„M-am temut. Au fost gânduri negre” Valentin Țicu, conferință în Antalya despre accidentarea gravă, provocarea Dinamo și dezamăgirea Petrolul
Golazo.ro, 5 ianuarie 2026 18:20
Valentin Țicu, 25 de ani, noul fundaș stânga al lui Dinamo, dialog cu ziariștii luni după-amiază, la hotelul Nirvana Cosmopolitan din Belek, acolo unde Dinamo e în cantonament în Antalya.
Acum 10 minute
18:40
A murit la doar 34 de ani! Mikloș Dudaș, fostul campion mondial la kaiac-canoe, a fost găsit fără suflare în casă # Golazo.ro
Mikloş Dudaş, campion mondial la canoe, a fost găsit mort în casă în dimineaţa zilei de luni.
18:40
Chivu, din nou viral VIDEO Imaginile cu antrenorul român, publicate de Inter: „Șeful încă le are cu mingea” # Golazo.ro
Cristi Chivu e lider în Italia cu Inter Milano, după victoria cu Bologna, 3-1
Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
18:00
Transfer în Vest A plecat în Spania după numai 6 luni la Oțelul! Balint îl pusese pe lista neagră # Golazo.ro
Vadik Murria (25 de ani), fostul fundaș central al Oțelului, a semnat cu Unionistas de Salamanca, formație care ocupă locul 15 în Liga 3 din Spania.
Acum 2 ore
17:50
„Lipsit de respect” FOTO. Pierre Gasly, pus la zid de fani după gestul făcut de ziua lui Michael Schumacher # Golazo.ro
Pierre Gasly (29 de ani), pilotul echipei Alpine, a fost puternic contestat pentru gestul făcut de ziua lui Michael Schumacher (57 de ani).
17:40
Meciul anului: Voyo vs Netflix! CEO-ul Pro TV vrea ca Voyo să fie #1 în România. Câți abonați a adus Premier League, ce încasări face, cu cât plătește comentatorii # Golazo.ro
În vara lui 2025, Pro TV a anunțat achiziționarea drepturilor TV pentru Premier League, pe care le-a difuzat doar pe platforma de streaming Voyo. Prețul, unul exorbitant: peste 10 milioane euro pe an
17:00
FCSB continuă curățenia în lot Vlăsceanu a fost împrumutat la o echipă din Superliga » Încă un jucător ar urma să plece # Golazo.ro
Robert Necşulescu (18 ani) ar urma să se despartă de FCSB și să semneze cu o formație din Liga 2, care luptă pentru play-off. Campioana României a renunțat recent și la serviciile lui Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani).
Acum 4 ore
16:50
Louis, prezentare de star la DC United Americanii au anunțat suma transferului , care stabilește un record pentru club + Ce a spus atacantul # Golazo.ro
Louis Munteanu a fost prezentat oficial de D.C. United! Atacantul român, în vârstă de 23 de ani, a semnat un contract pe trei ani și jumătate.
16:30
Pe scurt, povestea a doi tineri fotbaliști. Unul este rezerva lui Kylian Mbappe, celălalt s-a transformat în rezerva lui însuși
16:20
Șumudică, în Arabia Saudită Antrenorul român a preluat-o pe Al-Okhdood, penultima clasată în Saudi Pro League # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a fost prezentat oficial ca antrenor principal la Al-Okhdood, formație din Arabia Saudită. Noua echipă a tehnicianului român este penultima clasată în Saudi Pro League.
16:00
Confuzie în Premier League FOTO: Până și marcatorul golului a crezut că e în ofsaid: „Nici nu am sărbătorit” » De ce a fost validată reușita # Golazo.ro
Florian Wirtz (22 de ani) a înscris golul de 2-1 în meciul Fulham - Liverpool, în etapa #20 din Premier League. Inițial, golul părea că va fi anulat pentru offside, așa că fotbalistul neamț nu a celebrat reușita. După o analiză îndelungată VAR, golul a fost validat, spre surprinderea fotbalistului și a fanilor.
15:10
Daniel Paraschiv, oficial la Rapid Atacantul s-a alăturat lotului lui Gâlcă în Antalya » Primele declarații # Golazo.ro
Rapid a anunțat oficial că a realizat împrumutul lui Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul de la Real Oviedo. Atacantul a aterizat în cantonamentul echipei lui Costel Gâlcă (53 de ani) din Antalya și a semnat cu giuleștenii.
Acum 6 ore
14:30
Anul începe neașteptat la echipa națională, cu antrenorul anulându-și, la cererea medicilor săi, prima acțiune. Mircea Lucescu intră acum în pauza pe care și-a refuzat-o când noi, ceilalți, am avut pauză.
14:10
„Pentru 90 de minute nu vom fi prieteni” Virgil Ghiță, despre barajul cu Turcia: „Victoria României n-ar fi un șoc pentru mine” # Golazo.ro
Virgil Ghiță (27 de ani), internaționalul român de la Hannover, a vorbit despre echipa națională și meciul din semifinalele barajului pentru CM 2026.
Acum 8 ore
12:40
Chivu, apreciat în vestiar Unul dintre jucătorii lui Inter spune care e diferența dintre antrenorul român și Simone Inzaghi # Golazo.ro
Piotr Zielinski (31 de ani), marcatorul primului gol din meciul Inter - Bologna 3-1, l-a lăudat pe tehnicianul român Cristian Chivu (45 de ani).
12:20
Ruben Amorim (40 de ani), antrenorul lui Manchester United, a fost concediat de conducerea clubului de pe Old Trafford.
12:10
A dat fluierul pe chitară VIDEO: Interzis de FIFA și UEFA, un arbitru celebru a urcat pe scenă și a uimit pe toată lumea # Golazo.ro
Arbitrul Sergey Karasev (46 de ani) a urcat pe scenă la un festival de rock din Rusia.
12:00
Toți ochii pe Andre Duarte! GOLAZO.ro l-a urmărit azi pe stoperul portughez la antrenamentul FCSB din Antalya. Ce a făcut stoperul lusitan # Golazo.ro
Andre Duarte, 28 de ani, a făcut luni al doilea antrenament cu FCSB la centrul Gloria Sports Arena și GOLAZO.ro l-a urmărit pas cu pas.
11:40
Ciubotaru, răspuns pentru FCSB Fotbalistul de la FC Hermannstadt a luat o decizie: „Mă concentrez doar la asta. Sută la sută” # Golazo.ro
Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul lateral de la FC Hermannstadt, a vorbit despre negocierile cu FCSB, campioana României.
11:30
Lucescu, mizează pe Liga 1 ANALIZĂ. FCSB, Craiova și Rapid formează nucleul de jucători din campionatul intern pentru barajul cu Turcia # Golazo.ro
Mircea Lucescu pune accent pe Liga 1 pentru barajul cu Turcia, în drumul spre CM 2026.
Acum 12 ore
10:50
Maduro, îmbrăcat ca FCSB FOTO: Treningul purtat de președintele capturat de SUA a ajuns la mare căutare » Cât costă # Golazo.ro
În primele imagini distribuite pe scară largă, Nicolas Maduro apare încătușat și îmbrăcat într-un trening gri Nike.
10:00
„Chivu pare calm, dar nu e” Antrenorul lui Inter și-a trimis „secundul” la interviu, după victoria cu Bologna: „Face asta mai mult decât Inzaghi” # Golazo.ro
Aleksandar Kolarov, „secundul” lui Inter, a vorbit în locul tehnicianului Cristian Chivu la finalul partidei cu Bologna, scor 3-1.
09:10
În 2026, Răzvan Burleanu va candida și, cu mare probabilitate, va câștiga al 4-lea mandat. La venirea în funcție, actualul președinte al FRF a promis că va limita funcția la două cicluri.
Acum 24 ore
01:20
Derby istoric PSG a învins-o pe Paris FC, la prima confruntare directă după aproape 5 decenii! # Golazo.ro
PSG - Paris FC 2-1. Elevii lui Luis Enrique au câștigat derby-ul capitalei Franței, disputat după o pauză de 47 de ani.
00:20
Ngezana, out de la Cupa Africii Fundașul campioanei, eliminat de rivalul Epassy! Duel tare pentru dinamovist în sferturi # Golazo.ro
Africa de Sud - Camerun 1-2. Siyabonga Ngezana (28 de ani), părăsește Cupa Africii, după ce Devis Epassy (32 de ani) a impresionat.
00:10
Start de an perfect pentru Chivu Inter și-a luat revanșa cu Bologna și e pe primul loc în Serie A # Golazo.ro
INTER - BOLOGNA 3-1. Echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) a început cu dreptul anul 2026.
00:00
Ruben Amorim a răbufnit Reacție acidă la adresa conducerii lui Manchester United: „Am venit să fiu manager, nu antrenor! Nu plec!” # Golazo.ro
Ruben Amorim (40 de ani) a răbufnit la conferința de presă de la finalul meciului Leeds - Manchester United 1-1.
4 ianuarie 2026
23:50
Transferat de campioană FC Argeș își vinde vedeta în Europa! Ce sumă vor încasa piteștenii # Golazo.ro
Caio Martins (25 de ani), atacantul-vedetă al celor de la FC Argeș, va semna cu echipa letonă FC Riga.
23:40
Sergio Ramos, patron în La Liga Fundașul vrea să-și cumpere fosta echipă, alături de un grup de investitori! Ofertă uriașă # Golazo.ro
Sergio Ramos (39 de ani), câștigătorul Cupei Mondiale din 2010 și EURO 2012, a lansat, împreună cu un grup de investitori, o ofertă pentru a cumpăra clubul Sevilla.
23:20
Rapid și-a găsit atacant FOTO. Transferul din La Liga a aterizat în cantonamentul din Antalya # Golazo.ro
Daniel Paraschiv (26 de ani), jucătorul celor de la Real Oviedo, va fi împrumutat la Rapid până în această vară, cu opțiune de transfer definitiv.
23:00
Barcelona a rupt blestemul Victorie uriașă pe terenul rivalei Real Madrid, în primul El Clasico al anului # Golazo.ro
Barcelona a învins-o pe Real Madrid, scor 105–100, chiar în capitala Spaniei, în primul El Clasico al anului la baschet masculin.
22:50
Ronaldo a pierdut primul loc Pentru prima dată în acest sezon, Al Nassr a fost detronată în Arabia Saudită! Echipa lui Inzaghi e noul lider # Golazo.ro
Damac - Al Hilal 0-2. Elevii lui Simone Inzaghi au profitat de „pasul” greșit făcut de Al-Nassr și a urcat pe prima poziție a campionatului.
22:40
Manchester City și Chelsea au remizat, scor 1-1, în derby-ul etapei #20.
22:10
Tyson Fury revine în ring Pugilistul britanic a făcut anunțul: „M-am întors. Încă lovesc” # Golazo.ro
Tyson Fury (37 de ani), pugilistul britanic retras în urmă cu un an, a anunțat că va reveni în ring, în cursul acestui an.
22:00
S-au dus la ploaie! Zece echipe din Liga 1 se pregătesc acum în Antalya. Câte zile de ploaie le așteaptă! # Golazo.ro
Liga 1 s-a mutat în cantonament în sudul Turciei, Belek și Lara, zona Antalya. Dar nu e soarele așteptat. Vor fi multe zile de ploaie, ianuarie fiind a doua cea mai bogată lună în precipitații.
21:50
Calificare cu emoții Maroc e în sferturi la Cupei Africii, după ce s-a chinuit cu Tanzania! # Golazo.ro
Maroc - Tanzania 1-0. Gazdele s-au calificat în sferturi la Cupa Africii, după ce Brahim Diaz (26 de ani) a reușit să marcheze singurul gol al meciului, în ultima jumătate de oră de joc.
21:40
CFR Cluj schimbă strategia Decizie radicală luată de Iuliu Mureșan + emoții cu licența UEFA: „Îmi fac griji!” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a anunțat că gruparea din Gruia se gândește să nu mai transfere jucători extracomunitari.
21:20
Bento Matheus Krepski (26 de ani), portarul celor de la Al-Nassr, este curtat de Genoa.
20:40
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a vorbit despre situația lui Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga al sibienilor.
20:40
Al-Attiyah, start în forță la Raliul Dakar FOTO: Qatarezul, locul 2 în prima etapă » Cum s-au descurcat celelalte echipaje Dacia Sandriders # Golazo.ro
Echipajele Dacia Sandriders s-au clasat pe locurile 2, 10, 11 și 15 în prima etapă a Raliului Dakar 2026, la clasa auto. Cel mai bine s-au descurcat Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin.
20:30
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!” # Golazo.ro
Dan Petrescu (58 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a negat zvonurile că ar suferi de cancer.
20:30
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga # Golazo.ro
REAL MADRID - BETIS 5-1. Gonzalo Garcia (21 de ani), atacantul formației antrenate de Xabi Alonso, a reușit un hat-trick de senzaţie în victoria „galacticilor”.
19:30
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare # Golazo.ro
FCSB a renunțat la doi jucători chiar la începutul anului. Edward Neamțu (16 ani), jucător format la academia campioanei, a semnat cu Farul Constanța, în timp ce Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) va fi împrumutat la Unirea Slobozia.
Ieri
18:50
„Doar așa va pleca” Ioan Varga neagă informațiile apărute în L'Equipe despre situația lui Kurt Zouma la CFR # Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, neagă posibilitatea ca fundașul Kurt Zouma (31 de ani) să plece fără să fie plătit de echipa sa.
18:20
Momente de panică în Premier League Motivul pentru care startul partidei Fulham - Liverpool a fost amânat cu 15 minute # Golazo.ro
Startul partidei dintre Fulham și Liverpool a fost amânat cu 15 minute, din cauza unei urgențe medicale în tribune
18:20
Coșmarul continuă Marea speranță a Barcelonei va rata încă un an: „Nu-mi găsesc cuvintele” # Golazo.ro
Riqui Puig (26 de ani), mijlocașul celor de la Los Angeles Galaxy, s-a operat din nou la ligamentul încrucișat anterior.
18:00
„Ați fost înfometate?” Cum a descris dubla medaliată olimpică metodele stricte ale cuplului Bellu-Bitang: „Gândește-te că eram 8 ore în sală” # Golazo.ro
Monica Roșu (38 de ani), dublă medaliată olimpică la Atena, în 2004, a vorbit pe larg despre regimul strict al gimnastelor românce sub comanda antrenorilor Octavian Bellu și Mariana Bitang.
17:20
Părăsit de tată când avea 8 luni Drama lui Eric de Oliveira, crescut doar de familia din partea mamei: „Am crescut cu un fel de ură înăutrul meu” # Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani), unul dintre cei mai bun jucători străini care au evoluat în Liga 1, a povestit una dintre dramele copilăriei sale.
16:50
Probleme mari pentru Valencia Geamul autocarului a fost spart, după ce echipa a ajuns din nou într-o situație critică » Reacția clubului # Golazo.ro
Valencia a emis un comunicat după incidentul din urma ultimului eșec din La Liga, scor 1-4, cu Celta Vigo, formația lui Ionuț Radu.
16:10
Alibek Aliev, oficial la CFR Clujenii l-au prezentat pe înlocuitorul lui Louis Munteanu. Cifrele atacantului # Golazo.ro
CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Alibek Aliev (29 de ani), atacant venit din prima ligă a Suediei.
