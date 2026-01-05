Tragedie în sportul maghiar: campionul mondial a murit la doar 35 de ani

13:30

Parahalterofila Loida Zabala, născută în 1987, în orașul spaniol Losar de la Vera din provincia Extremadura, suferă de cancer pulmonar de doi ani. În interviul dat pe final de 2025 publicației Marca, ea vorbește despre viață la modul cel mai optimist, deși e conștientă că, pentru ea, firul acesteia se poate opri oricând. O lecție de curaj și de speranță din partea unei sportive care este în scaunul cu rotile de la 11 ani. ...