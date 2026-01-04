Nicuşor Dan, despre românul mort în Elveţia: Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit

19:40

Au trecut trei zile de la tragedia din staţiunea elveţiană Crans Montana şi nu se ştie nimic până la această oră despre tânărul român de 18 ani dat dispărut după incendiu. Aşteptarea este tot mai grea pentru rudele victimelor. Abia azi autorităţile au identificat primii morţi: patru tineri elveţieni, cu vârste cuprinse între 16 şi 21 de ani. Între timp, apar noi imagini din interiorul clubului, care arată mai mulţi adolescenţi dansând şi cântând deşi flăcările se extindeau cu repeziciune.