Magnații petrolului din SUA au donat pentru campania lui Trump 500 de milioane de dolari. El le-a promis că-i va „răsplăti”

16:00

Îndepărtarea lui Nicolas Maduro de către Donald Trump este complet fără precedent. Până acum, SUA au găsit modalități de a înlătura lideri care nu le-au plăcut, dar niciodată în acest fel, comentează Dominic Waghorn, editor pentru afaceri internaționale al Sky News. Statele naționale nu își trimit forțele armate în alte națiuni suverane pentru a le […]