Benzinăriile din Bulgaria se confruntă cu dificultăți în primele zile de la adoptarea euro

Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat luni că Groenlanda aparţine Danemarcei şi că NATO ar putea discuta despre consolidarea protecţiei sale, dacă va fi nevoie, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Wadephul a făcut aceste declaraţii după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat din nou că va prelua controlul asupra […] © G4Media.ro.