Patrick Andre de Hillerin: ”Nicușor Dan poate răsufla ușurat. Nu mai interesează pe nimeni din afara țării povestea aia cu anularea alegerilor”
Gândul, 4 ianuarie 2026 12:50
Prin intermediul unei postări pe Facebook, jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a comentat pe marginea capturii președintelui venezuelean Maduro de către trupele SUA și a făcut o paralelă cu alegerile anulate din România în decembrie 2024, când interesul internațional a fost aproape inexistent. El susține că astfel de operațiuni americane nu sunt noi și critică […]
• • •
Acum 15 minute
13:10
Distribuţie Energie Electrică anunţă când va reporni alimentarea cu energie electrică în judeţele afectate de vânt şi zăpadă # Gândul
Echipele Distribuţie Energie Electrică România sunt mobilizate în teren pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în județul Alba.Din cauza condițiilor meteo extreme din ultimele zile (cod portocaliu de viscol și ninsori), au fost avariate instalatiile electrice din județul Alba, unde rafalele puternice de vânt și ninsorile abundente au provocat căderi de copaci și depuneri masive […]
Acum 30 minute
13:00
Noi trageri loto sunt programate duminică la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de 9,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 2,57 milioane de euro. Duminică au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la […]
Acum o oră
12:50
12:40
Pe ce dată trebuie despodobit bradul de Crăciun, de fapt, pentru a avea noroc tot anul. Puțini români știu acest lucru # Gândul
Împodobirea bradului de Crăciun este unul dintre cele mai așteptate momente ale sărbătorilor de iarnă, în special pentru copii. Mai puțin plăcut este, însă, momentul în care bradul trebuie strâns, iar globurile și beteala, așezate la locul lor. Câți români știu, oare, care este data la care trebuie despodobit bradul, de fapt? Se spune că […]
12:40
Preşedintele României transmite un mesaj de condoleanţe familiei tânărului mort în Elveţia: „Am sperat până în ultima clipă” # Gândul
Un tânăr de 18 ani, român, a fost dat dispărut, iniţial, în urma catastrofei de la Crans-Montana din Elveţia. Ulterior, a fost identificat printre morţii identificaţi de autorităţile elveţiene. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis un mesaj. „Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit”, îşi începe preşedintele Nicuşor Dan mesajul postat pe X, […]
Acum 2 ore
12:20
Căldura şi apa caldă din sectoarele Capitalei sunt afectate. S-a produs o nouă avarie la CET Sud – ELCEN a Ministerului Energiei # Gândul
O nouă avarie la CET Sud – ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, a avut loc în această dimineață. Problema a apărut la un cazan-turbină care încălzește sute de litri de apă, anunţă Termoenergetica SA. Furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este afectată în sectoarele 2, 3, și parțial în sectoarele 4 și […]
12:20
Ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul # Gândul
Meteorologii au emis mai multe atenționări cod portocaliu și cod galben de ninsori abundente, valabile până în data de 6 ianuarie. În zonele vizate, stratul de zăpadă poate ajunge până la 30 de centimetri. Administrația Națională de Meteorologie anunță ninsori abundente în majoritatea zonelor țării. „Pe parcursul zilei de astăzi ne așteptăm la precipitații în […]
12:10
„Nu aveam bani de haine”. Mărturii cutremurătoare făcute de unul dintre cei mai apreciați președinți din Liga 1 # Gândul
A avut parte de o copilărie care a însemnat mai degrabă luptă continuă cu neajunsurile decât joacă alături de prieteni. Fără bani de haine, s-a bătut cu greutățile vieții și a răzbit, iar acum are o avere considerabilă, care-i asigură un trai liniștit. Este povestea unuia dintre cei mai apreciați președinți din Liga 1, o […]
12:00
Marius Tucă Show începe luni, 5 ianuarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Marius Tucă Show începe luni, 5 ianuarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Țineți aproape!”
12:00
Andrei Caramitru comentează intervenția SUA în Venezuela: ”Tipul ăsta de mișcări politice susținute extern fix de inamicii țării ar trebui distruse din fașă” # Gândul
Andrei Caramitru susține că influența Statelor Unite în Venezuela și Iran a avut, în trecut, efecte pozitive și că declinul celor două state a început odată cu apariția unor mișcări politice interne pe care le consideră suveraniste și extremiste. Într-o postare amplă pe Facebook, acesta face o paralelă între evoluțiile istorice din cele două țări […]
11:50
Ion Cristoiu: Franța a salutat încălcarea dreptului internațional de către Donald Trump. România s-a grăbit s-o imite # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre decizia Franței de a saluta încălcarea dreptului internațional pe care Donald Trump l-a făcut în Venezuela, dar și că România s-a grăbit să imite statul francez.
11:50
Românul dat dispărut după incendiul din Crans-Montana, declarat mort de autoritățile elvețiene. Precizările MAE # Gândul
Un român de 18 ani se află printre cele 40 de victime care și-au pierdut viața în incendiul izbucnit în noaptea de Revelion la Crans-Montana, a anunțat duminică Poliția cantonală din Valais. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că este vorba despre cetățeanul român a cărui dispariție fusese semnalată după tragedie. Românul de 18 ani dat […]
11:50
De ce sunt interesate Statele Unite de petrolul Venezuelei. Trump vrea să investească miliarde de dolari și să repare infrastructura grav deteriorată # Gândul
Președintele Donald Trump a declarat, sâmbătă, că SUA vor prelua controlul asupra rezervelor masive de petrol ale Venezuelei și vor recruta companii americane pentru a investi miliarde de dolari în modernizarea industriei petroliere a țării, aflată în dificultate, relatează CNN. „Marile companii petroliere din Statele Unite – cele mai mari din lume – vor intra, […]
11:40
Până pe 9 ianuarie, în toată țara vor fi ploi și ninsori abundente. Se vor înregistra și diferențe mari de temperatură între zonele țării. Transilvania are temperaturi negative chiar și ziua, -2 grade, în vreme ce în Dobrogea este vreme de primăvară, cu temperaturi ce ajung și astăzi la 15 grade. Meteorologul ANM, Mihai Huștiu, […]
11:30
Ministrul Alexandru Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean Constanţa: „Peste 70% dintre medici au scutire de gardă” # Gândul
„Voi trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătății la Spitalul Județean Constanța și voi solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă pentru secțiile respective, strict din perspectivă profesională și medicală” a transmis ministrul cu privire la situaţia despre care a aflat cu privire la faptul că ” pe […]
Acum 4 ore
11:20
Maduro în arest la New York, Trump „conduce” Venezuela. Pete Hegseth: „Este exact opusul invaziei din Irak”. Reacții din China, India și Japonia # Gândul
Este ziua 125 de la începerea Operațiunii Southern Spear a Statelor Unite în Caraibe și regiunea Americii de Sud. Fostul dictator venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați cu succes sâmbătă, 3 ianuarie 2026, și transportați în siguranță în statul New York pentru a fi judecați. Potrivit rapoartelor guvernului de la Caracas, sunt […]
11:10
O nouă întâlnire a „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) va avea loc săptămâna viitoare la Paris. Nicuşor Dan este unul dintre şefii de stat care va lua parte la eveniment. Evenimentul reuneşte peste 30 de şefi de stat şi de guvern şi va avea loc la Palatul Élysée – Paris, Republica Franceză, de […]
11:00
Ofertă de ultimă oră primită de CFR Cluj pentru Louis Munteanu. Miliardarii care-l voiau nu au știut că atacantul fusese vândut în SUA, la DC United # Gândul
Louis Munteanu a semnat cu FC United, în Statele Unite, dar transferul său nu a făcut suficientă vâlvă. Așa se explică de ce pe adresa clubului CFR a venit o ofertă recentă, de la o grupare din Egipt, scrie PROSPORT. Cel mai râvnit jucător român al momentului va face vizita medicală luni, 5 ianuarie, în […]
10:50
Salvamontiștii au avut zeci de intervenții în întreaga țară. 91 de persoane au fost salvate din zonele montane într-o singură zi # Gândul
Salvamontiștii au avut zeci de intervenții în întreaga țară. 91 de persoane care se aflau în situații de risc în zonele montane au fost salvate. Sâmbătă, Dispeceratul Național Salvamont a primit 70 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvatorilor montani. Cele mai multe apeluri, 16, au fost înregistrate pentru Salvamont Maramureș, […]
10:20
Trupele Delta Force s-au antrenat într-o replică a complexului lui Maduro. Noi detalii despre capturarea liderului Venezuelei # Gândul
Soldații forțelor speciale americane Delta Force care i-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și pe soția sa, la Caracas, sâmbătă dimineață, au avut nevoie de doar trei minute pentru a ajunge la ei, după ce au intrat în complexul în care se ascundeau, a dezvăluit duminică The New York Times. Pentru a atinge acest […]
10:20
Îl mai ții minte pe Ghiță Mureșan? Cum arată acum și din ce a ajuns să își câștige existența # Gândul
Gheorghe Mureșan, cunoscut drept cel mai înalt baschetbalist care a jucat vreodată în NBA (2,31 metri), sau cum îl știau unii „Big Ghiță”, a evoluat timp de șase ani în NBA, la Washington Bullet, în perioada 1993-1997 și la New Jersey Nets, în perioada 1999-2000. El a fost cel mai important baschetbalist din istoria României, […]
10:10
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.410. Zelenski spune că luptă în continuare dacă Rusia sabotează diplomația # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 4 ianuarie 2026, în a 1.410-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, dacă diplomația nu reușește să convingă Rusia să oprească războiul, țara sa va trebui să continue să se apere. „Dacă partenerii noștri nu obligă Rusia…” „Dacă […]
09:50
Trei rachete au lovit cartierul Mazzeh din Damasc. O moschee și o clădire de telecomunicații, au fost avariate, au anunțat autoritățile într-un comunicat de presă. Agenția oficială de știri SANA a relatat inițial căderea unei „rachete neidentificate” în apropierea aeroportului militar Mazzeh, citând o sursă din domeniul securității, care a precizat că nu au existat […]
09:40
Tabel pensii în funcție de meserii | Ce pensie vei avea, dacă te-ai pensiona cu o vechime de doar 20 de ani # Gândul
Pe măsură ce se apropie vârsta pensionării, tot mai mulți români vor să știe ce venit ar putea avea la bătrânețe. Din păcate, pentru o bună parte dintre angajați, realitatea este mai dură decât așteptările. Calculele făcute ne arată că o vechime de doar 20 de ani în muncă înseamnă o pensie semnificativ mai mică […]
Acum 6 ore
08:30
Într-o postare pe pagina personală de Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu vorbește despre intervenția militară a SUA în Venezuela. El descrie această operațiune drept „începutul a ceea ce va fi „Epoca de Piatră Nucleară”. CTP își începe mesajul prin a arăta că Maduro „merită ce i se întâmplă”. „Trump a făcut ce știe el mai […]
08:10
FCSB pleacă în cantonamentul din Antalya și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al echipei roș-albastre, a anunțat că formația bucureșteană nu mai caută fundași. Transferul lui Kevin Ciubotaru, de la Hermannstadt, a picat, și Mihai Stoica a explicat care e situația defensivei FCSB. FCSB ajunge în Antalya pe 4 ianuarie şi va sta în […]
07:50
Antrenorul lui FC Argeș, despre amicalele din cantonamentul din Turcia: „Vrea să mă dea afară” # Gândul
FC Argeș e în cantonament în Antalya și va juca meciuri amicale cu Bursaspor și Gaziantep. Advesarii sunt puternici, iar antrenorul Bogdan Andone a glumit, spunând că șefii vor să-l dea afară fixând partide cu formații de calibru. FC Argeș revine pe 13 ianuarie și pe 16 ianuarie are meci cu FCSB, primul oficial al […]
Acum 8 ore
07:20
4 Ianuarie, calendarul zilei: Mihai Constantinescu ar fi împlinit 80 de ani. Moare Albert Camus, la 46 de ani. Este inaugurată cea mai înaltă clădire # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 4 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Mihai Constantinescu, născut pe 4 ianuarie 1946 în București, a fost cântăreț, compozitor și interpret român, cunoscut pentru contribuția sa semnificativă la muzica ușoară românească. A absolvit Universitatea Națională de Educație Fizică […]
07:20
Val de glume online de după capturarea lui Maduro: de la prețul treningului fostului dictator la creșterea comenzilor de pizza la Pentagon # Gândul
Operațiunea militară a președintelui american Donald Trump a stârnit un val de glume și ironii la adresa președintelui capturat al Venezuelei, Nicolas Maduro. Fostul dictator, aflat în custodia forțelor militare americane, a fost fotografiat într-un trening. Deși dictatorul obișuia să se îmbrace în trening (mai ales în culorile drapelului țării sale), internauții s-au declarat mirați […]
07:10
Parlamentul României e plin de burlaci și burlăcițe. La fel ca Nicușor Dan și Ilie Bolojan, zeci de parlamentari nu-și iau partenerele cu acte sau „uită” să le treacă în declarația de avere # Gândul
Dacă aruncăm o privire pe declaraţiile de avere ale aleşilor noştri, constatăm cu suprindere că Parlamentul României este plin de holtei şi de femei nemăritate. Culmea, unii dintre aceştia postează zilnic fotografii alături de copii şi soţie, respectiv soţ. Numai că au uitat să le menționeze și în declaraţia de avere. 332 de deputaţi şi […]
06:40
Operațiunea Southern Spear, ziua 125. Maduro a fost transportat la New York pentru a fi adus în fața justiției | Reacții internaționale și proteste # Gândul
Este ziua 125 de la începerea Operațiunii Southern Spear a Statelor Unite în Caraibe și regiunea Americii de Sud. Fostul dictator venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați cu succes sâmbătă, 3 ianuarie 2026, și transportați în siguranță în statul New York pentru a fi judecați. Potrivit rapoartelor guvernului de la Caracas, sunt […]
06:10
Washington Post dezvăluie: Unitatea de comando a Pentagonului voia să-l prindă pe Maduro în ajunul Anului Nou. Ies la iveală detalii din atacul surpriză al SUA # Gândul
„Raidul îndrăzneț al lui Maduro s-a bazat pe luni de pregătiri și un atac surpriză”, scriu jurnaliștii Washington Post, care dezvăluie detalii din intervenția SUA în Venezuela de noaptea trecută. „La adăpostul întunericului, trupe extrem de antrenate ale Forțelor Delta au sosit cu elicopterul și au coborât într-un complex pentru a-i prinde pe președintele Venezuelei […]
06:10
Linia 5 de tramvai, „Misiune imposibilă”. Redeschiderea „rutei corporatiștilor” a devenit un adevărat mister, deși lucrarea este predată către Primăria Capitalei # Gândul
Chiar dacă recent a fost predată pentru exploatare de la constructor către Primăria Capitalei, Linia 5 este tot închisă. La sfârșitul anului 2025 s-au realizat mai multe teste pe noua cale de rulare, însă nici acum nu se circulă pe ea. Surse administrative au precizat pentru Gândul că Primăria Capitalei ar mai avea peste 8 […]
05:50
Catastrofa de la Crans-Montana, ziua 4. Guvernul federal elvețian anunță organizarea unei ceremonii solemne în memoria victimelor # Gândul
Guvernul federal elvețian a anunțat că planifică o zi națională de doliu împreună cu bisericile. O ceremonie solemnă în memoria victimelor incendiului devastator dintr-un bar din Crans-Montana va fi organizat în Elveția vinerea viitoare, 9 ianuarie. Anunțul vine de la președintele federal Guy Parmelin într-un interviu acordat ziarului Sonntagsblick. Ca o dovadă de solidaritate națională, […]
05:40
Delcy Rodríguez, cea mai puternică femeie din Venezuela, responsabilă de industria petrolieră, este noul președinte după capturarea lui Maduro # Gândul
După capturarea lui Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez este acum noul lider interimar al Venezuelei. La fel ca predecesorii, ea este o veritabilă politiciană de stânga, dar foarte capitalistă în gândire când vine vorba de petrolul țării. Este fiica unui lider de gherilă marxist care a devenit faimos pentru răpirea unui om de afaceri american. A studiat […]
Acum 12 ore
05:20
Khamenei sfidează: După ce Trump a amenințat că va lovi Iranul dacă „protestatari pașnici sunt uciși”, liderul iranian spune că „Republica nu va ceda” # Gândul
Donald Trump a amenințat că SUA vor interveni din nou în Irak dacă regimul de la Teheran ucide protestatari pașnici. Ministerul iranian de Externe a catalogat declarațiile lui Trump ca fiind „nesăbuite și periculoase”. De cinci zile, situația este turbulentă în Iran de la începerea protestelor, potrivit Reuters. Khamenei: „Republica Islamică nu va ceda în […]
05:10
Starmer și Macron „își încordează mușchii” după operațiunea lui Trump din Venezuela: Avioanele franceze și britanice au atacat o bază Daesh din Siria # Gândul
Ministerul Apărării din Marea Britanie a dezvăluit efectuarea unui atac comun aviatic de succes de către forțele aeriene britanice și franceze în apropierea orașului Palmyra, Siria. Ținta vizată a fost o instalație subterană a grupării teroriste Daesh (sau Statul Islamic al Siriei și Irakului). Indicatorii preliminari sugerează că ținta a fost distrusă cu succes, fără semne […]
00:30
Filmul trădării și capturării lui Maduro. Cum a ajuns președintele venezuelean, peste noapte, de la conducerea țării în cătușele Americii: Maduro și soția, târâți din pat! # Gândul
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost capturat și scos din Venezuela, sâmbătă dimineața, după ce Statele Unite au efectuat un atac la scară largă asupra capitalei Caracas, a anunțat președintele american Donald Trump, într-o postare pe rețelele de socializare. Cum s-au desfășurat evenimentele Sâmbătă, în jurul orei 2:00 dimineața, ora locală, (08:00 ora României n.r.) […]
Acum 24 ore
00:00
Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat din pat de forțele speciale ale SUA, printr-o operațiune specială, a aterizat în New York. Primele imagini pe Gândul # Gândul
Președintele capturat al Venezuelei, Nicolas Maduro, a ajuns pe pământ american. Avionul cu Nicolas Maduro a aterizat în New York. Maduro va fi probabil încarcerat în celebrul Centru de Detenție Metropolitan din Brooklyn. Închisoarea federală este cunoscută pentru condițiile dure și „inumane” și a găzduit deținuți de renume, printre care Joaquin Guzman, Sean Combs, Luigi […]
3 ianuarie 2026
23:50
Ce reacții au avut liderii internaționali după ce Statele Unite l-au capturat pe Nicolás Maduro # Gândul
Liderii mondiali au avut reacții diferite după ce forțele americane l-au capturat sâmbătă pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, împreună cu soția sa. Ce au spus liderii internaționali despre capturarea lui Maduro de către Statele Unite Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că va continua discuțiile cu omologii americani despre o tranziție către democrație. „L-am considerat […]
23:20
Anunțul începutului de an. Premierul Bolojan promite creșterea vârstei de pensionare în toate domeniile # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat că în toate domeniile ar trebui ca vârsta de pensionare să crească, pe fondul contribuțiilor mari de buget în sistemul de pensii, dar și a inechităților sociale. El s-a referit la domenii precum Justiție sau Interne, acolo unde vârstele de pensionare sunt mai mici. Premierul promite majorarea vârstei de pensionare […]
23:00
Patronii clubului din Crans-Montana sunt cercetați pentru ucidere din culpă. Fotografii vechi cu renovările barului, indicii importante în anchetă # Gândul
Proprietarii barului „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana sunt cercetați penal de către autoritățile elvețiene pentru omor din culpă, vătămare corporală din culpă și provocarea de incendiu din culpă. Fotografiile cu renovările barului din 2015 sunt analizate de anchetatori și ar putea deveni probe importante în dosar. Parchetul din cantonul Valais a anunțat că procedura […]
22:40
Zelenski susține necesitatea unei prezențe militare franceze și britanice în contextul garanțiilor de securitate ale Ucrainei # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că garanțiile de securitate ale Ucrainei ar trebui să includă obligatoriu și prezența militară a țărilor de la conducerea Coaliției pentru Voință. În cadrul unei declarații de presă la Kiev, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că garanțiile de securitate ale Ucrainei – parte a eventualului acord de pace […]
22:00
Oana Țoiu după atacul SUA și capturarea lui Maduro: „Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela” # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că România se coordonează cu statele Uniunii Europene pentru o poziție comună privind situația din Venezuela și susține demersurile internaționale care vizează tragerea la răspundere a regimului condus de președintele Nicolas Maduro. Oana Țoiu a transmis într-o postare pe pagina personală de Facebook că aducerea lui Nicolas Maduro […]
22:00
Șeful Statului Major american povestește în detaliu cum s-a desfășurat operațiunea spectaculoasă de capturare a lui Maduro, „Absolute Resolve” # Gândul
Generalul Dan Caine din cadrul Forțelor Aeriene SUA și șeful Statului Major, a povestit în detaliu desfășurarea operațiunii „Absolute Resolve” de pe 3 ianuarie 2026 pentru capturarea președintelui Venezuelei Nicolas Maduro. Dan Caine, în vârstă de 57 de ani, a particopat la războaiele din Irak împotriva dictatorului Saddam Hussein și mișcarea teroristă ISIS. El a […]
21:50
Macron face apel la o „tranziție democratică”. El a afirmat că Gonzalez Urrutia trebuie să conducă procesul de tranziție post-Maduro în Venezuela # Gândul
Emmanuel Macron a postat un mesaj, sâmbătă, pe rețeaua X în care a sugerat candidatului la președinție din 2024, Edmundo Gonzalez Urrutia, să conducă o tranziție pașnică în Venezuela după ce Statele Unite ale Americii l-au înlăturat de la putere pe Nicolas Maduro. „Tranziția care începe trebuie să fie pașnică, democratică și respectuoasă” „Poporul venezuelean […]
21:30
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, despre intervenția SUA în Venezuela: „Românii știu prea bine cum arată un stat capturat de un dictator” # Gândul
Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a reacționat într-o postare pe rețelele de socializare după ce Nicolas Maduro a fost capturat de președintele Donald Trump. Acesta a descris operațiunea SUA drept „un sprijin legitim pentru cetățenii care cer alegeri reale”. În mesajul postat pe Facebook, Andrei Muraru a explicat că susține intervenția desfășurată de […]
20:40
Secretarul general al ONU reacționează după atacul lui Trump asupra Venezuelei: „Acțiunea militară a SUA poate avea implicații îngrijorătoare” # Gândul
Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, este profund îngrijorat de acțiunea militară a SUA în Venezuela, care creează „un precedent periculos”, a transmis purtătorul său de cuvânt, Stephane Dujarric. Venezuela și Columbia, susținute de Rusia și China, au solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, format din 15 membri, au declarat mai […]
20:30
Pană de curent în sud-vestul Berlinului: 50.000 de locuințe și 2.000 de afaceri au rămas fără electricitate # Gândul
50.000 de case și 2.000 de întreprinderi comerciale din sud-vestul Berlinului sunt la această oră fără curent electric, a anunțat Der Spiegel. Purtătorul de cuvânt al operatorului Stromnetz Berlin au transmis că nu știu când ar putea fi readusă distribuția de electricitate la normalitate. Sunt afectate districtele Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee și Lichterfelde. Curentul electric a […]
20:30
Premierul speră ca CCR să ia o decizie în privinţa pensiilor speciale până pe 16 ianuarie: „Că ne place, că nu ne place” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit şi despre relaţia Guvernului cu magistraţii Curţii Constituţionale. Din punctul său de vedere, este vorba doar xdespre o nedreptate suportată de români de ani întregi şi despre deblocarea a 200 de milioane de euro reţinuţi de Comisia Europeană din cauza neîndeplinirii acestui jalon. În privinţa pensiilor speciale, premierul speră ca […]
