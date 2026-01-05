Ce planuri mai are România cu fondurile europene? „În 2026, ţinta este să atragem cel puţin 15 miliarde de euro din fonduri europene, bani care să meargă direct în spitale, şcoli, drumuri şi alte investiţii importante pentru oameni”

Ce planuri mai are România cu fondurile europene? „În 2026, ţinta este să atragem cel puţin 15 miliarde de euro din fonduri europene, bani care să meargă direct în spitale, şcoli, drumuri şi alte investiţii importante pentru oameni”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar