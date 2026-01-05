Tragedie în sportul maghiar: campionul mondial a murit la doar 35 de ani
Gazeta Sporturilor, 5 ianuarie 2026 18:50
Sportul maghiar este în doliu după dispariția fulgerătoare a lui Miklos Dudas, fost campion mondial la kaiac-canoe. Vestea tragică a morții sportivului, în vârstă de 35 de ani, a fost confirmată de o sursă apropiată familiei și ulterior de autorități.Potrivit informațiilor apărute în presa maghiară, poliția din Budapesta a intervenit luni, 5 ianuarie 2026, într-un complex rezidențial din capitală. ...
• • •
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:30
Marius Șumudică, prima reacție după ce a semnat în Arabia Saudită: „Să ajungi să antrenezi aici e greu” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică (54 de ani) a fost prezentat oficial ca noul antrenor al formației Al Okhdood, echipă aflată pe penultimul loc în campionatul Arabiei Saudite. Tehnicianul român a oferit prima reacție după semnarea contractului, la aproape opt luni de la ultima experiență pe bancă.Șumudică a fost întâmpinat cu flori la sosirea în Arabia Saudită și revine într-un campionat pe care îl cunoaște bine, după ce în trecut le-a mai pregătit pe Al Shabab și Al Raed. ...
18:20
Scandalurile se țin lanț între Ilary Blasi și Francesco Totti » Motivul incredibil pentru care l-a dat iarăși în judecată fosta soție! # Gazeta Sporturilor
De la despărțirea de Francesco Totti (49 de ani), ex-căpitanul lui AS Roma, Ilary Blasi îl ține numai prin tribunale pe fostul soț. După scandalul cu ceasurile de lux, fosta doamnă Totti l-a reclamat la tribunal pentru că nu vrea să repare tavanul prăbușit din vila lăsată acesteia după divorț.Nu au trecut decât șase luni de la pronunțarea deciziei definitive în scandalul Rolex-urilor, că fosta familie Totti va ajunge din nou în sala de judecată. ...
18:20
Alexandru Musi se bucură de ultimul transfer făcut de Dinamo: „Mă cunosc bine cu el” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Musi (21 de ani, aripă stânga), aflat cu Dinamo în cantonamentul din Antalya, a spus ce așteptări are de la partea a doua a sezonului. Alexandru Musi s-a refăcut după accidentarea care l-a ținut departe de teren în ultimele 6 meciuri și vrea titlul cu Dinamo. De asemenea, a vorbit despre începutul său în fotbal. Alexandru Musi: „Vreau titlul și cupele europene cu Dinamo”„Mă bucur că sunt sănătos, sper să fiu sută la sută și să dau un randament bun. ...
18:10
Alexander Zverev (28 de ani, locul 3 ATP) a suferit o înfrângere neașteptată la United Cup, fiind învins în două seturi, 6-3, 6-4, de Hubert Hurkacz (28 de ani, locul 83 ATP), jucător care revenea în circuit după o pauză de șapte luni.Cu doar o zi înainte, neamțul trecuse fără emoții de Tallon Griekspoor (7-5, 6-0), însă duelul cu polonezul s-a transformat rapid într-un coșmar pentru al treilea jucător al lumii.VIDEO. ...
18:10
Steven Nsimba rămâne la Universitatea Craiova! Anunț din interior: „A refuzat o ofertă foarte mare pentru el din China” # Gazeta Sporturilor
Mario Felgueiras, directorul sportiv al celor de la Universitatea Craiova, a transmis faptul că Steven Nsimba a refuzat o ofertă de transfer foarte mare din China.În ultima săptămână au apărut mai multe zvonuri legate de plecare atacantului în China, dar se pare că vârful a refuzat oferta, conform spuselor lui Mario Felgueiras. ...
18:10
Unde poate ajunge Robert Lewandowski » Gigantul din Serie A care vrea să îl transfere # Gazeta Sporturilor
Pe măsură ce se apropie sfârșitul sezonului, Milan lucrează intens la întărirea echipei, iar prioritatea este aducerea unui atacant de top. Deși Dusan Vlahovic (25 de ani) este în capul listei de dorințe, prețul său reprezintă un impediment, așa că „rossonerii" s-au orientat către Robert Lewandowski (37). Este aproape sigur că Dusan Vlahovic o va părăsi pe Juventus în această vară. ...
18:10
„N-am mâncat două zile, trebuia să luptăm cu creierul, să fim puternici” » Detalii de culise din show-ul cu 150.000 de euro pe masă! # Gazeta Sporturilor
În această seară are loc premiera show-ului „Desafio. Aventura”, la care participă și Florin Prunea, fost portar al echipei naționale. Cei 24 de concurenți s-au întrecut în Thailanda pentru a pune mâna pe marele premiu de 150.000 de euro.Începând de astăzi, telespectatorii vor fi martorii unei competiții fără precedent, filmată în îndepărtata Thailanda, care aduce în prim-plan curajul, rezistența, adaptarea și spiritul de echipă. ...
Acum 2 ore
17:50
Cristi Săpunaru a comentat transferul lui Paraschiv la Rapid: „Românul nu are aceeași valoare” # Gazeta Sporturilor
Cristi Săpunaru, fostul căpitan al Rapidului, a comentat transferul lui Daniel Paraschiv (26 de ani), noul atacant al giuleștenilor, împrumutat până la finalul sezonului de la Real Oviedo.Mutarea a fost oficializată astăzi, la o zi după ce jucătorul a ajuns în cantonamentul Rapidului din Antalya. ...
17:40
Metaloglobus a făcut primul transfer al iernii » A adus un fost campion al României # Gazeta Sporturilor
Florin Purece (34 de ani), mijlocașul care tocmai s-a despărțit de Unirea Slobozia, este în mod oficial noul jucător al celor de la Metaloglobus, ultima clasată din Superliga. GSP.ro anunța despre această mutare în urmă cu 3 zile. Florin Purece a fost pus pe liber de Unirea Slobozia, după ce a făcut o serie de declarații care au deranjat conducerea clubului după ce echipa fusese umilită de Oțelul, 0-3. ...
17:30
Universitatea Craiova a realizat prima mutare din această perioadă de mercato. Oltenii l-au securizat pe Alexandru Iamandache, în vârstă de 26 ani, fotbalistul divizionarei secunde CS Afumați.Aflat în ultimele 6 luni de contract cu formația ilfoveană, Iamandache a negociat și a semnat cu Universitatea Craiova. Acesta se va alătura echipei din vară, de la 1 iulie, după ce i se va încheia contractul cu CS Afumați. ...
17:20
Voie bună la antrenamentul lui Dinamo » Cum se pregătesc „câinii” pentru lupta la titlu + Ce fotbalist a intrat cu probleme # Gazeta Sporturilor
Veniți în Antalya de pe locul 4 din Superligă, la două puncte de liderul Universitatea Craiova, jucătorii lui Dinamo par că se simt excelent la antrenamentele din pauza de iarnă.Sosiți de două zile în Turcia, fotbaliștii antrenați de Zeljko Kopic trag din greu la antrenamente, dar o fac cu zâmbetul pe buze, asta deși preparatorul fizic Fran Xavier nu-i menajează deloc în aceste zile. ...
17:10
Ce surprinde mai tare? Lăsarea acasă a lui Ciprian, care juca foarte puțin, sau a lui Djokovic, om de bază în ultimele meciuri?Nu miră absolut dorința CFR-ului de a se despărți de Coco (de pe care s-au cam șters urmele campionatului francez), Kresic (foarte puțin utilizat) și mai ales Zouma. ...
Acum 4 ore
16:50
„Leul” Marius Șumudică, anunțat oficial la noua echipă: „Bine ai venit, Mister” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică (54 de ani) a fost anunțat oficial ca antrenor al echipei Al Okhdood, penultima clasată în Arabia Saudită.După aproape 8 luni fără angajament, Marius Șumudică a ales să revină în circuit la Al Okhdood, în Arabia Saudită, acolo unde le-a mai condus pe Al Shabab și Al Raed.„Leul” Marius Șumudică, anunțat oficial la Al Okhdood: „Bine ai venit, Mister”Numirea lui Șumudică a fost confirmată oficial astăzi. ...
16:40
Povestea incredibilă a lui Matteo Lavelli, jucătorul de 19 ani debutat de Cristi Chivu: a fost la un pas de moarte din cauza meningitei # Gazeta Sporturilor
În urmă cu doi ani, italianul Matteo Lavelli a petrecut o lună în spital, luptându-se pentru viața sa. „Ca interist, m-am bucurat la maximum de acest stadion, abia așteptam momentul”, a declarat atacantul, după ce a jucat aseară pentru prima echipă a lui Inter Milano, împotriva celor de la Bologna, scor 3-1, notează Corriere della Serra. ...
16:40
S-a despărțit de Oțelul și a semnat în Spania » Clubul pentru care va evolua fundașul neplătit la Galați # Gazeta Sporturilor
Vadik Murria (25 de ani) va evolua în liga a treia din Spania, după ce s-a despărțit de Oțelul Galați, ocupanta ultimului loc de play-off din Superliga. Fundașul central transferat în luna iulie la formația de la malul Dunării a plecat nemulțumit din România din cauza întârzierilor salariale și îi anunțase pe șefii clubului că nu va mai reveni la Galați. ...
16:30
Louis Munteanu, prezentat oficial » DC United a dezvăluit adevărata sumă de transfer: „Record” # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu a fost prezentat oficial de DC United, chiar în ziua în care a plecat să facă vizita medicală. Americanii au anunțat că atacantul de 23 de ani a semnat pe 3 ani și jumătate.De asemenea, DC United a comunicat și suma oficială de transfer: 7 milioane de dolari, aproximativ 5,97 milioane de euro. Munteanu va face vizita medicală marți, apoi se va întoarce în România. Va pleca ulterior în SUA, având nevoie să obțină viza înainte. ...
16:10
Louis Munteanu a plecat la vizita medicală: „Am valoare, am demonstrat. Sper să fac un meci bun împotriva lui Messi” # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu, atacantul vândut de CFR Cluj la DC United, a plecat în Germania pentru a efectua vizita medicală, la Berlin. Pe aeroport, la Otopeni, acesta a oferit câteva declarații.Munteanu se va întoarce în țară după testele medicale. Va merge în SUA pentru a se alătura noii echipe în următoarele două săptămâni. Atacantul are nevoie de viză pentru a intra în America.Vesel și zâmbitor, Louis Munteanu a părut ușurat că va pleca în SUA. ...
16:10
Csikszereda a renunțat la 4 jucători transferați în vară » „Războinicul” lui Robert Ilyeș și-a găsit deja echipă # Gazeta Sporturilor
Csikszereda s-a deplasat în cantonamentul din Antalya fără patru dintre componenții lotului condus de Robert Ilyeș. În așteptarea noilor transferuri, antrenorul ciucanilor a luat decizia să nu se mai bazeze pe serviciile lor pentru partea a doua a sezonului de Superliga, în care va încerca să-i salveze pe harghiteni de la retrogradare. ...
16:00
După ieșirea suburbană din meciul cu U-BT Cluj-Napoca, antrenorul muntenegrean și-a aflat pedeapsa # Gazeta Sporturilor
Petar Mijovic (43 de ani), antrenorul lui SC Derby, a fost sancționat după ieșirea suburbană din timpul partidei cu U-BT Cluj-Napoca din Liga Adriatică. Tehnicianul muntenegrean a primit o amendă de 3500 de euro pentru greșeala tehnică și pentru înjurăturile la adresa arbitrilor.În 26 decembrie, U-BT Cluj-Napoca s-a impus cu 96-85 în fața lui SC Derby Podgorica, într-un meci din runda a 12-a a Ligii Adriatice. ...
15:50
Valentin Țicu, primele declarații în tricoul lui Dinamo: „M-am gândit că nu mai pot juca, dar acum vreau să mă bucur din nou de fotbal” + Ce le-a promis fanilor # Gazeta Sporturilor
Valentin Țicu a fost prezentat azi de Dinamo. Fundașul stânga de 25 de ani a susținut o conferință de presă în Antalya în care a vorbit despre sosirea la formația alb-roșie și planurile pentru noul an.Azi, în cantonamentul din Turcia, Dinamo și-a prezentat prima achiziție. E vorba de fundașul stânga Valentin Țicu, adus gratis după ce și-a reziliat înțelegerea cu Petrolul, singurul club pentru care a jucat în carieră.VIDEO. ...
15:40
Trebuie să admitem că Turcia pornește favorită în barajul cu România pentru CM 2026, programat la Istanbul pe 26 martie în manșă unică. Asta pentru că naționala Semilunii e mai bine clasată în ierarhia FIFA, locul 25 comparativ cu 47, dar și pentru că ea va juca acasă, unde va fi încurajată de un public învățat să pună presiune pe adversar, să-l sufoce. În special pe stadionul lui Beșiktaș, gazda partidei.Și calitativ, dacă e să ne luăm după transfermarkt. ...
15:40
The Telegraph, detalii incendiare din culise despre demiterea lui Ruben Amorim: „În acel moment, a explodat!” # Gazeta Sporturilor
Cotidianul britanic The Telegraph a prezentat detalii de culise despre demiterea lui Ruben Amorim de la Manchester United. Potrivit sursei citate, decizia a fost luată înainte de meciul de duminică, 1-1 cu Leeds United.După 14 luni la cârma lui Manchester United, Ruben Amorim a fost demis. Portughezul pleacă de pe Old Trafford cu cel mai mic procentaj al victoriilor dintre toți antrenorii pe care i-a avut United în era Premier League. ...
15:30
15:30
„Act de echilibristică” » Un tenismen din echipa Germaniei luptă cu diabetul: „Folosesc o pompă de insulină cu două puncte de atașare în zona fesieră” # Gazeta Sporturilor
Tenismenul german Patrick Zahraj (26 de ani, 264 ATP) a vorbit, într-un interviu, despre lupta lui cu diabetul, despre momentul în care s-a declanșat boala, despre eforturile pe care le face pentru a juca în acest context, dar și despre rolul pe care l-a avut Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP) și familia lui în cariera sa.Patrick Zahraj este un tenismen german care a urcat cel mai mult până pe locul 240 mondial, concurând cu preponderență la turnee de tip Challenger. ...
15:30
Un fost antrenor al Interului îl decodifică pe Chivu: „E la un nivel ridicat de...” # Gazeta Sporturilor
Andrea Stramaccioni a lăudat munca lui Cristi Chivu la Inter, pe care a antrenat-o și el în sezonul 2012 - 2013, când românul era jucător. Atunci a terminat pe locul 9 și a fost înlocuit cu Walter Mazzarri.În prezent analist TV, Andrea Stramaccioni este încântat de munca fostului său jucător la Inter. ...
15:10
George Pușcaș (29 de ani), a ajuns la un acord cu Dalian Yingbo și va semna din postura de jucător liber de contract.Pușcaș e liber din vară, de când s-a despărțit de Bodrum, din prima ligă turcă. A fost dorit de Dinamo în această iarnă, dar a cerut un salariu uriaș, de 50.000 de euro pe lună. ...
15:10
Rapid, transfer în impas » Unde s-au blocat negocierile pentru mijlocașul din Superliga # Gazeta Sporturilor
Rapid încearcă să-l transfere, în primele zile din 2026, pe Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul celor de la Oțelul, cu un randament foarte bun în prima parte de sezon a Superligii. Giuleștenii au înaintat o propunere financiară în schimbul capverdianului, însă pretențiile dunărenilor nu coincid cu oferta, în acest moment. ...
15:10
15:10
Acum 6 ore
15:00
Valentin Mihăilă (25 de ani), fostul jucător al Universității Craiova, le-a făcut o surpriză foștilor lui colegi din Bănie și a mers în cantonamentul oltenilor, din Antalya. În prezent legitimat în Turcia, la Caykur Rizespor, locul 12 din prima ligă, Mihăilă a făcut o scurtă vizită în cantonamentul celor de la Craiova, iar oficialii din Bănie au profitat de moment pentru a păstra și o amintire de la această vizită. ...
15:00
Rapid l-a prezentat pe atacantul Daniel Paraschiv (26 de ani), împrumutat până la finele sezonului de la Real Oviedo.Transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid a fost oficializat astăzi, la o zi după ce atacantul român a ajuns în cantonamentul pe care echipa giuleșteană îl desfășoară în Antalya. ...
14:50
Corona Brașov - SCM Râmnicu Vâlcea » Duel tare în Liga Florilor: locul 3 versus locul 5 # Gazeta Sporturilor
De la ora 15:00, Corona Brașov și SCM Râmnicu Vâlcea se vor înfrunta în etapa 11 din Liga Florilor. Duelul va fi live pe GSP.ro și televizat de PRO Arena.Se anunță un meci ofertant, o încleștare între locul 3 și locul 5 în Liga Florilor.LIVE ora 15:00 » Corona Brașov - SCM Râmnicu VâlceaCorona Brașov începuse excelent sezonul, cu 6 victorii, dar a mai câștigat un singur meci dintre ultimele 4 din 2025. ...
14:40
Florin Tănase (31 de ani), mijlocașul ofensiv de la FCSB, a vorbit despre play-off și titlu, excluzând din start drept obiectiv principal păstrarea trofeului cucerit primăvara trecută în Superliga. Acesta a admis că pe termen scurt nimeni din lot nu se gândește la titlu, ci ia fiecare meci pas cu pas, întrucât primul obiectiv este calificarea în top 6. În acest moment, FCSB este în afara locurilor de play-off, pe poziția a noua, la doar două puncte distanță de locul 6. ...
14:30
Manchester United l-a demis pe Ruben Amorim în plin sezon în Premier League, după 20 de etape jucate, cu 18 rămase de disputat. O decizie venită ori prea târziu, ori prea devreme, dar în niciun caz la momentul potrivit.De ce, poate, prea târziu? Manchester United a încheiat sezonul trecut pe un rușinos loc 15, de neconceput pentru cei care au trăit cu „diavolii” lui Sir Alex Ferguson. Singurul mod de a salva sezonul ar fi fost câștigarea Europa League. ...
14:30
Vinicius, fluierat chiar și la victorie! » Reacția lui Xabi Alonso, după ce l-a înlocuit # Gazeta Sporturilor
Brazilianul Vinicius jr a rămas fără gol marcat sau pasă decisivă în Real - Betis 5-1 și a fost înlocuit în minutul 77.„Vini”, cum îl alintau în trecut fanii lui Real Madrid, a înregistrat duminică noi borne negative. Pentru a 15-a oară în acest sezon din La Liga, brazilianul nu a reușit să marcheze. Pentru a treia oară consecutiv, el a fost înlocuit de antrenorul Xabi Alonso (44). Iar la fel de important, a fost fluierat din nou de suporteri la ieșirea de pe teren. ...
14:30
Ruben Amorim (40 de ani) a fost dat afară de Manchester United, după 14 luni la cârma colosului englez. Mandatul portughezului lasă în urmă trei statistici rușinoase pentru un club de o asemenea statură.25 de victorii, 15 egaluri și 23 de înfrângeri. ...
14:20
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?” # Gazeta Sporturilor
Cântăreața italiană Elettra Lamborghini (31 de ani), strănepoata lui Ferruccio Lamborghini, fondatorul celebrei mărci de automobile de lux, a creat un întreg val de controverse pe internet după ce a apărut într-un filmuleț, în sutien, susținând: „Cântăresc doar cu 300 de grame mai mult”. ...
14:20
După 25 de ani, un sârb a revenit în România și a fost categoric: „E o țară total diferită. Totul e schimbat” # Gazeta Sporturilor
La 25 de ani după ce a jucat pentru CSU Sibiu, Sașa Nikitovic (46 de ani) s-a întors în România, de această dată în calitate de antrenor al lui FMP Belgrad. După înfrângerea la scor împotriva lui U-BT Cluj-Napoca (93-65), tehnicianul sârb a vorbit despre schimbările din ultimul sfert de secol.Sâmbătă, 3 ianuarie, U-BT Cluj-Napoca a câștigat cu 93-65 împotriva lui FMP Belgrad, având o prestație excelentă. ...
14:10
Dorinel Munteanu, interviu spectaculos: „Generație de excepție. Niciunul de acum nu prindea lotul nostru” » „Catastrofa” de la FCSB și formația care nu va ajunge în play-off # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu, 57 de ani, a spus lucrurilor pe nume în cadrul unui interviu acordat GSP.ro în cantonamentul din Antalya al celor de la Hermannstadt. Antrenorul a spus ce-și dorește în noua experiență, a făcut o dezvăluire legată de Sepsi, s-a amuzat despre posibilitatea de a juca împotriva celor de la FCSB în play-out și a făcut o radiografie fără menajamente echipei naționale din prezent. ...
14:10
Rio Ferdinand (47 de ani), de 6 ori campion al Angliei alături de Manchester United, a propus 4 nume de antrenori pentru echipa de pe Old Trafford, acum că Ruben Amorim a fost demis.După 14 luni de mandat, Ruben Amorim a fost dat afară de la Manchester United. În mandatul lui, „diavolii roșii” au înregistrat 25 de victorii, 15 egaluri și 23 de înfrângeri. ...
13:50
Devis Epassy, 32 de ani, portarul celor de la Dinamo, nu prinde nimic din cantonamentul „câinilor” desfășurat în Antalya, va primi câteva zile libere după revenirea de la Cupa Africii și va rata 100% prima partidă a roș-albilor din 2026, cea cu U Cluj, de pe 18 ianuarie. Camerun, cu Epassy integralist între buturi până în acest punct al turneului, s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii, după 2-1 aseară cu Africa de Sud. ...
13:40
CSM Târgu Jiu - CSM București, primul meci pentru campioană în 2026 » Duel contra echipei care nu a mai câștigat din octombrie 2025 # Gazeta Sporturilor
„Liga Florilor” revine în anul 2026 cu meciuri contând pentru runda cu numărul 11. Luni seara, de la ora 17:30, CSM Târgu Jiu primește vizita campioanei în exercițiu, CSM București. Meciul este transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe PRO Arena. Luni se dispută primele două meci din anul 2026 în prima ligă de handbal feminin. ...
13:30
„Am alarma programată, dar nu vă spun «data de expirare»” » Povestea zguduitoare a unei campioane cu 5 Jocuri Olimpice în palmares, aflate pe moarte: „Mi-am «hackerit» creierul, ca să lupt cu cancerul” # Gazeta Sporturilor
Parahalterofila Loida Zabala, născută în 1987, în orașul spaniol Losar de la Vera din provincia Extremadura, suferă de cancer pulmonar de doi ani. În interviul dat pe final de 2025 publicației Marca, ea vorbește despre viață la modul cel mai optimist, deși e conștientă că, pentru ea, firul acesteia se poate opri oricând. O lecție de curaj și de speranță din partea unei sportive care este în scaunul cu rotile de la 11 ani. ...
13:30
Maria Sakkari s-a logodit cu fiul prim-ministrului Greciei: „Sunt o fată norocoasă” # Gazeta Sporturilor
Maria Sakkari (30 de ani, 51 WTA) s-a logodit cu Konstantinos Mitsotakis, fiul lui Kyriakos Mitsotakis, prim-ministrul Greciei, aflat la al doilea mandat în această funcție. Tenismena din Grecia e de 5 ani într-o relație cu Konstantinos.Maria Sakkari petrece începutul anului 2026 în Australia, acolo unde se desfășoară United Cup. ...
13:20
Puștiul-minune de la Bayern, desființat de fani! » Afirmația lui despre Real i-a scos din sărite: „Pleacă!” # Gazeta Sporturilor
Lennart Karl, 17 ani, a intrat în conflict cu suporterii lui Bayern după ce a afirmat că echipa lui favorită este Real Madrid.Lennart Karl a dat de bucluc! Pe cât de mult i-a entuziasmat pe fani la primele sale apariții în tricoul lui Bayern, pe atât de mult i-a dezamăgit cu afirmația făcută într-un fanclub din Burgsinn pe care l-a vizitat în week-end. ...
13:10
Prinde contur » Imagini la zi cu primul stadion din România care se va inaugura în 2026 # Gazeta Sporturilor
Stadionul „Eroii Timișoarei” prinde contur. În ultimele zile s-a montat a treia grindă de acoperiș, iar lucrările merg în linie dreaptă spre finalizare. Arena din orașul de pe Bega va fi prima care se va inaugura în anul 2026. În ultimele luni au fost acoperite peluzele de la stadion, iar în urmă cu câteva zile s-a montat acoperișul și în dreptul tribunei a doua. ...
Acum 8 ore
13:00
Manchester United a anunțat înlocuitorul lui Ruben Amorim: „copilul” lui Ferguson debutează miercuri # Gazeta Sporturilor
Manchester United a anunțat că l-a demis pe Ruben Amorim, iar locul lui a fost luat de Darren Fletcher (41 de ani), care va fi interimar. Scoțianul va debuta miercuri, la partida cu Burnley.Darren Fletcher o antrenat-o până acum pe Manchester United U18, dar va prelua frâiele echipei de seniori cu efect imediat, potrivit anunțului făcut de club. ...
