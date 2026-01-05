Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de Nicuşor Dan, după corectările cerute de CCR
ObservatorNews, 5 ianuarie 2026 18:50
Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată, luni, de preşedintele Nicuşor Dan, după ce Parlamentul a pus în acord prevederile cu decizia Curţii Constituţionale care a stabilit că articolul care exceptează de la regulă persoanele care suferă de afecţiuni oncologice, care pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului pensiei private, încalcă principiul egalităţii în drepturi.
Planul lui Trump de a relansa industria petrolieră a Venezuelei, un pariu de 100 de miliarde de $. Analiză # ObservatorNews
Relansarea industriei petroliere din Venezeula "sub conducere americană" ar putea dura ani de zile și ar necesita investiții de peste 100 de miliarde de dolari, arată o analiză Bloomberg.
Vremea de mâine 6 ianuarie. Sunt aşteptate precipitaţii în aproape toată ţara. Maxime de 17 grade în sud-est # ObservatorNews
Vremea se menține în general închisă, cu temperaturi mai ridicate față de zilele precedente, în special în sud și sud-est. Sunt aşteptate precipitații în aproape toată țara, sub formă de ploi, lapoviță sau ninsoare. Local se vor forma polei și ceață, iar în zonele montane înalte se va depune strat nou de zăpadă. Maximele vor ajunge până la 17 grade în sud-est, în timp ce minimele coboară până la -4 grade.
Descoperire şocantă în Călăraşi. Un medic stomatolog de 35 de ani a fost găsit mort în propriul său cabinet.
România a încasat aproape 1 miliard de euro din rambursările Comisiei Europene pentru fermieri # ObservatorNews
România a încasat luni 988,7 milioane de euro din fonduri FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă), reprezentând rambursarea plăților în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2025, potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Statistic, trăim mai bine decât părinții noștri, dar ce rămâne efectiv în buzunarul unei familii # ObservatorNews
O rezoluţie de început de an poate fi un job bun, stabil, poate mai bine plătit. Mulţi români ţintesc spre asta în 2026, un an cu foarte multe provocări financiare. Pe scurt, ne dorim mai mulţi bani. În statistici, stăm bine, trăim mai bine ca părinţii noştri. În realitate, noi nu prea simţim acest lucru. Ne uităm la cei mai bogaţi dintre noi şi ne întrebăm noi de ce nu am ajuns acolo.
Unul din salvatorii de la Crans-Montana, în lacrimi. Nu crede că va mai putea face meseria asta: E ceva oribil # ObservatorNews
Cinci zile au trecut de la infernul din Crans Montana, dar supravieţuitorii şi rudele celor 40 de victime decedate nu-şi vor mai reveni niciodată. Şeful pompierilor, cel care a coordonat operaţiunea din noaptea de Revelion, a spus că nu-şi mai poate face meseria, atât de marcat este de ce a văzut în clubul cuprins de foc. Între timp, toţi morţii au fost identificaţi - jumătate dintre ei nu împliniseră încă vârsta majoratului. Şi Guillaume, românul de 18 ani, a fost confirmat ca fiind unul dintre ei. Mama sa este din Gorj, dar este stabilită în Elveţia de 20 de ani, acolo unde este căsătorită cu un cetăţean elveţian.
Louis Munteanu, prezentat oficial drept noul atacant al americanilor de la DC United # ObservatorNews
Cel mai aşteptat transfer al iernii a fost oficializat în cursul zilei de luni, atacantul român Louis Munteanu fiind prezentat oficial drept noul jucător al americanilor de la DC United.
Oraşul în care oamenii s-au trezit cu 40 de cm de apă în curţi, după topirea zăpezii: "E din ce în ce mai rău" # ObservatorNews
Iarna trece prin toate stările, de la o zi la alta şi de la o zonă la alta a ţării. Trei sferturi din harta României e acoperită de coduri de ninsori. Sunt zone în care nămeţii depăşesc un metru, dar şi multe localităţi fără curent electric. Alţi români se confruntă, în schimb, cu inundaţii serioase. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă ne recomandă să ne ţinem telefoanele pornite, urmează şi alte avertizări meteo.
Orban: Era ordinii mondiale liberale s-a încheiat în 2025; intervenţia SUA în Venezuela, benefică # ObservatorNews
Era ordinii mondiale liberale s-a încheiat în 2025, inaugurând o "eră a naţiunilor", a declarat premierul ungar Viktor Orban într-o conferinţă de presă organizată luni. Orban consideră că intervenția militară a SUA în Venezuela și înlăturarea lui Nicolas Maduro ar putea avea un impact pozitiv asupra piețelor energetice globale, inclusiv pentru Ungaria.
Oraşul din România inclus de britanici în topul destinaţiilor cu cele mai ieftine zboruri # ObservatorNews
Britanicii au întocmit un top 10 al celor mai ieftine locuri de vizitat, cu zboruri sub 140 de lire sterline, iar un oraş din România se află printre ele.
Doliu în sport. Mikloş Dudaş, campion mondial la canoe, găsit mort în casă la doar 34 de ani # ObservatorNews
Lumea sportului este în doliu, după ce Mikloş Dudaş, campion mondial la canoe, a fost găsit mort în casă în dimineaţa zilei de luni. Sportivul avea doar 34 de ani.
Momentul în care Maduro nu se poate urca în blindat și cade în genunchi. Părea că șchiopătează # ObservatorNews
Nicolas Maduro a fost scos din centrul de detenție din New York și dus cu elicopterul și cu un convoi militar, la un tribunal din Manhattan, unde va avea prima apariție în fața unui judecător și va fi înștiințat oficial despre acuzațiile care i se aduc. Este o procedură scurtă, dar obligatorie, care cel mai probabil va marca începutul unul proces lung. În drum spre instanță, fostul lider venezuelean, încătuşat şi îmbrăcat într-o salopetă maro, parea că șchiopătează, iar la un moment dat a avut dificultăţi în a se urca în duba blindată.
Echipa engleză Chelsea Londra este în căutarea unui nou antrenor principal, după despărţirea de Enzo Maresca, iar noul favorit de a prelua locul lăsat liber de italian este tehnicianul englez Liam Rosenior.
Marius Şumudică, prezentat oficial drept noul antrenor principal al echipei Al Okhdood din Arabia Saudită # ObservatorNews
Dat ca sigur în China, la Yunnan Yukun, antrenorul român Marius Şumudică a semnat, în cele din urmă, cu Al Okhdood, formaţie din Arabia Saudită.
6.000 de € pentru o sentință cu suspendare. Bărbat judecat pentru că cerea bani ca să intervină la magistrați # ObservatorNews
Un bărbat a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat că ar fi lăsat să se creadă că poate interveni pe lângă procurori şi judecători pentru ca o persoană cercetată într-un dosar să scape de arest preventiv şi să beneficieze de o pedeapsă cu suspendare.
Treningul Nike purtat de Maduro la aducerea în SUA a devenit viral. Pe unele site-uri, stocul s-a epuizat # ObservatorNews
Capturarea și extragerea fulgerătoare a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost realizată de forțele militare americane cu o viteză și o coordonare care au atras laude aproape unanime, chiar și în contextul controverselor politice generate de decizia administrației Trump, informează Fortune.
Platformele digitale reflectă din ce în ce mai mult gusturile regionale prin alegerile de structură și conținut. Jocurile de masă evidențiază aceste preferințe cu claritate, deoarece formatele lor urmează adesea tipare culturale familiare și comportamente recurente ale utilizatorilor.
Probleme cu plata impozitelor pe Ghiseul.ro. Motivul, explicat de Autoritatea pentru Digitalizarea României # ObservatorNews
Autoritatea pentru Digitalizarea României a oferit explicaţii privind întreruperile serviciilor furnizate de platforma GHISEUL.RO, precizând că unele localităţi nu şi-au actualizat încă taxele şi impozitele sau nu şi-au configurat tipurile de plăţi disponibile pentru anul în curs, ceea ce a impus sistarea posibilităţii de a efectua plăţi, scrie News.ro.
A murit încercând să îşi salveze prietenul din barul morţii. Benjamin era o tânără speranţă a boxului elveţian # ObservatorNews
La 18 ani, Benjamin Johnson a devenit erou. Nu a putut rămâne indiferent la drama care se scria în faţa ochilor săi în barul Le Constellation din Crans-Montana. Aşa că a sărit să îşi salveze prietenul şi a plătit cu viaţa gestul său. Era o tânără speranţă a boxului elveţian.
Pe 6 ianuarie, credincioşii prăznuiesc Botezul Domnului sau Boboteaza, sărbătoare trecută cu cruce roşie în calendarul ortodox.
Înalta Curte a stabilit completurile de cinci pentru 2026. Cine va judeca marile dosare # ObservatorNews
Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, luni, prin tragere la sorți, componența completurilor de cinci judecători care vor funcționa în anul 2026. Structura rămâne neschimbată față de anul precedent: două completuri în materie penală și două în materie civilă, informează Agerpres.
UE reacţionează după capturarea lui Maduro și ameninţările lui Trump legate de Groenlanda # ObservatorNews
În urma ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump cu privire la Groenlanda, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a afirmat, luni, că UE se aşteaptă ca partenerii săi să respecte principiile suveranităţii şi integrităţii unui teritoriu, scrie AFP, citat de Agerpres.
(P) Rolul dozelor fumigene în dezinsecție. Când sunt necesare și de ce fac diferența # ObservatorNews
În lupta cu insectele, una dintre cele mai mari provocări nu este neapărat identificarea dăunătorilor, ci accesul la locurile în care aceștia se ascund. Oricât de atent ar fi aplicat un insecticid prin pulverizare, există întotdeauna zone care rămân netratate: crăpături fine, spații din mobilier, structuri interioare ale saltelelor, goluri din pereți sau sisteme de ventilație. Aici intervin dozele fumigene, o soluție gândită exact pentru aceste situații.
Fiul lui Nicolas Maduro, după capturarea tatălui său de către SUA: "Istoria va spune cine au fost trădătorii" # ObservatorNews
Fiul liderului venezuelan Nicolas Madura, deputatul Nicolas Maduro Guerra, a chemat la unitate maximă în cadrul regimului după ce tatăl său a fost capturat de SUA în timpul unei operaţiuni militare. El a afirmat că "istoria va spune cine au fost trădătorii", scrie EFE, citat de Agerpres.
Rapid Bucureşti a început în forţă campania de transferuri pentru sezonul de primăvară şi l-a prezentat oficial pe Daniel Paraschiv, noul atacant al echipei.
Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 6 ianuarie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
Venezuelean din România, despre criza din țara sa: Trump e salvator, ne vrea petrolul, dar ne-a eliberat # ObservatorNews
Jaime Herrera a lăsat Venezuela, o ţară măcinată de o criză economică, politică și socială profundă, unde sărăcia, lipsurile şi migraţia masivă erau la ele acasă şi a ales România. Deşi spune că se descurca binişor, având propriile sale afaceri mici şi-a urmat inima. Şi-a cunoscut prima soţie pe internet, aşa că a părăsit ţara natală în 2012 şi a ajuns în România. Mai întâi în Bucureşti. Astăzi este stabilit în Zalău, lucrează într-o fabrică de ţevi şi spune cu mândrie că se simte deja cetăţean român. Ce părere are despre arestarea preşedintelui Nicolas Maduro şi despre ceea ce se întâmplă în Venezuela de astăzi, dar şi despre România, aflaţi din interviul oferit în exclusivitate pentru observatornews.ro.
Călin Georgescu susține că Trump "nu admite furtul de alegeri" și după Venezuela ar putea acționa şi în Europa # ObservatorNews
Călin Georgescu a declarat luni că președintele american Donald Trump este "un om de acțiune, care nu admite furtul de alegeri" și a susținut că, după intervenția SUA în Venezuela, ar putea urma și Europa. Declarațiile au fost făcute la secția de poliție din Buftea, unde Georgescu s-a prezentat pentru a semna controlul judiciar.
6 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 6 ianuarie de-a lungul timpului.
Contestațiile împotriva a doi judecători CCR, amânate de CAB pentru ziua deciziei pe pensiile magistraţilor # ObservatorNews
Curtea de Apel a amânat pronunțarea pe contestațiile privind numirea a doi judecători ai Curţii Constituţionale, Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc, pe 16 ianuarie, când ar urma să fie luată decizia CCR privind pensiile magistraţilor. Totodată, şi pronunțarea pe cererea de desființare a grupului de legi pentru justiție din Guvern a fost amânată pentru 12 ianuarie.
Gheaţa, reţeta dezastrului de pe trotuare. Camerele de gardă, pline de pacienți cu entorse și fracturi # ObservatorNews
Atenţie la fiecare pas în această perioadă. Camerele de gardă sunt pline de pacienţi care au suferit entorse sau fracturi după ce au alunecat pe gheață. Acolo unde a nins, zăpada de pe străduţe a fost topită doar de maşini, dar nici oamenii nu au curățat trotuarele. Legea spune că trotuarul din fața curților trebuie curățat de proprietari, în timp ce trotuarul din jurul blocului intră în responsabilitatea asociațiilor de locatari.
Toate persoanele moarte în incendiul din Crans Montana au fost indentificate. Jumătate dintre ele erau minori # ObservatorNews
Autorităţile au reuşit să identifice cei 40 de morţi în incendiul de la Crans Montana. Jumătate dintre ei sunt minori. Printre victimele identificate de medicii legişti se află şi tânărul de 18 ani cu cetăţenie româno-elveţiană, dat dispărut în noaptea de Revelion. Băiatul avea o relaţie apropiată cu familia din Gorj a mamei sale. Femeia a plecat în Ţara Cantoanelor în urmă cu 20 de ani, când s-a căsătorit cu un cetăţean elveţian.
Reguli noi pentru şoferi: camere de monitorizare, radare fixe şi amenzi mai mari. De când cresc sancţiunile # ObservatorNews
Anul 2026 aduce reguli noi pentru şoferii din România. Cei care încalcă regulile, vor fi depistaţi mult mai uşor cu ajutorul radarelor inteligente iar amenzile cresc considerabil. Pe lângă asta, sunt schimbări care ne vor afecta direct şi în legislaţia europeană.
Reducerea de 10% la taxe, amânată în multe orașe. Ghișeele rămân închise la început de an # ObservatorNews
Românii care s-au grăbit să scape de datorii la stat pe 2026 şi să beneficieze de reducerea de 10% procente, mai au de aşteptat câteva zile.
Temperaturi care alternează şi precipitaţii constante. Cum va fi vremea în următoarele 2 săptămâni # ObservatorNews
Vremea va fi schimbătoare din punct de vedere termic, pe parcursul următoarelor două săptămâni (5 - 18 ianuarie), cu temperaturi medii diurne pozitive în unele zile, în timp ce precipitațiile vor fi prezente la nivelul întregului teritoriu pe aproape tot parcursul intervalului analizat, arată prognoza de specialitate, publicată luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
6 ianuarie, Boboteaza - Botezul Domnului. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox # ObservatorNews
Marţi, 6 ianuarie 2026, este prăznuit Botezul Domnului sau Boboteaza, sărbătoare ce reprezintă botezul în apa Iordanului a Mântuitorului Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul.
Preşedintele Columbiei către Trump: Nici măcar Hitler nu au îndrăznit să bombardeze o capitală sud-americană # ObservatorNews
Tensiunile dintre Statele Unite și Columbia au escaladat duminică, după ce președintele american Donald Trump a lansat noi amenințări la adresa Bogotei, în contextul atacului SUA asupra Venezuelei. Reacția președintelui columbian Gustavo Petro a fost extrem de dură, acesta afirmând că nici măcar Adolf Hitler nu a îndrăznit să bombardeze o capitală sud-americană.
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 5 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu lira sterlină.
AUR cere ca 2026 să fie declarat "Anul Americii în România": Trump, "cel mai important lider politic" # ObservatorNews
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a cerut oficial autorităților române să declare anul 2026 drept "Anul Americii în România", în contextul împlinirii a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii.
Manchester United anunţă despărţirea de antrenorul Ruben Amorim. Înlocuitor este un fost jucător al clubului # ObservatorNews
Reprezentanţii clubului de fotbal Manchester United au anunţat oficial, în cursul zilei de luni, despărţirea de antrenorul portughez Ruben Amorim, tehnician în vârstă de 41 de ani.
Avarie majoră în Capitală: 4.000 de blocuri din 4 sectoare, fără căldură şi apă caldă # ObservatorNews
O avarie majoră afectează la acest moment 4 sectoare din Capitală. Iar asta înseamnă că locuitorii din 4.000 de blocuri au rămas fără căldură şi apă caldă, fix în aceste zile când temperaturile sunt la limita îngheţului.
Botswana intenţionează să deschidă în curând o ambasadă la Moscova şi îşi propune să aprofundeze cooperarea economică cu Rusia, inclusiv în domeniul pământurilor rare şi al diamantelor, a declarat ministrul de Externe al Botswanei, Phenyo Butale, citat duminică de agenţia rusă de stat TASS.
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 5 ianuarie 2026.
Capturarea lui Maduro de către SUA, justificarea Coreei de Nord pentru prima lansare de rachete din 2026 # ObservatorNews
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a justificat prima lansare de rachete a anului, invocând "recenta criză geopolitică", după ce Statele Unite l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Phenianul susține că programele sale militare și nucleare sunt doar un mijloc de descurajare, iar rachetele hipersonice lansate duminică au lovit ținte aflate la 1.000 de kilometri distanță în Marea Japoniei, în timp ce tensiunile regionale cresc.
De la superproducţiile lui Steven Spielberg, Christopher Nolan şi Denis Villeneuve, la lungmetraje semnate de Olivier Assayas, Josh Safdie şi Pedro Almodovar, următoarele luni se anunţă pline în sălile de cinema.
The Times: Ayatollahul Khamenei plănuieşte să fugă la Moscova dacă protestele din Iran se intensifică # ObservatorNews
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, şi-a făcut un plan de a fugi din Teheran în eventualitatea în care forțele de ordine nu vor reuși să reprime protestele din țară, relatează cotidianul britanic The Times, citând un raport al serviciilor de informații.
Care sunt preţurile la carburanţi pe 5 ianuarie. Au crescut cu 30 de bani, faţă de cele de la sfârşitul anului # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 5 ianuarie 2026, preţurile la carburanţi sunt cu mult mai mari faţă de cele afişate la sfârşitul anului trecut.
