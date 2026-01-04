Maduro în arest la New York, Trump „conduce” Venezuela. Pete Hegseth: „Este exact opusul invaziei din Irak”. Reacții din China, India și Japonia

18:30

Medicii susțin că suntem ceea ce mâncăm, dar uneori suntem efectul a ceea ce consumăm, pentru că deși par multe dintre alimente zilnice că nu sunt deloc inofensive, unele ne pot îmbolnăvi de cancer. Doctorul Mihail a prezentat cinci tipuri de alimente cancerigene, însă a precizat că dacă le vom consuma nu facem garantat cancer, […]