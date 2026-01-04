Rezoluţiile de an nou durează doar 3 săptămâni. Ce ne face să renunţăm atât de uşor la visele noastre

19:10

Temerile cele mai negre ale familiei românului de 18 ani, dispărut după incendiul din Crans Montana, s-au adeverit. Autorităţile elveţiene au confirmat că Guillaume se numără printre cele 40 de victime. Mama sa este din Gorj, dar este stabilită în Ţara Cantoanelor de 20 de ani, acolo unde este căsătorită cu un cetăţean elveţian. În staţiunea din Alpi, medicii şi pompierii care au intervenit în noaptea tragediei au adus azi, cu lacrimi în ochi, un omagiu celor dispăruţi.