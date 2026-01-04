ANM: Polei şi maxime de 5 grade în Capitală până marţi dimineaţa
Ziarul Financiar, 4 ianuarie 2026 10:30
ANM: Polei şi maxime de 5 grade în Capitală până marţi dimineaţa
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
10:30
10:30
Acum o oră
10:15
Acum 4 ore
07:45
Acum 6 ore
05:15
05:00
Acum 12 ore
23:00
23:00
23:00
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunţă un nou calendar diplomatic şi vorbeşte despre „o nouă şansă de a încheia războiul” # Ziarul Financiar
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că discuţiile recente cu aliaţii occidentali deschid o nouă etapă diplomatică şi oferă o şansă reală pentru încheierea războiului, în contextul unor întâlniri programate la nivel militar şi politic în ianuarie.
Acum 24 ore
21:30
21:30
20:30
20:15
19:30
Americanii au executat cea mai spectaculoasă operaţiune militară de la Al Doilea Război Mondial, capturarea preşedintelui Venezuelei chiar din Caracas. Donald Trump şi şeful Statului Major al SUA povestesc în direct cum s-a desfăşurat această operaţiune: Nimeni din lume nu poate executa ce am făcut noi # Ziarul Financiar
18:30
18:30
17:45
17:45
17:30
17:00
16:30
16:00
16:00
15:45
Luni, marţi şi miercuri sunt impuse restricţii de trafic pe DN7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea-Vestem, anunţă Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale.
15:45
13:30
Consilieri europeni pentru securitate naţională au ajuns la Kiev. Coaliţia de Voinţă se reuneşte # Ziarul Financiar
Consilierii europeni pentru securitate naţională au sosit la Kiev sâmbătă pentru a participa la o reuniune la nivel înalt a Coaliţiei de Voinţă.
13:15
Primele patru victime ale incendiului din Crans-Montana, identificate. Corpurile, predate familiilor # Ziarul Financiar
Primele patru victime din incendiul care a cuprins în noaptea de Revelion un bar din Crans-Montana, Elveţia, au fost identificate, iar corpurile lor au fost predate familiilor.
12:45
12:00
12:00
11:30
11:30
11:00
11:00
11:00
Atac american în Venezuela: Guvern: Întreaga ţară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge # Ziarul Financiar
Preşedintele Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalaţii militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News. Guvenul din Venezuela a reacţionat: „Întreaga ţară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge această agresiune imperialistă”.
Ieri
10:45
10:15
09:45
Temperaturile medii vor fi, până în 19 ianuarie, mai scăzute decât cele specifice acestei perioade, se arată în prognoza publicată vineri de Administraţia Naţională de Meteorologie.
09:45
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.