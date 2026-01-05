Trump o ameninţă pe vicepreşedinta din Venezuela: and #8222;Va plăti mai scump dacă nu face ce trebuie and #8221;

13:00

*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/aeroportul-militar-din-caracas-afectat-de-atacurile-americane-67940853Aeroportul militar din Caracas, afectat de atacurile americane---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/secretarul-adjunct-de-stat-al-sua-afirma-ca-ca-maduro-va-fi-judecat-46940852Secretarul Adjunct de Stat al SUA afirmă că că Maduro va fi judecat---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/sua-senatorii-democrati-condamna-atacurile-ordonate-de-trump-asupra-venezuelei-25940851SUA: Senatorii democraţi condamnă atacurile ordonate de Trump asupra Venezuelei---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/marco-rubio-sustine-ca-maduro-a-fost-arestat-pentru-a-fi-judecat-in-sua-04940850Marco Rubio susţine că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/vicepresedinta-venezuelei-cere-dovezi-ca-maduro-si-sotia-sa-sunt-in-viata-41940857Vicepreşedinta Venezuelei cere dovezi că Maduro şi soţia sa sunt în viaţă---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ministrul-apararii-din-venezuela-afirma-ca-atacurile-sua-au-lovit-zone-urbane-20940856Ministrul apărării din Venezuela afirmă că atacurile SUA au lovit zone urbane---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/venezuela-acuza-sua-ca-incearca-sa-8222preia-controlul8221-asupra-resurselor-tarii-47840852Venezuela acuză SUA că încearcă să and #8222;preia controlul and #8221; asupra resurselor ţării---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-confirma-atacul-sua-in-venezuela-89840854Trump confirmă atacul SUA în Venezuela---Preşedintele SUA, Donald Trump, afirmă că Statele Unite au lovit Venezuela şi l-au capturat pe preşedintele acesteia, Nicolas Maduro