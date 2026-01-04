Cine va prelua funcția de președinte al Venezuelei? Răspunsul nu este atât de simplu

16:50

Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, și-a confirmat intenția de a reveni cât mai curând în ring după ce s-a postat pe rețelele de socializare cum se antrenează în Pattya, Thailanda. Fury ar fi urmat să-l înfrunte pe Anthony Joshua în această vară, dar recentul tragic accident din Nigeria, în care pugilistul născut […] © G4Media.ro.