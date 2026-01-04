De ce sunt interesate Statele Unite de petrolul Venezuelei. Trump vrea să investească miliarde de dolari și să repare infrastructura grav deteriorată

06:10

Chiar dacă recent a fost predată pentru exploatare de la constructor către Primăria Capitalei, Linia 5 este tot închisă. La sfârșitul anului 2025 s-au realizat mai multe teste pe noua cale de rulare, însă nici acum nu se circulă pe ea. Surse administrative au precizat pentru Gândul că Primăria Capitalei ar mai avea peste 8 […]