Ziarul Financiar, 5 ianuarie 2026 20:00
Ce planuri mai are România cu fondurile europene? „În 2026, ţinta este să atragem cel puţin 15 miliarde de euro din fonduri europene, bani care să meargă direct în spitale, şcoli, drumuri şi alte investiţii importante pentru oameni”
Comisia Europeană a rambursat României aproape 1 miliard de euro pentru agricultură, la începutul anului. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: „Asigurăm resursele necesare pentru ca sprijinul să ajungă la timp în ferme” # Ziarul Financiar
România a încasat luni 988,7 milioane euro din fonduri europene, reprezentând rambursarea plăţilor în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025, a anunţat Ministerul Agriculturii.
Nicuşor Dan: Cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 au fost reduse cu 30% # Ziarul Financiar
Preşedintele Nicusor Dan a anunţat că Administraţia Prezidenţială a redus cheltuielile pentru anul 2025 cu 30%, economisind astfel aproximativ 30 de milioane de lei faţă de ce a estimat în iulie.
Artmark a organizat 59 de licitatii de artă în 2025, cu vânzări totale de 15,3 mil. euro pe pieţele din România, Bulgaria şi Croaţia, plus 11% an/an. În România, vânzările s-au apropiat de 13 mil. euro, iar cel mai valoros tablou a fost vândut pentru 330.000 de euro, fiind o lucrare celebră a lui Nicolae Grigorescu # Ziarul Financiar
Plăţile online către primării prin Ghişeul.ro, întrerupte temporar pentru unităţile care nu au actualizat configurările noilor taxe şi impozite pentru 2026 # Ziarul Financiar
Plăţile online către primării şi consilii judeţene prin platforma Ghiseul.ro au fost întrerupte temporar pentru unităţile administrativ-teritoriale care nu au actualizat configurările noilor taxe şi impozite pentru anul 2026, anunţă Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).
Maduro va apărea în faţa unui tribunal american; Trump afirmă că sunt posibile noi atacuri militare # Ziarul Financiar
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro va fi dus luni în faţa unui tribunal american, după ce a fost capturat în weekend de forţele americane, preşedintele SUA Donald Trump lăsând deschisă posibilitatea unei noi incursiuni dacă Statele Unite nu vor obţine ceea ce doresc de la liderul interimar.
Ce va fi în 2026: dacă România a rezistat în 2025 din punct de vedere politic, economic şi de business, ar trebui ca noul an să fie mult mai bun, cu o revenire a puterii de cumpărare, cu noi investiţii private. Dar nu va fi un exces al creşterilor salariale. Principala problemă ar fi că economia nu are suficiente idei şi proiecte de investiţii la câţi bani sunt pe piaţă # Ziarul Financiar
Cum va fi 2026 pe piaţa muncii? Mai puţine angajări, salarii sub presiune şi o competiţie mai dură pentru joburile bune. Companiile îşi temperează planurile de extindere, angajaţii resimt presiunea scăderii salariului real, iar avantajul din negocieri începe să se mute treptat spre angajatori. # Ziarul Financiar
