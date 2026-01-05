5 Ianuarie, calendarul zilei: Robert Duvall împlinește 95 de ani, DJ BoBo 58. Bradley Cooper face 51 de ani

16:30

După arestarea sa în Venezuela, Maduro a fost transportat din Caracas cu un elicopter american și luat la bordul navei USS Iwo Jima. După sosirea în New York, a fost dus la birourile Administrației Antidrog din SUA (DEA). Maduro a fost transferat ulterior de la biroul DEA din Manhattan la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn. Președintele Venezuelei urmează să apară în instanță pentru acuzații de trafic de droguri și arme, ceea ce ar putea avea loc chiar luni. Anterior, el a negat că ar fi liderul unui cartel de droguri.