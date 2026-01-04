Vremea de mâine 5 ianuarie. Episod de vreme severă, cu viscol şi ninsori în toată ţara. Maxime de 6 grade
ObservatorNews, 4 ianuarie 2026 19:50
Un episod de vreme severă aduce precipitații extinse, ninsori la munte și intensificări ale vântului în următoarele ore. Noaptea va fi dominată de nori și ninsoare în multe regiuni, iar luni vremea rămâne închisă, cu viscol în zonele montane.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 15 minute
20:00
"Plecăm cu tristeţe. Lăsăm copiii în ţară". Românii din diaspora fac cale întoarsă în ţările unde muncesc # ObservatorNews
Românii care lucrează în străinătate se întorc în Europa după ce au petrecut sărbătorile de iarnă acasă. Sunt mai puţini, însă, decât în ultimul deceniu, pentru că a început exodul în sens invers. Aproape 40 de mii de români revin anual în ţară doar din Marea Britanie.
20:00
Producţia şi vânzările de vin s-au prăbuşit. Românii aleg sortimente mai ieftine sau băuturi cu alcool redus # ObservatorNews
Scădere istorică a consumului de vin, mai ales a celui roşu. Producţia şi vânzările s-au prăbuşit în toată lumea din cauza problemelor economice, iar România nu face excepţie. Ca să cheltuiască mai puţini bani, clienţii comandă sortimente mai ieftine sau înlocuiesc vinul cu băuturi mai slab alcoolizate.
Acum 30 minute
19:50
Vremea de mâine 5 ianuarie. Episod de vreme severă, cu viscol şi ninsori în toată ţara. Maxime de 6 grade # ObservatorNews
Un episod de vreme severă aduce precipitații extinse, ninsori la munte și intensificări ale vântului în următoarele ore. Noaptea va fi dominată de nori și ninsoare în multe regiuni, iar luni vremea rămâne închisă, cu viscol în zonele montane.
19:50
Rezoluţiile de an nou durează doar 3 săptămâni. Ce ne face să renunţăm atât de uşor la visele noastre # ObservatorNews
La început de an, facem planuri peste planuri. Dar câte dintre ele le ducem la bun sfârşit? Dacă nu ştiţi, vă spunem noi. Renunţăm la cele mai multe obiective în maximum trei săptămâni. Specialiştii spun că asta înseamnă că trebuie să fim mai realişti atunci când ni le propunem ca să nu fim dezamăgiţi.
Acum o oră
19:40
Medici acuzaţi că evită gărzile cu scutiri. Soluţia lui Rogobete: Să fie plătite cu tarif fix, nu ca procent # ObservatorNews
Acuzaţii fără precedent la Spitalul Judeţean Constanţa. Directoarea dezvăluie că şapte din zece doctori nu mai fac gărzi din motive medicale şi îi bănuieşte că sunt bolnavi închipuiţi. Ministrul Sănătăţii trimite Corpul de Control acolo să verifice scutirile. Şi anunţă, în exclusivitate pentru Observator, că are o rezolvare pentru aceste situaţii.
19:40
Artificiile ilegale au provocat 38 de incendii în Capitală, de Revelion. Faţada unui bloc, cuprinsă de flăcări # ObservatorNews
Milioane de petarde şi artificii au fost aprinse în noaptea de Revelion deşi legea le interzice. Printre blocuri, din balcoane sau în stradă sau chiar cu poliţiştii aproape. Asta deşi amenzile sunt usturătoare şi noua lege prevede chiar pedepse cu închisoarea pentru cei care le folosesc. Mai grav e că, în Capitală, de exemplu, materialele pirotehnice au aprins faţada unui bloc.
19:40
Autorii incendiului care a lăsat Berlinul în beznă şi frig îşi revendică atacul asupra reţelei electrice.
19:40
Românii care riscă să rămână fără locuri de muncă în 2026. "Se anunţă concedieri masive" # ObservatorNews
Puneţi-vă centurile de siguranţă! Se anunţă turbulenţe pe piaţa muncii în 2026! Companiile vor să continue restructurările masive începute anul trecut. Cei mai afectaţi vor fi angajaţii care se bucurau până acum de salarii mari sau erau foarte căutaţi.
19:30
Tronsoanele pe care CFR promite că românii vor circule mai rapid în 2026: sute de km de linii reabilitate # ObservatorNews
După ani la rând cu restanţe la capitolul infrastructură feroviară, oficialii de la Transporturi ne promit, în 2026, că vom vedea luminiţa de la capătul tunelului. Mai exact, că vom circula mai rapid cu trenul, pe sute de kilometri de linie reabilitată. Asta deşi 2025 s-a încheiat cu realizări modeste.
19:30
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara # ObservatorNews
Ninsori abundente aduc probleme pentru locuitorii din Oltenia şi Transilvania. Zăpada de aproape o jumătate de metru a lăsat aproape 100 de mii de oameni în frig şi întuneric. A rupt copaci și a blocat drumuri, iar greul abia începe. De mâine, meterologii extind avertizările de vreme rea în aproape toată ţara.
Acum 2 ore
19:10
6 cuvinte rostite de Maduro când a fost dus în celulă. Preşedintele venezuelean, închis în "Iadul pe Pământ" # ObservatorNews
Preşedintele Venezuelei, capturat de armata americană, a fost închis la cel mai temut centru de detenţie din New York. Acuzat de narco-terorism, va fi dus mâine în faţa unui judecător. Donald Trump a anunţat că Venezuela va fi controlată temporar de Statele Unite, iar marile companii americane vor extrage petrol din ţara cu cele mai mari rezerve de ţiţei din lume. Dus încătuşat în celulă, Nicolas Maduro a rostit doar şase cuvinte.
19:10
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni # ObservatorNews
Temerile cele mai negre ale familiei românului de 18 ani, dispărut după incendiul din Crans Montana, s-au adeverit. Autorităţile elveţiene au confirmat că Guillaume se numără printre cele 40 de victime. Mama sa este din Gorj, dar este stabilită în Ţara Cantoanelor de 20 de ani, acolo unde este căsătorită cu un cetăţean elveţian. În staţiunea din Alpi, medicii şi pompierii care au intervenit în noaptea tragediei au adus azi, cu lacrimi în ochi, un omagiu celor dispăruţi.
18:30
Un primar dintr-o comună brăileană a fost jefuit chiar în noaptea de Revelion. Hoţii au reuşit să plece din casa bărbatului cu 50.000 lei.
18:20
Cum a atras Ucraina finanţări externe de peste 6 miliarde de dolari pentru industria sa de apărare în 2025 # ObservatorNews
Ucraina a atras în 2025 finanțări externe record pentru industria sa de apărare, consolidându-și capacitățile de producție prin parteneriate internaționale, achiziții directe din partea statelor aliate și integrarea în mecanisme europene. Potrivit Ministerului ucrainean al Apărării, suma se ridică la peste 6 miliarde de dolari.
18:20
Sofia, Riccardo, Giovanni, Achille, Chiara și Emanuele, cei 6 tineri italieni care au murit în Crans-Montana # ObservatorNews
Pentru şase familii din Italia, cel mai urât coşmar a devenit realitate. Copiii lor se află printre victimele din barul Le Constellation, din Crans-Montana. Sofia, Riccardo, Giovanni, Achille, Chiara și Emanuele au plătit cu viaţa câteva ore de distracţie.
Acum 4 ore
17:30
Mesajul postat de o susţinătoare a lui Trump care reaprinde discuţia despre anexarea Groenlandei: "În curând" # ObservatorNews
Relațiile dintre Statele Unite și Danemarca intră într-o nouă fază de tensiune diplomatică, după ce membri ai mișcării MAGA apropiați lui Donald Trump au reaprins discuția despre anexarea Groenlandei. Situația a escaladat în contextul intervenției militare americane în Venezuela și al unor mesaje provocatoare apărute pe rețelele sociale care au stârnit reacții diplomatice ferme la Copenhaga.
17:20
"Nu cerea multe pentru el". Stelian a murit singur în ziua de Crăciun pe străzile din Roma, departe de ţară # ObservatorNews
Prietenos, afectuos şi cald. Aşa era perceput Stelian de cei de la asociaţiile care veneau să se intereseze de el. Tânărul era cunoscut în cartierul Quadraretto, pentru că zilnic mătura frunzele din parc. Nu cerea nimic şi încerca să rămână demn, chiar dacă era la pământ.
17:20
Mesajul postat de o apropiată a lui Trump care reaprinde discuţia despre anexarea Groenlandei: "În curând" # ObservatorNews
Relațiile dintre Statele Unite și Danemarca intră într-o nouă fază de tensiune diplomatică, după ce membri ai mișcării MAGA apropiați lui Donald Trump au reaprins discuția despre anexarea Groenlandei. Situația a escaladat în contextul intervenției militare americane în Venezuela și al unor mesaje provocatoare apărute pe rețelele sociale care au stârnit reacții diplomatice ferme la Copenhaga.
16:50
Incident pe Aeroportul din Cluj. Avion Lufthansa ratează aterizarea după ce loveşte un stol de păsări # ObservatorNews
Nu doar vremea sau problemele tehnice dau bătăi de cap piloţilor. Echipajul unui zbor Lufthansa a fost nevoit să anuleze aterizarea pe Aeroportul din Cluj după ce aeronava a lovit un stol de păsări.
16:30
Reacţia lui Rogobete, după scandalul "scutirilor de gardă": sistemul pregătit pentru plata medicilor # ObservatorNews
Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa acuză că nu are suficienţi medici cu care să acopere gărzile pentru că doctorii, unii dintre ei foarte tineri, refuză să facă ore de gardă.
Acum 6 ore
16:10
Fermierii anunță proteste de amploare. Sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de Guvern # ObservatorNews
Începutul anului aduce tensiuni majore în agricultura românească. Nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan, fermierii anunță proteste de amploare și avertizează că sectorul agricol se apropie de un punct critic, marcat de falimente, executări silite și lipsa lichidităților necesare pentru reluarea lucrărilor agricole.
16:10
400.000 de dolari pe capturarea lui Maduro. Pariu suspect plasat înainte de operaţiunea SUA din Venezuela # ObservatorNews
S-au câştigat sume frumoase de către cei care au pariat pe plecarea lui Maduro de la conducerea Venezuelei înainte de finalul lunii ianuarie. În mod ciudat, un utilizator a pariat sume mari pe plecarea preşedintelui Nicolás Maduro de la putere înainte de sfârşitul lunii ianuarie.
15:30
Operaţiunea SUA din Venezuela va afecta şi România. Ce urmează să se întâmple cu preţul carburanţilor # ObservatorNews
Operaţiunea SUA din Venezuela prin care Armata americană l-a capturat şi extras pe preşedintele Nicolas Maduro va afecta piaţa carburanţilor. Asta după ce chiar Donald Trump a anunţat că marile companii petroliere americane vor intra în Venezuela pentru a începe să opereze uriaşele câmpuri petroliere ale ţării.
15:20
Român mort într-un accident de schi în Franţa. Laurenţiu plecase din România de 20 de ani # ObservatorNews
Plecat din România de mai bine de 20 de ani, un român şi-a găsit sfâşitul într-un accident pe o pârtie din Val Thorens, în regiunea Savoie, Franța, pe 30 decembrie. Întreaga sa familie se mutase alături de el în America.
15:00
Zelenski denunţă atacuri ale Rusiei cu aproximativ 2.000 de drone, bombe şi rachete în ultimele 7 zile # ObservatorNews
Rusia a atacat teritoriul ucrainean în ultima săptămână cu aproximativ 2.000 de bombe ghidate şi drone, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, subliniind că Kievul contează pe sprijinul partenerilor săi pentru a respinge atacuri de acest gen şi a aduce Moscova la masa negocierilor, potrivit EFE, citată de Agerpres.
14:50
Un accident rutier grav s-a produs duminică în județul Bacău, după ce un autotren a ieșit de pe carosabil și a intrat într-o casă de locuit din comuna Filipești. Pompierii au intervenit de urgență la fața locului, iar din fericire, nicio persoană nu se afla în locuință în momentul impactului.
14:50
Autoritățile ruse au activat apărarea antiaeriană și au suspendat temporar zborurile civile, după ce mai multe drone au fost identificate în spațiul aerian din jurul capitalei.
14:20
Domeniile în care se vor face concedieri masive şi se vor desfiinţa posturi în 2026 # ObservatorNews
Piaţa muncii se clatină în România. 2026 aduce restructurări majore în multe domenii de activitate. Vom asista la concedieri şi desfiinţarea unor posturi care până acum se adresau în primul rând tinerilor fără experienţă, la început de drum.
Acum 8 ore
14:00
Mesajul transmis de SUA după operaţiunea din Venezuela. Analist: Nimic nu se face fără Trump # ObservatorNews
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost încarcercat într-un centru de detenţie din Brooklyn. Noi imagini făcute publice chiar de oficialii americani îl arată escortat de forţele de ordine, în cătuşe, purtând haine de casă şi şlapi. Totul, după ce Statele Unite au lansat cea mai mare operaţiune militară din America Latină, din ultimii 36 de ani. Misiunea a fost pregătită în secret de Administraţia Trump şi CIA, care şi-au trimis oamenii în teren încă de vara trecută.
13:50
Sondaj IRES: Costul vieţii, principala sursă de îngrijorare pentru români şi în 2026 # ObservatorNews
Principala sursă de anxietate pentru români rămâne economia şi în acest an, arată cel mai recent sondaj realizat de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES). Urmează situaţia politică din România, dar şi cea de la nivel internaţional. Starea de sănătate apasă peste jumatate dintre romani.
13:50
Jandarmul acuzat că ar fi violat o fată de 16 ani în casa sa, la o petrecere, a fost eliberat din arest # ObservatorNews
Jandarmul de 27 de ani din Capitală acuzat de viol a fost eliberat noaptea trecută după mai multe ore de audieri la Parchetul Militar. La ieşire, avocații au confirmat că bărbatul nu a primit nicio măsură preventivă. Scandalul a început ieri, după ce o adolescentă de 16 ani a sunat la 112.
12:50
Nicuşor Dan, despre românul mort în Elveţia: Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit # ObservatorNews
Nicuşor Dan a transmis, duminică, un mesaj de condoleanţe familiei tânărului român care şi-a pierdut viaţa în incendiul dintr-un bar din Crans-Montana.
12:50
Casa le-a ars ca o torță, în miez de noapte, în Botoşani. O țigară uitată ar fi declanșat incendiul # ObservatorNews
O locuință din localitatea Havârna, județul Botoșani, a fost distrusă aproape complet într-un incendiu violent izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică. Flăcările au fost stinse după mai bine de cinci ore de luptă cu focul, iar soția proprietarului a ajuns la spital, în stare de șoc. Primele date arată că incendiul ar fi pornit de la o țigară aprinsă.
12:40
Mii de bucureșteni, fără apă caldă și căldură, din cauza unei avarii majore. Ce sectoare sunt afectate # ObservatorNews
O avarie apărută duminică dimineață la CET Sud a lăsat mii de bucureșteni fără apă caldă și căldură. Incidentul afectează mai multe sectoare din Capitală, iar reluarea furnizării în condiții normale este estimată abia după data de 7 ianuarie, potrivit Termoenergetica.
12:20
Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul Județean Constanța, după scandalul "scutirilor de gardă" # ObservatorNews
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță controale la Spitalul Județean Constanța și reevaluarea scutirilor de gardă, după ce conducerea unității a declarat că peste 70% dintre medici nu fac gărzi. Rogobete vorbește despre o situație "în afara oricărui cadru normal" și avertizează că nu poate accepta restricții medicale invocate doar în sistemul public, în timp ce activitatea continuă în privat.
Acum 12 ore
11:50
Noi trageri loto sunt programate duminică la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de 9,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 2,57 milioane de euro.
11:40
Noi trageri loto sunt programate duminică la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de 9,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 2,57 milioane de euro.
11:20
Poliția elvețiană a identificat corpurile a încă 16 victime ale incendiului izbucnit la barul Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana. Printre aceştia se numără şi un cetăţean român, în vârstă de 18 ani, scrie BBC. Informaţia a fost confirmată şi de reprezentanţii MAE.
11:20
Zi de doliu național în Elveția, după incendiul din Crans-Montana. Bilanţul indică 40 de morţi şi 119 răniţi # ObservatorNews
Elveția a decretat o zi de doliu național pe 9 ianuarie, în urma incendiului devastator din stațiunea Crans-Montana, soldat cu 40 de morți și 119 răniți, scrie Agerpres. Autoritățile au anunțat ceremonii de comemorare la nivel național, în timp ce ancheta penală este în desfășurare.
10:50
Român, arestat după ce a înjunghiat de mai multe ori un marocan lângă o gară din Perugia # ObservatorNews
Un cetățean român în vârstă de 32 de ani a fost arestat în Italia, după un atac cu cuțitul comis în apropierea unei gări din Perugia. Victima, un bărbat marocan de 44 de ani, a suferit răni grave la față și torace. Suspectul a fost prins după mai multe săptămâni de investigații, potrivit autorităților italiene.
10:50
Alertă meteo: Cod portocaliu de ninsori şi viscol în 4 judeţe. Cum va fi vremea în Capitală # ObservatorNews
Meteorologii anunţă că, până marţi dimineaţă, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării - ninsori la munte, dar şi lapoviţă, ninsori sau ploi în celelalte zone, iar pe alocuri se va forma polei. Vremea se răcește şi în Capitală, potrivit prognozei ANM valabile până marți dimineața. Temperaturile maxime nu vor trece de 5 grade, va ploua și se va depune polei.
10:20
Cum s-a desfăşurat misiunea "Absolute Resolve", care a dus la capturarea lui Maduro: Ştiau ce mânca, ce purta # ObservatorNews
Capturarea preşedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost rezultatul unei operațiuni militare americane fulger, pregătite în secret timp de mai multe luni şi desfăşurate în noaptea de vineri spre sâmbătă, sub coordonarea directă a administrației Trump, scriu publicaţiile The New York Times şi Axios.
09:40
Cine este Delcy Rodriguez, desemnată liderul interimar al Venezuelei după capturarea lui Maduro # ObservatorNews
Venezuela intră într-o nouă criză politică majoră după ce Curtea Supremă a decis ca vicepreședinta Delcy Rodriguez să preia atribuțiile de președinte interimar, în urma reținerii lui Nicolas Maduro într-o operațiune a forțelor americane. Decizia vine pe fondul tensiunilor internaționale și al disputelor legate de legitimitatea puterii de la Caracas, relatează Reuters și CNN.
09:40
Răspunsul lui Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă și-a plătit taxele din acest an # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, de la 1 ianuarie, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, iar acest lucru reprezintă contribuţia proprietarilor de case şi apartamente la bugetul local. Cu aceşti bani, administraţiile locale vor putea să le creeze condiţii mai bune de trai. Bolojan a recunoscut că personal nu are instalată aplicaţia ghişeul.ro.
09:30
1.000 de amenzi în doar 4 zile. Oraşul care a testat cu succes camerele video de trafic cu AI # ObservatorNews
În Atena şi în mai multe zone din regiunea Attica s-au dat peste 1.000 de amenzi după testarea sistemului pilot de camere inteligente pentru siguranţa rutieră, potrivit presei locale.
09:10
Vientiane, cea mai tânără capitală comunistă din lume, este un oraș discret, care contrastează puternic cu marile metropole aglomerate din Asia de Sud-Est. Pentru cei care ajung aici, farmecul stă tocmai în simplitatea și ritmul său lent, scrie CNN.
09:00
"Cascada Miresei", transformată de ger într-un spectacol de gheață. Imagini spectaculoase din Apuseni # ObservatorNews
În inima Munților Apuseni, iarna transformă natura într-o poveste. Cascada Pişoaia, cunoscută şi drept "Cascada Miresei", a îmbrăcat haine de iarnă. Vălul îngheţat al apei a atras deja zeci turişti curioşi.
08:50
Cu cât ar putea creşte chiria după majorarea impozitelor pe proprietate. Cel mai scump oraş # ObservatorNews
Anul acesta, cei care vor să închirieze o locuinţă vor scoate mai mulţi bani din buzunar. Din Capitală până la Cluj, oamenii vor plăti mai mult, iar motivul principal este majorarea impozitelor pe proprietate.
08:20
Nu ai loc să arunci un ac pe pârtie. Cum şi-au petrecut turiştii ultimul weekend de vacanţă la munte # ObservatorNews
În ultimul weekend de vacanţă abia dacă poţi arunca un ac pe pârtii. Românii profită până în ultima secundă de distracţie, pentru că ştiu deja că îi aşteaptă un an plin. De la Straja până la Şureanu, turiştii se distrează şi învaţă să schieze. Mulţi au ales chiar să îşi prelungească şederea la munte.
08:10
Noi trageri loto sunt programate duminică la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de 9,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 2,57 milioane de euro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.