Moment istoric în Regatul Unit. Ambasada Statului Palestina din Londra a fost inaugurată oficial

La începutul anului 2026, prețul bitcoin a început să crească de la recentul minim de 85.000 de dolari, tranzacționându-se în prezent în jurul nivelului de 92.500 de dolari. ETF-urile bitcoin de tip spot au înregistrat vineri cele mai mari intrări de la jumătatea lunii noiembrie, aducând 471,3 milioane de dolari, iar IBIT-ul BlackRock a înregistrat intrări de 287,4 milioane de dolari, cea mai mare zi din ultimele trei luni.