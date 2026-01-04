Radu Paraschivescu răspunde glumelor despre asemănarea sa cu Nicolas Maduro, stârnind noi comentarii savuroase. „Toată lumea ştie că sunteţi Saddam”
Adevarul.ro, 4 ianuarie 2026 14:30
Talentatul scriitor Radu Paraschivescu a reacționat inspirat, cu umorul său caracteristic, după ce pe rețelele sociale a circulat intens o fotografie în care era evidenţiată asemănarea sa fizică cu liderul venezuelean Nicolas Maduro.
Acum 15 minute
14:45
Zboruri suspendate. Grecia a fost nevoită să închidă întregul spațiu aerian din cauza unei defecțiuni tehnice misterioase # Adevarul.ro
Autoritățile din Grecia au suspendat toate zborurile după ce o defecțiune tehnică neprecizată a afectat sistemele de comunicații ale aviației civile, provocând perturbări majore în transportul aerian.
14:45
Pericol de inundaţii în cinci judeţe. INHGA a emis cod galben de viituri valabil până marţi # Adevarul.ro
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis un cod galben de inundații pentru cinci județe, din cauza precipitațiilor și a topirii zăpezii, atenționarea fiind valabilă până marți.
Acum 30 minute
14:30
Bradul de Crăciun din Drăgășani, furat din cimitir. Familia care l-a plantat a fost șocată să-l vadă în Ajun în centrul orașului # Adevarul.ro
Bradul instalat și împodobit de Crăciun în centrul orașului Drăgășani a fost tăiat din cimitirul administrat de primărie. Fusese plantat acum 25 de ani pe mormântul unui localnic. Familia a descoperit totul în Ajunul Sărbătorii, când a văzut că bradul lor falnic trona în centrul orașului.
14:30
Radu Paraschivescu răspunde glumelor despre asemănarea sa cu Nicolas Maduro, stârnind noi comentarii savuroase. „Toată lumea ştie că sunteţi Saddam” # Adevarul.ro
Talentatul scriitor Radu Paraschivescu a reacționat inspirat, cu umorul său caracteristic, după ce pe rețelele sociale a circulat intens o fotografie în care era evidenţiată asemănarea sa fizică cu liderul venezuelean Nicolas Maduro.
14:30
Zelenski dă sfaturi după intervenția SUA în Venezuela: „Trump ar trebui să procedeze la fel cu Putin” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat sâmbătă intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea președintelui Nicolas Maduro, sugerând într-o declarație ironic-umoristică că Donald Trump ar putea aplica aceeași strategie în cazul Rusiei.
Acum o oră
14:15
Tomatele românești, încă pe piață. „În supermarket, cele de import sunt mai scumpe, dar aici nu vin din comoditate” # Adevarul.ro
Consumatorii care preferă legumele românești încă mai pot găsi, chiar și în ianuarie, tomate produse în solariile fermierilor locali, la prețuri chiar mai mici decât cele din supermarket. Producătorii nu mai au, de câțiva ani, timp de odihnă nici iarna.
14:00
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău au intervenit de urgență, duminică, la un accident rutier produs în comuna Filipești, satul Onișcani, unde un autotren a intrat într-o casă de locuit, notează Ziarul de Bacău.
14:00
Ilie Bolojan a recunoscut că nici măcar nu are instalată aplicația ghișeul.ro, când a fost întrebat dacă și-a plătit impozitele # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu folosește aplicația ghișeul.ro, răspunzând unei întrebări legate de plata impozitelor, în contextul în care, de la 1 ianuarie, guvernul condus de el a majorat taxele locale.
Acum 2 ore
13:45
Cerere în căsătorie peste Ocean! Ștefan Baiaram și-a surprins iubita cu inelul, în America, în cel mai romantic cadru. „Singura femeie lângă care mă văd!” # Adevarul.ro
Ștefan Baiaram a încheiat un an excelent, cu evoluții solide la Universitatea Craiova și debut la naționala României.
13:30
Cod galben și portocaliu de ninsori, lapoviță și viscol în mai multe zone ale țării. Care sunt județele vizate # Adevarul.ro
Meteorologii au emis duminică, 4 ianuarie, Cod galben de ninsori și lapoviță pentru mai multe județe, în timp ce zona de munte este vizată de un Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol, valabil până marți dimineață.
13:30
Capitala îngheață. Mii de bucureşteni au rămas fără căldură şi apă caldă. Avaria de la CET Sud afectează mai multe sectoare până după Sfântul Ion # Adevarul.ro
Mii de bucureșteni rămân fără apă caldă și căldură la început de an, din cauza unei avarii majore la CET Sud, furnizarea normală a agentului termic fiind estimată abia după 7 ianuarie.
13:00
Scandal la spitalul din Constanța, unde o familie reclamă că nu s-a găsit niciun medic disponibil pentru un pacient cu anevrism # Adevarul.ro
Scandal uriaș la Spitalul Județean Constanța (SJ), după ce fratele unui pacient care a suferit un anevrism a reclamat că nu există niciun medic de specialitate disponibul pentru astfel de situaţii grave. Ce măsuri anunţă Alexandru Rogobete.
Acum 4 ore
12:45
CTP, îngrijorat după capturarea lui Maduro: „Epoca Umanistă s-a încheiat, începe Epoca de Piatră Nucleară” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, pe Facebook, evenimentele recente din Venezuela, în urma capturării președintelui Nicolás Maduro de către forțele americane, și a făcut o serie de observații despre implicațiile geopolitice ale acțiunii.
12:45
„Acord Bering”. Venezuela a fost prima „piesă de domino” care a căzut. Cine urmează? Iran sau Ucraina? Filmul operațiunii din 3 ianuarie # Adevarul.ro
La Anchorage s-a negociat, de fapt, o redesenare a sferelor de influență între Washington și Moscova. Urmează anul acesta la rând China (vor fi două întâlniri Trump cu Xi). Summitul a consfințit revenirea la o formă modernă a Doctrinei Monroe.
12:45
Înlăturarea lui Maduro nu garantează nici democrația, nici măcar o dictatură mai blândă. Riscul unui scenariu de tip Libia este real # Adevarul.ro
Puțini, în afară de un nucleu restrâns de susținători ideologici ai stângii radicale, vor deplânge ieșirea spectaculoasă din scenă a liderului venezuelean Nicolás Maduro sau sfârșitul unui regim represiv, ineficient și ostil, moștenit de la Hugo Chávez.
12:30
De ce Nicolas Maduro a așteptat 20 de ani înainte să se căsătorească în secret cu Cilia Flores. Calculul politic din spatele unei „prime combatante” și rețeaua de nepotism a regimului # Adevarul.ro
Timp de două decenii, Nicolás Maduro și Cilia Flores s-au prezentat drept un cuplu politic redutabil, prea preocupat de idealurile „revoluției bolivariene” pentru a se încurca în formalități considerate de stânga radicală drept burgheze.
12:00
Dan Petrescu, primele dezvăluiri după ce s-a spus că are cancer. Ce i-a povestit unui jurnalist britanic # Adevarul.ro
„Bursucul” se pregătește să revină în antrenorat.
12:00
Unul dintre oligarhii lui Putin avertizează asupra efectelor suportate de economia Rusiei după intervenției SUA în Venezuela # Adevarul.ro
Oligarhul rus Oleg Deripaska, apropiat al președintelui Vladimir Putin, a atras atenția asupra consecințelor grave pe care intrarea Statelor Unite în Venezuela le-ar putea avea asupra economiei ruse.
12:00
Tensiuni şi în Asia de Est. Coreea de Nord lansează rachete în Marea Japoniei, la o zi după atacul SUA în Venezuela # Adevarul.ro
Tensiunile se extind în Asia de Est, după ce Coreea de Nord a lansat rachete în Marea Japoniei, la o zi după atacul SUA în Venezuela și chiar înaintea vizitei președintelui sud-coreean Lee Jae-myung în China.
11:45
Sorana Cîrstea, debut perfect în noul sezon. A spulberat o jucătoare din Top 50 și așteaptă duelul cu Ostapenko # Adevarul.ro
Sori a rămas singura româncă din turneul de la Brisbane.
11:45
Noi metode de escrocherie care vizează datele bancare. „Te pune în legătură cu un operator” # Adevarul.ro
Escrocii folosesc tactici sofisticate pentru a obține datele personale și banii cetățenilor, avertizează autoritățile. Cea mai recentă metodă de fraudă constă în apeluri telefonice prin care victimele sunt convinse că au fost deja înșelate, fiind mințite că li se oferă ajutor.
11:30
De ce le cere Washingtonul cetățenilor săi să părăsească Rusia. Expert în securitate: „America este revoltată de situația fără precedent” # Adevarul.ro
Actualizarea avertizării de călătorie pentru cetățenii americani în Federația Rusă a generat temeri, mulți oameni întrebându-se dacă Washingtonul se pregătește de un conflict direct.
11:30
Donald Trump a început să aleagă membrii cabinetului venezuelean după capturarea președintelui Maduro # Adevarul.ro
La câteva ore după capturarea spectaculoasă a lui Nicolas Maduro, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor prelua administrarea Venezuelei și a lăsat deschisă posibilitatea desfășurării de trupe americane pe teritoriul țării sud-americane.
11:30
Un tânăr român de 18 ani, printre victimele incendiului din Crans‑Montana. MAE a confirmat decesul, după ce au fost identificate alte 17 victime # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că tânărul român de 18 ani, dat dispărut după incendiul devastator din stațiunea elvețiană Crans‑Montana, a murit.
11:15
Noi detalii dspre cum a fost capturat președintele Venezuelei Nicolas Maduro: luni de spionaj, un „balet aerian” și raidul nocturn care a șocat lumea # Adevarul.ro
Timp de luni întregi, Nicolas Maduro a fost urmărit pas cu pas de serviciile de informații americane. Fără să știe, liderul de la Caracas devenise o țintă fixă. Spionii SUA îi monitorizau fiecare deplasare, fiecare obicei, până la cele mai mărunte detalii ale vieții sale private.
11:00
Elveția va marca o zi de doliu național vineri, 9 ianuarie, ca urmare a incendiului din noaptea dintre ani într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana, soldat cu 40 de morți și 119 răniți, a anunțat președintele țării, Guy Parmelin, citat de AFP.
11:00
Starlink va furniza servicii de internet în Venezuela, , gratuit, până pe 3 februarie, în contextul situaţiei generate de operațiunea americană care l-a înlăturat de la putere pe președintele Nicolás Maduro.
Acum 6 ore
10:45
Familia antrenorului de la Cagliari, ținta unui atac premeditat în Napoli. Fratele tehnicianului a fost împușcat în picioare, în plină stradă: „O sperietură uriașă” # Adevarul.ro
Fratele tehnicianului, în vârstă de 27 de ani, a fost atacat după ce a părăsit restaurentul familiei, în Napoli.
10:45
Extrageri Loto duminică, 4 ianuarie. Report de peste 2,57 milioane € la 6/49; Joker depășește 9,03 milioane € # Adevarul.ro
Duminică, 4 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou de miercuri, 31 decembrie, Loteria Română a acordat 109.708 de câștiguri în valoare totală de peste 9,39 milioane de lei.
10:30
Primul bilanț al victimelor din Venezuela după operațiunea de capturare a președintelui Maduro # Adevarul.ro
Aproximativ 40 de persoane și-ar fi pierdut viața în timpul operațiunii militare desfășurate sâmbătă de Statele Unite în Venezuela, în urma căreia a fost capturat președintele Nicolás Maduro, potrivit unui oficial venezuelean citat de The New York Times.
10:15
Președintele răpit de Donald Trump era prieten cu Maradona. Pasionat înrăit, Nicolas Maduro a renunțat la sport și s-a dedicat politicii # Adevarul.ro
Nicolas Maduro a avut o relație apropiată cu Diego Maradona, care l-a susținut public în perioadele dificile din Venezuela.
10:00
Iarnă grea în mai multe zone ale țării: trafic restricționat pe DN 6, ninsori în 14 județe și mii de gospodării fără electricitate în Alba # Adevarul.ro
Condițiile meteo de iarnă afectează, duminică dimineață, mai multe regiuni ale țării, provocând probleme atât în trafic, cât și în alimentarea cu energie electrică și apă.
10:00
Şoferi în război cu un radar care dă 8.000 de amenzi pe lună. Aparatul a fost vandalizat pentru a treia oară # Adevarul.ro
Un radar amplasat pe una dintre cele mai circulate artere din Varșovia a fost vandalizat pentru a treia oară în mai puţin de un an, după ce din pricina sa s-au emis aproximativ 8.000 de amenzi lunar.
09:45
Drama penalty-urilor. Mali, calificată în sferturile Cupei Africii pe Națiuni 2025, după ce a învins dramatic Tunisia # Adevarul.ro
Mali a fost nevoită să joace în inferioritate numerică pentru mai bine de o oră.
09:30
Se împlinesc 19 ani de când România a aderat la Uniunea Europeană. Pentru cei mai mulți dintre noi, acesta este un motiv de emoție și de mândrie.
09:30
China cere SUA eliberarea imediată a lui Nicolás Maduro și soluționarea crizei din Venezuela prin dialog # Adevarul.ro
Ministerul chinez al Afacerilor Externe a transmis, duminică dimineață, că Statele Unite trebuie să-i elibereze imediat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, și să rezolve situația din Venezuela prin dialog și negocieri.
09:15
Apariție urgentă în Antalya! Mircea Lucescu pleacă după jucătorii României în cantonament. Ce pune la cale selecționerul, înaintea meciului crucial cu Turcia # Adevarul.ro
Mircea Lucescu va merge în Antalya pentru a urmări jucătorii români înaintea meciului decisiv al naționalei cu Turcia.
09:00
Capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele speciale americane și transferul acestuia la New York, unde urmează să fie judecat pentru acuzații de narcoterorism, pun sub semnul întrebării soarta miliardelor de dolari investite de Rusia în Venezuela.
09:00
Milioanele nu l-au convins. Edi Iordănescu, refuz vehement pentru o ofertă de top din Golf. Motivul pentru care nu a mers în Arabia Saudită # Adevarul.ro
Edi Iordănescu a ales să aștepte un proiect stabil și bine structurat, refuzând o ofertă tentantă din punct de vedere financiar.
Acum 8 ore
08:45
Tânăr din Bihor, dat dispărut după ce familia nu l-a mai putut contacta de două zile. Ce piste au poliţiştii # Adevarul.ro
Un tânăr de 21 de ani din județul Bihor este căutat de polițiști după ce a plecat spre Hunedoara și nu a mai putut fi contactat de familie de două zile. Există indicii că s-ar afla într-o zonă montană dificilă.
08:30
Primele imagini cu Nicolás Maduro pe teritoriul american. A fost dus la o bază militară din New York # Adevarul.ro
Președintele venezuelean Nicolás Maduro, capturat într-o operațiune a armatei americane desfășurată la Caracas, a ajuns în cătuşe în Statele Unite, unde urmează să fie judecat pentru acuzații grave legate de trafic de droguri și arme.
08:30
Vicepreședintele Delcy Rodríguez preia conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolás Maduro # Adevarul.ro
Curtea Supremă din Venezuela a ordonat, sâmbătă, vicepreşedintei Delcy Rodríguez să asigure interimatul puterii, după capturarea de către Statele Unite a preşedintelui Nicolás Maduro
08:00
Doliu în Bulgaria: a murit creatorul Generației de Aur, cel care a dus echipa pe locul 4 la World Cup 1994 # Adevarul.ro
Mesaj emoționant al lui Hristo Stoicikov la aflarea veștii.
07:45
Forțele rusești au adoptat o nouă tactică de luptă în apropiere de Pokrovsk, în încercarea de a evita să fie detectate, potrivit Gărzii Naționale a Ucrainei.
07:15
Fraudele online, alimentate de AI: 71% dintre românii care nu disting conținutul fals sunt vulnerabili # Adevarul.ro
Românii care nu disting conţinutul online fals, generat cu inteligenţă artificială (AI), de cel real sunt de peste cinci ori mai expuşi fraudei digitale (71%) decât cei care îl recunosc (13%).
07:15
Spaniolii, extaziați după un nou meci senzațional al lui Ionuț Radu. „Colosal. Un portar fenomenal” # Adevarul.ro
Internaționalul român face furori la Celta Vigo.
Acum 12 ore
06:15
România joacă regional mult sub potențialul economiei, în ciuda creșterii din ultimele două decenii # Adevarul.ro
După două decenii de creștere economică remarcabilă, PIB-ul pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare a ajuns de la 35% la 79% din media UE anul trecut, o performanță ce confirmă progresul economic al României și ameliorarea nivelului de trai.
05:15
Transformările rapide ale piețelor de energie din Europa Centrală și de Est, accelerate de expansiunea regenerabilelor, congestiile de rețea și volatilitatea structurală a prețurilor, generează un peisaj investițional profund asimetric.
04:15
Eșecul copilului preferat al României. Parcursul prințului de vis al Casei Regale: de la tânără speranță la mare dezamăgire # Adevarul.ro
Acum o sută de ani, pe 4 ianuarie, Parlamentul României a votat excluderea prințului Carol, viitorul Carol al II-lea, de la succesiune. Din cauza aventurilor sale amoroase, România a intrat într-o criză dinastică profundă, care a dus în cele din urmă la slăbirea democrației.
03:15
Noile reguli din Formula 1 vor crește cota de piață a mașinilor hibride. La cât va ajunge în 2030 # Adevarul.ro
Campionatul de Formula 1 din 2025 s-a încheiat, Lando Norris de la McLaren devenind campion mondial după o luptă epică cu Max Verstappen de la Red Bull, iar odată cu aceasta se încheie o eră. Reglementările tehnice radicale pentru 2026 reprezintă mult mai mult decât o evoluție sportivă.
