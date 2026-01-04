Nicuşor Dan şi Emmanuel Macron, întâlnire specială de Bobotează la Paris

23:00

Mihai Stoica îi dă un ultimatum lui Octavian Popescu, trasându-i o linie clară: „E pe cont propriu”. În contextul unui sezon slab, fără gol marcat pentru FCSB, atitudinea jucătorului de 23 de ani a dezamăgit conducerea echipei, inclusiv pe patronul Gigi Becali, care își pierde răbdarea. Octavian Popescu este criticat pentru performanțele slabe în ultimele … Articolul Mihai Stoica îi dă ultimatum lui Octavian Popescu: „E pe cont propriu” apare prima dată în Main News.