România, o singură reprezentantă rămasă la WTA Brisbane! Jaqueline Cristian, învinsă și ea în primul tur
Antena Sport, 4 ianuarie 2026 10:20
România a rămas cu o singură reprezentantă în cadrul turneului WTA de la Brisbane, după ce Jaqueline Cristian a fost învinsă și ea în runda inaugurală a competiției din Australia. Prima rachetă a României nu a putut să-i țină piept Mariei Bouzkova, care s-a impus în două seturi, la capătul unui meci care a durat […] The post România, o singură reprezentantă rămasă la WTA Brisbane! Jaqueline Cristian, învinsă și ea în primul tur appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
10:30
Suma oferită de Rapid în schimbul lui Marinos Tzionis! Ce mai include propunerea giuleștenilor # Antena Sport
Rapid vrea să dea o lovitură importantă pe piața transferurilor și să îl transfere pe internaționalul cipriot Marinos Tzionis de la UTA Arad. Pentru asta, conducerea a făcut deja o ofertă, care include și un jucător la schimb. Gruparea alb-vișinie vrea să îl trimită pe Claudiu Micovschi sub comanda lui Adrian Mihalcea, pe lângă cei […] The post Suma oferită de Rapid în schimbul lui Marinos Tzionis! Ce mai include propunerea giuleștenilor appeared first on Antena Sport.
10:30
“E indispensabil” Daniele De Rossi i-a transmis lui Dan Şucu ce jucător nu trebuie să plece de la Genoa în iarnă # Antena Sport
Daniele De Rossi (42 de ani) a numit jucătorul “indispensabil” pentru Genoa după egalul de acasă al echipei sale cu Pisa. Genoa a deschis scorul în minutul 15, prin Colombo, dar oaspeţii au egalat în minutul 38, prin Mehdi Leris. Acesta avea să fie scorul final. După meci, De Rossi l-a lăudat pe Vitinha, atacant […] The post “E indispensabil” Daniele De Rossi i-a transmis lui Dan Şucu ce jucător nu trebuie să plece de la Genoa în iarnă appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
10:20
România, o singură reprezentantă rămasă la WTA Brisbane! Jaqueline Cristian, învinsă și ea în primul tur # Antena Sport
România a rămas cu o singură reprezentantă în cadrul turneului WTA de la Brisbane, după ce Jaqueline Cristian a fost învinsă și ea în runda inaugurală a competiției din Australia. Prima rachetă a României nu a putut să-i țină piept Mariei Bouzkova, care s-a impus în două seturi, la capătul unui meci care a durat […] The post România, o singură reprezentantă rămasă la WTA Brisbane! Jaqueline Cristian, învinsă și ea în primul tur appeared first on Antena Sport.
10:00
Philadelphia 76ers – New York Knicks 130-119 şi Minnesota Timberwolves – Miami Heat 125-115. Spectacol în NBA # Antena Sport
Philadelphia 76ers a obţinut a treia victorie consecutivă în meciul cu Knicks, care a fost învinsă a treia oară la rând. Cei de la 76ers au avut 103 puncte doar de la patru titulari. Maxey a fost cel mai bun marcator, cu 36 de puncte, urmat de Embiid (26), Edgecombe (26) şi George (15). Pentru […] The post Philadelphia 76ers – New York Knicks 130-119 şi Minnesota Timberwolves – Miami Heat 125-115. Spectacol în NBA appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
09:40
Adversara FCSB-ului din Europa League, ofertă de 27 de milioane de euro. Se luptă cu echipe din Premier League # Antena Sport
FCSB o va întâlni pe Fenerbahce pe data de 29 ianuarie, în grupa principală de UEFA Europa League, iar turcii ar putea avea noutăți importante la nivelul lotului până la partida contra campioanei României. Concret, aceștia au înaintat o ofertă de 27 de milioane de euro pentru Matteo Guendouzi, fotbalist care mai este dorit și […] The post Adversara FCSB-ului din Europa League, ofertă de 27 de milioane de euro. Se luptă cu echipe din Premier League appeared first on Antena Sport.
09:30
L’Equipe, anunț despre situația lui Kurt Zouma la CFR! De ce pleacă starul francez din Gruia # Antena Sport
Kurt Zouma are zilele numărate la CFR Cluj, anunțul privind rezilierea contractului urmând să fie făcut în această perioadă de către clubul din Gruia. Francezii de la L’Equipe au venit însă și cu motivul pentru care fotbalistul cu peste 200 de meciuri jucate în Premier League va pleca de la câștigătoarea Cupei României. Kurt Zouma, […] The post L’Equipe, anunț despre situația lui Kurt Zouma la CFR! De ce pleacă starul francez din Gruia appeared first on Antena Sport.
09:10
„Derby de România” la Cupa Africii pe Națiuni! Cei doi jucători luptă pentru prezența în sferturi # Antena Sport
Africa de Sud și Camerun se vor întâlni duminică seară în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, iar doi fotbaliști din Liga 1 vor lupta pentru prezența în faza sferturilor. În această partidă vor intra în scenă Devis Epassy (Dinamo București) și Siyabonga Ngezana (FCSB), ambii fiind anunțați titulari pentru acest joc. Duel […] The post „Derby de România” la Cupa Africii pe Națiuni! Cei doi jucători luptă pentru prezența în sferturi appeared first on Antena Sport.
09:10
Fotbalistul transferat de FCSB, gata de joc! Mihai Stoica: “E foarte bine, a trecut testele” # Antena Sport
Andre Duarte (28 de ani) este într-o formă fizică foarte bună. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a dat detalii despre jucător. Mihai Stoica i-a ironizat pe cei de la Ujpest, cu care Duarte se află în litigiu. Oficialul FCSB-ului nu-şi face griji în privinţa procesului pe care echipa […] The post Fotbalistul transferat de FCSB, gata de joc! Mihai Stoica: “E foarte bine, a trecut testele” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
08:50
CFR Cluj se confruntă cu probleme destul de mari din punct de vedere financiar, însă Neluțu Varga are de gând să soluționeze rapid aceste probleme, mai ales că a încasat sume importante după transferurile lui Emerllahu și Louis Munteanu. Chiar și așa, Iuliu Mureșan a făcut un anunț care îi va îngrijora pe fanii CFR […] The post Iuliu Mureșan, anunț sumbru pentru fanii CFR-ului: „Nu știu dacă vom fi o forță” appeared first on Antena Sport.
08:40
Sorana Cîrstea, start cu dreptul la WTA Brisbane! Gabriela Ruse, eliminată din runda inaugurală # Antena Sport
Sorana Cîrstea are un start perfect de 2026, după ce s-a calificat în turul al doilea al turneului WTA de la Brisbane. Sportiva de 35 de ani a eliminat-o în runda inaugurală pe Anastasia Pavlyuchenkova. După ce a trecut de calificări pentru a ajunge pe tabloul principal al competiției din Australia, Gabriela Ruse a fost […] The post Sorana Cîrstea, start cu dreptul la WTA Brisbane! Gabriela Ruse, eliminată din runda inaugurală appeared first on Antena Sport.
08:30
Situația dintre Real Madrid și Vinicius devenise destul de tensionată în ultimele luni, după ce brazilianul luase decizia de a nu-și prelungi contractul cu vicecampioana Spaniei. După ce a analizat mai multe aspecte, fotbalistul a revenit la sentimente mai bune și este gata să semneze noul contract, având o singură condiție pentru „los blancos”. Vinicius […] The post Vinicius a decis! Condiția pusă pentru a-și prelungi contractul cu Real Madrid appeared first on Antena Sport.
08:30
Un jucător de 10 milioane de euro pleacă de la Genoa! Decizia surprinzătoare luată de Dan Şucu # Antena Sport
Argentinianul Valentin Carboni (20 de ani), jucător care era împrumutat de Genoa de la Inter până în vară, va pleca la o echipă din ţara sa natală, Racing Club. Cei de la Genoa au decis să renunţe la el, deşi putea rămâne până în vară la echipa lui Daniele De Rossi. Valentin Carboni pleacă de […] The post Un jucător de 10 milioane de euro pleacă de la Genoa! Decizia surprinzătoare luată de Dan Şucu appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
00:10
Barcelona, victorie dramatică în derby-ul cu Espanyol. Trupa lui Flick a dat lovitura pe final # Antena Sport
Barcelona a învins-o pe final pe Espanyol într-un derby catalan extrem de tensionat, scor 2-0. Reușitele superbe ale lui Dani Olmo și Robe, care a marcat în minutul 86, a decis meciul de pe RCDE Stadium. Derby catalan plin de ocazii Prima ocazie a meciului i-a aparținut lui Espanyol, când Jaen, scăpat singur cu portarul […] The post Barcelona, victorie dramatică în derby-ul cu Espanyol. Trupa lui Flick a dat lovitura pe final appeared first on Antena Sport.
3 ianuarie 2026
23:50
FCSB a anunțat ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș. Propunerea refuzată de veteranul roș-albaștrilor # Antena Sport
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Vlad Chiricheș, jucător care intrase în dizgrațiile lui Gigi Becali. Veteranul de 36 de ani va continua până la urmă la roș-albaștri până în vară, în ciuda criticilor aduse de patronul clubului. Vlad Chiricheș a fost de-a lungul timpului un jucător […] The post FCSB a anunțat ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș. Propunerea refuzată de veteranul roș-albaștrilor appeared first on Antena Sport.
23:30
Cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano a postat un videoclip pe canalul său de YouTube în cadrul căruia a analizat cele mai noi vești în materie de transferuri de iarnă. Pe lista italianului a apărut și “telenovela” în care este implicat Joao Cancelo, jucător care este pe lista lui Inter și despre care Cristi Chivu nu a […] The post Cristi Chivu, dat de gol de Fabrizio Romano: “A fost implicat și și-a dat acordul” appeared first on Antena Sport.
23:10
Rapid pregătește o lovitură de proporții în această iarnă! Cine este fotbalistul dorit de Costel Gâlcă # Antena Sport
Costel Gâlcă a cerut întăriri serioase la Rapid pentru a se putea lupta cu granzii Ligii 1, iar conducerea pare să fi înțeles că transferurile pot duce gruparea giuleșteană acolo unde îi este locul. După ce au dat lovitura cu Daniel Paraschiv, oficialii alb-vișinii vor să îl transfere pe Marinos Tzionis, fotbalistul care evoluează în […] The post Rapid pregătește o lovitură de proporții în această iarnă! Cine este fotbalistul dorit de Costel Gâlcă appeared first on Antena Sport.
22:40
Octavian Popescu este doar o umbră a fotbalistului din ultimele două sezoane, fiind în prezent unul dintre cei mai contestați jucători din lotul roș-albaștrilor. Deși oficialii campioanei României nu se îndoiesc de talentul său, atitudinea sa i-a dezamăgit pe cei din cadrul conducerii, mai ales pe patronul Gigi Becali. Mihai Stoica nu vrea să mai […] The post Mihai Stoica, ultimatum pentru Octavian Popescu: „E pe cont propriu” appeared first on Antena Sport.
22:10
Rapid București a pus pe liber mai mulți jucători în această iarnă, dar conducerea a și promis achiziții, pentru ca echipa lui Costel Gâlcă să se lupte la trofee în această a doua parte a sezonului. Petrolul Ploiești se află în negocieri avansate cu formația giuleșteană pentru împrumutul a doi jucători: Cristian Ignat și puștiul […] The post Doi jucători de la Rapid, în negocieri avansate cu o rivală din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
21:50
Decizia luată de Mircea Lucescu la început de 2026. Unde va merge selecționerul României # Antena Sport
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, va merge în Antalya la începutul acestui an, pentru a putea vedea la treabă echipele care au plecat în cantonament în Turcia în pauză de iarnă. Antrenorul de 80 de ani va avea șansa să analizeze potențialii jucători convocați pentru barajul de Cupă Mondială în care “tricolorii” vor întâlni în […] The post Decizia luată de Mircea Lucescu la început de 2026. Unde va merge selecționerul României appeared first on Antena Sport.
21:40
Arsenal, succes după un meci nebun cu Bournemouth! „Tunarii” s-au distanțat de Manchester City # Antena Sport
Arsenal a arătat și de această dată de ce este principala favorită la titlu în Premier League. Formația antrenată de Mikel Arteta s-a impus în deplasare pe terenul celor de la Bournemouth, în etapa cu numărul 20. „Tunarii” au profitat astfel de pasul greșit făcut de Manchester City, care a remizat în această rundă cu […] The post Arsenal, succes după un meci nebun cu Bournemouth! „Tunarii” s-au distanțat de Manchester City appeared first on Antena Sport.
21:30
Dani Coman, anunț despre transferul lui Caio Ferreira: „Suntem pregătiți să ne despărțim” # Antena Sport
Caio Ferreira este unul dintre cei mai importanți jucători ai revelației FC Argeș. Brazilianul cotat la 800.000 de euro are trei goluri și trei pase decisive în actuala ediție a Ligii 1. Dani Coman a vorbit despre interesul echipelor din străinătate pentru fotbalistul de 25 de ani și a venit cu un anunț care va […] The post Dani Coman, anunț despre transferul lui Caio Ferreira: „Suntem pregătiți să ne despărțim” appeared first on Antena Sport.
21:10
Bayern Munchen i-a dat răspunsul lui Victor Osimhen! Ce decizie a luat conducerea bavarezilor # Antena Sport
Bayern Munchen are parte de un sezon magnific, iar conducerea nu ia în calcul transferuri în „fereastra” de iarnă. Chiar și așa, anumiți jucători s-au propus la campioana Germaniei. Este vorba despre Victor Osimhen, atacantul care este în prezent la Galatasaray. Conducerea bavarezilor a venit cu un răspuns pentru starul din Turcia. Bayern Munchen l-a […] The post Bayern Munchen i-a dat răspunsul lui Victor Osimhen! Ce decizie a luat conducerea bavarezilor appeared first on Antena Sport.
21:00
Jurnal Antena Sport | Războinica Loredana Pălănceanu e gata de luptă pentru marele premiu de la Survivor # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Războinica Loredana Pălănceanu e gata de luptă pentru marele premiu de la Survivor appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Punct și de la capăt appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Greul abia începe appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Golgheter în campionat, rapidistul Dobre poate fi la ultimul cantonament cu Gâlcă # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Golgheter în campionat, rapidistul Dobre poate fi la ultimul cantonament cu Gâlcă appeared first on Antena Sport.
20:30
Cristi Chivu, răspuns de clasă în fața italienilor: “Controversele mă fac să mă distrez” # Antena Sport
Cristi Chivu a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre toate controversele ce o vizează inclusiv pe echipa sa, Inter Milano. Românul a evitat subiectul lansat acum câteva zile de Antonio Conte privind lupta la titlu din Serie A și a mărturisit că genul acesta de polemici îl amuză, pentru că le cunoaște încă […] The post Cristi Chivu, răspuns de clasă în fața italienilor: “Controversele mă fac să mă distrez” appeared first on Antena Sport.
20:00
Doliu în fotbalul mondial. A murit selecționerul care a dus Bulgaria în semifinalele Cupei Mondiale din 1994 # Antena Sport
Dimitar Penev, selecţionerul care a condus Bulgaria până în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din 1994, a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani, informează agenţia DPA. Federaţia bulgară de fotbal a anunţat că Penev a murit sâmbătă, după o lungă suferinţă. Realizările lui Penev la selecționata Bulgariei Ca jucător, Penev a participat […] The post Doliu în fotbalul mondial. A murit selecționerul care a dus Bulgaria în semifinalele Cupei Mondiale din 1994 appeared first on Antena Sport.
19:50
Conducerea Rapidului i-a stabilit prețul lui Antoine Baroan! Mesaj pentru oficialii lui Dinamo # Antena Sport
Antoine Baroan a fost pus pe liber de Rapid București, asta după ce evoluțiile sale nu l-au impresionat pe Costel Gâlcă. Din acest motiv, oficialii giuleșteni s-au mișcat rapid și l-au transferat pe Daniel Paraschiv. Zeljko Kopic a cerut conducerii lui Dinamo să forțeze transferul atacantului francez, iar Victor Angelescu a venit și cu prețul […] The post Conducerea Rapidului i-a stabilit prețul lui Antoine Baroan! Mesaj pentru oficialii lui Dinamo appeared first on Antena Sport.
19:20
În ce condiții ar putea evolua Vladislav Blănuță la Dinamo! De ce s-ar putea folosi vârful exilat din Ucraina # Antena Sport
Vladislav Blănuță trăiește un coșmar la Dinamo Kiev, acolo unde este apostrofat atât de suporterii echipei antrenate în trecut de Mircea Lucescu, cât și de localnici, pentru o opinie a acestuia din trecut vis-a-vis de războiul care se desfășoară în Ucraina. S-a vorbit mult despre revenirea atacantului evaluat la 1,5 milioane de euro în fotbalul […] The post În ce condiții ar putea evolua Vladislav Blănuță la Dinamo! De ce s-ar putea folosi vârful exilat din Ucraina appeared first on Antena Sport.
19:10
Modul incredibil prin care Anthony Joshua a “păcălit” moartea. Detaliul dezvăluit de avocatul șoferului # Antena Sport
În urma tragicului accident de maşină de luni din Nigeria, care a curmat viaţa a două persoane apropiate lui Anthony Joshua, avocatul şoferului a explicat că pugilistul trebuia iniţial să fie pasagerul din faţă înainte de a fi mutat pe bancheta din spate. Această schimbare de poziţie, după toate probabilităţile, i-a salvat viaţa boxerului britanic. […] The post Modul incredibil prin care Anthony Joshua a “păcălit” moartea. Detaliul dezvăluit de avocatul șoferului appeared first on Antena Sport.
18:50
Xabi Alonso a revenit la sentimente mai bune față de brazilianul Rodrygo, care a început să primească din ce în ce mai multe de la antrenorul celor de la Real Madrid. Chiar și așa, fotbalistul de 24 de ani nu este pe deplin încântat de numărul de meciuri jucate în acest sezon, motiv pentru care […] The post Asalt pentru starul de la Real Madrid! PSG, marea favorită pentru transfer appeared first on Antena Sport.
18:40
Cristi Chivu i-a surprins pe jurnaliști. Antrenorul nici n-a vrut să audă de starul dorit de Inter # Antena Sport
Cristi Chivu a susținut sâmbătă conferința de presă premergătoare partidei dintre Inter și Bologna din campionat, iar antrenorul român nu a scăpat fără să fie întrebat de posibilitatea ca Joao Cancelo să ajungă la echipa sa. Tehnicianul de la Milano a surprins și a preferat să nu abordeze deloc subiectul, concentrându-se pe propriul grup. Inter […] The post Cristi Chivu i-a surprins pe jurnaliști. Antrenorul nici n-a vrut să audă de starul dorit de Inter appeared first on Antena Sport.
18:00
Neluțu Varga îi face praf pe oficialii de la Dinamo, după oferta pentru Matei Ilie: „Nu au bani să cumpere” # Antena Sport
Dinamo București și-a reactivat interesul pentru Matei Ilie, după ce în vară a înaintat o ofertă pentru fundașul celor de la CFR Cluj. Neluțu Varga s-a simțit jignit de suma oferită de „câini”, iar acum a lansat un nou atac la adresa acestora. Concret, patronul celor de la CFR Cluj a confirmat că există interes […] The post Neluțu Varga îi face praf pe oficialii de la Dinamo, după oferta pentru Matei Ilie: „Nu au bani să cumpere” appeared first on Antena Sport.
17:40
Ionuț Radu, lovit după o fază rarisimă în Celta Vigo – Valencia. Portarul, printre cei mai buni de pe teren # Antena Sport
Ionuț Radu a fost din nou providențial pentru Celta Vigo în victoria obținută de echipa galiciană pe teren propriu contra celor de la Valencia, scor 4-1. Goalkeeper-ul român a primit una dintre cele mai mari note dintre toți jucătorii, primit “calificativul” 7,7 din partea celor de la sofascore.com și 7,2 de la flashscore.ro. Ionuț Radu […] The post Ionuț Radu, lovit după o fază rarisimă în Celta Vigo – Valencia. Portarul, printre cei mai buni de pe teren appeared first on Antena Sport.
17:30
CFR Cluj, negocieri avansate cu AC Milan! Cine este fotbalistul dorit de Daniel Pancu # Antena Sport
CFR Cluj trece printr-o reconstrucție în această iarnă, după ce a pierdut doi jucători importanți: Louis Munteanu și Lindon Emerllahu. Daniel Pancu a solicitat aducerea unui atacant și a unui fundaș central, lucruri cu care conducerea pare să se fi conformat. După ce Iuliu Mureșan a confirmat transferul lui Alibek, acum oficialii din Gruia s-au […] The post CFR Cluj, negocieri avansate cu AC Milan! Cine este fotbalistul dorit de Daniel Pancu appeared first on Antena Sport.
17:20
Verdict despre posibila plecare a lui Mario Tudose de la FC Argeș. Bogdan Andone: “Au fost discuții” # Antena Sport
Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, a vorbit înainte de plecarea echipei sale în Turcia, Antalya, despre situațiile jucătorilor care au fost cei mai curtați în această perioadă, și anume Caio Martins și Mario Tudose. Tehnicianul piteștenilor nu este de părere că stoperul va pleca de la echipa sa în această “fereastră” de […] The post Verdict despre posibila plecare a lui Mario Tudose de la FC Argeș. Bogdan Andone: “Au fost discuții” appeared first on Antena Sport.
17:00
Gigi Becali scoate bani grei din buzunar pentru cantonamentul FCSB-ului. Condiții de Champions League # Antena Sport
FCSB a plecat deja în cantonamentul din Antalya, acolo unde echipa antrenată de Elias Charalambous se va pregăti pentru a doua parte a acestui sezon. Campioana României are de recuperat puncte pentru a-și adjudeca prezența în play-off, iar patronul Gigi Becali scoate o sumă importantă din buzunar pentru ca echipa să se bucure de cele […] The post Gigi Becali scoate bani grei din buzunar pentru cantonamentul FCSB-ului. Condiții de Champions League appeared first on Antena Sport.
16:40
FCSB a ales să se despartă de un nou jucător, după ce Malcom Edjouma a plecat de la echipa roș-albastră în contextul în care nu a acceptat prelungirea înțelegerii sale până în vară. Formația campioană a României a luat de această dată o decizie la nivel de academie și i-a dat drumul să plece lui […] The post Transfer din academia FCSB-ului. Un puști de doar 16 ani ajunge la Farul appeared first on Antena Sport.
16:30
Glasgow Rangers a reușit o victorie spectaculoasă în episodul cu numărul 449 din „Old Firm Derby”, chiar pe terenul rivalei Celtic. Acest rezultat relansează lupta la titlu din Scoția. Campioana en-titre și Rangers sunt în urma acestui rezultat la egalitate de puncte, ambele fiind pe locurile 2 și 3, după liderul surprinzător Hearts. Celtic – […] The post Rangers, victorie uriașă în ”Old Firm Derby”! Se joacă titlul în Scoția appeared first on Antena Sport.
16:10
Ce amical! Ianis Hagi, meci contra echipei din Liga 1 care a produs surpriza campionatului # Antena Sport
Alanyaspor, formația din Turcia pentru care evoluează Ianis Hagi, va disputa un amical contra lui Metaloglobus, ultima clasată din Liga 1. Formația lui Mihai Teja pleacă în Antalya pentru cantonamentul de iarnă și și-a programat două meciuri, unul dintre ele fiind chiar împotriva echipei pentru care joacă cel care a fost căpitan în ultimele meciuri […] The post Ce amical! Ianis Hagi, meci contra echipei din Liga 1 care a produs surpriza campionatului appeared first on Antena Sport.
16:10
Steven Nsimba și-a găsit echipă! Vârful din Bănie poate fi coleg cu un fost jucător al Universității Craiova # Antena Sport
Steven Nsimba este unul dintre fotbaliștii transferați de Universitatea Craiova din perioada Mirel Rădoi, iar atacantul care până acum evoluase doar în ligile inferioare din Franța a impresionat în Liga 1. Vârful a avut mai multe probleme de indisciplină, care i-ar fi determinat pe cei din conducere să îl pună pe liber. Fotbalistul a reacționat […] The post Steven Nsimba și-a găsit echipă! Vârful din Bănie poate fi coleg cu un fost jucător al Universității Craiova appeared first on Antena Sport.
16:00
“Scandalul e uriaş” Fostul jucător elveţian al Craiovei ştie ce se va întâmpla după tragedia cu zeci de morţi! # Antena Sport
Ivan Martic (35 de ani), fostul jucător al Universităţii Craiova, a vorbit despre incendiul şocant din clubul “Le Constellation”, soldat cu moartea a peste 40 de persoane şi rănirea altor 115 oameni. Retras din activitatea de jucător anul trecut, ultima oară fotbalist la SC Bruhl, Ivan Martin e în prezent antrenor la echipa din oraşul […] The post “Scandalul e uriaş” Fostul jucător elveţian al Craiovei ştie ce se va întâmpla după tragedia cu zeci de morţi! appeared first on Antena Sport.
15:40
Florin Tănase a avut o ofertă din China, cu un salariu de 1,3 milioane de euro, l-a sunat pe Gigi Becali să-l lase să plece, dar latifundiarul s-a enervat. Ce a urmat? Tănase ar fi refuzat oferta, iar Meme Stoica spune că jucătorul nu a anunţat pe nimeni de vreo plecare. Contractul dintre Tănase şi […] The post Meme Stoica a anunţat ce se întâmplă cu transferul lui Tănase în China appeared first on Antena Sport.
15:30
Emanuel Gyenes, locul 17 la moto, în prologul Raliului Dakar. Cum s-au clasat echipajele Dacia la auto # Antena Sport
Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 17 în prologul Raliului Dakar la moto. Prologul s-a disputat la Yanbu, în Arabia Saudită, pe o distanţă de 22 de kilometri. Etapa a fost câştigată de spaniolul Edgar Canet (KTM), în vârstă de 20 de ani, urmat de australianul Daniel Sanders (KTM) şi de americanul Ricky […] The post Emanuel Gyenes, locul 17 la moto, în prologul Raliului Dakar. Cum s-au clasat echipajele Dacia la auto appeared first on Antena Sport.
15:10
Louis Munteanu a ajuns în SUA! Cele mai noi detalii despre transferul atacantului român # Antena Sport
Louis Munteanu (23 de ani) a ajuns în Statele Unite. Atacantul român se pregăteşte să fie prezentat oficial la noua echipă, DC United. Preşedintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureşan (71 de ani), a dat cele mai noi detalii despre Louis Munteanu. Louis Munteanu a ajuns în SUA. Urmează să fie prezentat oficial “El este acolo, […] The post Louis Munteanu a ajuns în SUA! Cele mai noi detalii despre transferul atacantului român appeared first on Antena Sport.
15:00
CFR Cluj cunoaște schimbări importante de lot în această iarnă. Astfel, patronul Neluţu Varga a decis trei plecări de la echipă. Primul care părăseţte echipa este Kurt Zouma. Pe lista jucătorilor care vor rezilia contractele cu CFR Cluj mai sunt Marcus Coco (29 de ani) și Anton Kresic (29 de ani). Potrivit lui Daniel Stanciu, […] The post Trei plecări de la CFR Cluj. Decizia lui Neluțu Varga appeared first on Antena Sport.
14:40
Iga Swiatek a răbufnit atunci când a fost întrebată de “Bătălia sexelor”, meciul dintre Sabalenka şi Kyrgios! # Antena Sport
Iga Swiatek a fost întrebată dacă a urmărit “Bătălia sexelor”, meciul dintre Aryna Sabalenka şi Nick Kyrgios, câştigat de australian cu un dublu 6-3. Demonstrativul a avut reguli speciale, terenul Arynei Sabalenka fiind cu 9% mai mic. Totodată, a fost impus un singur serviciu la fiecare punct, pentru a limita puterea lui Kyrgios. Australianul a […] The post Iga Swiatek a răbufnit atunci când a fost întrebată de “Bătălia sexelor”, meciul dintre Sabalenka şi Kyrgios! appeared first on Antena Sport.
14:30
Andrei Coubiș are toate șansele să ajungă în Liga 1 în această iarnă, fiind deja mai multe echipe interesate de serviciile sale. Împrumutat de AC Milan la Sampdoria, fotbalistul este nemulțumit de faptul că nu joacă și a luat decizia de a explora noi variante. Trei cluburi din Liga 1 şi-au manifestat interesul pentru Andrei […] The post Anunţul făcut de Universitatea Cluj despre transferul lui Andrei Coubiș appeared first on Antena Sport.
14:10
Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! # Antena Sport
Dinamo forţează transferul atacantului român Vladislav Blănuţă (23 de ani), cumpărat de Dinamo Kiev de la FCU Craiova pentru 2 milioane de euro. Blănuţă, cotat în prezent la 1.5 milioane de euro, a jucat numai 6 meciuri în campionatul Ucrainei, nereuşind niciun gol şi niciun assist. A înscris însă un gol în cele 3 meciuri […] The post Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.