Horoscop ianuarie. Care sunt cele mai ciudate 4 zodii? Doar cei mai curajoși se nasc în aceste luni ale anului

Newsweek.ro, 5 ianuarie 2026 18:20

În lumea astrologiei, fiecare semn zodiacal are propria personalitate unică. Unele semne sunt cunosc...

Acum 10 minute
18:40
Cum să speli corect hainele de lână. Se strică dacă le clătești la mașina de spălat rufe? Newsweek.ro
Lâna este călduroasă și durabilă, dar necesită îngrijire atentă. Spală haina de lână manual, evitând...
Acum 30 minute
18:20
18:20
VIDEO Putin rămâne fără aur, litiu și uraniu în Mali. Africa Corps a Rusiei distrusă de rebelii tuaregi Newsweek.ro
Junta militară pro-rusă din Mali este în pragul colapsului. Putin primise acces la rezervele de aur,...
Acum o oră
18:00
Președintele Gustavo Petro: „Vom pune mâna pe arme” dacă SUA atacă Columbia Newsweek.ro
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a avertizat că va ”pune mâna pe arme” dacă SUA vor decide să-...
17:50
Taxele locale devin mai greu de evitat după conectarea primăriilor la PatrimVen. În ce județ este sistemul? Newsweek.ro
Toate primăriile din județul Bihor s-au înrolat în platforma informatică PatrimVen a ANAF, ceea ce v...
Acum 2 ore
17:30
Marius Șumudică este noul antrenor principal al echipei Al Okhdood din Arabia Saudită Newsweek.ro
Dat ca sigur în China, la Yunnan Yukun, antrenorul român Marius Şumudică a semnat, în cele din urmă,...
17:20
Colegiul Medicilor propune ca gărzile medicilor să fie recunoscute ca vechime în muncă Newsweek.ro
Colegiul Medicilor din România (CMR) propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă,...
17:10
Armata Română începe să recepționeze blindatele COBRA II. 1059 de mașini de luptă costă 4,26 miliarde lei Newsweek.ro
Blindatele tactice COBRA II au început să intre în dotarea Armatei României. Locotenent ing. Georgia...
17:00
VIDEO Nicolas Maduro, fostul președinte al Venezuelei, dus la tribunal. Ce riscă? Newsweek.ro
Fostul lider al Venezuelei, Nicolas Maduro, a ajuns luni la un tribunal din New York pentru a fi acu...
17:00
Legea pensiilor private, adoptată. Ce bani poți lua într-o singură tranșă? De ce sunt pensionarii nemulțumiți? Newsweek.ro
Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor private. Există pensionari nemulțumiți de modul în care va a...
16:50
Dakar 2026, Ziua 2: Dacia pilotată de „Regele deșertului” pe 1, românul Mani Gyenes lider la Malle Moto Newsweek.ro
Cea de-a doua zi a Raliului Dakar 2026 s-a încheiat fabulos pentru reprezentanții direcți și indirec...
16:50
Președintele Nicușor Dan: Cheltuielile Administrației Prezidențiale au scăzut cu 30% în 2025 Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan anunță o reducere semnificativă a cheltuielilor Administrației Prezidențial...
Acum 4 ore
16:30
Comisia Europeană a rambursat României aproape un miliard de euro pentru plăți în avans către fermieri Newsweek.ro
Comisia Europeană a rambursat luni României aproape un miliard de euro, sumă ce reprezintă rambursar...
16:20
Marea Britanie interzice reclamele la mâncare nesănătoasă pe timpul zilei pentru a reduce costurile medicale Newsweek.ro
Regatul Unit a adoptat reguli stricte pentru combaterea obezității infantile: reclamele la alimente ...
16:00
Viktor Orban: După sfârșitul ordinii liberale, 2026 va fi marcat de război, criza energetică și migrație Newsweek.ro
Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni, într-o conferință de presă internațională, că era ordi...
15:30
O picătură de vin în buricul pământului Newsweek.ro
Spunem că producerea vinului este milenară în România. Dar ăsta este un lucru comun. Peste tot, în t...
15:30
Românii și-au cumpărat 156.803 mașini noi și 360.103 de mașini SH în 2025. Ce mărci au preferat? Newsweek.ro
Piața auto din România a încheiat 2025 cu o creștere timidă, de 3,7%, în segmentul mașinilor noi. Ia...
15:20
Liderul Iranului, Ali Khamenei își plănuiește evadarea la Moscova. Iranienii cer: „Moarte dictatorului!” Newsweek.ro
Teheran – Informații explozive dezvăluie panică în rândul elitelor iraniene! De zile întregi, oameni...
15:10
FOTO Cum arată cel mai scump ceas din lume – 15.000.000 €. Este un Patek Philippe din oțel, produs în 1943 Newsweek.ro
Un ceas de mână Patek Philippe din oțel, produs în 1943, este, la ora actuală, cel mai scump din lum...
15:00
Elveția anunță înghețarea imediată a activelor deținute de Nicolas Maduro Newsweek.ro
Guvernul Elveției a decis să înghețe cu efect imediat orice active aflate pe teritoriul său care apa...
14:50
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig? Newsweek.ro
Pensionarii care așteptau indexarea pensiilor la 1 ianuarie 2026 se confruntă cu o situație delicată...
Acum 6 ore
14:40
Protest la o primărie din Suceava. Taxa de salubrizare triplată i-a revoltat pe localnici Newsweek.ro
Zeci de oameni s-au adunat la o discuție aprinsă cu primarul Ezekiel Belțic în prima zi de lucru de ...
14:20
Iluminatul festiv din București a fost prelungit. Pe care străzi rămân decorațiunile Newsweek.ro
Chiar dacă sărbătorile de iarnă s-au încheiat, bucureștenii mai pot profita câteva seri de atmosfera...
14:10
FOTO Cu ce cauciucuri de iarnă a plecat un român la drum! Mașina imobilizată de poliție, amendă 1.800 lei Newsweek.ro
Inconștiență criminală! Un român a considerat că e sufient să scrie pe cauciucurile mașinii că sunt ...
14:00
Avioanele F-35, arma decisivă în capturarea de către SUA a lui Maduro. România cumpără 32. La ce preț? Newsweek.ro
Generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, a oferit o relatare foarte detaliată a m...
13:50
Zece persoane, găsite vinovate de cyberbullying, la adresa lui Brigitte Macron, soția președintelui francez Newsweek.ro
Zece persoane au fost găsite vinovate, luni, de cyberbullying, la adresa lui Brigitte Macron, soția ...
13:30
Probleme cu plata impozitelor pe ghiseul.ro. Autoritatea pentru Digitalizarea României spune motivul Newsweek.ro
Un număr mare de români au încercat, luni, să acceseze ghiseul.ro pentru plata taxelor și impozitelo...
13:30
Ce să faci când primești apeluri spam? Metoda care te ajută să le elimini odată pentru totdeauna Newsweek.ro
Există o soluție pentru a dezactiva enervantele apeluri spam. Trebuie să ții minte un lucru de fieca...
13:20
Moscova, planul B al dictatorilor. Ayatollahul Khamenei, pregătit să fugă în Rusia dacă regimul din Iran pică Newsweek.ro
Liderul suprem al Iranului, dictatorul Ali Khamenei, ar avea pregătit un plan de rezervă în cazul pr...
13:10
Un tip de pensie nu se acordă în 2026. Cine trebuia să ia banii? Newsweek.ro
Mai multe drepturi sociale prevăzute de legislația specială sunt amânate, ca urmare a deciziilor bug...
13:00
Judecătorul CCR Licu a făcut Facultatea Spiru Haret pe când era neacreditată. Avea „grad de încredere limitat” Newsweek.ro
Bogdan Licu e unul din cei 4 judecători ce refuză tăierea pensiilor speciale. Licu a terminat Facult...
Acum 8 ore
12:40
Trump amenință deschis Danemarca, aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în două luni. Voi nu puteți” Newsweek.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a reiterat duminică seara intenția ca Groenlanda, teri...
12:20
Botswana își deschide ambasadă la Moscova. Îi oferă lui Putin pământuri rare și diamante Newsweek.ro
Bogat în pământuri rare și diamante, statul african Botswana vrea să își deschidă ambasadă la Moscov...
12:10
VIDEO Operațiune spectaculoasă. Finlandezii au arătat cum au capturat o navă a flotei din umbră rusești Newsweek.ro
Poliția din Helsinki și Poliția de Frontieră au publicat pe serviciul de mesagerie X un videoclip de...
12:00
Călin Georgescu, șomer cu vilă de 500.000 €, bodyguarzi de mii de euro, atac la Bolojan: „Voi stați în lux” Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat din nou luni dimineață la Poliția Buftea, pentru a semna controlul jud...
11:50
FOTO Cum arată un „monstru” de ton roșu cumpărat de un lanț de restaurante cu 2.800.000 €. Va ajunge sushi Newsweek.ro
Licitație - record! Un lanț de restaurante din Japonia a cumpărat un „monstru” de ton roșu cu 2.800....
11:40
Turcia lui Erdogan a încheiat 2025 cu o inflație de 30,9%. Ca idee, în România a ajuns aproape 10% Newsweek.ro
Turcia lui Erdogan a încheiat 2025 cu o inflație de 30,9%. Ca idee, în România a ajuns aproape 10%...
11:20
Călin Georgescu, șomer cu vilă de 500.000E, bodyguarzi de mii de euro, atac la Bolojan: „Voi stați în lux” Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat din nou luni dimineață la Poliția Buftea, pentru a semna controlul jud...
11:10
Sărbătoare 6 ianuarie, Botezul Domnului. Tradiții de Bobotează. Ce fac credincioșii cu o zi înainte Newsweek.ro
Pe 6 ianuarie, Biserica prăznuiește Botezul Domnului. Este o sărbătoare marcată cu cruce roșie în ca...
11:00
Documentul de urgență de care au nevoie românii care merg în Germania. La ce folosește? Newsweek.ro
Ministerul Federal al Justiției din Germania îndeamnă adulții de toate vârstele să creeze o directiv...
10:50
Cum poți locui gratuit în Grecia? Soluția găsită de autoritățile unei insule celebre. Ce să faci 5 ore pe zi? Newsweek.ro
Destinația preferată de mulți români pentru petrecerea vacanței vine cu o ofertă atractivă. Autorită...
Acum 12 ore
10:40
Restaurantul Tesla al lui Elon Musk, de la atracție virală și 1.000 de burgeri pe zi, la „faliment” în 6 luni Newsweek.ro
Imediat după ce a fost deschis în iulie 2025, restaurantul Tesla Diner al lui Elon Musk din Los Ange...
10:30
Se pregătește noul post de director la Apele Române. Interviurile vor fi filmate și publicate Newsweek.ro
Ministerul Mediului a anunțat că lansează procesul de selecţie pentru funcţia de director general al...
10:20
Trafic de coșmar pe mai multe drumuri din țară din cauza zăpezii. 19 județe afectate Newsweek.ro
Pe mai multe drumuri din țară traficul se desfășoară cu dificultate din cauza condițiilor mete. Poli...
10:10
Decizie bizară la un tribunal din Germania: Cetățenii să nu mai încuie ușa de la intrare. Care e motivul? Newsweek.ro
Un tribunal din Germania recomandă cetățenilor să nu mai încuie ușa la intrare, mai ales pe timpul n...
10:00
Moscova, sub teroarea războiului lui Putin. Ucraina atacă zilnic capitala Rusiei cu drone kamikaze Newsweek.ro
Teroarea războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina s-a mutat în Rusia, după ce autoritățile ...
09:50
Venezuela are 300 miliarde barili de petrol, peste Arabia și Iran. Care este Top 10 al celor mai bogate țări? Newsweek.ro
SUA l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro într-un raid surpriză sâmbătă. Trump a ...
09:30
Trump pune „tunurile” pe Cuba, după operațiunea „Maduro”. Rubio: „Regimul de la Havana, o problemă uriașă” Newsweek.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a calificat duminică guvernul Cubei drept „o problemă uriașă...
09:20
Kim Jong Un invocă o „criza geopolitică”, speriat de capturarea lui Maduro. Pregătește arsenalul nuclear Newsweek.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat lansarea unor rachete hipersonice, justificând testele...
09:00
Efectele ordonanței trenuleț: Pensii înghețate sau suspendate, indemnizații amânate. Lista completă Newsweek.ro
Anul 2026 se anunță greu pentru pensionari. Efectele dure ale ordonanței trenuleț: Pensiile contribu...
