58 de ani de la „Primăvara pragheză”
Ziarul Lumina, 4 ianuarie 2026 21:10
Astăzi se împlinesc 58 de ani de la începutul mișcării reformiste din Cehoslovacia, cunoscută sub numele de „Primăvara de la Praga”, considerată o importantă fisură în blocul comunist aflat sub sfera de in
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 5 minute
21:40
Aproape jumătate dintre cele 119 persoane rănite în incendiul produs în noaptea de Anul Nou în barul Le Constellation din staţiunea elveţiană Crans-Montana vor fi tratate în străinătate, a anunţat,
21:40
Statele Unite l-au capturat sâmbătă pe dictatorul venezuelean Nicolás Maduro printr-un atac-surpriză desfășurat de armata americană la Caracas. Maduro și soția sa se află acum la un centru de detenție din New
21:40
Sub motto-ul „O Uniune autonomă, deschisă către lume”, Cipru a preluat la 1 ianuarie, de la Danemarca, preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, care se roteşte la fiecare şase luni între cele 27 de state
21:40
Peste 50.000 de locuinţe şi 2.000 de firme din sud-vestul Berlinului au rămas sâmbătă fără energie în urma unui incendiu care a afectat reţeaua de cabluri care face legătura cu centrala electrică
21:40
O mișcare de protest are loc în cel puţin 25 de oraşe din Iran, conform unui bilanţ al AFP bazat pe anunţuri oficiale şi relatări din mass-media. Protestele au izbucnit la 28 decembrie la Teheran, pe fondul
Acum 30 minute
21:20
Pe fondul scăderii drastice a finanţării, Organizația Națiunilor Unite (ONU) îşi va reduce planul umanitar pentru anul acesta, condamnând „apatia” lumii în faţa suferinţei a milioane de oameni,
Acum o oră
21:10
Astăzi se împlinesc 58 de ani de la începutul mișcării reformiste din Cehoslovacia, cunoscută sub numele de „Primăvara de la Praga”, considerată o importantă fisură în blocul comunist aflat sub sfera de in
21:10
Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași își extinde, începând cu 24 ianuarie 2026, oferta expozițională prin deschiderea a două noi săli tematice, intitulate „Salonul casei boierești” și „Viața
21:00
Una dintre cele mai importante descoperiri ale anului 2025 în materie de sănătate are legătură cu deja popularul microbiom. Constituit dintr‑o comunitate vastă de microorganisme - bacterii, dar și virusuri,
Acum 8 ore
15:40
Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost plină de credincioși în Duminica dinaintea marelui praznic al Botezului Domnului. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte
15:30
În Duminica dinaintea Botezului Domnului, 4 ianuarie, când este amintită predica Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie
15:00
În Duminica dinaintea Botezului Domnului, 4 ianuarie, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală din București.
14:40
În Duminica dinaintea Botezului Domnului, 4 ianuarie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic
14:00
În noaptea trecerii dintre ani, numeroși credincioși timișoreni au venit la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, pentru a lua parte la slujba Acatistului Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a începe noul an
13:50
În prima zi a anului 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova,
Acum 12 ore
13:00
În prima zi a Anului Nou 2026, joi, 1 ianuarie, când Biserica Ortodoxă sărbătorește Tăierea‑împrejur cea după trup a Domnului și pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei,
12:40
Miercuri, 31 decembrie, în Ajunul Anului Nou 2026, cei doi ierarhi ai Eparhiei Romanului și Bacăului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim și Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar Teofil Trotușanul,
12:40
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie duminică, 28 decembrie 2025, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Ierarhul a fost
Acum 24 ore
22:30
Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris de proroci: „Iată, Eu trimit pe îngerul Meu înaintea feței Tale, care va pregăti calea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie:
22:30
Fiule Timotei, fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin! Că eu de-acum mă jertfesc și vremea despărțirii mele s-a apropiat. Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am
22:20
Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist din Sicilia; Sf. Cuv. Nichifor cel Lepros și Apolinaria # Ziarul Lumina
Aceşti 70 de Apostoli au fost aleşi de Domnul şi trimişi câte doi, înaintea Sa, în toate cetăţile şi locurile unde avea să meargă El, zicându-le: „Secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini;
22:00
Hristos, Dumnezeul‑om, Cel ce a învins moartea, murind pe Cruce și înviind a treia zi, lucrează în lume paradoxal. În fața paradoxului, rațiunea încremenește. Iată, el face dintr‑un bolnav de care se
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
Parohia „Sfântul Ilie” - Ghencea îl va prăznui pe Sfântul Cuvios Nichifor cel Lepros # Ziarul Lumina
Parohia „Sfântul Ilie”- Ghencea din Protopopiatul Sector 5 Capitală îl va prăznui duminică, 4 ianuarie 2026, pe Sfântul Cuvios Nichifor cel Lepros, cunoscut drept vindecător de boli.Cu binecuvântarea
21:20
Dincolo de distanțe, timp și imposibilitatea de a ne întoarce la tinerețea de odinioară, suntem datori să‑i pomenim cu recunoștință pe cei întâlniți în drumul vieții, în anii de demult, sau în
19:40
„În vremea aceea a intrat Iisus în casa uneia dintre căpeteniile fariseilor, în zi de sâmbătă, ca să mănânce, și ei Îl pândeau. Și, iată, un om bolnav de hidropică era înaintea Lui. Și, răspunzând,
19:40
Fraților, fiți următori ai lui Dumnezeu, ca niște fii iubiți, și umblați întru iubire, precum și Hristos ne-a iubit pe noi și S-a dat pe Sine pentru noi, prinos și jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună
19:40
Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovniceşti, omilia XV, 50, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 170„Cei ce se lasă gâdilați şi prinşi de plăcere
19:40
Prorocul Maleahi s-a născut în ţinutul lui Zabulon, în Palestina, era din seminţia lui Levi şi a trăit cu 450 de ani înainte de întruparea Fiului lui Dumnezeu. Numele său se tâlcuieşte înger, adică trimis
18:40
În ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Serafim de Sarov și a Sfântului Ierarh Silvestru, Episcopul Romei, astăzi, 2 ianuarie 2026, Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, împreună cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, s‑au aflat în mijlocul obștii monahale a Mănăstirii Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman. Cei doi ierarhi au săvârșit Sfânta Liturghie în biserica mare a așezământului monahal, în cinstea sfinților pomeniți, alături de un sobor de preoți și diaconi. La acest moment de aleasă bucurie duhovnicească au participat numeroși credincioși, care au avut prilejul să se închine la un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, aflat în patrimoniul Mănăstirii Pantocrator.
14:10
Ziua întâia a lui Gerar nu este doar pragul noului an civil, ci o răscruce adâncă în Duh, luminată de sărbători cu o covârșitoare însemnătate pentru viața creștină.Pe de o parte, prăznuim smerenia
1 ianuarie 2026
20:00
București, 1 ianuarie 2026 Cu profundă durere am primit vestea despre tragicul eveniment petrecut, în data de 1 ianuarie 2026, la stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, în urma căruia
18:40
„În vremea aceea au venit Iisus și ucenicii Lui în Capernaum. Și, fiind în casă, i-a întrebat: Ce vorbeați între voi pe drum?Iar ei tăceau, fiindcă pe drum se întrebaseră unii pe alții cine dintre ei este
18:40
Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, episcopul Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov # Ziarul Lumina
Sfântul Serafim de Sarov s-a născut in 1759, în orașul Kursk, într-o familie de creștini ortodocși evlavioși. La vârsta de 10 ani, a fost vindecat miraculos dintr-o boală grea, cu ajutorul icoanei
18:40
Fraților, prin credință, Avraam, când a fost chemat, a ascultat și a plecat spre locul pe care urma să-l ia spre moștenire și a ieșit, neștiind încotro merge. Prin credință, a locuit vremelnic în
17:50
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, s-a aflat astăzi, 1 ianuarie 2025, în mijlocul credincioșilor veniți la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, pentru a
17:30
În prima zi a anului 2026, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Iași, cu prilejul celor două
17:00
În prima zi a noului an, la praznicul Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului şi sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, mulţimi de credincioşi au venit la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sib
13:40
Biserica Ortodoxă Română prăznuiește la 1 ianuarie Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului și îi sărbătorește pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, şi pe mama sa,
13:20
versuri de Pr. Cristian Alexandru Pe tine, Maică sfântă, cu cinste te slăvescToți îngerii în ceruri și neamul omenesc.Fecioară Preacurată, ce pururea te rogi,Și oamenii din rele prin h
13:10
Proclamarea „Anului omagial al pastorației familiei creștine” și „Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar” # Ziarul Lumina
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2026 drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și
13:00
Proclamarea anului 2026 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)” # Ziarul Lumina
- Catedrala Patriarhală, joi, 1 ianuarie 2026 -Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 25 octombrie 2024, a examinat referatul Cancelariei Sfântului Sinod privind declararea
02:00
Numeroși credincioși au petrecut momentul trecerii dintre ani adunați în rugăciune, aducând mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile pe care le‑au primit în anul 2025 și cerându‑I binecuvântarea și în
01:50
Anul 2025, pe care tocmai l-am încheiat, a reprezentat un moment unic în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Biserica noastră a omagiat Centenarul Patriarhiei Române, i-a comemorat pe duhovnicii și mărturisitorii
31 decembrie 2025
19:30
Fraților, luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos. Căci întru El
19:30
Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, și mama sa, Sf. Emilia (Anul Nou. Tedeum) # Ziarul Lumina
De la Sfinţii Părinţi am luat obiceiul să sărbătorim, după încheierea anului calendaristic, Tăierea împrejur cea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul a primit aceasta, ca să înlăture
19:30
„În vremea aceea păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte le auziseră şi văzuseră, după cum li se spusese. Şi când s-au împlinit opt zile şi trebuia să-L taie împrejur
19:30
Sf. Iustin Martirul și Filozoful, Dialogul cu iudeul Tryphon, PSB, vol. 2, IBMBOR, București 1979, cap. 24, p. 117„De altfel, o, bărbaţi, ne-ar fi cu putinţă să dovedim, am zis eu, că ziua a opta avea o
30 decembrie 2025
22:10
Odovania praznicului Naşterii Domnului; Sf. Mc. Hermes; Sf. Cuv. Melania Romana (Harți. Slujba la cumpăna dintre ani) # Ziarul Lumina
Cuvioasa maica noastră Melania a trăit pe vremea împăratului Honoriu. Era de neam cinstit şi strălucit, întâiul în senatul roman. Sfânta iubea din toată inima pe Domnul şi dorea să trăiască în feciorie.
21:30
„În vremea aceea Iisus le-a dat poruncă ucenicilor Săi să nu spună nimănui despre El că este Hristos. Și a început să-i învețe că Fiul Omului trebuie să pătimească multe și să fie defăimat de
21:30
Odovania praznicului Naşterii Domnului; Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Harți) # Ziarul Lumina
Cuvioasa maica noastră Melania a trăit pe vremea împăratului Honoriu. Era de neam cinstit şi strălucit, întâiul în senatul roman. Sfânta iubea din toată inima pe Domnul şi dorea să trăiască în feciorie.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.