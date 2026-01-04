Cum a atras Ucraina finanţări externe de peste 6 miliarde de dolari pentru industria sa de apărare în 2025

08:20

În ultimul weekend de vacanţă abia dacă poţi arunca un ac pe pârtii. Românii profită până în ultima secundă de distracţie, pentru că ştiu deja că îi aşteaptă un an plin. De la Straja până la Şureanu, turiştii se distrează şi învaţă să schieze. Mulţi au ales chiar să îşi prelungească şederea la munte.