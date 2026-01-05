Novak Djokovici şi-a anunţat retragerea din sindicatul jucătorilor
Cotidianul de Hunedoara, 5 ianuarie 2026 09:10
Retragerea lui Djokovic din PTPA marchează o ruptură în cadrul reprezentării jucătorilor profesioniști de tenis, evidențiind tensiuni interne privind transparența și guvernanța, în timp ce el își canalizează energia către performanță și echilibrul personal. The post Novak Djokovici şi-a anunţat retragerea din sindicatul jucătorilor appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
09:10
Retragerea lui Djokovic din PTPA marchează o ruptură în cadrul reprezentării jucătorilor profesioniști de tenis, evidențiind tensiuni interne privind transparența și guvernanța, în timp ce el își canalizează energia către performanță și echilibrul personal. The post Novak Djokovici şi-a anunţat retragerea din sindicatul jucătorilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
08:40
ONG-uri cer extrădarea lui Maduro în Argentina pentru a fi judecat pentru crime împotriva umanităţii # Cotidianul de Hunedoara
ONG-urile încearcă să aducă pe Nicolás Maduro în fața justiției argentiniene pentru crime grave împotriva drepturilor omului, evidențiind utilizarea jurisdicției universale în combaterea impunității la nivel internațional. The post ONG-uri cer extrădarea lui Maduro în Argentina pentru a fi judecat pentru crime împotriva umanităţii appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
08:10
Trump contestă afirmaţiile Kremlinului privind un atac ucrainean cu drone asupra reşedinţei lui Putin, spunând că evaluările SUA nu confirmă acest scenariu. The post Trump spune că Ucraina nu a ţintit reşedinţa lui Putin appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
07:30
Ministrul Sănătății afirmă că sistemul de tarifare a gărzilor medicale este depășit # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății afirmă că sistemul de tarifare a gărzilor medicale este depășit și inechitabil și anunță necesitatea unei reforme. The post Ministrul Sănătății afirmă că sistemul de tarifare a gărzilor medicale este depășit appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Cuba anunță că 32 de cetățeni ai săi au fost uciși în timpul operațiunii de extragere a lui Nicolás Maduro din Venezuela. Două zile de doliu național. The post 32 de cetățeni cubanezi au fost uciși în timpul operațiunii militare appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Eva Schloss, supraviețuitoare a Holocaustului și sora vitregă a Annei Frank, a murit la 96 de ani # Cotidianul de Hunedoara
Eva Schloss supraviețuitoare a Holocaustului și sora vitregă a Annei Frank a murit la 96 de ani. Regele Charles a transmis un mesaj de omagiu. The post Eva Schloss, supraviețuitoare a Holocaustului și sora vitregă a Annei Frank, a murit la 96 de ani appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Într-o eră dominată de tehnologie și schimbări rapide, tinerii din Gen Z se află în fața unor oportunități uriașe pe piața muncii. Dacă ești parte din această generație (cei născuți între 1997 și 2012), există câteva domenii care promit nu doar creștere personală, dar și venituri semnificative. Hai să vedem care sunt cele mai bine plătite joburi pentru tine în 2026 și cum să te pregătești pentru a le obține! The post Cele mai bine plătite joburi pentru Gen Z în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Sinecuriada 2026. Funcțiile plătite cu până la 50.000 de lei lunar pe care le împarte coaliția # Cotidianul de Hunedoara
Nou al an aduce pentru coaliție noi împărțiri de funcții-cheie în statul român, unele fiind generatoare de venituri mari. The post Sinecuriada 2026. Funcțiile plătite cu până la 50.000 de lei lunar pe care le împarte coaliția appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
00:20
Au fost identificate cele 40 de persoane decedate în incendiul din Crans-Montana # Cotidianul de Hunedoara
Duminică, persoanele îndoliate au participat la o slujbă religioasă la Chapelle Saint-Christophe din Crans-Montana pentru a-şi aduce omagiul victimelor tragediei. The post Au fost identificate cele 40 de persoane decedate în incendiul din Crans-Montana appeared first on Cotidianul RO.
00:00
Boc amenință firmele de deszăpezire: Câte staţii necurăţate, atâtea amenzi aplicate! # Cotidianul de Hunedoara
Primarul a menţionat că a filmat o staţie din zona centrală a oraşului: ”V-am prezentat doar una dintre staţiile pe care le am aici, în zona centrală. Mă gândesc ce e pe dincolo” The post Boc amenință firmele de deszăpezire: Câte staţii necurăţate, atâtea amenzi aplicate! appeared first on Cotidianul RO.
4 ianuarie 2026
23:50
Sâmbătă, Trump a declarat pentru New York Post că mulţi cubanezi au murit în timpul operaţiunii Statelor Unite de capturare şi extragere a lui Maduro şi a soţiei sale din Venezuela The post Rubio spune că guvernul cubanez este „o problemă uriaşă” appeared first on Cotidianul RO.
23:30
Traficul a fost dirijat pe o rută ocolitoare, situată la aproximativ 500 m aval, până la retragerea apei de pe carosabil. The post Apele pârâului Teslui au ajuns pe carosabil. Drum naţional închis appeared first on Cotidianul RO.
23:20
Rogobete: Producem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul a anunţat că doreşte, împreună cu universităţile, să realizeze o hartă clară a locurilor care vor fi disponibile în următorii ani. The post Rogobete: Producem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem appeared first on Cotidianul RO.
23:00
Tensiunile dintre cele două ţări au fost relansate de anunţul făcut la sfârşitul lunii decembrie de Donald Trump cu privire la numirea unui trimis special pentru acest vast teritoriu autonom danez bogat în resurse. The post Controversă: Danemarca solicită „respectarea” integrităţii Groenlandei appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Leeds a terminat la egalitate, 1-1, cu United, după ce Brenden Aaronson a deschis scorul pentru gazde, iar Matheus Cunha a egalat. The post Un suporter a murit în tribune înainte de meci appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Șoșoacă solicită explicit ONU „o intervenție fermă și echilibrată pentru restabilirea ordinii juridice internaționale”. The post Șoșoacă notifică ONU după operațiunea SUA din Venezuela appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Donald Trump a anunțat sâmbătă că forțele americane l-au capturat pe Nicolas Maduro după ce au lansat un ”atac de mare anvergură” contra Venezuelei. The post Delcy Rodríguez, recunoscută președinte interimar de armata Venezuelei appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Promisiunea președintelui de Anul Nou, în contradicție cu operațiunea militară din Venezuela, a aprins dezbaterea pe Internet, generând polemici aprinse The post Să fie ”pace pe Pământ”, dar cu câteva excepții appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Se scumpesc construcțiile: 15.000 de euro vei plăti în plus la o casă de 100.000 de euro # Cotidianul de Hunedoara
Prețul materialelor de construcție e așteptat să crească semnificativ, avertizează experții de pe piață. The post Se scumpesc construcțiile: 15.000 de euro vei plăti în plus la o casă de 100.000 de euro appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:30
ANAF a șters, în primele zile ale noului an, creanțele fiscale restante, cu o valoare mai mică de 40 de lei. The post Amnistie fiscală 2026: Cui șterge ANAF datoriile la stat appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Rubio afirmă că SUA „conduc politica” în Venezuela. Trump nu exclude trimiterea de trupe americane # Cotidianul de Hunedoara
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că SUA o vor judeca pe vicepreşedinta venezueleană Delcy Rodríguez, numită lider interimar al ţării de Curtea Constituţională, în funcţie de ceea ce va face în viitor. The post Rubio afirmă că SUA „conduc politica” în Venezuela. Trump nu exclude trimiterea de trupe americane appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Manevră de blocare a pensiilor speciale și a Legilor Justiției? De ce se grăbește Curtea de Apel București # Cotidianul de Hunedoara
Explicațiile Curții de Apel București nu conving: discrepanțe majore în stabilirea termenelor de judecată în dosarele avocatei Uscov. The post Manevră de blocare a pensiilor speciale și a Legilor Justiției? De ce se grăbește Curtea de Apel București appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Fan al Barcelonei, Maduro s-a pus pe plâns... ”ce i-au făcut a fost oribil, spunea președintele venezuelean” The post Decizia care l-a făcut pe Maduro să plângă appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Medicii consideră că problema structurală majoră rămâne capacitatea naţională redusă pentru stomatologie cu suport ATI în spitalele de stat şi distribuţia inegală a specialiştilor în teritoriu. The post Colegiul Medicilor Stomatologi cer amânarea Ordinului AP-STOMA appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Cercetătorii de la UTS investighează în prezent caracteristicile fiziologice de bază ale transpiraţiei. Ei dezvoltă instrumente microfluidice care pot detecta concentraţii extrem de mici ale unor biomarkeri precum glucoza şi cortizolul - un hormon implicat în răspunsul la stres. The post Dispozitivele portabile care analizează transpiraţia, la mare căutare appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Radu Miruţă afirmă că Rânca este ”unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”. The post Ministrul Miruţă curăţă zăpada ca să nu-l bârfească lumea appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Situaţia a apărut din cauza capacităţii reduse de preluare a fluxului auto, conducătorii auto pot opta pentru rute alternative. The post Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe Autostrada A1 appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Spaţiul aerian grec a fost închis până la ora 16:00 locală, călătorii au fost sfătuiți să se aştepte la întârzieri la sosiri şi plecări. The post Zboruri suspendate în Grecia, probleme cu frecvențele radio appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Adrian Năstase: Intervenţia SUA în Venezuela, o nouă înţelegere între Statele Unite şi Rusia? # Cotidianul de Hunedoara
”Sper să nu fim naivi şi să considerăm că este vorba de «valori şi principii» când, în realitate, este vorba doar de interese”. The post Adrian Năstase: Intervenţia SUA în Venezuela, o nouă înţelegere între Statele Unite şi Rusia? appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Harta salariilor în Europa. De la 15.387 de euro în Bulgaria la 82.969 de euro în Luxemburg # Cotidianul de Hunedoara
Salariul mediu în Uniunea Europeană este aproape de pragul de 40.000 de euro, însă diferențele dintre state sunt colosale. The post Harta salariilor în Europa. De la 15.387 de euro în Bulgaria la 82.969 de euro în Luxemburg appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Operaţiunea a implicat peste 150 de avioane lansate de la 20 de baze din emisfera vestică, inclusiv avioane F-35 şi F-22 şi bombardiere B-1. The post Capturare lui Maduro, parcă desprinsă dintr-un film de acţiune appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Iluzia protecției ruse, o istorie a „aliaților” trădați. Lecția Maduro pentru iubitorii de Moscova – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Istoria oferă numeroase exemple în care conducătorii sau națiunile care și-au pus speranța în protecția Rusiei au sfârșit amarnic dezamăgiți. Maduro este doar ultimul exemplu în care Moscova și-a trădat un aliat. The post Iluzia protecției ruse, o istorie a „aliaților” trădați. Lecția Maduro pentru iubitorii de Moscova – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Majorarea salariului minim în 2026, praf în ochi? De ce există riscul să scadă puterea de cumpărare # Cotidianul de Hunedoara
Experții avertizează cu privire la faptul că majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 ar putea să nu se reflecte în îmbunătățirea veniturilor angajaților, în contextul în care inflația va rămâne ridicată. The post Majorarea salariului minim în 2026, praf în ochi? De ce există riscul să scadă puterea de cumpărare appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Vance, un mare critic al “războaielor lungi” ale Statelor Unite în Orientul Mijlociu și recunoscut pentru pozițiile sale de politică externă izolaționiste, pare lăsat pe dinafară în contextul implementării “Doctrinei Donroe”. The post JD Vance – marele absent al operațiunii “Absolute Resolve” în Venezuela appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Topul include proprietăți de lux deținute de vedete precum Zendaya, Caroline Wozniacki sau regretatul Ozzy Osbourne. The post Top 10 cele mai spectaculoase case din 2025 appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Alexander Dughin, ideologul lui Putin, îndeamnă la Al Treilea Război Mondial # Cotidianul de Hunedoara
„Poate că anul acesta va trebui să participăm la o „luptă a tuturor împotriva tuturor” planetară, în timpul căreia vor fi determinate viitorul, ordinea mondială corespunzătoare și sistemul de drept internațional. În prezent, nu există niciunul. Dar trebuie să existe un drept internațional care să ne permită să fim ceea ce trebuie să fim - un Stat-Civilizație, o Lume Rusă. Aceasta este ceea ce trebuie conceptualizat cât mai repede posibil." The post Alexander Dughin, ideologul lui Putin, îndeamnă la Al Treilea Război Mondial appeared first on Cotidianul RO.
13:20
MAE a confirmat decesul persoanei care fusese inițial declarată dispărută după tragedia din stațiunea Crans-Montana. The post Mesajul lui Nicușor Dan pentru familia tânărului mort în Elveția appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Steven W. Bailey a rupt tăcerea despre diagnosticu. Actorul de 54 de ani a explicat că boala îi afectează mobilitatea. The post Un actor din „Grey’s Anatomy” a dezvăluit că suferă de o boală rară appeared first on Cotidianul RO.
12:40
„Chiar dacă s-a petrecut de cealaltă parte a Oceanului Atlantic, lovitura din Venezuela ne-a prins între bărci cu niște pîrliți de conducători în cîrcă, înotînd din greu prin apele tulburi ale Europei!" The post Șoc în Venezuela și valuri pentru noi appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Doctrina Donroe și zorii unei noi ordini mondiale bazate pe interese economice și de securitate # Cotidianul de Hunedoara
„Statele Unite vor conduce Venezuela până când vom putea realiza o tranziție sigură”. The post Doctrina Donroe și zorii unei noi ordini mondiale bazate pe interese economice și de securitate appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Medici care se sustrag de la gărzi și un director înfuriat. Ministrul Sănătății intervine # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul a reacţionat după declaraţiile conducerii Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. The post Medici care se sustrag de la gărzi și un director înfuriat. Ministrul Sănătății intervine appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Ministerul Afacerilor Externe a confirmat decesul persoanei care fusese inițial declarată dispărută după tragedia din stațiunea Crans-Montana. The post MAE confirmă moartea românului dispărut în Elveția appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Ninsori și viscol până marți. Cod galben și cod portocaliu în mai multe județe # Cotidianul de Hunedoara
Iarna își intră în drepturi la munte, unde viscolul va lovi patru județe aflate sub alertă severă. Șoferii din toată țara trebuie să fie atenți la polei, din cauza ploilor și lapoviței. The post Ninsori și viscol până marți. Cod galben și cod portocaliu în mai multe județe appeared first on Cotidianul RO.
10:50
„Arthur petrece acum în Paradis”. Anunțul dureros al mamei după tragedia din Crans-Montana # Cotidianul de Hunedoara
Moartea lui Arthur Brodard, un băiat de 16 ani dispărut în incendiul din Crans-Montana, a fost anunțată de mama sa, la trei zile după tragedie. The post „Arthur petrece acum în Paradis”. Anunțul dureros al mamei după tragedia din Crans-Montana appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Vârsta de pensionare medie în România este printre cele mai scăzute din UE. The post „Vârsta de pensionare trebuie să crească.” Bolojan nu se lasă appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Trei vulpi, filmate în timp ce dădeau târcoale Muzeului Antipa din București # Cotidianul de Hunedoara
Fenomenul este tot mai des întâlnit în orașele europene. The post Trei vulpi, filmate în timp ce dădeau târcoale Muzeului Antipa din București appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Performanță pentru baschetul românesc. U-BT Cluj și Partizan merg braț la braț în faza superioară # Cotidianul de Hunedoara
După victoria cu FMP Belgrad, echipa se pregătește pentru duelurile decisive din primăvară. The post Performanță pentru baschetul românesc. U-BT Cluj și Partizan merg braț la braț în faza superioară appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
09:30
Turneul de la Brisbane s-a încheiat rapid pentru Gabriela Ruse, care nu a reușit să treacă de primul meci de pe tabloul principal. The post Gabriela Ruse, eliminată în primul tur la Brisbane appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Sorana Cîrstea a învins-o în două seturi pe Anastasia Pavliucenkova, la turneul WTA 500 de la Brisbane. The post Sorana Cîrstea merge mai departe la Brisbane appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Cine este Delcy Rodríguez, „Tigroaica” iubitoare de lux care a preluat comanda Venezuelei # Cotidianul de Hunedoara
Venezuela este condusă temporar de vicepreședinta executivă Delcy Rodríguez, după capturarea președintelui Nicolás Maduro. The post Cine este Delcy Rodríguez, „Tigroaica” iubitoare de lux care a preluat comanda Venezuelei appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.