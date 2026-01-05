Iranul complotează să-l asasineze pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa, susțin surse militare israeliene (JPost)

19:00

În 1823, președintele James Monroe articula o doctrină care avea să definească politica externă americană pentru următoarele două secole: Emisfera Vestică nu este deschisă colonizării sau intervenției puterilor europene. Timp de decenii, am crezut că epoca sferelor de influență a apus, înlocuită de ordinea internațională liberală bazată pe reguli. Însă evenimentele fulgerătoare din primele zile ale lui 2026, culminând cu operațiunea militară chirurgicală a Statelor Unite în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro, ne demonstrează că istoria nu s-a sfârșit. Ea s-a întors, și a făcut-o cu o violență calculată.