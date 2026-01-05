Planul Guvernului pentru a reduce deficitul la 6% în 2025. Bolojan promite că nu mai cresc taxele

17:40

Cinci zile au trecut de la infernul din Crans Montana, dar supravieţuitorii şi rudele celor 40 de victime decedate nu-şi vor mai reveni niciodată. Şeful pompierilor, cel care a coordonat operaţiunea din noaptea de Revelion, a spus că nu-şi mai poate face meseria, atât de marcat este de ce a văzut în clubul cuprins de foc. Între timp, toţi morţii au fost identificaţi - jumătate dintre ei nu împliniseră încă vârsta majoratului. Şi Guillaume, românul de 18 ani, a fost confirmat ca fiind unul dintre ei. Mama sa este din Gorj, dar este stabilită în Elveţia de 20 de ani, acolo unde este căsătorită cu un cetăţean elveţian.