o scoată de pe ultimul loc al clasamentului.
Dinamo a plecat sâmbătă, 3 ianuarie, în cantonamentul de iarnă din Antalya, programat până pe 12 ianuarie, iar la aeroportul Otopeni antrenorul Zeljko Kopic a lămurit una dintre temele fierbinți ale iernii.
Juventus a făcut un nou pas greșit în lupta din Serie A.
Încă o plecare de la FCSB?! Mihai Stoica a lămurit situația lui Vlad Chiricheș: ”Mi-a spus că nu vrea!” # Sport.ro
Vlad Chiricheș, unul dintre liderii vestiarului celor de la FCSB, a jucat din ce în ce mai puțin în acest sezon.
Meci interzis cardiacilor pentru Ianis Stoica în Portugalia! Goluri pe bandă și un rezultat total neașteptat # Sport.ro
Estrela Amadora, echipa la care evoluează Ianis Stoica, a oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale etapei a 17-a din campionatul Portugaliei.
Naţionala României a stabilit lotul pentru Campionatul European de polo pe apă masculin, care va avea loc luna aceasta la Belgrad, potrivit paginii de Facebook a Federaţiei Române de Polo.
Unul dintre cei mai interesanți jucători din Superliga pleacă în această iarnă: ”Mai sunt câteva detalii de pus la punct!” # Sport.ro
Unul dintre cei mai interesanți jucători din Superliga României în acest moment are șanse mari să plece în această iarnă.
El l-a salvat pe Anthony Joshua din accidentul soldat cu doi morți: „Tatăl meu l-a rugat” # Sport.ro
În urma tragicului accident de maşină de luni din Nigeria, care a curmat viaţa a două persoane apropiate lui Anthony Joshua, avocatul şoferului explicat că pugilistul trebuia iniţial să fie pasagerul din faţă înainte de a fi mutat pe bancheta din spate. Această schimbare de poziţie, după toate probabilităţile, i-a salvat viaţa boxerului britanic.
Dinamovistul va schimba echipa în perioada următoare.
Toți îl vor! PSG, Manchester City, Chelsea, Liverpool și Arsenal luptă pentru semnătura starului de la Real Madrid # Sport.ro
Cele mai mari echipe din fotbalul european vor să pună mâna pe un star de la Real Madrid.
FCSB se pregătește pentru cea de-a doua parte a sezonului, iar roș-albaștrii au făcut deja primele mutări.
Mircea Lucescu a decis să fie prezent pe teren înaintea celui mai important meci al României din acest an.
Echipa de fotbal a Senegalului s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, găzduită de Maroc, după ce a învins selecţionata Sudanului cu scorul de 3-1, sâmbătă seara, la Tanger, în primul meci din optimi, transmit agenţiile internaţionale de presă.
Gata, Alibek se urcă în avion și semnează cu CFR Cluj! Neluțu Varga: „Am încredere mare!” # Sport.ro
CFR Cluj a reacționat rapid după transferul lui Louis Munteanu în MLS și a rezolvat problema atacantului central.
Răspunsul lui Chivu când a fost întrebat despre transferul lui Cancelo la Inter: ”Aș vrea să vorbesc despre el!” # Sport.ro
Presa din Italia anunța zilele trecute faptul că Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, este în cursă pentru semnătura lui Joao Cancelo.
L-a făcut K.O.! Intrare horror în derby-ul Monaco - Lyon: arbitrul a scos cartonașul roșu instantaneu # Sport.ro
Partida AS Monaco - Lyon a oferit o intrare horror în a doua repriză.
După Louis Munteanu, DC United mai vrea un jucător de la CFR Cluj! Ofertă de 4 milioane de euro # Sport.ro
CFR Cluj ar putea da o nouă lovitură pe piața transferurilor, imediat după vânzarea lui Louis Munteanu.
Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul # Sport.ro
Un moment greu de crezut s-a petrecut la antrenamentul unei echipe de top din Europa.
Rapid este foarte aproape să rezolve primul transfer al anului.
Oportunitate de milioane pentru fostul selecționer al „Tricolorilor”.
CFR Cluj pune la cale un transfer spectaculos după ce l-a pierdut pe Louis Munteanu.
Nota primită de Ionuț Radu, după ce n-a fost învins din penalty în Celta Vigo - Valencia 4-1 # Sport.ro
Portarul român a avut o nouă prestație solidă, fiind din nou decisiv la o lovitură de pedeapsă.
Verdict clar pentru Florin Tănase în legătură cu plecarea de la FCSB: ”E precum porumbelul acela!” # Sport.ro
FCSB ar putea rămâne fără Florin Tănase în această iarnă.
Genoa - Pisa 1-1 | Formația lui Dan Șucu, doar egal cu rivala de la retrogradare! Ce a făcut Stanciu # Sport.ro
Genoa a remizat acasă în fața lui Pisa, scor 1-1, într-un meci din runda 18 de Serie A.
FCSB a plecat în cantonamentul de iarnă din Antalya, însă un fotbalist important al campioanei va ajunge cu o zi mai târziu în Turcia.
Se face mutarea?! Victor Angelescu a lămurit situația transferului lui Baroan la rivala Dinamo # Sport.ro
Dinamo vrea să transfere un jucător de la rivala Rapid.
Dinamo s-a interesat de un fotbalist al ardelenilor.
