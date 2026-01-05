Netanyahu spune că nu-i va permite Iranului să-şi reconstruiască programul de rachete balistice

15:20

Noi, europenii, obișnuiam să-i privim de sus pe americani, deoarece preferam automobilele mici în detrimentul SUV-urilor care consumă mult combustibil. Cu toate acestea, ultimii ani au demonstrat că nu suntem atât de diferiți. Modelele supradimensionate, cu gardă mare la sol, au invadat și Vechiul Continent. SUV-urile dețineau o cotă de piață de 41,3% în 2020, […] © G4Media.ro.