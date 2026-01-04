Harta meteo arată fenomene extreme în România în ultimele zile

03:10

Premierul Ilie Bolojan a exprimat speranța ca CCR să ofere o decizie favorabilă privind pensiile speciale până pe 16 ianuarie 2026. El subliniază că eliminarea acestora este esențială pentru a câștiga 200 de milioane de euro de la Comisia Europeană și pentru a rezolva o nedreptate socială. Premierul Ilie Bolojan speră ca CCR să adopte … Articolul Decizia CCR pe pensiile speciale așteptată până pe 16 ianuarie de premier apare prima dată în Main News.