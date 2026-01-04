"Nu cerea multe pentru el". Stelian a murit singur în ziua de Crăciun pe străzile din Roma, departe de ţară

19:50

Relaxare totală chiar de la începutul anului. Peste 15 mii de oameni au intrat în ultimele trei zile în piscinele unui centru SPA de lângă Bucureşti, cunoscut în toată Europa. Mult mai îndrăzneţi, un grup de tineri din Gorj au spart gheaţa la propriu şi au făcut baie în apele reci ale unui râu.