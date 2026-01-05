Pîslaru: În ultimele 6 luni, banii europeni au început să ajungă în economie de 5 ori mai rapid
G4Media, 5 ianuarie 2026 21:30
Banii europeni au început, în ultimele şase luni, să ajungă în economie de cinci ori mai rapid şi au fost puse în mişcare mecanisme ce păreau încremenite, apreciază ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, conform Agerpres. „Datele de la 31 decembrie arată că, atunci când muncim profesionist, câteva luni pot recupera câţiva ani. Cifrele […]
Acum 10 minute
21:50
Actorul Mickey Rourke a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a nu fi evacuat din casa lui din Los Angeles: „Faima nu te protejează împotriva greutăților” # G4Media
Actorul american Mickey Rourke a lansat o campanie GoFundMe în speranța de a evita evacuarea, scrie Variety. În decembrie, actorul nominalizat la Oscar a primit o somație de plată a unei chirii restante de aproximativ 60.000 de dolari sau de a-și părăsi casa din Los Angeles. Campania GoFundMe, intitulată „Ajutați-l pe Mickey Rourke să rămână […]
Acum 30 minute
21:30
21:30
SpaceX va reajusta altitudinea a peste 4.000 dintre sateliții săi, cu scopul de a-i apropia de Pământ pentru a evita riscul de coliziuni într-un spațiu din ce în ce mai aglomerat # G4Media
SpaceX a anunțat intenția de a modifica poziția a aproximativ 4.400 dintre sateliții săi în cursul anului 2026. Aceștia vor trece de la o orbită situată la 550 de kilometri altitudine la una de 480 de kilometri – o altitudine „ideală", unde sunt mult mai puține resturi spațiale care orbitează, scrie BFM TV. Obiectivul este […]
Acum o oră
21:20
Doar 33% dintre americani aprobă atacul SUA asupra Venezuelei, arată un sondaj Reuters/Ipsos # G4Media
Unul din trei americani aprobă atacul militar al SUA asupra Venezuelei, care a dus la răsturnarea președintelui țării, iar 72% se tem că SUA se vor implica prea mult în această țară sud-americană, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos finalizat luni. Sondajul desfășurat timp de două zile a arătat că 65% dintre republicani susțin operațiunea militară ordonată […]
21:20
Bosch previzionează creşteri de vânzări în materie de produse software datorită pieţei auto orientate spre tehnologie # G4Media
Furnizorul de componente auto Bosch se aşteaptă la vânzări solide de produse software în următorii ani, datorită creşterii pieţei auto orientate spre tehnologie, a anunţat luni compania germană la ediţia din acest an a salonului CES de la Las Vegas, transmite Agerpres, citând Reuters. Bosch estimează vânzări anuale de software şi servicii de peste şase […]
21:10
Urs în zona telecabinei de pe pârtia din Straja / Doi tineri au fugit, abandonându-și schiurile # G4Media
Prezența unui urs a fost semnalată luni după-amiaza în zona telecabinei de pe pârtia din stațiunea Straja, județul Hunedoara. Doi tineri și-au abandonat echipamentele de schi și au fugit, potrivit Mediafax. La fața locului au intervenit jandarmii montani din Straja, care au fost alertați prin apel la 112. Jandarmii au găsit doi tineri care, în […]
21:00
Ce drepturi au călătorii europeni dacă zborurile sunt anulate din cauza vremii de iarnă / Mii de curse aeriene au fost anulate în ultimele zile în Marea Britanie și Țările de Jos # G4Media
În primul weekend al anului 2026, traficul aerian din Europa a fost deja afectat de condițiile meteorologice de iarnă, notează Euronews. În Țările de Jos, zăpada și vântul puternic au dus la anularea a aproape 1 200 de zboruri pe aeroportul Schiphol din Amsterdam începând de sâmbătă. Hub-ul european a avertizat că pasagerii care călătoresc […]
Acum 2 ore
20:50
Autoritățile lituaniene au confirmat luni, 5 ianuarie, la Vilnius, că un cablu optic submarin care leagă această țară de Letonia a fost avariat, fără a provoca perturbări imediate, potrivit boursorama.com. „Evaluăm în prezent care ar putea fi consecințele posibile ale acestui incident", a declarat luni jurnaliștilor Vilmantas Vitkauskas, directorul Centrului lituanian de gestionare a crizelor, […]
20:40
Pentagonul îi va tăia pensia militară senatorului democrat Mark Kelly, care a îndemnat trupele să refuze „ordine ilegale” ale administraţiei Trump # G4Media
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat luni că îl va retrograda pe senatorul Mark Kelly din gradul de căpitan în rezervă al Marinei şi îi va scădea pensia militară pentru „declaraţii subversive", după ce el şi alţi parlamentari democraţi au îndemnat trupele să refuze orice „ordine ilegale" din partea administraţiei preşedintelui Donald Trump, […]
20:40
Bruxellesul pregătește concesii în privința finanțării agricultorilor europeni pentru a reuși să încheie mult contestatul acord Mercosur # G4Media
Bruxelles face un ultim efort pentru a finaliza săptămâna aceasta acordul comercial mult așteptat între Uniunea Europeană și blocul latino-american, cunoscut sub numle Mercosur. Potrivit Politico, Comisia Europeană urmează să emită o declarație menită să liniștească țările care s-au opus acordului înaintea votului decisiv de vineri, au declarat anumiți oficiali sub protecția anonimatului. Deși conținutul […]
20:30
Erdogan i-a transmis lui Trump că Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate # G4Media
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, un apropiat al lui Nicolas Maduro, preşedintele venezuelean înlăturat de la putere printr-un atac american, l-a prevenit luni pe omologul său american Donald Trump că 'Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate', transmite Agerpres citând AFP. 'Orice atingere adusă suveranităţii poporului şi orice încălcare a dreptului internaţional […]
20:20
Benzinăriile din Bulgaria se confruntă cu dificultăți în primele zile de la adoptarea euro # G4Media
Proprietarii de benzinării mici din Bulgaria avertizează că perioada de tranziție de o lună de la leva la euro este prea scurtă și ar putea duce la dificultăți tehnice și întârzieri în prestarea serviciilor, scrie Novinite. Începutul anului 2026 a scos deja în evidență tensiunile dintre comercianți și clienți, pe măsură ce întreprinderile se adaptează […]
20:00
Maduro pretinde că are origini evreiești sefarde, dar relația sa și a regimului său cu Israelul este una de adversitate # G4Media
Președintele îndepărtat al Venezuelei Nicolas Maduro a afirmat public că are origini evreiești sefarde, dar nu s-a identificat ca evreu în religie sau practică, iar propria sa relatare descrie bunici care s-au convertit la catolicism, lăsând statutul său evreiesc neconfirmat și, conform definițiilor tradiționale, improbabil, scrie Jerusalem Post Întrebarea circulă de ani de zile, deoarece […]
Acum 4 ore
19:50
Nicolas Maduro pledează nevinovat în fața instanței din New York / Următorul termen al procesului – 17 martie # G4Media
Liderul venezuelean destituit Nicolás Maduro a pledat nevinovat la prima sa apariție în fața instanței din New York, după ce a fost capturat în cadrul unei operațiuni militare americane, transmite CNN. Maduro, care se confruntă cu acuzații de trafic de droguri și arme, i-a spus judecătorului că este „în continuare președintele Venezuelei" și că „nu […]
19:40
Armata israeliană a început luni să atace ceea ce a descris drept „ţinte" aparţinând grupărilor Hezbollah şi Hamas din Liban, după ce a emis ordine de evacuare pentru patru sate din estul şi sudul acestei ţări, transmite Agerpres citând Reuters. Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat anterior că armata plănuieşte atacuri asupra […]
19:30
Ministrul Predoiu, în contextul avertizărilor meteo: Am cerut măsuri ferme pentru evaluarea drumurilor şi dacă siguranţa o impune vor fi restricţii temporare de circulație # G4Media
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a coordonat luni, împreună cu vicepremierul Marian Neacşu, o videoconferinţă cu prefecturile şi comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, în contextul avertizărilor meteorologice de cod galben şi cod portocaliu, transmite Agerpres. „Am trecut în revistă situaţia din perioada 1 – 5 ianuarie şi măsurile pentru zilele următoare. Prioritatea este protejarea […]
19:30
Frauda logică pe care o comite Silvia Uscov, avocata care cere Curții de Apel București suspendarea judecătorului CCR Dacian Dragoș # G4Media
Carevasăzică cetățeanca Silvia Uscov, întâmplător și avocat, contestă la Curtea de Apel București decretul prezidențial de numire a profesorului clujean Dacian Dragoș ca judecător la CCR. Motivul pe care îl invocă este că acesta nu ar îndeplini condiția de vechime cerută atât de Constituție, cât și de legea de organizare a CCR. Și Constituția, și […]
19:10
Meteorologii avertizează că de luni până miercuri seara este risc mare de avalanșe în munții Făgăraș, Bucegi și Țarcu-Godeanu. 154 de centimetri este cel mai mare strat de zăpadă înregistrat, la Vârful Omu, potrivit agenției Mediafax. Potrivit meteorologilor, în munții Făgăraș și Bucegi, la peste 1.800 m, s-a depus un strat de zăpadă proaspătă, cu […]
19:10
Peste 9.000 de consumatori din Alba sunt fără curent electric / 36 de echipe operative acţionează pentru remedierea avariilor # G4Media
Peste 9.000 de abonaţi din judeţul Alba nu avea luni, la ora 18:00, curent electric, a informat Instituţia Prefectului, transmite Agerpres. „Numărul utilizatorilor nealimentaţi este de 9.196. În prezent, un număr de 36 echipe DEER – Sucursala Alba se află în teren", a transmis Instituţia Prefectului Alba. Cu două ore înainte, la ora 16:00, numărul […]
18:50
Netanyahu spune că nu-i va permite Iranului să-şi reconstruiască programul de rachete balistice # G4Media
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni că nu va permite Iranului să-şi reconstruiască programul de rachete balistice, într-un discurs în faţa parlamentului israelian, la doar câteva zile după un mesaj similar din partea preşedintelui american Donald Trump, transmite Agerpres, citând AFP. „Nu vom permite Iranului să-şi reconstruiască industria de rachete balistice", a declarat prim-ministrul, […]
18:40
Beijingul îndeamnă Seulul să facă „alegerea corectă” într-o lume turbulentă / Președintele Coreei de Sud se află în vizită oficială în China # G4Media
Preşedintele chinez Xi Jinping i-a cerut luni omologului său sud-coreean, Lee Jae-myung, aflat în vizită la Beijing, să se alăture Chinei în „alegerile sale strategice bune" într-o lume „din ce în ce mai complexă şi turbulentă", relatează Agerpres, citând AFP. În timpul discuţiilor cu omologul său sud-coreean, Xi a avertizat că „lumea se confruntă în […]
18:30
Universitatea franceză unde se antrenează spionii și unde profesorii nu știu numele studenților # G4Media
Profesorul universitar Xavier Crettiez recunoaște că nu cunoaște numele reale ale multora dintre studenții din cursul său. Aceasta este o situație extrem de neobișnuită în lumea academică, dar munca profesorului Crettiez este departe de a fi una obișnuită, scrie BBC. În schimb, el ajută la formarea spionilor francezi. „Rareori cunosc trecutul agenților de informații când […]
18:20
”Din nefericire, cred că preşedintele american ar trebui luat în serios atunci când spune că vrea Groenlanda” / Reacția premierului danez la amenințările lui Trump # G4Media
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat luni că, în opinia sa, preşedintele american Donald Trump vorbeşte serios atunci când spune că vrea să preia Groenlanda, ea reiterând că atât Copenhaga, cât şi Groenlanda au respins în mod clar această ambiţie, transmite Reuters, citată de Agerpres. 'Din nefericire, cred că preşedintele american ar trebui luat în […]
18:20
Autoritățile din Marea Britanie investighează rețeaua X a lui Musk în legătură cu imaginile sexuale explicite cu copii, generate de AI # G4Media
Autoritatea de supraveghere a comunicațiilor din Marea Britanie, Ofcom, investighează dacă rețeaua X ar putea încălca Legea privind siguranța online, în urma unei serii de rapoarte conform cărora chatbotul său Grok bazat pe IA a generat imagini sexuale explicite cu copii, relatează Politico. Ofcom este, de asemenea, în contact cu X în legătură cu cazurile […]
18:10
Peste 145 de ţări modifică acordul ce privește impozitul minim global aplicat companiilor multinaţionale, pe fondul temerilor exprimate de SUA ce vizează giganții americani # G4Media
Peste 145 de ţări au convenit luni să amendeze acordul din 2021 privind impozitarea companiilor multinaţionale, rezolvând astfel îngrijorările Washington-ului că reglementările ar putea penaliza giganţii americani, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a anunţat luni că noul pachet păstrează impozitul minim global de 15%, pentru […]
18:00
Un tată din Iași și-a bătut fiica, iar Curtea de Apel a considerat că bătaia „a fost spre binele copilului” # G4Media
Curtea de Apel Iași a decis definitiv înlocuirea pedepsei cu închisoarea cu suspendare cu o amendă penală în cazul unui bărbat care și-a bătut fiica minoră, motivând că reacția sa a fost determinată de stresul parental și nu de o atitudine violentă constantă, relatează ziaruldeiasi.ro. Incidentul a avut loc pe 25 septembrie 2023, în comuna […]
Acum 6 ore
17:50
Creșterea impozitelor și taxelor este pusă de municipalitatea timișoreană pe seama legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, respectiv pe Codul Fiscal, relatează opiniatimisoarei.ro În ceea ce privește impozitele pentru clădirile rezidențiale din proprietatea persoanelor fizice, acestea au fost majorate cu aproximativ 79% a valorii în lei/mp și au fost […]
17:50
Groenlanda, Cuba, Iran… Lista țărilor avertizate de Trump după atacul SUA asupra Venezuelei # G4Media
De la arestarea președintelui venezuelean Nicolas Máduro de către forțele americane la sfârșitul săptămânii trecute, președintele american Donald Trump și membrii administrației sale au emis avertismente către mai multe alte țări și teritorii – inclusiv Columbia, Cuba, Mexic, Iran și Groenlanda, un teritor
17:40
Preţurile petrolului şi-au schimbat tendinţa şi sunt în urcare, după intervenţia SUA în Venezuela # G4Media
Preţurile petrolului, care au fost în scădere o bună parte din şedinţa de luni, şi-au schimbat tendinţa şi acum demonstrează uşoare creşteri, după intervenţia SUA în Venezuela şi după ce OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) a confirmat decizia de a menţine nivelul de producţie până în aprilie, relatează agenţia de știri EFE, […] © G4Media.ro.
17:40
Înmatriculările de autoturisme noi au urcat cu 58,4% în decembrie 2025, potrivit informațiilor Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România # G4Media
Înmatriculările de autoturisme noi pe parcursul anului trecut au înregistrat o creştere de 4,7% faţă de 2024, situându-se la 155.855 de unităţi, potrivit informaţiilor preliminare remise luni de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA) pe baza statisticilor DGPCI, transmite Agerpres. La nivelul lunii decembrie 2025, înmatriculările de autoturisme noi au urcat cu […] © G4Media.ro.
17:30
Preţul bitcoin a început să crească, la începutul acestui an, de la recentul minim de 85.000 de dolari ajungând în jur de 92.500 de dolari, nivel la care se tranzacţionează în prezent, relevă o analiză a platformei de tranzacționare eToro, dată luni publicităţii, transmite Agerpres. „2025 a fost un an dificil pentru pieţele cripto. Deşi […] © G4Media.ro.
17:30
Singura pârtie de schi din judeţul Satu Mare se deschide din 6 ianuarie / Pârtia de la Luna Șes este clasificată ca având un grad de dificultate mediu # G4Media
Singura pârtie de schi din judeţul Satu Mare, cea de la Luna Şes, va fi deschisă schiorilor începând de marţi, 6 ianuarie, informează primarul oraşului Negreşti Oaş, Aurelia Fedorca, conform Agerpres. „Deschidem sezonul de schi de la Luna Şes. Pârtia de la Luna Şes este pregătită să vă primească pentru primele coborâri ale iernii. Zăpadă, […] © G4Media.ro.
17:20
Ambasada Palestinei în Regatul Unit a fost inaugurată luni la Londra, la mai bine de trei luni după ce Marea Britanie a recunoscut statul Palestina, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Ne-am adunat astăzi aici pentru a marca un moment istoric: inaugurarea ambasadei statului Palestina în Regatul Unit, cu statut şi puteri diplomatice […] © G4Media.ro.
17:20
O primărie din județul Vâlcea a tăiat bradul de pe un mormânt, instalându-l împodobit la Târgul de Crăciun / O familie a reclamat furtul bradului, după ce l-a descoperit tronând în centrul orașului # G4Media
Amplu scandal iscat în Drăgășani (județul Vâlcea), după ce Primăria a fost acuzată că a furat bradul de pe un mormânt din cimitirul pe care-l administra, pentru a-l instala în centrul orașului, la Târgul de Crăciun. Familia Dumitrașcu a reclamat întregul incident, conform adevărul.ro, după ce în Ajun de Crăciun a descoperit că falnicul brad […] © G4Media.ro.
17:10
Cum au ajuns extremiștii Georgescu și Simion ”suveraniști” foarte triști / Să sune trompetele trumpismului! # G4Media
Greu de imaginat așa-ziși suveraniști mai triști decât Georgescu și Simion. Tocmai acum, când Statele Unite au călcat în picioare principiile dreptului internațional și suveranității în Venezuela, răpindu-le președintele, partidul extremist AUR somează autoritățile române să declare anul 2026 drept „Anul Americii în România”. Nu mai înțeleg nimic. AUR și George Simion ne-au făcut ani […] © G4Media.ro.
17:00
Rusia tocmai a bombardat o companie americană în Ucraina / 300 de tone de ulei au fost deversate pe străzile orașului Dnipro # G4Media
Un atac cu drone rusești asupra unei rafinării de ulei deținute de SUA în Dnipro a provocat o scurgere masivă de 300 de tone de ulei de floarea soarelui pe străzile orașului, marcând cel mai recent dintr-o serie de atacuri asupra activelor comerciale americane din Ucraina, scrie cotidianul ucrainean United24Media. În data de 5 ianuarie, […] © G4Media.ro.
16:50
Aproximativ 33,5 milioane de pelerini au venit la Roma în 2025 pentru Anul Sfânt Catolic, au declarat luni oficiali ai Vaticanului şi ai Italiei, marcând un număr record de vizitatori anuali şi un avantaj pentru magazinele, muzeele şi restaurantele turistice locale, transmite luni agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Anii sfinţi, sau jubileele, au […] © G4Media.ro.
16:40
Legea privind pensiile private, promulgată de către președintele Nicușor Dan / Nu mai poate fi retrasă toată suma din Pilonul II într-o singură tranșă, ci doar 30% # G4Media
Președintele Nicușor Dan a promulgat, luni, Legea privind pensiile private, astfel că persoanele care se pensionează nu pot retrage întreaga sumă din Pilonul II într-o singură tranșă, ci doar 30%, restul de bani urmând să fie acordați în plăți eșalonate pe 8 ani. Inițial, proiectul adoptat de Parlament stabilea că bolnavii oncologici sunt exceptați de […] © G4Media.ro.
16:40
Nasser al-Attiyah (Dacia) a devenit lider în clasamentul general al categoriei auto, după disputarea etapei a doua a Raliului Dakar, ediția din 2026. Etapa de luni a fost câștigată de Seth Quintero, transmite motorsport.com. Toyota a dominat etapa a doua din Dakar 2026, victoria aparținându-i americanului Seth Quintero, 23 de ani. Etapa a avut loc […] © G4Media.ro.
16:40
UE a plătit fermierilor din România peste 4 miliarde de euro în doi ani, dar unii fermieri critică non-stop Europa # G4Media
România a încasat luni peste 988 milioane de euro de la Uniunea Europeană, din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), sumă ce reprezintă rambursarea plăţilor în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025, a transmis Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), citat de Agerpres. Valoarea totală a rambursărilor de la Comisia […] © G4Media.ro.
16:30
Localuri din Cluj și Constanța, închise în primele zile ale anului pentru încălcarea cerințelor de securitate la incendiu # G4Media
Două localuri, din Cluj și Constanța, au fost închise de pompieri în primele zile din acest an, după ce s-a constatat „încălcarea gravă a cerințelor de securitate la incendiu și alte deficiențe majore”, relatează ActualdeCluj.ro În perioada 1-4 ianuarie aproximativ 4.700 de pompieri au fost mobilizați zilnic pentru a răspunde solicitărilor. Pe lângă activitățile operative, […] © G4Media.ro.
16:20
Nicușor Dan: Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat # G4Media
Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, că, în anul 2025, cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei. „Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie”, a precizat Nicușor Dan într-o postare […] © G4Media.ro.
16:00
Aplicarea la facultate este un moment plin de posibilitate, entuziasm și, fără îndoială, puțină neliniște. Însă dacă ai decis să urmezi o carieră în modă, alegerea locului unde vei studia poate deveni destul de complexă. Școlile de modă sunt variate în ceea ce privește cursurile, parcursurile și abordările lor, oferind numeroase opțiuni celor dornici să […] © G4Media.ro.
16:00
Colegiul Medicilor din România propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă # G4Media
Colegiul Medicilor din România (CMR) propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă, întrucât efortul depus de medici în aceste perioade – frecvent extinse şi intens solicitante în multe situaţii – trebuie reflectat în mod corect în parcursul profesional şi în drepturile legale ale doctorilor, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Colegiului Medicilor din […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
15:50
Elveția a înghețat toate activele deținute în țară de Nicolas Maduro și asociații săi, a declarat luni Consiliul Federal, după arestarea acestuia de către forțele americane în Caracas și transferul său în Statele Unite, transmite Reuters. Măsura, care intră în vigoare imediat și este valabilă timp de patru ani, are scopul de a preveni scurgerea […] © G4Media.ro.
15:50
Universitățile trebuie să lucreze direct cu industria, să aducă mentori din companii, să subcontracteze cursuri foarte avansate, să ofere proiecte reale studenților – avertizează Răzvan Bologa, profesor de Computer Science la ASE # G4Media
Reformarea școlilor „este urgentă acum, nu peste cinci ani”, în contextul în care tehnologia avansează cu o viteză care nu ne așteaptă, a avertizat Răzvan Bologa, profesor de Computer Science la Cibernetică, Academia de Studii Economice din București (ASE). Într-un interviu acordat la finalul anului pentru Edupedu.ro, profesorul universitar a declarat că „educația trebuie să […] © G4Media.ro.
15:50
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, va declara „prioritatea strategică” a menținerii securității în Marea Neagră la summitul „Coaliției de Voință” de la Paris, relatează citând o sursă din Ministerul turc de externe, agenția Reuters, citată de BBC. Președintele francez Emmanuel Macron a programat o reuniune a „Coaliției de Voință” pentru marți. Acest grup, condus […] © G4Media.ro.
15:40
Şeful diplomaţiei siriene, Assaad al-Shaibani, participă luni la noi negocieri cu Israelul, sub egida Statelor Unite, a anunţat agenţia oficială SANA, preluată de agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Discuţiile au loc la Paris cu mediere americană, au indicat două surse diplomatice pentru AFP. Negocierile vizează ‘ajungerea la un acord de securitate echilibrat’ între […] © G4Media.ro.
15:30
Evgheni Hmara, șeful Centrului de Operațiuni Speciale al Ucrainei, va conduce serviciul secret SBU (surse) / Generalul de brigadă a condus operațiunea de eliberare a Insulei Șerpilor # G4Media
După anunțul oficial al demisiei lui Vasil Maliuk, președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-ar putea numi pe Evheni Hmara în funcția de șef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei, potrivit unor surse citate de RBC-Ucraina și Serviciului ucrainean al BBC. În aprilie 2023, Hmara a fost numit șef al Centrului de Operațiuni Speciale, care combate […] © G4Media.ro.
15:20
VIDEO Nicolas Maduro, transferat cu elicopterul din închisoare la un tribunal din Manhattan # G4Media
Președintele venezuelean Nicolás Maduro este transferat luni la un tribunal federal din Manhattan (New York) după ce a fost capturat de forțele americane pentru a răspunde acuzațiilor legate de traficul de cocaină, transmite Wall Street Journal. Președintele Trump a reiterat faptul că SUA vor deține controlul în Venezuela, în urma unor declarații anterioare care indicau […] © G4Media.ro.
