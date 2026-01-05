Voyo scumpește abonamentul Cât vor plăti în plus românii pentru a putea urmări Premier League

Golazo.ro, 5 ianuarie 2026 20:20

Voyo a anunțat abonații, printr-un email, că va crește prețul abonamentului.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 30 minute
20:20
Voyo scumpește abonamentul Cât vor plăti în plus românii pentru a putea urmări Premier League Golazo.ro
Voyo a anunțat abonații, printr-un email, că va crește prețul abonamentului.
Acum o oră
20:00
Portar cu Liga Campionilor în CV Mutare surpriză la Rapid! Fostul portar al lui Real Madrid ar fi dorit de Gâlcă Golazo.ro
Rapid ar fi pus ochii pe Jesus Fernandez (37 de ani), portarul lui Poli Iași, după despărțirea de Franz Stolz (24 de ani).
Acum 2 ore
19:30
20 de milioane € pentru grupele UCL  Andrei Nicolescu despre revenirea lui Dinamo în cupele europene: „Gestionat foarte corect” Golazo.ro
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre obiectivul din acest sezon, calificarea într-o cupă europeană, și extinderea acestuia în sezoanele viitoare, la niveluri superioare
19:30
„Nu vreau să mă operez” Probleme de sănătate pentru atacantul care făcea furori în anii '80 Golazo.ro
Marcel Coraș (66 de ani), unul dintre cei mai mari atacanți ai fotbalului românesc, are probleme de sănătate.
19:20
Încă un pas spre noul stadion Dinamo Anunțul făcut azi: ce a decis CNI Golazo.ro
Lucrările la noul stadion Dinamo vor începe în acest an.
19:10
Transfer surpriză în Bănie Craiova a bifat prima mutare a iernii: „Unul dintre cei mai valoroși” Golazo.ro
Alexandru Iamandache (26 de ani) este noul jucător al celor de la Universitatea Craiova.
19:00
Cutremur la CFR Cluj! Daniel Pancu ar fi exclus doi veterani din lot! Nu au plecat în cantonamentul din Spania Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a lăsat doi jucători de bază în afara lotului deplasat în cantonament.
18:40
A murit la doar 34 de ani!  Mikloș Dudaș, fostul campion mondial la kaiac-canoe, a fost găsit fără suflare în casă Golazo.ro
Mikloş Dudaş, campion mondial la canoe, a fost găsit mort în casă în dimineaţa zilei de luni.
18:40
Chivu, din nou viral VIDEO Imaginile cu antrenorul român, publicate de Inter: „Șeful încă le are cu mingea” Golazo.ro
Cristi Chivu e lider în Italia cu Inter Milano, după victoria cu Bologna, 3-1
Acum 4 ore
18:20
„M-am temut. Au fost gânduri negre” Valentin Țicu, conferință în Antalya despre accidentarea gravă, provocarea Dinamo și dezamăgirea Petrolul Golazo.ro
Valentin Țicu, 25 de ani, noul fundaș stânga al lui Dinamo, dialog cu ziariștii luni după-amiază, la hotelul Nirvana Cosmopolitan din Belek, acolo unde Dinamo e în cantonament în Antalya.
18:00
Transfer în Vest A plecat în Spania după numai 6 luni la Oțelul! Balint îl pusese pe lista neagră Golazo.ro
Vadik Murria (25 de ani), fostul fundaș central al Oțelului, a semnat cu Unionistas de Salamanca, formație care ocupă locul 15 în Liga 3 din Spania.
17:50
„Lipsit de respect” FOTO. Pierre Gasly, pus la zid de fani după gestul făcut de ziua lui Michael Schumacher Golazo.ro
Pierre Gasly (29 de ani), pilotul echipei Alpine, a fost puternic contestat pentru gestul făcut de ziua lui Michael Schumacher (57 de ani).
17:40
Meciul anului: Voyo vs Netflix! CEO-ul Pro TV vrea ca Voyo să fie  #1 în România. Câți abonați a adus Premier League, ce încasări face, cu cât plătește comentatorii Golazo.ro
În vara lui 2025, Pro TV a anunțat achiziționarea drepturilor TV pentru Premier League, pe care le-a difuzat doar pe platforma de streaming Voyo. Prețul, unul exorbitant: peste 10 milioane euro pe an
17:00
FCSB continuă curățenia în lot Vlăsceanu a fost împrumutat la o echipă din Superliga » Încă un jucător ar urma să plece Golazo.ro
Robert Necşulescu (18 ani) ar urma să se despartă de FCSB și să semneze cu o formație din Liga 2, care luptă pentru play-off. Campioana României a renunțat recent și la serviciile lui Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani).
16:50
Louis, prezentare de star la DC United Americanii au anunțat suma transferului , care stabilește un record pentru club + Ce a spus atacantul Golazo.ro
Louis Munteanu a fost prezentat oficial de D.C. United! Atacantul român, în vârstă de 23 de ani, a semnat un contract pe trei ani și jumătate.
Acum 6 ore
16:30
Cristian Geambașu Gonzalo și Octavian Golazo.ro
Pe scurt, povestea a doi tineri fotbaliști. Unul este rezerva lui Kylian Mbappe, celălalt s-a transformat în rezerva lui însuși
16:20
Șumudică, în Arabia Saudită Antrenorul român a preluat-o pe Al-Okhdood, penultima clasată în Saudi Pro League Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a fost prezentat oficial ca antrenor principal la Al-Okhdood, formație din Arabia Saudită. Noua echipă a tehnicianului român este penultima clasată în Saudi Pro League.
16:00
Confuzie în Premier League FOTO: Până și marcatorul golului  a crezut că e în ofsaid: „Nici nu am sărbătorit” » De ce a fost validată reușita Golazo.ro
Florian Wirtz (22 de ani) a înscris golul de 2-1 în meciul Fulham - Liverpool, în etapa #20 din Premier League. Inițial, golul părea că va fi anulat pentru offside, așa că fotbalistul neamț nu a celebrat reușita. După o analiză îndelungată VAR, golul a fost validat, spre surprinderea fotbalistului și a fanilor.
15:10
Daniel Paraschiv, oficial la Rapid Atacantul s-a alăturat lotului lui Gâlcă în Antalya » Primele declarații Golazo.ro
Rapid a anunțat oficial că a realizat împrumutul lui Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul de la Real Oviedo. Atacantul a aterizat în cantonamentul echipei lui Costel Gâlcă (53 de ani) din Antalya și a semnat cu giuleștenii.
Acum 8 ore
14:30
Cătălin Tolontan Probleme pentru Mircea Lucescu Golazo.ro
Anul începe neașteptat la echipa națională, cu antrenorul anulându-și, la cererea medicilor săi, prima acțiune. Mircea Lucescu intră acum în pauza pe care și-a refuzat-o când noi, ceilalți, am avut pauză.
14:10
„Pentru 90 de minute nu vom fi prieteni” Virgil Ghiță, despre barajul cu Turcia: „Victoria României n-ar fi un șoc pentru mine” Golazo.ro
Virgil Ghiță (27 de ani), internaționalul român de la Hannover, a vorbit despre echipa națională și meciul din semifinalele barajului pentru CM 2026.
12:40
Chivu, apreciat în vestiar Unul dintre jucătorii lui Inter spune care e diferența dintre antrenorul român și Simone Inzaghi Golazo.ro
Piotr Zielinski (31 de ani), marcatorul primului gol din meciul Inter - Bologna 3-1, l-a lăudat pe tehnicianul român Cristian Chivu (45 de ani).
Acum 12 ore
12:20
Ruben Amorim, demis! Antrenorul portughez a fost dat afară de  Manchester United Golazo.ro
Ruben Amorim (40 de ani), antrenorul lui Manchester United, a fost concediat de conducerea clubului de pe Old Trafford.
12:10
A dat fluierul pe chitară VIDEO: Interzis de FIFA și UEFA, un arbitru celebru a urcat pe scenă și a uimit pe toată lumea Golazo.ro
Arbitrul Sergey Karasev (46 de ani) a urcat pe scenă la un festival de rock din Rusia.
12:00
Toți ochii pe Andre Duarte! GOLAZO.ro l-a urmărit azi pe stoperul portughez la antrenamentul FCSB din Antalya. Ce a făcut stoperul lusitan Golazo.ro
Andre Duarte, 28 de ani, a făcut luni al doilea antrenament cu FCSB la centrul Gloria Sports Arena și GOLAZO.ro l-a urmărit pas cu pas.
11:40
Ciubotaru, răspuns pentru FCSB Fotbalistul de la FC Hermannstadt a luat o decizie: „Mă concentrez doar la asta. Sută la sută” Golazo.ro
Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul lateral de la FC Hermannstadt, a vorbit despre negocierile cu FCSB, campioana României.
11:30
Lucescu, mizează pe Liga 1 ANALIZĂ.   FCSB, Craiova și Rapid formează nucleul de jucători din campionatul intern pentru barajul cu Turcia Golazo.ro
Mircea Lucescu pune accent pe Liga 1 pentru barajul cu Turcia, în drumul spre CM 2026.
10:50
Maduro, îmbrăcat ca FCSB FOTO: Treningul purtat de președintele capturat de SUA a ajuns la mare căutare » Cât costă Golazo.ro
În primele imagini distribuite pe scară largă, Nicolas Maduro apare încătușat și îmbrăcat într-un trening gri Nike.
10:00
„Chivu pare calm, dar nu e” Antrenorul lui Inter și-a trimis „secundul” la interviu, după victoria cu Bologna: „Face asta mai mult decât Inzaghi” Golazo.ro
Aleksandar Kolarov, „secundul” lui Inter, a vorbit în locul tehnicianului Cristian Chivu la finalul partidei cu Bologna, scor 3-1.
09:10
Dan Udrea Maduro de la Casa Fotbalului Golazo.ro
În 2026, Răzvan Burleanu va candida și, cu mare probabilitate, va câștiga al 4-lea mandat. La venirea în funcție, actualul președinte al FRF a promis că va limita funcția la două cicluri.
Acum 24 ore
01:20
Derby istoric PSG a învins-o pe Paris FC, la prima confruntare directă după aproape 5 decenii! Golazo.ro
PSG - Paris FC 2-1. Elevii lui Luis Enrique au câștigat derby-ul capitalei Franței, disputat după o pauză de 47 de ani.
00:20
Ngezana, out de la Cupa Africii Fundașul campioanei, eliminat de rivalul Epassy! Duel tare pentru dinamovist în sferturi Golazo.ro
Africa de Sud - Camerun 1-2. Siyabonga Ngezana (28 de ani), părăsește Cupa Africii, după ce Devis Epassy (32 de ani) a impresionat.
00:10
Start de an perfect pentru Chivu Inter și-a luat revanșa cu Bologna și e pe primul loc în Serie A Golazo.ro
INTER - BOLOGNA 3-1. Echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) a început cu dreptul anul 2026.
00:00
Ruben Amorim a răbufnit Reacție acidă la adresa conducerii lui Manchester United: „Am venit să fiu manager, nu antrenor! Nu plec!” Golazo.ro
Ruben Amorim (40 de ani) a răbufnit la conferința de presă de la finalul meciului Leeds - Manchester United 1-1.
4 ianuarie 2026
23:50
Transferat de campioană FC Argeș își vinde vedeta în Europa! Ce sumă vor încasa piteștenii Golazo.ro
Caio Martins (25 de ani), atacantul-vedetă al celor de la FC Argeș, va semna cu echipa letonă FC Riga.
23:40
Sergio Ramos, patron în La Liga Fundașul vrea să-și cumpere fosta echipă, alături de un grup de investitori! Ofertă uriașă Golazo.ro
Sergio Ramos (39 de ani), câștigătorul Cupei Mondiale din 2010 și EURO 2012, a lansat, împreună cu un grup de investitori, o ofertă pentru a cumpăra clubul Sevilla.
23:20
Rapid și-a găsit atacant FOTO. Transferul din La Liga a aterizat în cantonamentul din Antalya Golazo.ro
Daniel Paraschiv (26 de ani), jucătorul celor de la Real Oviedo, va fi împrumutat la Rapid până în această vară, cu opțiune de transfer definitiv.
23:00
Barcelona a rupt blestemul Victorie uriașă pe terenul rivalei Real Madrid, în primul El Clasico al anului Golazo.ro
Barcelona a învins-o pe Real Madrid, scor 105–100, chiar în capitala Spaniei, în primul El Clasico al anului la baschet masculin.
22:50
Ronaldo a pierdut primul loc Pentru prima dată în acest sezon, Al Nassr a fost detronată în Arabia Saudită! Echipa lui Inzaghi e noul lider Golazo.ro
Damac - Al Hilal 0-2. Elevii lui Simone Inzaghi au profitat de „pasul” greșit făcut de Al-Nassr și a urcat pe prima poziție a campionatului.
22:40
Ajutor nesperat pentru Arsenal Chelsea, egal dramatic în derby-ul cu Manchester City Golazo.ro
Manchester City și Chelsea au remizat, scor 1-1, în derby-ul etapei #20.
22:10
Tyson Fury revine în ring  Pugilistul britanic a făcut anunțul: „M-am întors. Încă lovesc” Golazo.ro
Tyson Fury (37 de ani), pugilistul britanic retras în urmă cu un an, a anunțat că va reveni în ring, în cursul acestui an.
22:00
S-au dus la ploaie! Zece echipe din Liga 1 se pregătesc acum în Antalya. Câte zile de ploaie le așteaptă! Golazo.ro
Liga 1 s-a mutat în cantonament în sudul Turciei, Belek și Lara, zona Antalya. Dar nu e soarele așteptat. Vor fi multe zile de ploaie, ianuarie fiind a doua cea mai bogată lună în precipitații.
21:50
Calificare cu emoții Maroc e în sferturi la Cupei Africii, după ce s-a chinuit cu Tanzania! Golazo.ro
Maroc - Tanzania 1-0. Gazdele s-au calificat în sferturi la Cupa Africii, după ce Brahim Diaz (26 de ani) a reușit să marcheze singurul gol al meciului, în ultima jumătate de oră de joc.
21:40
CFR Cluj schimbă strategia Decizie radicală luată de  Iuliu Mureșan + emoții cu licența UEFA: „Îmi fac griji!” Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a anunțat că gruparea din Gruia se gândește să nu mai transfere jucători extracomunitari.
21:20
Șucu pregătește lovitura Colegul lui Cristiano Ronaldo e pe lista de transferuri Golazo.ro
Bento Matheus Krepski (26 de ani), portarul celor de la Al-Nassr, este curtat de Genoa.
20:40
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană” Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a vorbit despre situația lui Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga al sibienilor.
20:40
Al-Attiyah, start în forță la Raliul Dakar FOTO: Qatarezul, locul 2 în prima etapă » Cum s-au descurcat celelalte echipaje Dacia Sandriders Golazo.ro
Echipajele Dacia Sandriders s-au clasat pe locurile 2, 10, 11 și 15 în prima etapă a Raliului Dakar 2026, la clasa auto. Cel mai bine s-au descurcat Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin.
Ieri
20:30
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!” Golazo.ro
Dan Petrescu (58 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a negat zvonurile că ar suferi de cancer.
20:30
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga Golazo.ro
REAL MADRID - BETIS 5-1. Gonzalo Garcia (21 de ani), atacantul formației antrenate de Xabi Alonso, a reușit un hat-trick de senzaţie în victoria „galacticilor”.
19:30
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare Golazo.ro
FCSB a renunțat la doi jucători chiar la începutul anului. Edward Neamțu (16 ani), jucător format la academia campioanei, a semnat cu Farul Constanța, în timp ce Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) va fi împrumutat la Unirea Slobozia.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.