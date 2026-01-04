Nicuşor Dan, despre românul mort în Elveţia: Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit
ObservatorNews, 4 ianuarie 2026 12:50
Nicuşor Dan a transmis, duminică, un mesaj de condoleanţe familiei tânărului român care şi-a pierdut viaţa în incendiul dintr-un bar din Crans-Montana.
Acum o oră
12:50
12:50
Casa le-a ars ca o torță, în miez de noapte, în Botoşani. O țigară uitată ar fi declanșat incendiul # ObservatorNews
O locuință din localitatea Havârna, județul Botoșani, a fost distrusă aproape complet într-un incendiu violent izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică. Flăcările au fost stinse după mai bine de cinci ore de luptă cu focul, iar soția proprietarului a ajuns la spital, în stare de șoc. Primele date arată că incendiul ar fi pornit de la o țigară aprinsă.
12:40
Mii de bucureșteni, fără apă caldă și căldură, din cauza unei avarii majore. Ce sectoare sunt afectate # ObservatorNews
O avarie apărută duminică dimineață la CET Sud a lăsat mii de bucureșteni fără apă caldă și căldură. Incidentul afectează mai multe sectoare din Capitală, iar reluarea furnizării în condiții normale este estimată abia după data de 7 ianuarie, potrivit Termoenergetica.
Acum 2 ore
12:20
Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul Județean Constanța, după scandalul "scutirilor de gardă" # ObservatorNews
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță controale la Spitalul Județean Constanța și reevaluarea scutirilor de gardă, după ce conducerea unității a declarat că peste 70% dintre medici nu fac gărzi. Rogobete vorbește despre o situație "în afara oricărui cadru normal" și avertizează că nu poate accepta restricții medicale invocate doar în sistemul public, în timp ce activitatea continuă în privat.
11:50
Noi trageri loto sunt programate duminică la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de 9,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 2,57 milioane de euro.
11:40
Acum 4 ore
11:20
Poliția elvețiană a identificat corpurile a încă 16 victime ale incendiului izbucnit la barul Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana. Printre aceştia se numără şi un cetăţean român, în vârstă de 18 ani, scrie BBC. Informaţia a fost confirmată şi de reprezentanţii MAE.
11:20
Zi de doliu național în Elveția, după incendiul din Crans-Montana. Bilanţul indică 40 de morţi şi 119 răniţi # ObservatorNews
Elveția a decretat o zi de doliu național pe 9 ianuarie, în urma incendiului devastator din stațiunea Crans-Montana, soldat cu 40 de morți și 119 răniți, scrie Agerpres. Autoritățile au anunțat ceremonii de comemorare la nivel național, în timp ce ancheta penală este în desfășurare.
10:50
Român, arestat după ce a înjunghiat de mai multe ori un marocan lângă o gară din Perugia # ObservatorNews
Un cetățean român în vârstă de 32 de ani a fost arestat în Italia, după un atac cu cuțitul comis în apropierea unei gări din Perugia. Victima, un bărbat marocan de 44 de ani, a suferit răni grave la față și torace. Suspectul a fost prins după mai multe săptămâni de investigații, potrivit autorităților italiene.
10:50
Alertă meteo: Cod portocaliu de ninsori şi viscol în 4 judeţe. Cum va fi vremea în Capitală # ObservatorNews
Meteorologii anunţă că, până marţi dimineaţă, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării - ninsori la munte, dar şi lapoviţă, ninsori sau ploi în celelalte zone, iar pe alocuri se va forma polei. Vremea se răcește şi în Capitală, potrivit prognozei ANM valabile până marți dimineața. Temperaturile maxime nu vor trece de 5 grade, va ploua și se va depune polei.
10:20
Cum s-a desfăşurat misiunea "Absolute Resolve", care a dus la capturarea lui Maduro: Ştiau ce mânca, ce purta # ObservatorNews
Capturarea preşedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost rezultatul unei operațiuni militare americane fulger, pregătite în secret timp de mai multe luni şi desfăşurate în noaptea de vineri spre sâmbătă, sub coordonarea directă a administrației Trump, scriu publicaţiile The New York Times şi Axios.
09:40
Cine este Delcy Rodriguez, desemnată liderul interimar al Venezuelei după capturarea lui Maduro # ObservatorNews
Venezuela intră într-o nouă criză politică majoră după ce Curtea Supremă a decis ca vicepreședinta Delcy Rodriguez să preia atribuțiile de președinte interimar, în urma reținerii lui Nicolas Maduro într-o operațiune a forțelor americane. Decizia vine pe fondul tensiunilor internaționale și al disputelor legate de legitimitatea puterii de la Caracas, relatează Reuters și CNN.
09:40
Răspunsul lui Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă și-a plătit taxele din acest an # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, de la 1 ianuarie, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, iar acest lucru reprezintă contribuţia proprietarilor de case şi apartamente la bugetul local. Cu aceşti bani, administraţiile locale vor putea să le creeze condiţii mai bune de trai. Bolojan a recunoscut că personal nu are instalată aplicaţia ghişeul.ro.
09:30
1.000 de amenzi în doar 4 zile. Oraşul care a testat cu succes camerele video de trafic cu AI # ObservatorNews
În Atena şi în mai multe zone din regiunea Attica s-au dat peste 1.000 de amenzi după testarea sistemului pilot de camere inteligente pentru siguranţa rutieră, potrivit presei locale.
Acum 6 ore
09:10
Vientiane, cea mai tânără capitală comunistă din lume, este un oraș discret, care contrastează puternic cu marile metropole aglomerate din Asia de Sud-Est. Pentru cei care ajung aici, farmecul stă tocmai în simplitatea și ritmul său lent, scrie CNN.
09:00
"Cascada Miresei", transformată de ger într-un spectacol de gheață. Imagini spectaculoase din Apuseni # ObservatorNews
În inima Munților Apuseni, iarna transformă natura într-o poveste. Cascada Pişoaia, cunoscută şi drept "Cascada Miresei", a îmbrăcat haine de iarnă. Vălul îngheţat al apei a atras deja zeci turişti curioşi.
08:50
Cu cât ar putea creşte chiria după majorarea impozitelor pe proprietate. Cel mai scump oraş # ObservatorNews
Anul acesta, cei care vor să închirieze o locuinţă vor scoate mai mulţi bani din buzunar. Din Capitală până la Cluj, oamenii vor plăti mai mult, iar motivul principal este majorarea impozitelor pe proprietate.
08:20
Nu ai loc să arunci un ac pe pârtie. Cum şi-au petrecut turiştii ultimul weekend de vacanţă la munte # ObservatorNews
În ultimul weekend de vacanţă abia dacă poţi arunca un ac pe pârtii. Românii profită până în ultima secundă de distracţie, pentru că ştiu deja că îi aşteaptă un an plin. De la Straja până la Şureanu, turiştii se distrează şi învaţă să schieze. Mulţi au ales chiar să îşi prelungească şederea la munte.
08:10
07:50
Horoscop 5 ianuarie 2026. O zi în care responsabilitățile sunt prioritare.
07:50
Scandal la Spitalul Județean Constanța. Pacient cu anevrism, blocat în ATI fără neurochirurg şi fără transfer # ObservatorNews
Un nou scandal zguduie Spitalul Județean Constanța, la început de an. Un bărbat acuză că fratele său, cu anevrism, a fost ţinut fără neurochirurg şi fără medic curant. Mai mult, acesta spune că nici nu a fost iniţiată procedura de transfer la o altă unitate medicală. Conducerea se apără şi susţine că pacientul a fost tratat în permanenţă în Secţia de Terapie Intensivă, conform protocoalelor stabilite pentru astfel de cazuri.
07:40
07:30
Trump anunță că SUA vor conduce Venezuela până la tranziţia completă. Noi imagini cu Maduro în arest # ObservatorNews
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost încarcercat într-un centru de detenţie din Brooklyn. Totul, după ce Statele Unite au lansat cea mai mare operaţiune militară din America Latină în ultimii 36 de ani. Misiunea a fost pregătită în secret de Administraţia Trump şi CIA, care şi-au trimis pe teren oameni încă din vară. Donald Trump a declarat că Statele Unite vor conduce ţara până la tranziţia completă şi că vor confisca rezervele masive de petrol ale Venezuelei.
Acum 24 ore
21:50
Ilie Bolojan critică amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: "E anormal" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat că este "anormal" ca CCR să amâne în mod repetat pronunțarea unei decizii privind constituționalitatea proiectului de lege referitor la pensiile magistraților, după ce ședința Curții s-a încheiat din nou fără o hotărâre, din lipsă de cvorum.
21:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat că vârsta de pensionare în toate domeniile trebuie să crească, pe fondul contribuțiilor mari de buget în sistemul de pensii, dar și a inechităților sociale. Acesta s-a referit la domenii precum Justiție sau Interne.
21:00
Bolojan, despre situaţia din Venezuela: Nu am discutat cu Nicuşor Dan. Oricum, noi nu avem consulat la Caracas # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seară, că nu a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre situaţia din Venezuela, dar că urmăreşte ce se întâmplă în această ţară, a cărei conducere România nu a recunoscut-o, astfel că ţara noastră nu are nici un consulat la Caracas.
21:00
"Am rămas fără puiul meu drag!" Român de 22 de ani, mort în Germania. Nelu avea un copil de doi ani # ObservatorNews
Noul An a devenit întunecat pentru o familie din Vrancea. Fiul lor, Nelu-Iulia, la rândul său tatăl unei fetiţe de doi ani, s-a stins din viaţă la doar 22 de ani, la scurt timp după ce a fost dat dispărut de cei dragi.
20:20
Terase pline la început de ianuarie. Cum au petrecut românii pe care Revelionul i-a prins la mare # ObservatorNews
Turiştii care au petrecut Revelionul la Constaţa au avut parte de o zi superbă. Pentru că au fost temperaturi de primăvară, sute de oameni au ieşit la o plimbare pe faleză. Terasele din port şi cazinoul au fost pline ochi.
20:10
Patronii clubului din Elveţia, puşi sub acuzare. Principalele 3 acuzaţii care li se aduc # ObservatorNews
Procurorii au venit cu primele puneri sub acuzare în cazul patronilor clubului din Elveţia.
20:10
Început de an în forţă, în sala de forţă. Cât costă o şedinţă cu un antrenor personal # ObservatorNews
Început de an în forţă, în sala de forţă. După atâtea zile cu mese pline, cluburile de fitness încep să revină la viaţă. Clienţii vor să se întoarcă uşor la obiceiurile sănătoase pe care le-au abandonat la final de 2025.
20:00
20:00
Vremea de mâine 4 ianuarie. Strat de zăpadă de până la 40 cm la munte. Maxime de până la 13 grade în sud # ObservatorNews
Vremea se menține instabilă în următoarele ore și pe parcursul zilei de mâine. Norii vor acoperi cea mai mare parte a țării, iar precipitațiile - ploaie, lapoviță și ninsoare - vor apărea în multe regiuni, cu ninsori consistente la munte și intensificări ale vântului, care vor aduce viscol și vizibilitate redusă la altitudini mari.
19:50
19:50
19:50
Jandarm din Bucureşti, acuzat de viol de o adolescentă de 16 ani. Fata venise în casa lui pentru o petrecere # ObservatorNews
Un jandarm de la Brigada Specială din Bucureşti este acuzat de viol. O adolescentă de 16 ani a depus plângere la poliție. Fapta ar fi avut loc în această dimineaţă, iar Parchetul Militar a deschis deja o anchetă în acest caz.
19:50
Pană de curent masivă în Berlin: Zeci de mii de oameni, fără curent şi căldură după un atac asupra reţelei # ObservatorNews
Zeci de mii de oameni din Berlin au rămas fără curent electric şi căldură în case după un atac asupra reţelei electrice. Un incendiu provocat intenţionat în sudul capitalei germane a provocat o pană de curent majoră, care afectează inclusiv spitale şi magazine. Autorităţile au anunţat că localnicii vor rămâne în frig până joia viitoare.
19:40
Un tânăr a supravieţuit în clubul groazei din Elveţia după ce şi-a pus mâna pe cruciuliţă: focul l-a ocolit # ObservatorNews
Au trecut trei zile de la tragedia din staţiunea elveţiană Crans Montana şi nu se ştie nimic până la această oră despre tânărul român de 18 ani dat dispărut după incendiu. Aşteptarea este tot mai grea pentru rudele victimelor. Abia azi autorităţile au identificat primii morţi: patru tineri elveţieni, cu vârste cuprinse între 16 şi 21 de ani. Între timp, apar noi imagini din interiorul clubului, care arată mai mulţi adolescenţi dansând şi cântând deşi flăcările se extindeau cu repeziciune.
19:40
România, între două anotimpuri. Au fost diferenţe de temperatură de 18 grade de la nord la sud # ObservatorNews
Vreme nefirească! Astăzi am avut două anotimpuri în acelaşi timp. Diferenţe de temperatură de 18 grade Celsius de la nord la sud, plus ninsori şi soare la 300 de kilometri distanţă. Problemele au început încă de aseară, când viscolul a acoperit multe drumuri din Transilvania şi Oltenia. Mii de oameni au rămas fără apă şi electricitate din cauza furtunii de zăpadă, iar circulaţia pe şosele a fost un chin.
19:30
Prima măsură anunţată de Trump după atacul din Venezuela: companiile petroliere americane intră în ţară # ObservatorNews
Donald Trump a anunţat că marile companii petroliere americane vor opera în Venezuela pentru a ajuta ţara să îşi revină din punct de vedere economic. Şi a dat noi detalii despre operaţiunea militară în timpul căreia a fost capturat liderul de la Caracas.
19:30
Şi-a ucis tatăl în bătaie, pe care îl adusese de la azil de Revelion. A stat cu cadavrul două zile în casă # ObservatorNews
Crimă cu sânge rece într-un complex rezidenţial de lângă Bucureşti. Un fost bodyguard este suspectat de poliţişti că şi-ar fi ucis tatăl de Revelion şi a stat două zile în casă cu trupul neînsufleţit al acestuia. Cadavrul a fost descoperit de soţia lui, care a chemat imediat poliţia. Bărbatul îşi adusese tatăl acasă de la azilul unde locuia tocmai ca să fie împreună de Anul Nou.
19:20
Filmul complet al atacului SUA din Venezuela. Expert: "Asistăm la o nouă operaţiune militară specială" # ObservatorNews
Statele Unite au lansat azi-noapte cea mai mare operaţiune militară din America Latină în ultimii 36 de ani. Elicopterele au bombardat capitala Venezuelei, iar trupele speciale l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro şi l-au scos din ţară. Intervenţia a lăsat în urmă mai mulţi morţi şi răniţi. Washingtonul îl acuză pe liderul de la Caracas că ar conduce un cartel periculos care vinde droguri în America. Guvernul său susţine, însă, că Statele Unite vor să pună mâna pe rezervele de petrol ale ţării.
18:20
Logodnici au murit în două accidente de motocicletă diferite, la doar câteva ore distanţă, în Spania # ObservatorNews
Împreună şi dincolo de moarte. Doi logodnici au murit în două accidente de motocicletă diferite, la doar câteva ore distanţă unul de celălalt, în Spania.
17:30
Povestea jurnalistului care l-a sunat pe Trump la 4:30 dimineaţa: aşa a fost confirmat atacul din Venezuela # ObservatorNews
Un jurnalist de la The Times a fost primul care a obţinut confirmarea oficială a atacului SUA asupra Venezuelei. Tyler Pager este jurnalist The Times acredidat la Casa Albă şi a fost primul care l-a sunat pe Donald Trump după ce a aflat, pe surse, că SUA a atacat Venezuela.
17:20
Un vlogger din Olanda, după ce a văzut Sibiul: "Nu mergeți în România, e atât de periculos!" # ObservatorNews
Deşi România are în lume încă o reputaţie proastă, străinii care vin aici ca turişti ajung uşor să se convingă de contrariu. Luke Patrickk Hoogmoed, un vlogger de călătorie din Olanda, a ales să viziteze Sibiul şi a ajuns la concluzia că oraşele din ţara noastră sunt foarte sigure.
17:10
Drumul spre Poiana Brașov, acoperit de zăpadă. Un autobuz rămas blocat a fost împins de pasageri # ObservatorNews
Circulația se desfășoară cu dificultate pe drumul către Poiana Brașov, unde zăpada depusă pe carosabil a creat probleme serioase șoferilor. Un autobuz a rămas împotmolit, iar mai mulți călători au fost nevoiți să coboare pentru a împinge vehiculul, în timp ce utilajele de deszăpezire intervin în zonă.
16:30
Medvedev: "Doar armele nucleare garantează protecţia unei ţări". Reacţia Chinei după situaţia din Venezuela # ObservatorNews
Doar arsenalul nuclear poate garanta "protecţia fiabilă" a unei ţări, a declarat sâmbătă fostul preşedinte rus şi actualul secretar adjunct al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, comentând situaţia din Venezuela, transmite EFE, citată de Agerpres.
16:10
Câine surprins pe gheața Dâmboviței, în ploaie și frig: ASPA și pompierii au intervenit fără succes # ObservatorNews
Un câine care rătăcea în dimineața de 3 ianuarie pe pojghița de gheață formată pe Dâmbovița, a pus pe jar autoritățile din București. Prin ploaia măruntă, mai mulți angajați de la ASPA și de la pompieri au încercat să-l prindă, însă fără succes.
16:10
"Nu știm dacă mai trăiește". Apelul disperat al unei mame care îşi caută fiul după tragedia din Crans-Montana # ObservatorNews
Arthur Brodard. Un nume simplu care pentru o mamă înseamnă totul. Copilul ei s-a aflat în noaptea de Revelion în barul Constellation, din Crans-Montana. Astăzi îl caută cu disperare şi cu speranţă în suflet că poate încă mai este în viaţă şi se află printre răniţi.
16:00
Trump, pus la zid chiar de americani pentru operaţiunea din Venezuela: "Război ilegal" şi "Aventură stupidă" # ObservatorNews
Senatori democraţi au condamnat sâmbătă atacurile aeriene asupra teritoriului venezuelean ordonate de preşedintele american Donald Trump şi au avertizat că nu există niciun motiv pentru a începe un război cu ţara latino-americană, informează EFE, citată de Agerpres.
15:50
Trei vulpi, surprinse în centrul Capitalei de camerele de supraveghere ale Muzeului "Grigore Antipa" # ObservatorNews
Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa", chiar în centrul Capitalei. Imaginile, făcute publice de reprezentanții instituției, sunt prezentate ca o oportunitate de educație științifică privind biodiversitatea urbană, specialiștii subliniind că apariția acestor animale în mediul urban nu este un fenomen izolat.
