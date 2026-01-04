Hansi Flick îi atribuie unui jucător victoria grea a Barcelonei din derbiul catalan cu Espanyol, scor 2-0: „Unul dintre cei mai buni portari din lume”
G4Media, 4 ianuarie 2026 10:20
Tehnicianul Barcelonei Hansi Flick a salutat performanța impecabilă a portarului Joan Garcia la revenirea pe stadionul pe care a jucat sezonul trecut, la rivala Espanyol, după ce a asigurat victoria într-un meci de foc, scor 2-0. Joan Garcia a fost cheia succesului Barcelonei de sâmbătă seară, după ce a avut nu mai puțin de șase […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
10:50
Consiliul prezidențial din Yemen anunță recucerirea provinciei-cheie Hadramaut de la separatiști # G4Media
Consiliul prezidențial al Yemenului a anunțat sâmbătă seara că forțele susținute de Arabia Saudită au recucerit provincia-cheie Hadramaut, situată la granița cu regatul, care fusese cucerită în decembrie de separatiștii susținuți de Abu Dhabi, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Preluarea controlului asupra acestei provincii petroliere și a provinciei vecine Mahra de către separatiștii Consiliului […] © G4Media.ro.
10:50
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, eliminate din primul tur al turneului WTA 500 de la Brisbane # G4Media
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au fost eliminate în primul tur al fazei principale a turneului WTA 500 de la Brisbane. Sorana Cîrstea rămâne singura româncă prezentă la turneul din Australia. Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată jucătoare a României în clasamanetul WTA (poziția 39), a pierdut din primul tur la Brisbane, acolo unde a […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
10:40
Vremea se răcește în Capitală, potrivit prognozei ANM valabile până marți dimineața. Temperaturile maxime nu vor trece de 5 grade, va ploua și se va depune polei, potrivit Mediafax. De duminică până luni la ora 8.00, temperaturile vor scădea ușor față de ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros și va ploua îndeosebi seara […] © G4Media.ro.
10:40
Toate eclipsele, superlunile, ploile de meteoriți și planetele pe care le poți observa pe cer în 2026 # G4Media
Luni pline strălucitoare, roiuri de meteori spectaculoase și eclipse totale impresionante le vor oferi pasionaților de astronomie multe motive să privească spre cer în 2026, arată CNN. Noul an a început cu Luna plină a lupului, sâmbătă, prima dintre cele trei superluni ale anului. Jupiter, cea mai mare planetă din Sistemul Solar, va apărea la […] © G4Media.ro.
Acum o oră
10:20
Hansi Flick îi atribuie unui jucător victoria grea a Barcelonei din derbiul catalan cu Espanyol, scor 2-0: „Unul dintre cei mai buni portari din lume” # G4Media
Tehnicianul Barcelonei Hansi Flick a salutat performanța impecabilă a portarului Joan Garcia la revenirea pe stadionul pe care a jucat sezonul trecut, la rivala Espanyol, după ce a asigurat victoria într-un meci de foc, scor 2-0. Joan Garcia a fost cheia succesului Barcelonei de sâmbătă seară, după ce a avut nu mai puțin de șase […] © G4Media.ro.
10:20
Acum că Nicolas Maduro nu mai este, întrebarea este: cine poate prelua funcția de președinte al țării?Dacă vorbim despre prăbușirea întregului regim – adică toți actorii cheie din guvernul Maduro se retrag – atunci se poate presupune cu siguranță că opoziția ar fi în măsură să preia conducerea țării, scrie Sky News. Un nume care […] © G4Media.ro.
10:10
Peste 15.000 de consumatori din județul Alba, în continuare fără energie electrică, din cauza ninsorilor # G4Media
Peste 15.000 de abonaţi din 36 de localităţi din judeţul Alba, în mare parte din zona Munţilor Apuseni, nu aveau în continuare, duminică dimineaţa, energie electrică, intervenindu-se în teren pentru remedierea defecţiunilor provocate de ninsorile abundente, cu zeci de echipe operative ale DEER – Sucursala Alba, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis duminică de către […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:30
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a ajuns la Centrul metropolitan de detenție din Brooklyn, scrie presa americană, preluată de The Guardian. Conform oficialilor, el ar urma să compară luni în fața curții federale din Manhattan. CBS News a informat că Maduro a ajuns la Centrul de detenție metropolitan, cunoscut sub numele de MDC, sâmbătă, în jurul […] © G4Media.ro.
09:20
Starlink afirmă că va furniza internet de mare viteză gratuit în Venezuela până pe 3 februarie # G4Media
Starlink afirmă că va furniza servicii de internet de mare viteză gratuite populației din Venezuela până pe 3 februarie, în urma operațiunii americane care l-a înlăturat pe președintele Nicolás Maduro, potrivit CNN. Serviciul cu sediul în SUA, deținut de miliardarul Elon Musk, proprietarul SpaceX, furnizează internet mobil de mare viteză prin intermediul unei rețele de […] © G4Media.ro.
09:20
Sorana Cîrstea a început cu o victorie la Brisbane anul în care se va retrage din tenisul profesionist # G4Media
Sorana Cîrstea a începutul cu o victorie 2026, an în care a anunțat că se va retrage din circuitul profesionist. Ea a învins-o la Brisbane pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, potrivit Mediafax. Partida din primul tur al turneului, disputată duminică dimineață, a durat cu puțin peste o oră. Românca s-a impus în două seturi 6-3, 6-1, iar […] © G4Media.ro.
09:10
China cere SUA să-l ”elibereze imediat” pe liderul venezuelean. Maduro, un aliat esențial al regimului de la Beijing # G4Media
China a cerut duminică Statelor Unite ale Americii eliberarea imediat a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, încarcerat sâmbătă la New York, după ce fusese capturat în cursul unei operaţiuni militare în noaptea de vineri spre sâmbătă, transmite Agerpres. Ministerul de Externe chinez a declarat că „Statele Unite ar trebui să-i elibereze imediat pe liderul venezuelean Nicolas […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:50
Cum a pregătit Trump operațiunea specială din Venezuela: o cârtiță plasată de serviciile secrete le-a spus spionilor americani totul despre Maduro # G4Media
Președintele Trump și principalii săi consilieri au semnalat de luni întregi planurile de a-l înlătura pe președintele venezuelean Nicolás Maduro. Și totuși, când s-a întâmplat în cele din urmă, Washingtonul și Caracasul au fost uimiți de ferocitatea și viteza atacului, arată o analiză Wall Street Journal. Încă din luna august, SUA au masat nave de […] © G4Media.ro.
08:50
Regatul Unit și Franța au efectuat sâmbătă seara un atac comun în Siria împotriva unui sit subteran suspectat că ar fi folosit de gruparea Stat Islamic (IS), a anunțat Ministerul britanic al Apărării, citat de agenția Mediafax. Atacul a avut loc în munții de la nord de orașul antic Palmyra, în centrul Siriei, împotriva unei […] © G4Media.ro.
08:30
Traficul este deviat duminică dimineața pe DN6, în județul Caraș-Severin, din cauza ninsorii. Pe drumurile din mai multe județe se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, potrivit Mediafax. Centrul Infotrafic anunță că, din cauza ninsorii și a carosabilului acoperit cu zăpadă pe o porțiune de aproximativ 1 kilometru, traficul rutier este restricționat pe DN 6, […] © G4Media.ro.
08:10
Capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, în urma unei operațiuni spectaculoase a forțelor speciale americane, a adus-o în prim plan pe vicepreședinta statului sud-american, Delcy Rodriguez. Ea a preluat conducerea țării așa cum prevede constituția Venezuelei, transmite agenția Mediafax. Conform constituției, indiferent dacă absența este temporară sau absolută, vicepreședintele preia atribuțiile prezidențiale, potrivit CNN. Rodriguez, care […] © G4Media.ro.
07:50
A fost un moment perfect pentru Netflix, oferindu-i lui Donald Trump exact genul de spectacol care atrage atenția pe care și-l dorea. Puțini observatori credeau că Statele Unite ar putea realiza operațiunea chirurgicală prin care au reușit să-l captureze și să-l exfiltreze pe Nicolás Maduro, președintele Venezuelei, și pe Cilia Flores, soția sa, scrie The […] © G4Media.ro.
07:50
Mega-scandalul fraudelor din Minnesota, în care zeci de somalezi au delapidat miliarde de dolari de la asigurările sociale, devine o amenințare pentru ambițiile politice ale guvernatorului democrat Tim Walz # G4Media
Statul Minnesota se află în centrul unei controverse politice și financiare fără precedent. Guvernatorul democrat Tim Walz, fost candidat la vicepreședinția SUA în 2024, se confruntă cu un val de critici și investigații privind fraude masive în sistemul de asistență socială, un subiect care riscă să îi pericliteze campania de realegere din noiembrie 2026, transmite […] © G4Media.ro.
07:40
Bolojan anunță că va adopta reforma în administrație în a doua jumătate a lunii ianuarie, după jumătate de an de amânare # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă la Digi24 că va adopta reforma în administrația publică centrală și locală în a doua jumătate a lunii ianuarie. Reforma administrației a fost amânată mai mult de jumătate de an din cauza opoziției PSD în interiorul coaliției. Reforma urmărește scăderea cu 10% a cheltuielilor de personal din administrație. Bolojan […] © G4Media.ro.
07:30
Efectul „M-a sunat Lia”: val de procese-blitzkrieg împotriva Guvernului la Curtea de Apel București, cu termene fixate de pe o zi pe alta # G4Media
În ultima zi a anului 2025 – adică miercuri, 31 decembrie – la Curtea de Apel București au fost înregistrate trei dosare deschise de către avocata Silvia Uscov, devenită celebră prin activitatea sa pe rețelele de socializare și prin implicarea politică ca membru al AUR. Toate trei procesele vizează autorități publice implicate într-un fel sau […] © G4Media.ro.
07:10
Un avion care îi transporta pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, capturați sâmbătă, a ajuns la baza Gărzii Naționale Aeriene Stewart din New York, potrivit unui oficial federal, citat de CNN, transmite Mediafax. Nicolas Maduro și soția sa au pus piciorul pe pământ american după ce au coborât foarte încet […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:00
EXCLUSIV Profesorul Daniel Hellinger, expert în Venezuela: Operațiunea SUA – o încălcare fățișă a dreptului internațional / Reținerea lui Maduro a fost o răpire # G4Media
Operațiunea militară a SUA desfășurată în Venezuela a fost o încălcare fățișă a dreptului internațional și a avut ca scop clar schimbarea regimului de la Caracas, a declarat pentru G4Media.ro profesorul Daniel Hellinger de la Webster University în Missouri. Reținerea președintelui Maduro a fost practic o răpire, susține expertul american. O operațiune criticată La câteva […] © G4Media.ro.
3 ianuarie 2026
23:30
Merz spune că Maduro „şi-a dus ţara la ruină” şi că Venezuela are nevoie de un guvern legitimat la urne # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, capturat de Washington, „şi-a dus ţara la ruină”, relatează agențiile AFP şi EFE, citate de Agerpres. Maduro „a jucat un rol problematic în regiune”, în special prin „implicarea Venezuelei în traficul de droguri”, a afirmat Merz, menţionând că Germania nu a recunoscut ultimele […] © G4Media.ro.
23:20
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair analizează eliminarea mai multor rute operate de pe Aeroportul Bruxelles Sud Charleroi, inclusiv zboruri către România, ca reacție la majorarea taxelor de aeroport impuse de autoritățile belgiene, potrivit Mediafax. Potrivit informațiilor publicate de publicația La Dernière Heure, pe o listă internă a companiei se află rutele Charleroi – Cluj-Napoca și […] © G4Media.ro.
23:10
Capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro de către armata Statelor Unite, în urma unei operațiuni a comandourilor din Delta Force, a declanșat reacții puternice în Florida, în special în Miami, unde comunitățile de exilați venezueleni, cubanezi și nicaraguani au salutat evenimentul ca pe un moment istoric pentru întreaga emisferă vestică. Trump a confirmat public că Maduro […] © G4Media.ro.
23:00
Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA) a recomandat sâmbătă companiilor aeriene să evite survolul deasupra Venezuelei, care a fost vizată anterior de atacuri aeriene americane, afirmând că posibila activare a sistemelor de apărare aeriană prezintă un „risc ridicat pentru zborurile civile”, relatează agenția AFP, citată de Agerpres. „Având în vedere atacurile aeriene americane şi […] © G4Media.ro.
23:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, în direct la Digi24, că vârsta de pensionare în toate domeniile trebuie să crească, pe fondul contribuțiilor mari de buget în sistemul de pensii, dar și al inechităților sociale. Acesta s-a referit la domenii precum Justiție sau Interne, potrivit Mediafax. „Trebuie să creștem vârsta de pensionare în toate domeniile, […] © G4Media.ro.
22:50
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, a comentat atacul din Venezuela, dar și capturarea președintelui Nicolás Maduro. Acesta și-a afirmat sprijinul față de „intervenția SUA”, asemănând regimul condus de Maduro cu regimul comunist din România, transmite agenția Mediafax. Într-o postare pe Facebook, publicată sâmbătă seară, în urma conferinței de presă a lui Donald Trump, Andrei […] © G4Media.ro.
22:50
Zelenski, după capturarea lui Maduro: Dacă așa se poate proceda cu dictatorii, atunci SUA știu ce trebuie să facă în continuare # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, comentând la o conferință de presă capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro de către Statele Unite, a făcut o aluzie pe jumătate glumeață la liderul unei alte țări mult mai apropiate de Ucraina, scrie BBC. „Dacă așa se poate proceda cu dictatorii, atunci Statele Unite ale Americii știu ce trebuie să facă […] © G4Media.ro.
22:40
Prinsi între neîncredere și teama de posibile noi atacuri, venezuelenii s-au trezit cu o știre care până de curând părea imposibilă: capturarea președintelui Nicolás Maduro și îndepărtarea lui din Venezuela, anunțată de președintele SUA, Donald Trump, scrie CNN. „Este o minciună”, a spus un portar din Caracas dimineața, când a auzit primele știri despre ceea […] © G4Media.ro.
22:20
Vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, spune că Maduro este singurul preşedinte al ţării și cere eliberarea sa # G4Media
Vicepreşedinta venezueleană Delcy Rodriguez a declarat sâmbătă că Nicolas Maduro este singurul preşedinte al Venezuelei, după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că ea „a fost învestită” după ce Maduro a fost capturat într-o operaţiune militară în această ţară sud-americană în primele ore ale dimineţii, relatează agențiile Reuters şi AFP, citate de Agerpres. Rodriguez […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că va veni cu o propunere pentru portofoliul Educaţiei în luna ianuarie, după ce conducerea PNL va analiza variantele pentru această funcţie, transmite Agerpres. „Domnul Pirtea este rectorul Universităţii de Vest din Timişoara şi deputat PNL de două mandate. Am avut o discuţie pe această temă. Va deveni operaţională […] © G4Media.ro.
21:30
Trump spune că nu este încântat de Putin în legătură cu războiul din Ucraina: „Ucide prea mulţi oameni” # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că este frustrat de preşedintele rus Vladimir Putin din cauza continuării războiului din Ucraina, relatează agenția Reuters, citată de Agerpres. „Nu sunt încântat de Putin. Ucide prea mulţi oameni”, a declarat Trump într-o conferinţă de presă la Mar-a-Lago despre operaţiunea SUA din Venezuela, răspunzând unei întrebări finale despre […] © G4Media.ro.
21:20
Ministrul român de Externe: Ne pronunțăm pentru reținere și responsabilitate din partea autorităților și susținem inițierea în cel mai scurt timp posibil de demersuri pentru revenirea la democrație # G4Media
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă seara că autoritățile de la București lucrează “în strânsă colaborare” cu partenerii din Uniunea Europeană în ceea ce privește situația din Venezuela în vederea alinierii pentru “o declarație comună în pregătirea consiliului de securitate ONU”. “Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața justiției poate opri […] © G4Media.ro.
20:50
FOTO Trump spune că a urmărit capturarea lui Maduro în timp real, ca pe „un spectacol de televiziune” # G4Media
Casa Albă a publicat fotografii făcute în camera din reședința din Mar-a-Lago din care președintele american Donald Trump, alături de secretarul Apărării, Pete Hegseth, și generali americani au urmărit derularea atacului din Venezuela care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro. Președintele Donald Trump a declarat că a urmărit capturarea complexă a președintelui venezuelean Nicolás […] © G4Media.ro.
20:30
Prim-ministrul slovac Robert Fico, cunoscut ca un susţinător al preşedintelui american Donald Trump, a condamnat ferm atacul american asupra Venezuelei, transmit agențiile dpa şi EFE, citate de Agerpres. Acţiunea militară americană arată că „dreptul internaţional nu se aplică, forţa militară este folosită fără mandat ONU şi oricine este mare şi puternic face ce vrea”, a […] © G4Media.ro.
20:00
Premierul Ilie Bolojan va fi în direct la Digi24 începând cu ora 20,00, în cadrul emisiunii ”Ediție specială”. G4Media va transmite LIVE cele mai importante declarații ale primului ministru © G4Media.ro.
19:40
Meloni califică drept „legitimă” intervenţia SUA în Venezuela, Franţa o condamnă ca încălcare a dreptului internaţional # G4Media
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a apreciat sâmbătă drept „legitimă” operaţiunea militară desfăşurată de Statele Unite în Venezuela, pe care a descris-o ca o „intervenţie defensivă”, subliniind totodată că forţa militară nu este o soluţie pentru schimbarea regimurilor politice, relatează agenția EFE, citată de Agerpres. „În concordanţă cu poziţia istorică a Italiei, Guvernul consideră că acţiunea […] © G4Media.ro.
19:20
Capturarea lui Maduro va fi o lovitură dură pentru China, care este cel mai mare cumpărător de petrol venezuelean, scrie The Telegraph. Beijingul nu a considerat petrolul din Venezuela drept un import de carburanți, strict comercial, ci ca pe o rambursare a datoriilor pentru împrumuturile estimate la 60 de miliarde de dolari pe care le-a […] © G4Media.ro.
18:50
Trump tocmai a distribuit o nouă imagine pe Truth Social care îl arată pe „Nicolas Maduro la bordul navei USS Iwo Jima” – aceasta este nava despre care a declarat anterior pentru Fox News că îl aduce pe liderul venezuelean în SUA, scrie BBC. Imaginea arată un bărbat cu o mască pentru ochi și căști […] © G4Media.ro.
18:40
Sărbătoare în Formula 1: Michael Schumacher, omagiat de Ferrari, Mercedes și F1 cu ocazia împlinirii vârstei de 57 de ani # G4Media
Ziua de 3 ianuarie este specială în Formula 1, întrucât este ziua de naștere a lui Michael Schumacher, una dintre cele mai mari legende ale acestui sport și pilotul cu cele mai multe titluri mondiale, șapte, la egalitate cu Lewis Hamilton. De 12 ani, de la accidentul de schi, Schumacher nu a mai apărut în […] © G4Media.ro.
18:40
Cotaţia aluminiului a trecut vineri peste pragul de 3.000 de dolari pe tonă, pentru prima dată în ultimii trei ani, din cauza temerilor referitoare la diminuarea ofertei, precum şi a pariurilor pe termen lung privind evoluţia cererii, aluminiul alăturându-se altfel altor metale de bază ce au înregistrat recent creşteri importate, transmite agenția Bloomberg, citată de […] © G4Media.ro.
18:20
Pană de curent majoră în Berlin. Zeci de mii de oameni sunt afectați / Alimentarea cu energie, întreruptă în cea mai mare parte până joi # G4Media
La temperaturi în jurul punctului de îngheț, peste 45.000 de gospodării din sud-vestul Berlinului au rămas fără electricitate. Alimentarea cu energie ar putea rămâne întreruptă timp de mai multe zile pentru cea mai mare parte a acestora, transmite Frankfurter Allgemeine Zeitung. Potrivit estimărilor operatorului de energie Stromnetz Berlin, pana de curent din sud-vestul Berlinului ar […] © G4Media.ro.
18:20
O sursă din CIA din cadrul guvernului venezuelean a ajutat SUA să localizeze poziția lui Nicolas Maduro înainte de capturarea sa de către forța de elită Delta Force a armatei americane, scrie CBS News, citat de BBC. Sursa făcea parte dintr-o rețea extinsă de alte surse de informații, inclusiv informații aeriene și semnale, furnizând informații […] © G4Media.ro.
18:10
VIDEO Donald Trump, conferință de presă, după capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro # G4Media
Donald Trump urmează să țină o conferință de presă despre evenimentele care s-au desfășurat peste noapte în Venezuela, soldate cu capturarea președintelui Nicolas Maduro. Președintele SUA va face declarații de la reședința sa Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, unde și-a petrecut perioada sărbătorilor, potrivit The Guardian. G4Media va transmite LIVE principalele declarații ale lui Donald […] © G4Media.ro.
18:00
Jake Paul, în afara clasamentului la categoria cruiser al WBA după eșecul cu Anthony Joshua # G4Media
Jake Paul a ieșit din clasamentul la categoria cruiser al World Boxing Association după înfrângerea prin knockout suferită în runda a șasea în fața lui Anthony Joshua, la sfârșitul lunii trecute. Influencerul devenit boxer a fost făcut K.O. de Anthony Joshua în ringul din Miami în runda a șasea. Jake Paul a suferit o fractură […] © G4Media.ro.
17:20
Ministerul de Externe al Chinei a reacționat la evenimentele de astăzi, condamnând atacurile SUA în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro, potrivit Sky News. Afirmând că operațiunea militară a încălcat dreptul internațional, ministerul adaugă că este „profund șocat și condamnă cu fermitate utilizarea forței de către SUA împotriva unei țări suverane și utilizarea forței împotriva […] © G4Media.ro.
17:10
Maduro și soția sa au fost capturați de forțele americane în dormitorul lor, în timp ce dormeau # G4Media
Președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați în dormitorul lor de către forțele americane în timpul raidului din noaptea de vineri spre sâmbătă, au declarat două surse familiarizate cu acest subiect pentru CNN. Cei doi au fost capturați în mijlocul nopții, în timp ce dormeau, au declarat sursele. Raidul, efectuat […] © G4Media.ro.
17:00
Capturarea unui șef de stat în exercițiu: (rarul) precedent al generalului Noriega, liderul din Panama arestat la ordinul lui George Bush # G4Media
Uimitoare prin rapiditatea și eficiența sa, intervenția forțelor speciale în Venezuela pentru capturarea președintelui Nicolas Maduro are puține exemple comparabile în istorie, scrie Le Figaro. Unul dintre puținele precedente a fost capturarea generalului Noriega în Panama, în 1989. În acel an, președintele american George Bush, fost director al CIA, ordonă invadarea Panama pentru a-l captura […] © G4Media.ro.
16:50
Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, și-a confirmat intenția de a reveni cât mai curând în ring după ce s-a postat pe rețelele de socializare cum se antrenează în Pattya, Thailanda. Fury ar fi urmat să-l înfrunte pe Anthony Joshua în această vară, dar recentul tragic accident din Nigeria, în care pugilistul născut […] © G4Media.ro.
16:30
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indicat sâmbătă că intenţionează să-l numească pe ministrul Apărării, Denis Şmîgal, pe care speră să-l înlocuiască, în funcţia de ministru al Energiei, într-o remaniere a cabinetului care necesită însă aprobarea parlamentului, relatează agenția AFP, citată de Agerpres. „M-am întâlnit cu Denis Şmîgal. Îi sunt recunoscător pentru munca sa metodică la […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.