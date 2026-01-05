Rusia a vizat capitala și regiunea Kiev, ucigând cel puțin 2 persoane și avariind un centru medical
Digi24.ro, 5 ianuarie 2026 07:20
Rusia a atacat din nou Ucraina în cursul nopții de duminică spre luni, vizând Kievul și regiunea sa. Atacurile ruseşti s-au soldat cu doi morţi la Kiev şi la periferia oraşului, au raportat autorităţile locale, după ce armata a avertizat că întreaga Ucraină este ameninţată de rachete, potrivit Kyiv Independent.
• • •
Acum 5 minute
08:00
Avertizare Infotrafic: Se circulă în condiţii de iarnă în mai multe judeţe. Unde se înregistreză ninsori # Digi24.ro
Circulaţia se desfăşoară luni dimineaţă în condiţii de iarnă pe drumurile din 19 judeţe, unde asfaltul este parţial acoperit cu zăpadă, anunță Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
08:00
Mii de locuințe din sud-vestul Berlinului au fost afectate de o pană de curent. Militanții de extremă stânga spun că au atacat rețeaua # Digi24.ro
Mii de gospodării din sud-vestul Berlinului au fost afectate de o pană de curent de sâmbătă, unele dintre ele fiind racordate din nou la rețea duminică. „Până la ora 3:23 (02:23 GMT) în data de 4 ianuarie, am reușit să restabilim alimentarea cu energie electrică pentru aproximativ 7.000 de gospodării și 150 de firme în mai multe etape, în special în zona Lichterfelde”, a anunțat furnizorul de energie electrică Stromnetz Berlin pe site-ul său web, potrivit dpa. Aproximativ 38.000 de locuințe și peste 2.000 de clienți comerciali rămân fără energie electrică în districtul Steglitz-Zehlendorf, după ce un incendiu a avariat o legătură de cablu peste canalul Teltow. Militanţii de extremă stânga germani care protestează faţă de criza climatică şi inteligenţa artificială au revendicat responsabilitatea pentru atacul care a întrerupt alimentarea cu energie electrică a zeci de mii de locuinţe din Berlin, relatează The Guardian, preluată de News.ro.
Acum o oră
07:20
Rusia a vizat capitala și regiunea Kiev, ucigând cel puțin 2 persoane și avariind un centru medical
Rusia a atacat din nou Ucraina în cursul nopții de duminică spre luni, vizând Kievul și regiunea sa. Atacurile ruseşti s-au soldat cu doi morţi la Kiev şi la periferia oraşului, au raportat autorităţile locale, după ce armata a avertizat că întreaga Ucraină este ameninţată de rachete, potrivit Kyiv Independent.
07:10
Trump îl contrazice pe Putin. Ucraina nu a țintit cu drone una dintre reședințele președintelui rus, așa cum susține Kremlinul # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump îl contrazice pe liderul de la Kremlin. El a indicat duminică seară că nu crede afirmaţiile Moscovei conform cărora Ucraina a atacat cu drone o reşedinţă a preşedintelui rus Vladimir Putin în nord-vestul Rusiei, relatează AFP, preluată de Agerpres.
07:10
Doctrina „Donroe” inventată de Trump poate inspira China și Rusia. „De ce alţii nu ar putea face la fel?” (Analiză France Presse) # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump şi-a justificat operaţiunea de capturare a omologului său venezuelean Nicolas Maduro prin necesitatea de a restaura supremaţia necontestată a SUA asupra tuturor Americilor, semnal care ar putea inspira China şi Rusia, apreciază duminică France Presse într-o analiză.
07:10
Marile orașe „pierdute” ale Antichității: Șase așezări istorice pe care arheologii nu le-au găsit niciodată # Digi24.ro
Arheologii au studiat mult timp civilizațiile antice, însă destule orașe importante din acele timpuri, inclusiv capitalele unor mari regate și imperii, nu au fost găsite niciodată. Știm de existența acestor așezări din descrierile care apar în diverse texte antice, dar locația lor ar putea rămâne pentru totdeauna un mister.
07:10
Câte zile se consumă Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Părintele explică cum poate fi folosită pentru sănătate și protecție # Digi24.ro
Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează în amintirea Botezului Domnului în Iordan, este un simbol al purificării, vindecării și protecției spirituale. Conform rânduielilor bisericești, ea se consumă în mod tradițional între 6 și 14 ianuarie, însă poate fi păstrată și folosită pe tot parcursul anului.
07:10
32 de cubanezi au murit în timpul operaţiunii de extragere a lui Maduro din Venezuela. Vor fi două zile de doliu # Digi24.ro
Guvernul cubanez a anunţat duminică faptul că 32 dintre cetăţenii săi au fost ucişi în timpul raidului american asupra Venezuelei, care a avut ca scop extrădarea preşedintelui Nicolas Maduro pentru a fi judecat în Statele Unite, relatează Reuters, preluată de News.ro.
07:10
Misterul unui corp ceresc care nu ar trebui să existe. De ce astronomii nu își pot explica formarea planetei Mercur # Digi24.ro
Planeta Mercur i-a uimit de mult timp pe astronomi pentru că încalcă multe din teoriile actuale legate de formarea planetelor. O nouă misiune spațială care va studia planeta în 2026 ar putea rezolva acest mister.
07:10
Atacul asupra Venezuelei naște temeri privind o posibilă preluare a Groenlandei: „N-ar fi greu pentru SUA să trimită mii de soldați” # Digi24.ro
Bombardamentul SUA asupra Venezuelei și capturarea președintelui acesteia, Nicolas Maduro, au reînnoit temerile privind preluarea Groenlandei de către americani. La doar câteva ore după operațiunea militară americană din Venezuela, podcasterul de dreapta Katie Miller - soția lui Stephen Miller, puternicul șef-adjunct al cabinetului lui Donald Trump pentru politici de securitate internă - a postat pe X o hartă a Groenlandei acoperită cu steagul american, avânt alăturată legenda: „ÎN CURÂND”, anunță The Guardian.
07:10
Ajunul Bobotezei 2026: Cum se pregătesc creștinii pentru Botezul Domnului. De ce se ține post negru pe 5 ianuarie # Digi24.ro
În fiecare an, la 5 ianuarie, Ajunul Bobotezei creează în România o atmosferă aparte, în care credința se întâlnește cu ritualuri străvechi și tradiții populare. Considerată un moment de profundă pregătire spirituală, ziua premergătoare Botezului Domnului este legată de ideea de purificare și reînnoire sufletească.
07:10
„Orașul etnic rusesc” din China de unde au dispărut toți rușii. Un avanpost cultural al Moscovei s-a transformat într-un oraș-fantomă # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a purtat un război timp de aproape patru ani la frontiera de vest a țării sale vaste pe motiv că apără „lumea rusească” – vorbitori de limba rusă și alte persoane din Ucraina care au legături de sânge cu populația Rusiei. La peste 5.000 de kilometri depărtare, însă, dincolo de granița cu China, Rusia a pierdut deja un avanpost al limbii și culturii ruse dintr-un teritoriu străin: „orașul etnic rusesc Enhe”, o așezare înzăpezită din nordul Chinei înființată pentru a proteja tradițiile și identitatea minorității ruse.
07:10
„Putinizarea” politicii externe a Statelor Unite lovește Venezuela. Ce consecințe globale va avea răpirea lui Maduro ordonată de Trump # Digi24.ro
Bombardamentele asupra Venezuelei, răpirea liderului țării și a soției lui și momentul în care Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor conduce o țară străină și vor vinde petrolul acesteia au dat o lovitură puternică ordinii internaționale. Dar încă și mai îngrijorător este că reticența președintelui american de a se implica în războaie străine pare că a dispărut: stăpânirea unor noi teritorii și preluarea cu forța a resurselor naturale ale altor țări au devenit obiective mai atractive pentru Trump decât încercarea de a obține Premiul Nobel pentru Pace.
07:10
„Revoluția tăcută” a lui Leon. Cum remodelează primul papă american Vaticanul. „Are zâmbetul cuiva care ascultă și este sincer” # Digi24.ro
Papa Leon are un zâmbet aparte, care îi face pe cei din jur să nu știe ce gândește cu adevărat. „Eu îl numesc «zâmbetul Mona Lisa» și îl are încă de când ne-am cunoscut în 1969, atunci când aveam 14 ani”, spune, pentru The Times, Mike Greco, cel care a frecventat împreună cu papa, pe atunci Robert Prevost, liceul St Augustine Seminary din Michigan. „Este zâmbetul cuiva care ascultă, este sincer și nu trebuie să impresioneze oamenii sau să se impună”, a spus Greco, în vârstă de 70 de ani. „În spatele zâmbetului se ascunde mintea analitică a unui specialist în matematică, ceea ce îl face un administrator excelent, dar oamenii nu văd asta din cauza prezenței sale pastorale”, a adăugat el. „Anul acesta, Leon a strâns informații pentru a-și asuma o responsabilitate uriașă - bunăstarea financiară și spirituală a Bisericii”.
Acum 8 ore
00:40
O ursoaică polară din Arctica a uimit comunitatea științifică după ce a fost observată îngrijind doi pui de vârste similare, unul dintre ei fiind adoptat, într-un caz extrem de rar documentat de cercetători canadieni care monitorizează specia de aproape o jumătate de secol.
00:30
Țările UE, declaraţie comună la care Ungaria nu a subscris: Restaurarea democraţiei în Venezuela trebuie să respecte voinţa poporului # Digi24.ro
Principiile dreptului internaţional trebuie susţinute în Venezuela, iar voinţa poporului acestei ţări trebuie respectată, a transmis duminică Uniunea Europeană, într-o declaraţie susţinută de toţi membrii blocului, cu excepţia Ungariei, relatează Reuters.
00:10
Dezastrul Titanic, recreat cu realitatea virtuală: De ce sunt oamenii atrași să retrăiască momentul scufundării legendarei nave # Digi24.ro
Expozițiile imersive care recreează călătoria fatală a celebrului transatlantic atrag public din întreaga lume, scrie BBC. Dar sunt ele experiențe istorice valoroase sau transformă cinic tragedia scufundării vasului Titanic într-un divertisment?
Acum 12 ore
23:50
Arheologii dezvăluie fresce „cu detalii și culori extraordinare” și patru noi camere într-o vilă romană de lângă Pompeii # Digi24.ro
Noi fresce cu „detalii şi culori extraordinare”, precum şi noi încăperi au fost dezgropate într-o vilă de la periferia oraşului roman antic Pompeii, a anunţat joi parcul arheologic.
23:40
Imagini cu Maduro, la New York. Fostul lider al Venezuelei va ajunge luni în fața unui judecător federal, în dosarul de narcoterorism # Digi24.ro
Președintele venezuelean înlăturat, Nicolas Maduro, a ajuns sâmbătă la New York, după ce a fost capturat de forțele americane, și urmează să fie prezentat luni, 5 ianuarie, la prânz, în fața unui judecător federal. Acuzat de justiția SUA de narcoterorism și trafic de cocaină, Maduro a fost dus inițial la sediul Administrației de Control al Drogurilor din Manhattan, apoi transferat la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn. Imaginile difuzate de televiziunile americane îl arată coborând dintr-un avion sub escortă, la o bază a Gărzii Naționale. Fosta vicepreședintă și candidată la președinția SUA, Kamala Harris, a calificat acțiunea militară drept „ilegală și nechibzuită”, în timp ce guvernul de la Beijing a cerut duminică Statelor Unite să-i elibereze imediat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores.
23:40
Virus mortal, detectat în respirația balenelor din Arctica cu ajutorul dronelor. Explicația pentru eșuările în masă ale mamiferelor # Digi24.ro
Un virus mortal infectează balenele și delfinii, arată BBC. Oamenii de știință au zburat cu drone echipate cu un kit special pentru a analiza picăturile expirate, sau „sufluri” produse atunci când giganții ies la suprafață pentru a respira prin orificiile nazale. Ei au detectat un virus extrem de contagios legat de eșuările în masă ale balenelor și delfinilor din întreaga lume.
23:10
Cele 40 de persoane care au murit în incendiul din Crans-Montana au fost identificate. 20 de minori și-au pierdut viața # Digi24.ro
Cele 40 de persoane, inclusiv 20 de minori, care au murit în incendiul din noaptea de Anul Nou dintr-un bar din Crans-Montana, în Elveţia, au fost identificate, a anunţat duminică poliţia din cantonul Valais, relatează AFP.
23:00
Ministerul Energiei: „Peste 17.000 de consumatori sunt încă fără curent electric. Ploaia înghețată ar putea îngreuna intervențiile” # Digi24.ro
Ministerul Energiei a anunțat că 17.428 de consumatori sunt încă nealimentaţi cu curent, duminică seară, 4 ianuarie, din totalul celor aproape 95.000 câţi au fost sâmbătă dimineaţă, dar echipele operatorilor intervin în continuare în teren. Ploaia îngheţară anunţată pentru următoarele ore poate îngreuna intervenţiile la mare înălţime, potrivit comunicatului de presă transmis.
22:50
Premierul Danemarcei a cerut SUA să înceteze „amenințările” după ce Trump a spus că America are „în mod absolut nevoie” de Groenlanda # Digi24.ro
Șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a cerut duminică Statelor Unite „să înceteze amenințările contra unui aliat istoric”, după ce Donald Trump a reiterat că SUA au „în mod absolut nevoie” de Groenlanda, potrivit AFP, citată de Agerpres.
22:30
Ministrul Sănătății: „Raportul Corpului de Control va fi trimis la Parchet”. Rogobete vrea reevaluarea tuturor scutirilor de gardă # Digi24.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că raportul Corpului de Control al ministerului, care va verifica situația de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, va fi transmis Parchetului, dacă vor fi identificate nereguli de natură penală. Decizia vine după ce managerul unității medicale a semnalat că aproximativ 70% dintre medici au scutire de gărzi, deși nu ar avea probleme medicale reale.
22:20
Ar putea fi Cuba următoarea țintă a SUA după Venezuela? Marco Rubio descrie guvernul cubanez drept „o problemă uriaşă” # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a descris duminică guvernul Cubei drept „o problemă uriaşă”, la o zi după ce administraţia Trump l-a capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi l-a extras din Venezuela, informează dpa.
22:10
Ministrul Sănătăţii, despre decizia de a nu mai plăti prima zi de concediu medical: „Are un singur scop” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că decizia de a scădea cu o zi plata asigurată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale este bazată pe cifre şi are scopul de a reduce numărul de concedii medicale de scurtă durată de care s-a abuzat. În plus, Rogobete afirmă că măsura se aplică în multe ţări ale Uniunii Europene.
22:00
Gherilele columbiene au transmis că sunt gata să lupte împotriva SUA, după capturarea lui Nicolás Maduro # Digi24.ro
Gherilele columbiene active la frontiera cu Venezuela s-au declarat gata să înfrunte „planurile imperiale” ale Statelor Unite, la o zi după operațiunea militară americană care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, potrivit unor comunicate difuzate pe rețelele sociale, relatează AFP, citată de Agerpres.
22:00
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de patru luni un ajutor lunar # Digi24.ro
Guvernul iranian a anunţat duminica aceasta că fiecare cetăţean va primi timp de patru luni un ajutor lunar de circa şase euro, la o săptămână după o mişcare de contestare declanşată de revendicări economice, informează AFP.
21:20
Haos în traficul aerian din Europa: Zboruri din Grecia, Italia și Olanda, perturbate din cauza vremii sau a unor dificultăţi tehnice # Digi24.ro
Traficul aerian în primul weekend al anului a fost perturbat în Europa din cauza unor dificultăţi tehnice sau din cauza vremii. Astfel, zborurile din Grecia au fost suspendate duminică timp de mai multe ore din cauza pierderii comunicaţiilor, o problemă tehnică neobişnuită a cărei cauză încă nu a fost identificată. În Italia, aeroportul din Bergamo a suspendat traficul sâmbătă seara din cauza unor probleme tehnice cu sistemul de ghidare la aterizare şi a vizibilităţii reduse, în timp ce peste 100 de zboruri KLM au fost anulate luni în Olanda din cauza vremii, relatează Reuters.
21:10
Preşedinta Rodriguez „va plăti mai scump ca Maduro dacă nu va face ce trebuie”, avertizează Trump # Digi24.ro
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Maduro” dacă ea „nu va face ce trebuie”, a declarat Donald Trump duminică, într-un interviu acordat publicaţiei The Atlantic, informează AFP.
20:50
Sanitas Constanţa explică de ce nu sunt asigurate gărzile în spitale: „Sunt plătite la nivelul anului 2018 şi depășesc și 32 de ore” # Digi24.ro
Sanitas Constanţa a reacționat, duminică, la declaraţiile făcute de managerul Spitalului Județean Constanța conform cărora 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi, și transmite că gărzile sunt plătite la nivelul anului 2018 şi că au o durată „inumană”, ajungându-se la ture de 32 de ore. În plus, Sanitas atrage atenţia că medicii nu pot fi obligaţi să facă gărzi suplimentare, chiar dacă nu au scutiri de la efectuarea gărzilor.
20:50
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra Venezuelei # Digi24.ro
Cinci guverne de stânga din America Latină - din Brazilia, Chile, Columbia, Mexic şi Uruguay - alături de guvernul Spaniei, au declarat într-un comunicat comun că resping „orice tentativă de control” asupra Venezuelei, la o zi după operaţiunea militară a SUA, informează AFP.
20:30
Dmitri Medvedev a invocat cazul Maduro și a vorbit despre scenarii de răpire care i-ar viza pe cancelarul german Merz și pe Zelenski # Digi24.ro
Fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că şi-ar putea imagina operaţiuni de răpire îndreptate împotriva unor lideri ai lumii, similare celei desfăşurate de Statele Unite în Venezuela, menţionându-l explicit pe cancelarul federal german Friedrich Merz, potrivit agenţiei dpa.
20:10
Autorităţile ruse au afirmat duminica aceasta că au doborât cel puţin 25 de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, luată rareori drept ţintă, şi care au dus la perturbări ale traficului aerian în aeroporturi ale capitalei ruse, informează AFP.
20:00
Armata Venezuelei a recunoscut-o pe Delcy Rodríguez drept președinte interimar al țării, după capturarea lui Nicolás Maduro # Digi24.ro
Armata Venezuelei a recunoscut-o duminică, 4 ianuarie, pe vicepreședinta Delcy Rodríguez drept președinte interimar al țării, a anunțat ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino López, la o zi după capturarea președintelui Nicolás Maduro de către armata americană, scrie AFP.
19:40
Ianuarie este ultima lună cu prețuri vechi în construcții. Noua taxă de carbon va majora costurile cu până la 15% # Digi24.ro
O nouă taxă, intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2026, care face parte din Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM) va introduce un cost suplimentar pentru materiile prime și produsele semifinite provenite din state non-UE, potrivit unei analize ce aparține unei platforme online românești de comerț cu materiale de construcții. Acest cost va fi transferat, etapizat, în prețurile materialelor și, ulterior, în costul final al construcțiilor.
19:40
Doi judecători CCR, contestați în instanță. Ce implicații ar avea o eventuală admitere a cererii # Digi24.ro
Judecătorii CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc sunt contestați în instanță de avocata Silvia Uscov, susținătoare a lui George Simion și, mai nou, membră AUR. Se cere anularea decretului prin care magistrații au fost numiți la Curtea Constituțională.
19:10
Urmează două zile cu ninsori și viscol, anunță meteorologii. Cum va fi vremea în București # Digi24.ro
Urmează două zile cu ninsori viscolite, zăpadă și polei. Două alerte cod portocaliu și galben vor fi în vigoare până marți dimineață. Elena Mateescu, directorul general ANM, a explicat la Digi24 la ce să ne așteptăm de la vreme în zilele următoare.
Acum 24 ore
18:50
Consiliul Europei a cerut respectarea dreptului internațional, după intervenția SUA în Venezuela: „O lume a excepțiilor e periculoasă” # Digi24.ro
Intervenția Statelor Unite în Venezuela ridică „mari semne de întrebare cu privire la dreptul internațional” și riscă să adâncească diviziunile la nivel regional și global, a declarat duminică, 4 ianuarie, secretarul general al Consiliul Europei, Alain Berset, într-un comunicat citat de AFP.
18:10
Papa Leon al XIV-lea a transmis un apel la depășirea violenței, după capturarea lui Nicolas Maduro de forțele americane # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea a transmis duminică, 4 ianuarie, un mesaj public de îngrijorare profundă față de situația din Venezuela, la scurt timp după ce președintele Nicolas Maduro a fost capturat de forțele Statelor Unite, în urma unei operațiuni militare desfășurate la Caracas.
18:10
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea Margina. Recomandările poliţiştilor # Digi24.ro
Coloana de maşini care circulă, duminică, pe sensul Nădlac spre Deva al Autostrăzii A1, se întinde pe cinci kilometri, în judeţul Timiş, la nodul rutier din localitatea Margina.
17:40
Un soldat ucrainean a fost rănit în explozia unei maşini sâmbătă la Kiev, a anunţat procuratura municipală, informează duminică dpa.
17:30
Imagini cu Maduro, la New York. Cum vede un fost candidat la președinția SUA incursiunea în Venezuela: „Ilegală și nechibzuită” # Digi24.ro
Președintele venezuelean înlăturat, Nicolas Maduro, a ajuns sâmbătă la New York, după ce a fost capturat de forțele americane. A fost dus la biroul Administrației de Control al Drogurilor din Manhattan și ulterior la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn. Imaginile filmate de televiziunile americane l-au arătat pe liderul venezuelean coborând dintr-un avion sub escortă, la o bază a Gărzii Naționale. Fosta vicepreședintă și candidată la președinția SUA, Kamala Harris a catalogat acțiunile militare ale SUA în Venezuela drept „ilegale și nechibzuite”. Între timp, după ce sâmbătă a condamnat atacurile militare asupra Venezuelei, guvernul de la Beijing a cerut duminică Statelor Unite să-i elibereze imediat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores.
17:30
Situație scandaloasă în Vâlcea: Bradul de Crăciun din centrul unui oraș a fost tăiat din cimitir, de la mormântul unui localnic # Digi24.ro
Situație scandaloasă în județul Vâlcea. Bradul instalat și împodobit de Crăciun în centrul orașului Drăgășani a fost tăiat din cimitirul administrat de primărie. Fusese plantat acum 25 de ani pe mormântul unui localnic.
17:30
Aproape 501 milioane de euro din fonduri europene pentru agricultură și procesare. Ce finanțări pot accesa fermierii români # Digi24.ro
Aproape 501 milioane de euro din fonduri europene vor fi disponibile pentru investiţii în agricultură şi procesare, prin intervenţiile care urmează să fie lansate în primele două luni ale acestui an, potrivit calendarului estimativ de depunere a cererilor de finanţare aferent Planului Strategic PAC 2023–2027.
16:10
Danemarca cere "respect total" pentru integritatea Groenlandei, după mesajul soției unui consilier al lui Trump # Digi24.ro
Ambasadorul Danemarcei în SUA a cerut duminică „respect total” pentru integritatea teritorială a Groenlandei, după soţia directorului adjunct de cabinet al Casei Albe postase o fotografie a Groenlandei sub drapel american, relatează AFP.
16:10
„Infernul pe Pământ”: Nicolas Maduro este închis în celebra închisoare din New York unde a fost ținut și „El Chapo” # Digi24.ro
Centrul de detenţie metropolitan din New York (MDC), închisoarea federală din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, a găzduit deţinuţi celebri precum Joaquin "El Chapo" Guzman, rapperul Sean "Diddy" Combs şi fostul preşedinte hondurian Juan Orlando Hernandez, relatează EFE.
15:50
Oana Țoiu, anunț despre tragedia din Elveția. Ministrul a discutat cu voluntarul român care a oferit ajutor în noaptea incendiului # Digi24.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis condoleanţe familiei tânărului român care a murit în incendiul de la Crans-Montana. „Am sperat că tânărul român va fi găsit printre cei cu şanse de supravieţuire. Din păcate, am fost informaţi de familie şi de autorităţile elveţiene că a fost confirmat decesul său. (...) mult prea repede a fost luat de lângă ei”, a afirmat Ţoiu. Ea a menţionat că l-a sunat pe George, românul care a intervenit voluntar alături de echipele de urgenţă în noaptea incendiului, pentru a-i mulţumi pentru gestul său.
15:30
„Ce greșeală am făcut!”. Capturarea lui Maduro împarte Congresul SUA în două tabere. Democrații acuză că au fost induși în eroare # Digi24.ro
Membri democraţi ai Congresului SUA au declarat sâmbătă că înalţi oficiali ai administraţiei preşedintelui Donald Trump i-au indus în eroare în timpul recentelor briefinguri privind planurile pentru Venezuela şi că ar fi afirmat că nu intenţionează să schimbe regimul de la Caracas, potrivit Reuters. SUA au atacat Venezuela şi l-au răsturnat de la putere pe preşedintele Nicolas Maduro, aflat în funcţie de mai mult timp, într-o operaţiune de câteva ore în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, cea mai directă intervenţie a Washingtonului în America Latină de la invazia din Panama din 1989.
15:30
Pariu suspect înainte de operaţiunea americană din Venezuela: Un jucător a câștigat 400.000 de dolari după capturarea lui Maduro # Digi24.ro
Cunoscătorii au remarcat pariuri suspecte provenind dintr-un cont creat cu câteva zile înainte de intervenţia Statelor Unite în Venezuela. În mod ciudat, un utilizator a pariat sume mari pe plecarea preşedintelui Nicolás Maduro de la putere înainte de sfârşitul lunii ianuarie.
