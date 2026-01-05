Trump o ameninţă pe vicepreşedinta din Venezuela: and #8222;Va plăti mai scump dacă nu face ce trebuie and #8221;
Bursa, 5 ianuarie 2026 07:20
Delcy Rodriguez, vicepreşedinta din Venezuela care a preluat interimar funcţia de preşedinte al ţării, 'va plăti, probabil, mai scump decât Nicolas Maduro dacă nu va face ce trebuie', a declarat liderul american Donald Trump, potrivit Antena 3 CNN.
Pana de current de la Berlin, revendicată de gruparea extremistă de stânga and #8222;Vulcan and #8221; # Bursa
Peste 45.000 de gospodării din sud-vestul Berlinului se confruntă pentru a doua zi cu o pană de curent fără precedent, după ce liniile electrice de înaltă tensiune au fost avariate de un incendiu despre care autorităţile oraşului au declarat că a fost rezultatul unui atac motivat politic al and #8222;extremiştilor de stânga and #8221;, conform Antena 3 CNN.
În plin protest, guvernul iranian promite un ajutor financiar de şase euro pe lună pentru fiecare cetăţean # Bursa
Guvernul iranian a anunţat că va da un ajutor financiar lunar în valoare de aproximativ şase euro pentru fiecare cetăţean, conform Antena 3 CNN.
Egiptul a obţinut o performanţă turistică fără precedent în 2025, în condiţiile în care a fost vizitat de aproximativ 19 milioane de turişti, un nou record şi o rată de creştere de 21% comparativ cu 2024, fiind depăşite chiar şi previziunile pentru anul 2026, a anunţat duminică Ministerul egiptean al Turismului şi Antichităţilor
Adrian Năstase: and #8221;Intervenţia SUA în Venezuela face parte oare dintr-o nouă înţelegere între Statele Unite şi Rusia and #8221; # Bursa
Fostul premier şi lider al PSD Adrian Năstase afirmă, duminică, într-o postare pe blogul său, că recentele acţiuni ale americanilor l-au făcut să înţeleag mai bine reproşurile pe care JD Vance le-a făcut în urmă cu ceva timp europenilor la Munchen
Compania Termoenergetica Bucureşti anunţă că, duminică dimineaţă, a avut loc o avarie la CET Sud, astfel că furnizarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă este afectată în sectoarele 2, 3 şi parţial în sectoarele 4 şi 5
Trump afirmă că and #8221;nu este deloc încântat and #8221; că Putin continuă războiul din Ucraina # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a declarat sâmbătă frustrarea în legătură cu faptul că preşedintele rus Vladimir Putin continuă războiul din Ucraina, repetând că iniţial credea că încheierea războiului va fi uşoară
Aeroporturile din Grecia au suspendat duminică sosirile şi plecările din cauza unor probleme nespecificate care afectează frecvenţele radio, a anunţat autoritatea aviatică a ţării
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va trimite Corpul de Control al MS la Spitalul Judeţean Constanţa şi va solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă, în urma declaraţiilor managerului unităţii sanitare conform cărora 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi
Trump a simplificat democraţia şi, fără vreo aprobare a Congresului, fără vreo deliberare ONU, a ordonat armatei SUA să invadeze Venezuela şi să-i aresteze cuplul prezidenţial, ceea ce, în mod eficient, militarii americani au şi făcut, în dimineaţa zilei de 3 ianuarie
Preşedintele venezuelean destituit, Nicolas Maduro, a fost încarcerat sâmbătă la New York după ce a fost capturat de Statele Unite, care şi-au anunţat intenţia de a and #8222;conduce and #8221; tranziţia în Venezuela şi de a-i exploata vastele rezerve de petrol
Turcia plănuieşte primul său foraj offshore pentru hidrocarburi în ape adânci din străinătate # Bursa
Turcia va trimite în februarie o navă de foraj în Somalia, pentru a derula primul său proiect de explorare a hidrocarburilor în ape adânci din afara graniţelor ţării, a anunţat miercuri ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar
Aliaţii europeni ai Ucrainei s-au reunit sâmbătă la Kiev pentru a examina detaliile ultimei versiuni a planului de ieşire din conflictul cu Rusia, înaintea summitului de săptămâna viitoare din Franţa al ţărilor din and #8222;Coaliţia de Voinţă and #8221;
Bolojan: and #8221;Reforma administraţiei prevede şi măsuri care să reducă cheltuielile and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma administaţiei ar urma să se facă chiar din această lună şi că aceasta ar prevede, pe lângă reducerea chelturilor, eficientizarea cheltuielilor de personal. Bugetul ar putea fi adoptat în luna februarie
Trump: and #8221;Mulţi cubanezi au murit în timpul operaţiunii americane de capturare a lui Maduro and #8221; # Bursa
Preşedintele Donald Trump a afirmat sâmbătă că mulţi cubanezi au murit în timpul operaţiunii Statelor Unite de capturare a lui Nicolas Maduro în Venezuela, deşi nu a furnizat mai multe detalii
Instalaţiile de producţie şi rafinare ale companiei petroliere de stat PDVSA funcţionau normal sâmbătă şi nu au suferit pagube în urma atacului Statelor Unite menit să ducă la capturarea preşedintelui Venezuelei, potrivit a două surse familiarizate cu operaţiunile companiei
Spania nu va recunoaşte intervenţia SUA în Venezuela, care încalcă dreptul internaţional, a declarat sâmbătă premierul Pedro Sanchez, după ce forţele americane l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, aflat de mult timp la putere, într-o operaţiune desfăşurată în timpul nopţii
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în luna ianuarie, PNL va veni cu o propunere pentru postul de ministru al Educaţiei, rămas vacant după demisia lui Daniel David
SUA au atacat Venezuela. Argumentele geopolice sunt foarte multe. Rusia a atacat Ucraina. Sportivii ruşi au dispărut instantaneu din aproape toate competiţiile sportive. În sport dubla măsură nu este acceptată, teoretic. Geopolitica e una - cu războaie bune şi războaie rele, cu agresori odioşi şi agresori salvatori - măcar sportul ar trebui să fie cu totul alta.
Trump: and #8221;SUA vor fi foarte puternic implicate în industria petrolieră din Venezuela and #8221; # Bursa
Statele Unite vor fi and #39;foarte puternic implicate and #39; în industria petrolieră din Venezuela în urma operaţiunii de capturare a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, a declarat sâmbătă preşedintele american Donald Trump
China şi-a avertizat cetăţenii să nu călătorească în Venezuela în viitorul apropiat, potrivit agenţiei de presă de stat chineze Xinhua, care a atribuit ştirea unei declaraţii emise de Ministerul de Externe
Rusia a cerut sâmbătă clarificări and #39;imediate and #39; cu privire la situaţia preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, declarând că este and #39;extrem de alarmată and #39; de informaţiile conform cărora acesta ar fi fost and #39;scos cu forţa and #39; din ţară
Militari şi civili venezueleni au fost ucişi în loviturile aeriene lansate de SUA care au vizat mai multe locuri din ţară, a declarat sâmbătă vicepreşedinta venezueleană Delcy Rodriguez
Echipa Udinese, cu portarul Răzvan Sava rezervă, a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, de formaţia Como, în etapa a 18-a a campionatului Italiei
Tesla a pierdut competiţia cu grupul chinez BYD Co şi nu mai este cel mai bine vândut producător mondial de vehicule electrice (EV) în 2025, înregistrând al doilea declin anual consecutiv al vânzărilor
Uniunea Europeană monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela şi chiar dacă îl consideră pe Nicolas Maduro un preşedinte ilegitim, face apel la reţinere şi la respectarea principiilor dreptului internaţional, a reacţionat sâmbătă şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, după ce Donald Trump a anunţat că liderul venezuelean a fost capturat şi scos din ţară, împreună cu soţia, în urma unei operaţiuni în forţă a Statelor Unite
Preşedintele SUA, Donald Trump, afirmă că Statele Unite au lovit Venezuela şi l-au capturat pe preşedintele acesteia, Nicolas Maduro
Senatori democraţi au condamnat sâmbătă atacurile aeriene asupra teritoriului venezuelean ordonate de preşedintele american Donald Trump şi au avertizat că nu există niciun motiv pentru a începe un război cu ţara latino-americană
Secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau, a declarat sâmbătă că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, care a fost capturat de forţele speciale americane Delta, sâmbătă dimineaţă, and #39;va fi în sfârşit judecat pentru crimele sale and #39;
Urme de foc şi unele daune aduse gardului care împrejmuieşte Baza Aeriană Generalisimo Francisco de Miranda, cunoscută şi sub numele de La Carlota, principalul aeroport militar din Caracas, au fost constatate de EFE sâmbătă dimineaţă devreme, după ce guvernul venezuelean a denunţat o and #39;agresiune militară and #39; din partea Statelor Unite
Vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat la televiziune că guvernul ţării sale nu ştie unde se află Nicolas Maduro şi soţia sa şi a cerut Statelor Unite să furnizeze and #8222;dovezi and #8221; că sunt în viaţă
Moscova a condamnat, sâmbătă, and #8222;actul de agresiune armată al SUA împotriva Venezuelei and #8221;
Moscova a condamnat, sâmbătă, and #8222;actul de agresiune armată al SUA împotriva Venezuelei and #8221;
Statele Unite l-au arestat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator republican care afirmă că a vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio
Ministrul apărării din Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, afirmă că atacul SUA de sâmbătă a lovit zone urbane din întreaga ţară cu rachete şi proiectile lansate de elicoptere de luptă americane
Într-o postare pe Truth Social, preşedintele american Donald Trump confirmă, sâmbătă, că SUA au atacat Venezuela şi susţine că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa and #8222;au fost capturaţi şi scoşi din ţară and #8221;
Echipa italiană AC Milan a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Cagliari, în etapa a 18-a din Serie A
Venezuela acuză SUA că încearcă să and #8222;preia controlul and #8221; asupra resurselor ţării # Bursa
Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act and #8222;extrem de grav and #8221; de and #8222;agresiune imperialistă and #8221;, după ce Donald Trump ar fi ordonat lovituri aeriene împotriva ţării sud-americane
Ministerul de Externe al Israelului l-a acuzat pe noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, că a turnat and #8222;benzină antisemită peste un foc deschis and #8221; după ce a anulat un ordin recent al fostului primar Eric Adams
Tesla a cedat în 2025 poziţia de cel mai mare producător mondial de vehicule electrice în faţa rivalului chinez BYD, după ce vânzările sale anuale au scăzut pentru al doilea an consecutiv
Cetăţenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană, precum şi cetăţenii UE care vizitează Moldova, pot utiliza, din 1 ianuarie 2026, serviciile de telefonie mobilă, la aceleaşi tarife ca acasă, informează Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării a Republicii Moldova
Fostul ministru de externe al Ucrainei Dmitri Kuleba consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, iar şansele ca până la sfârşitul iernii să se ajungă la un armistiţiu sunt nule
Principala companie aeriană din Turcia, Turkish Airlines, a anunţat vineri că va construi cel mai mare terminal cargo şi, totodată, cea mai mare facilitate de tip in-flight catering din lume, ca urmare a unei investiţii de o sută de miliarde de lire turceşti (peste 2,3 miliarde dolari)
Anul 2025 a fost unul al provocărilor, dar şi al curajului de a nu renunţa în faţa încercărilor grele, un an care a reamintit că adevărata forţă stă în unitate, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, adăugând că priveşte spre 2026 cu responsabilitate
Campioana Dinamo Bucureşti anunţă, vineri, transferul internaţionalului bulgar Branimir Grozdanov. El ar putea debuta în 10 ianuarie, în etapa a XII-a a Diviziei A
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele 11 luni din anul 2025 a fost de 17.661, în creştere cu 5,42% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Turiştii aflaţi pe Valea Prahovei pot urca, sâmbătă, cu instalaţiile de transport pe cablu doar până la cota 1400 din Bucegi. Instalaţiile are urcă la cota 2000 şi care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia sunt oprite, din cauza vântului puternic
Un tribunal sud-coreean a emis un nou mandat de arestare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol # Bursa
Un tribunal sud-coreean a emis, vineri, un nou mandat de arestare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, pentru a prelungi detenţia fostului şef de stat care impusese pentru scurt timp legea marţială la sfârşitul anului 2024
Trump Media and Technology Group, compania legată de preşedintele american Donald Trump, a anunţat că va distribui un nou token digital tuturor acţionarilor săi, intensificând astfel expunerea grupului către activele digitale, într-un context politic tot mai favorabil criptomonedelor în Statele Unite
