Gigi Becali, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu: „Nu am făcut niciodată ofertă atât de mare”
Antena Sport, 5 ianuarie 2026 21:30
Gigi Becali a oferit prima reacție, după transferul lui Louis Munteanu la DC United. Atacantul de 23 de ani a plecat astăzi în Germania, acolo unde va efectua vizita medicală. CFR Cluj va încasa suma de aproape 6 milioane de euro în schimbul lui Louis Munteanu. Atacantul a devenit cel mai scump transfer din istoria
Acum 30 minute
21:40
Gigi Becali l-a propus pe Octavian Popescu la echipa lui Marius Şumudică: "Îşi dă un restart şi iau 20 de milioane"
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că Marius Şumudică s-a interesat de jucătorii roş-albaştrilor, după ce a semnat cu Al-Okhdood. Fostul antrenor de la Rapid l-a vrut pe Mamadou Thiam în primă fază, dar l-a refuzat, după care l-a propus pe Octavian Popescu. Patronul campioanei României are încredere în Marius Şumudică şi
21:40
Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul" dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă"
Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că își dorește un nou mijlocaș la echipa sa, pentru a doua parte a sezonului. FCSB a oficializat un singur transfer în această perioadă de mercato. Campioana l-a prezentat pe Andre Duarte, jucător cu care s-a înțeles încă de luna trecută. Gigi
21:30
Gigi Becali, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu: „Nu am făcut niciodată ofertă atât de mare” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit prima reacție, după transferul lui Louis Munteanu la DC United. Atacantul de 23 de ani a plecat astăzi în Germania, acolo unde va efectua vizita medicală. CFR Cluj va încasa suma de aproape 6 milioane de euro în schimbul lui Louis Munteanu. Atacantul a devenit cel mai scump transfer din istoria […] The post Gigi Becali, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu: „Nu am făcut niciodată ofertă atât de mare” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Neubert este “coşmarul” jucătorilor de la FCSB appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Drăguş este aşteptat la Gaziantep de Sorescu appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
20:40
Rapid vrea să continue campania de transferuri, după ce a oficializat venirea lui Daniel Paraschiv în Giuleşti. Victor Angelescu, acţionarul minoritar al clubului, a confirmat faptul că echipa sa este interesată de doi jucători din Liga 1. Este vorba despre Marinos Tzionis, mijlocaşul celor de la UTA Arad, dar şi de Robert Sălceanu, fundaşul stânga
20:00
Se pregăteşte transferul anului în Premier League! 160 de milioane de euro pentru Vinicius
Relaţia dintre Vincius şi Real Madrid este din ce în ce mai proastă, iar şansele ca brazilianul să plece de pe Bernabeu sunt destul de mari. Contractul său actual este valabil până în 2027, iar madrilenii au tot încercat să îl convingă să semneze prelungirea, fiind refuzaţi de mai multe ori de Vinicius. Echipa care
Acum 4 ore
19:40
Interes uriaş creat de revenirea la World Cup! Propunerea inedită a premierului, după ce ţara sa s-a calificat la turneul final
Prim-ministrul Scoţiei, John Swinney, a propus, luni, ca ziua de 15 iunie 2026 să fie declarată zi liberă, pentru a permite tuturor scoţienilor să urmărească debutul echipei naţionale la Cupa Mondială împotriva Haiti, programat în noaptea de 14 spre 15 iunie, la ora 2 dimineaţa (ora Scoţiei). Coechipierii lui Scott McTominay vor disputa primul lor
19:10
Surpriză în cantonamentul Universităţii Craiova! Cine şi-a făcut apariţia în Antalya şi reacţia fanilor
Universitatea Craiova se află în Antalya încă de pe 2 ianuarie, acolo unde va sta până pe 12 ianuarie, pentru pregătirea de iarnă. Liderul din Liga 1 va disputa şi meciuri de pregătire în Turcia, Cu Konyaspor (7 ianuarie) şi Stuttgart 2 (10 ianuarie). Oltenii au avut parte şi de o vizită surpriză în cursul
18:40
Clubul scoţian de fotbal Celtic Glasgow s-a despărţit luni de antrenorul francez Wilfried Nancy, înfrângerea de sâmbătă cu 3-1 în faţa marii rivale Rangers fiind al şaselea eşec în doar opt meciuri, informează BBC. Tehnicianul în vârstă de 48 de ani a semnat un contract pe doi ani şi jumătate cu campioana Scoţiei după încheierea
18:30
Marius Şumudică, prima reacţie după ce a semnat cu Al-Okhdood: "V-am spus mereu! Şumudică se ţine de cuvânt"
Marius Şumudică (54 de ani) a fost prezentat în cursul zilei de luni la noua sa echipă, Al-Okhdood, din Arabia Saudită. Aceasta este prima sa aventură pe banca unei echipe după ce s-a despărţit de Rapid la finalul sezonului trecut. Acum, el a semnat cu formaţia din Arabia Saudită, pe care trebuie să o salveze
18:10
Sergio Perez, discurs dur la adresa Red Bull: "A fi coechipierul lui Verstappen este cel mai prost job din F1"
Pilotul mexican de Formula 1 Sergio "Checo" Perez, care va concura pentru noua echipă Cadillac în noul sezon competiţional ce va debuta în martie, a declarat că a fi coechipier cu olandezul Max Verstappen, de la Red Bull, este "cea mai proastă slujbă din sporturile cu motor", scrie EFE. "Am fost în cea mai bună
Acum 6 ore
17:30
Corona Braşov a învins luni, pe teren propriu, formaţia SCM Rm. Vâlcea, scor 34-33 (19-19), în primul meci din 2026, contând pentru etapa a XI-a a Ligii Naţionale. Sorina Grozav a marcat 12 goluri pentru gazde. Principalele marcatoare ale meciului au fost Grozav 12 goluri, Krpez 6, pentru Corona, respectiv Maidhof 8, Necula 6, Ulsaker
17:30
Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: "Unul dintre cei mai valoroşi"
Universitatea Craiova a început campania de transferuri din această iarnă. Liderul din Liga 1 a anunţat că a bătut palma cu Alexandru Iamandache, fotbalistul de 26 de ani al celor de la CS Afumaţi, echipă din liga a doua. Intrat în ultimele şase luni de contract cu formaţia ilfoveană, Iamandache s-a înţeles cu Universitatea Craiova,
17:30
Înțelegerea a ceea ce se întâmplă după un meci depășește cu mult fluierul final. Echipele, analiștii și spectatorii caută tipare, momente-cheie și secvențe care au influențat rezultatul. În acest context, platformele digitale care reproduc scenarii de luare a deciziilor ajung adesea în prim-plan. Una dintre aceste platforme este Swiper, o platformă online lansată în 2025,
17:10
Probleme pentru Mircea Lucescu. Motivul pentru care şi-a anulat deplasarea în Antalya
Mircea Lucescu, selecţionerul României, era pregătit să meargă zilele aceastea în Antalya, acolo unde cele mai multe echipe din Liga 1 vor efectua cantonamentele de iarnă. "Il Luce" voia să meargă pentru a-i urmări pe jucătorii de naţională, înaintea barajului din luna martie. În semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv
16:50
Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră
Mario Felgueiras a dezvăluit că Steven Nsimba a avut o ofertă extrem de generoasă atât pentru el cât şi pentru Universitatea Craiova, dar francezul de 29 de ani a refuzat-o. Managerul sportiv al oltenilor susţine că motivul pentru care atacantul cotat la 800.000 de euro a refuzat plecarea este legat de dorinţa acestuia de a
16:40
Louis Munteanu este, oficial, noul jucător al celor de la DC United. Atacantul de 23 de ani a plecat de la CFR Cluj şi va începe o nouă aventură în Statele Unite, în MLS. În cursul zilei de luni, formaţia din Washington D.C. a anunţat transferul fostului atacant din Gruia. De asemenea, americanii au confirmat
16:00
Louis Munteanu a plecat din România pentru a semna cu noua echipă: "Am valoare, am demonstrat"
Louis Munteanu a plecat de la CFR Cluj. Atacantul de 23 de ani s-a înţeles cu DC United, trupa din MLS urmând să le plătească clujenilor suma de şapte milioane de dolari. Louis Munteanu a plecat din România spre Germania, acolo unde va efectua vizita medicală. Ulterior, atacantul se va deplasa în SUA pentru a
Acum 8 ore
15:50
Dorinel Munteanu, răspuns direct la întrebarea "Credeţi că vă puteți lupta cu FCSB în play-out?"
Dorinel Munteanu a preluat-o pe Hermannstadt şi speră să o salveze de la retrogradare. Munti nu crede însă că o va întâlni pe FCSB în play-out, chiar dacă roş-albaştrii sunt pe locul 9, după primele 21 de etape disputate din sezonul regular. Munteanu crede că FCSB va recupera diferenţa de două puncte faţă de Oţelul
15:50
Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 23 în etapa a doua a Raliului Dakar, disputată, luni, între Yanbu şi Aiula (Arabia Saudită). Etapa a fost câştigată de australianul Daniel Sanders (KTM), deţinătorul titlului. Emanuel Gyenes, locul 23 în etapa a doua la Dakar El a fost urmat de coechipierul său spaniol Edgar Canet
15:40
Valentin Ţicu a dezvăluit ce i-a spus Zeljko Kopic, după ce a semnat cu Dinamo: "Le mulţumesc că au crezut în mine"
Valentin Ţicu a oferit primul interviu după ce a semnat cu Dinamo. Fundaşul de 25 de ani le-a mulţumit celor din club pentru faptul că au crezut în el. Valentin Ţicu este primul transfer al iernii oficializat de Dinamo. Fundaşul s-a despărţit de Petrolul în această iarnă şi a semnat un contract valabil pe un
15:20
Marius Şumudică a semnat cu Al-Okhdood. După 7 luni în care a stat pe margine, Şumi s-a înţeles cu echpa aflată pe ultimul loc în Arabia Saudită. "Bine aţi venit, domnule Marius Şumudică", a fost mesajul arabilor, ataşat la o poză cu antrenorul român. View this post on Instagram A post shared by
14:50
Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
The Forbes a updatat averile celor mai bogaţi oameni de afaceri din România, iar americanii susţin că Matei Zaharia (42 de ani) şi Ion Stoica (62 de ani), cofondatorii Databricks, au pus un avans considerabil în faţa lui Ion Ţiriac (86 de ani), cei trei fiind pe podium. Astfel, dacă în 2025, Ion Ţiriac avea
14:50
Daniel Paraschiv, prezentat oficial la Rapid. Prima reacţie a jucătorului: "Abia aştept să ne vedem în Giuleşti"
Daniel Paraschiv a fost prezentat oficial la Rapid. Atacantul de 26 de ani a ajuns duminică seara în cantonamentul din Antalya al giuleştenilor. Daniel Paraschiv a fost împrumutat de Rapid de la Real Oviedo, până la finalul sezonului. Giuleştenii au şi opţiunea unui transfer definitiv, în vară. Daniel Paraschiv, prezentat oficial la Rapid Daniel Paraschiv
14:40
Revenire importantă la FCSB. Jucătorul care s-a pregătit normal în cantonamentul din Antalya
Revenire importantă la FCSB. Ionuţ Cercel s-a recuperat şi s-a antrenat normal în cantonamentul campioanei din Antalya. Ionuţ Cercel s-a accidentat la începutul lunii noiembrie,
14:20
“Sperăm să ne luăm bilete pentru America”. Virgil Ghiţă, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia # Antena Sport
Virgil Ghiţă a prefaţat duelul României cu Turcia, din semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026. “Eroul” naţionalei din victoria cu Austria (1-0) a transmis că “tricolorii” vor să-şi cumpere bilete pentru America la vară. România se va duela cu Turcia la Istanbul, pe 26 martie, de la ora 19:00. Partida “de foc” se […] The post “Sperăm să ne luăm bilete pentru America”. Virgil Ghiţă, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia appeared first on Antena Sport.
14:10
Titularul lui Inter, laude pentru Cristi Chivu. Ce s-a schimbat la echipă după venirea antrenorului român # Antena Sport
Titularul lui Inter a oferit declaraţii despre Cristi Chivu, după victoria cu Bologna, scor 3-1, din prima etapă din 2026. Piotr Zielinski, marcator în duelul din runda a 18-a, a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului român. Piotr Zielinski a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă, după venirea lui Cristi Chivu. Mijlocaşul polonez […] The post Titularul lui Inter, laude pentru Cristi Chivu. Ce s-a schimbat la echipă după venirea antrenorului român appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
13:40
Ce sumă uriaşă va încasa Ruben Amorim după ce a fost demis de Manchester United. “Diavolii” au cheltuit o avere în mandatul lui # Antena Sport
S-a aflat ce sumă uriaşă va încasa Ruben Amorim după ce a fost demis de Manchester United. “Diavolii” au cheltuit o avere în mandatul portughezului, care s-a încheiat după 14 luni. Manchester United a remizat cu Sunderland, scor 1-1, în ultima rundă de Premier League. La o zi după acest meci, “diavolii” au anunţat că […] The post Ce sumă uriaşă va încasa Ruben Amorim după ce a fost demis de Manchester United. “Diavolii” au cheltuit o avere în mandatul lui appeared first on Antena Sport.
13:10
“Te întorci în România?” Florin Niţă, răspuns categoric la şase luni de când a rămas fără contract # Antena Sport
Florin Niţă a oferit declaraţii despre viitorul său, la şase luni de când a rămas fără contract. Portarul ajuns la 38 de ani exclude o revenire în Liga 1. Niţă, care a apărat pentru România la EURO 2024, s-a despărţit de Damac în vară. De atunci, el este în căutarea unei echipe. “Te întorci în […] The post “Te întorci în România?” Florin Niţă, răspuns categoric la şase luni de când a rămas fără contract appeared first on Antena Sport.
12:30
Ruben Amorim (40 de ani) a fost dat afară de Manchester United. “Diavolii” au făcut anunţul oficial în dimineaţa zilei de luni. Ruben Amorim a fost demis de oficialii trupfei de pe Old Trafford la o zi după remiza cu Leeds din Premier League, scor 1-1. Ruben Amorim, OUT de la Manchester United Ruben Amorim […] The post Ruben Amorim, OUT de la Manchester United. Cine îi va lua locul appeared first on Antena Sport.
12:20
Rapid, aproape de al doilea transfer al iernii. Costel Gâlcă şi-a dat acordul pentru jucătorul din Liga a 2-a # Antena Sport
Rapid e tot mai aproape de al doilea transfer al iernii. După ce au bătut palma cu Daniel Paraschiv, giuleştenii sunt la un pas să ajungă la o înţelegere şi cu Jesus Fernandez. Portarul de 37 de ani de la Poli Iaşi este dorit în locul lui Franz Stolz. Austriacul a revenit la Genoa, în […] The post Rapid, aproape de al doilea transfer al iernii. Costel Gâlcă şi-a dat acordul pentru jucătorul din Liga a 2-a appeared first on Antena Sport.
12:10
Oklahoma City Thunder, primul eşec după patru victorii la rând. Campioana a fost învinsă de Phoenix Su # Antena Sport
Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA şi cea mai bună echipă a momentului din liga profesionistă nord-americană de baschet, a cedat cu 105-108 în faţa lui Phoenix Suns, duminică seară, în deplasare. Devin Booker a înscris un coş de trei puncte decisiv în ultimele secunde, care i-a permis lui Phoenix Suns să se […] The post Oklahoma City Thunder, primul eşec după patru victorii la rând. Campioana a fost învinsă de Phoenix Su appeared first on Antena Sport.
11:40
Anunţ de ultim moment despre revenirea lui Denis Alibec la Farul: “Asta i-a spus Hagi când a plecat” # Antena Sport
Zlotan Iaşko a făcut un anunţ de ultim moment despre revenirea lui Denis Alibec la Farul. Directorul sportiv al constănţenilor a transmis că nu se pune problema ca atacantul să semneze cu fosta lui echipă, în această iarnă. Iaşko a subliniat faptul că Alibec a plecat în cantonament alături de FCSB, semn că sunt şanse […] The post Anunţ de ultim moment despre revenirea lui Denis Alibec la Farul: “Asta i-a spus Hagi când a plecat” appeared first on Antena Sport.
11:30
Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea ocupând locul 38, în urcare un loc, cu 1.324 de puncte. Este cea mai bună clasare din carieră pentru Jaqueline Cristian. Sorana Cîrstea, care a anunţat că se va retrage la finalul anului, a urcat două locuri şi este […] The post Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră. Ce loc ocupă Sorana Cîrstea appeared first on Antena Sport.
11:20
Trei jucători de top vor să se transfere la Barcelona. Hansi Flick vrea să-şi întărească echipa şi are de unde alege în perioada de mercato din această iarnă. Joao Cancelo, Dusan Vlahovic şi Nico Schlotterbeck sunt cei trei jucători care şi-au exprimat interesul pentru un eventual transfer la formaţia de pe Camp Nou, la începutul […] The post Trei jucători de top vor să se transfere la Barcelona. Hansi Flick aşteaptă întăriri appeared first on Antena Sport.
11:00
Azi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple # Antena Sport
O premieră așteptată, comentată și îndrăgită de toată țara. Show-ul în care cuplurile demonstrează că atunci când ești într-o relație puternică, nicio provocare nu-ți poate sta în cale. Emisiunea în care nouă cupluri de vedete vor demonstra că fricile pot fi învinse și că încrederea este arma secretă. Cel de-al treilea sezon Power Couple începe […] The post Azi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple appeared first on Antena Sport.
10:50
Marele Javier Zanetti a spus-o clar când a fost întrebat de Cristi Chivu: “A fost mereu limpede asta” # Antena Sport
Cristi Chivu are un parcurs excelent în Serie A, unde a dus-o pe Inter pe primul loc la finalul lui 2025 şi a început noul an cu o victorie clară, 3-1 cu Bologna, care le-a permis nerazzurrilor să îşi menţină fotoliul de lider. Javier Zanetti, unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria echipei de […] The post Marele Javier Zanetti a spus-o clar când a fost întrebat de Cristi Chivu: “A fost mereu limpede asta” appeared first on Antena Sport.
10:50
Chelsea este aproape să-l numească pe Liam Rosenior în funcţia de antrenor, după ce managerul grupării Strasbourg a sosit, duminică seară, la Londra pentru a purta discuţii în acest sens. În vârstă de 41 de ani, Rosenior urmează să se întâlnească luni cu oficialii clubului din vestul Londrei şi se aşteaptă ca discuţiile să se […] The post Chelsea, aproape să bată palma cu noul antrenor. Cine îl va înlocui pe Enzo Maresca appeared first on Antena Sport.
10:50
Jana van Lent a doborât duminică recordul european pe distanţa de 10 km, impunându-se cu timpul de 30 min 09 sec în cursa Prom Classic de la Nisa (Franţa), informează EFE. Van Lent a îmbunătăţit cu două secunde vechiul record continental pe această distanţă, aflat din anul 2003 în posesia britanicei Paula Radcliffe (30 min […] The post Jana van Lent a doborât recordul european la 10 km appeared first on Antena Sport.
10:40
Daniel Pancu a luat o decizie radicală la CFR Cluj. Antrenorul a decis să-i lase acasă pe Ciprian Deac (39 de ani) şi Damjan Djokovic (35 de ani), jucători care împreună au 11 titluri cucerite alături de formaţia clujeană. Cei doi nu au făcut deplasarea în cantonamentul din Spania alături de restul jucătorilor de la […] The post Daniel Pancu, decizie radicală la CFR Cluj. A lăsat acasă doi veterani ai echipei appeared first on Antena Sport.
10:10
Denis Drăguş, aşteptat să semneze cu noua echipă. Trabzonspor renunţă definitiv la atacantul român # Antena Sport
Denis Drăguş e aşteptat să semneze cu noua echipă, Gaziantep. Trabzonspor e gata să renunţe definitiv la atacantul român de 28 de ani, care în acest sezon a evoluat sub formă de împrumut la Eyuspor. Turcii notează că Trabzonspor şi Gaziantep se află în negocieri avansate pentru transferul lui Denis Drăguş, care însă trebuie să-şi […] The post Denis Drăguş, aşteptat să semneze cu noua echipă. Trabzonspor renunţă definitiv la atacantul român appeared first on Antena Sport.
09:40
Încă o plecare de la FCSB, în această iarnă. De ce Laurenţiu Vlăsceanu (20 de ani) a fost cedat de campioană la Unirea Slobozia, şi Robert Necşulescu se va despărţi de roş-albaştri. Jucătorul de 18 ani va semna cu Chindia Târgovişte în această iarnă. Formaţia din liga secundă luptă pentru calificarea în play-off, fiind pe […] The post Încă o plecare de la FCSB. După Vlăsceanu, campioana mai renunţă la un jucător appeared first on Antena Sport.
09:20
Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026 # Antena Sport
Cristi Chivu a fost descris de italieni în doar câteva cuvinte, după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026. Nerazzurrii au învins-o cu 3-1 pe Bologna şi au revenit pe primul loc în Serie A. După meci, Cristi Chivu a fost numit de italieni ca fiind un “debutant de top”, ţinând cont […] The post Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026 appeared first on Antena Sport.
09:00
“Nu ne interesează”. Jucătorul din Liga 1, refuzat de FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit planul campioanei # Antena Sport
Mihai Stoica a dezvăluit ce jucător din Liga 1 a fost refuzat de FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a declarat că Joao Lameira (26 de ani) nu este pe “radarul” roş-albaştrilor. Mijlocaşul celor de la Oţelul a impresionat în acest sezon de Liga 1, el fiind jucător de bază la echipa din Galaţi. […] The post “Nu ne interesează”. Jucătorul din Liga 1, refuzat de FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit planul campioanei appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
08:50
Olimpiu Moruţan, dorit de Rapid? Victor Angelescu a dat detalii despre posibilul transfer de top al giuleştenilor # Antena Sport
Victor Angelescu a oferit declaraţii despre posibilul transfer al lui Olimpiu Moruţan (26 de ani) la Rapid. Preşedintele giuleştenilor a declarat că nu se pune problema ca mijlocaşul să semneze cu trupa lui Costel Gâlcă, în această iarnă. Olimpiu Moruţan are mari şanse să se despartă de Aris Salonic, în actuala perioadă de mercato. Internaţionalul […] The post Olimpiu Moruţan, dorit de Rapid? Victor Angelescu a dat detalii despre posibilul transfer de top al giuleştenilor appeared first on Antena Sport.
08:30
Decizia luată de Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin. Anunţul englezilor despre viitorul fundaşului român # Antena Sport
Englezii au dezvăluit ce decizie a luat Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin (23 de ani). Oficialii lui Spurs nu sunt de acord să-l cedeze sub formă de împrumut pe fundaşul român, în această iarnă. Radu Drăguşin s-a refăcut după accidentarea teribilă suferită în urmă cu un an, el bifând minute la Tottenham în partida […] The post Decizia luată de Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin. Anunţul englezilor despre viitorul fundaşului român appeared first on Antena Sport.
08:20
Motivul pentru care Cristi Chivu nu a oferit declaraţii după Inter – Bologna 3-1. Ce s-a întâmplat cu antrenorul român # Antena Sport
Cristi Chivu nu a oferit declaraţii după ce Inter a învins-o categoric pe Bologna, scor 3-1, în prima etapă de Serie A din 2026. Antrenorul român nu s-a prezentat la flash-interviuri şi nici la conferinţa de presă, după ce echipa lui a revenit pe primul loc. Cristi Chivu a trăit la intensitate maximă duelul cu […] The post Motivul pentru care Cristi Chivu nu a oferit declaraţii după Inter – Bologna 3-1. Ce s-a întâmplat cu antrenorul român appeared first on Antena Sport.
00:00
Nota primită de Cristi Chivu după ce a început fulminant anul 2026: “Pentru cei care se îndoiau” # Antena Sport
Inter a început perfect noul an, învingând-o pe Bologna cu 3-1 la capătul unui meci dominat complet de formația lui Cristi Chivu. După finalul partidei, presa din Italia s-a mișcat repede și a acordat notele pentru jucătorii celor două formații și pentru antrenori, iar antrenorul român a primit “calificativul” 7. Cristi Chivu a început ideal […] The post Nota primită de Cristi Chivu după ce a început fulminant anul 2026: “Pentru cei care se îndoiau” appeared first on Antena Sport.
4 ianuarie 2026
23:50
Inter – Bologna 3-1. Cristi Chivu, start perfect de an! Păstrează prima poziţie în Serie A # Antena Sport
Inter a trecut de Bologna într-o manieră categorică, scor 3-1. Pentru formaţia pregătită de Cristi Chivu au marcat Zielinski, Lautaro şi Thuram. Pentru oaspeţi a marcat Castro. Graţie acestei victorii, Inter păstrează prima poziţie în Serie A, la 1 punct distanţă de ocupanta locului 2, AC Milan. Inter – Bologna LIVE TEXT 3-1 Min. 83 […] The post Inter – Bologna 3-1. Cristi Chivu, start perfect de an! Păstrează prima poziţie în Serie A appeared first on Antena Sport.
