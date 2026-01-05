Pentagonul îi va tăia din pensia militară senatorului democrat Mark Kelly, după ce acesta a cerut trupelor americane să nu respecte ordinele ilegale date de Trump
Economica.net, 5 ianuarie 2026 21:50
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat luni că îl va retrograda pe senatorul Mark Kelly din gradul de căpitan în rezervă al Marinei şi îi va scădea pensia militară pentru "declaraţii subversive", după ce el şi alţi parlamentari democraţi au îndemnat trupele să refuze orice "ordine ilegale" din partea administraţiei preşedintelui Donald Trump, relatează Reuters şi AFP, transmite Agerpres.
Raidul SUA în Venezuela la ONU. China și Rusia condamnă vehement agresiunea americană, Franța și Marea Britanie au fost oscilante, iar secretarul general Guterres cere respectarea independenței statelor # Economica.net
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a chemat luni la respectarea "independenţei politice" a statelor, în cadrul unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate, în care Rusia şi China au condamnat cu putere atacul american din weekend asupra Venezuelei, iar SUA l-au apărat ca fiind o "operaţiune de poliţie" împotriva "fugarului" Nicolas Maduro, transmit AFP şi DPA, relatează Agerpres.
Pentagonul îi va tăia din pensia militară senatorului democrat Mark Kelly, după ce acesta a cerut trupelor americane să nu respecte ordinele ilegale date de Trump # Economica.net
Bosch se așteaptă la vânzări de produse software în creștere pentru anii următorii, ca urmare a întăririi pieței auto # Economica.net
Furnizorul de componente auto Bosch se aşteaptă la vânzări solide de produse software în următorii ani, datorită creşterii pieţei auto orientate spre tehnologie, a anunţat luni compania germană la ediţia din acest an a salonului CES de la Las Vegas, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Europa de Est ar putea avea un loc în conducerea superioară a BCE, după intrarea Bulgariei în zona euro – Bloomberg # Economica.net
Aderarea Bulgariei la zona euro de la 1 ianuarie înseamnă că o treime din cele 21 de state membre care au adoptat moneda unică europeană provin din Estul fost comunist, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
Președintele mexican Claudia Sheinbaum condamnă raidul american asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro # Economica.net
Preşedintele mexican Claudia Sheinbaum a reafirmat luni opoziţia ţării sale faţă de atacul Statelor Unite asupra Venezuelei şi faţă de capturarea preşedintelui Nicolas Madro, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Premierul danez Mette Frederiksen spune că ia în serios amenințarea președintelui Trump că vrea să anexeze Groenlanda # Economica.net
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat luni că, în opinia sa, preşedintele american Donald Trump vorbeşte serios atunci când spune că vrea să preia Groenlanda, ea reiterând că atât Copenhaga, cât şi Groenlanda au respins în mod clar această ambiţie, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Moment istoric în Regatul Unit. Ambasada Statului Palestina din Londra a fost inaugurată oficial # Economica.net
Ambasada Palestinei în Regatul Unit a fost inaugurată luni la Londra, la mai bine de trei luni după ce Marea Britanie a recunoscut statul Palestina, informează AFP, citată de Agerpres.
Magazinele PPC Energie din București și județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise în zilele de marți, 6 ianuarie și miercuri, 7 ianuarie, zile de sărbătoare legală, urmând ca acestea să revină la programul normal începând cu joi, 8 ianuarie, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
Bursa de la București a închis în creștere ședința de tranzacționare de luni. Rulajul a depășit 17 milioane de euro # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de luni, cu un rulaj total de 87,69 de milioane de lei (17,22 de milioane de euro), transmite Agerpres.
Comisia Europeană e optimistă în privința încheierii acordului comercial cu Mercosur, care va semnat, cu puțin noroc, în scurt timp # Economica.net
Comisia Europeană a transmis luni că semnarea acordului comercial între Uniunea Europeană şi Mercosur, amânată după ultimul summit al liderilor europeni, ca urmare a opoziţiei Franţei şi Italiei, va avea loc "cu puţin noroc, în curând", relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
Inflația în Turcia din decembrie 2025 a fost de peste 30%, dar acesta este cel mai scăzut începând din noiembrie 2021 # Economica.net
Rata anuală a inflaţiei în Turcia s-a atenuat mai mult decât se estima în decembrie, ajungând la cel mai redus din ultimii patru ani, transmit Xinhua şi DPA, relatează Agerpres.
Peste 145 de state au convenit să modifice acordul privind impozitul minim global, în contextul obiecțiilor administrației Trump față de taxarea marilor companii americane # Economica.net
Peste 145 de ţări au convenit luni să amendeze acordul din 2021 privind impozitarea companiilor multinaţionale, rezolvând astfel îngrijorările Washington-ului că reglementările ar putea penaliza giganţii americani, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Au trecut 21 de ani de la premiera filmului care a devenit sinonim cu eșecul sistemului sanitar românesc. Moartea domnului Lăzărescu a descris dureros, pas cu pas, infirmitatea sistemului. Traseul absurd al pacientului, plimbat între spitale din cauza unei suspiciuni de cancer, rămâne imaginea definitorie a neputinței. Din păcate, imobilitatea sistemică transformă actul medical într-un labirint în care mulți români, mai ales cei vulnerabili, se rătăcesc.
Noul an a adus la metrou o apariție interesantă pe magistrala M4, în cauză trenul Bombardier Movia 346 BM2 1008-2008 „Crizantema”, scrie Transports of Romania.
În justiția română, penalul nu mai este doar o ramură de drept. A devenit axa în jurul căreia gravitează întregul sistem. Resursele, atenția publică, prioritățile instituționale și cultura profesională sunt absorbite disproporționat de zona penală, în detrimentul celorlalte ramuri ale dreptului. Această dominație nu este neutră. Produce dezechilibre structurale
Autostrada Unirii A8. Cum vor arăta şi unde va construi România primii kilometri de autostradă din Basarabia # Economica.net
România va construi primii cinci kilometri de pe teritoriul Republicii Moldova din cadrul Autostrăzii Iaşi - Chişinău. Secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioşteanu prezintă luni seara detalii despre aceşti kilometri, parte dintr-un contract pentru Autostrada Unirii A8.
Cotațiile petrolului și-au schimbat tendința de scădere și au crescut ușor, după intervenția SUA în Venezuela # Economica.net
Preţurile petrolului, care au fost în scădere o bună parte din şedinţa de luni, şi-au schimbat tendinţa şi acum demonstrează uşoare creşteri, după intervenţia SUA în Venezuela şi după ce OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) a confirmat decizia de a menţine nivelul de producţie până în aprilie, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
Incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana. Toate victimele au fost identificate. Niciun român nu se află printre cele 116 persoane rănite # Economica.net
Toţi cei 40 de morţi şi 116 de răniţi în incendiul produs într-un bar din staţiunea de ski elveţiană Crans-Montana în noaptea de Anul Nou au fost identificaţi, a anunţat luni poliţia cantonului Valais, într-un comunicat, transmite AFP, relatează Agerpres.
Oficial – Noul termen de finalizare a centralei pe gaze de la Iernut este 31 decembrie 2026. Comunicat Romgaz # Economica.net
Romgaz anunță, așa cum era previzibil, un nou termen de finalizare a centralei electrice pe gaze în ciclu combinat de la Iernut, proiect întârziat cu șase ani: 31 decembrie 2026.
Nicușor Dan: Cheltuielile Administrației Prezidențiale au fost reduse cu 30% în 2025 # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat luni că au fost reduse cu 30% cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025, mai mult decât s-a angajat în luna iulie, transmite Agerpres.
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, Legea privind plata pensiilor private, după ce Parlamentul a pus în acord prevederile cu decizia Curţii Constituţionale care a stabilit că articolul care exceptează de la regulă persoanele care suferă de afecţiuni oncologice, care pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului pensiei private, încalcă principiul egalităţii în drepturi, relatează News.ro.
România a primit de la Comisia Europeană aproape 1 miliard de euro în contul plăților în avans făcute către fermieri # Economica.net
România a încasat, luni, 988,7 milioane de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), sumă ce reprezintă rambursarea plăţilor în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2025, a transmis Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), într-un comunicat de presă, relatează Agerpres.
2025 a fost un an dificil pentru piețele cripto. Deși bitcoin a atins un nou maxim istoric, a pierdut din aceste câștiguri și a încheiat anul în scădere # Economica.net
La începutul anului 2026, prețul bitcoin a început să crească de la recentul minim de 85.000 de dolari, tranzacționându-se în prezent în jurul nivelului de 92.500 de dolari. ETF-urile bitcoin de tip spot au înregistrat vineri cele mai mari intrări de la jumătatea lunii noiembrie, aducând 471,3 milioane de dolari, iar IBIT-ul BlackRock a înregistrat intrări de 287,4 milioane de dolari, cea mai mare zi din ultimele trei luni.
Wizz Air şi Ryanair au avut creşteri semnificative ale traficului de pasageri din decembrie # Economica.net
Companiile aeriene low-cost Ryanair Holdings PLC şi Wizz Air Holdings PLC au raportat luni creşterea traficului de pasageri în decembrie, pe fondul majorării cererii, informează site-ul lse.co.uk.
Primăria Sector 3 nu mai are bani. 9.500 de elevi nu mai primesc masa de prânz în programul Școala după școală # Economica.net
Primăria Sectorului 3 a anunțat că programul Școala după școală va continua până la sfârșitul anului școlar fără asigurarea hranei și invocă "situația financiară dificilă și lipsa de predictibilitate bugetară" pentru această situație.
Mihai Căruntu, AAFBR: Deficitul comercial este principala sursă a problemelor României # Economica.net
"O economie este puternică atunci când are o industrie prelucrătoare dinamică și competitivă, reflectată într-o balanță comercială sănătoasă. Aici se poate interveni, într-un mod sustenabil, până în 2030. Corectarea deficitului comercial este esențială pentru refacerea echilibrelor macroeconomice”, a declarat Mihai Căruntu, vicepreședinte al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), în emisiunea „Cu cifrele pe masă”, realizată de Termene.ro.
Viktor Orban anunţă o nouă ordine mondială în 2026. Ce a spus despre război, migraţie şi energie # Economica.net
Era ordinii mondiale liberale s-a încheiat în 2025, inaugurând o "eră a naţiunilor", a declarat premierul ungar Viktor Orban într-o conferinţă de presă internaţională organizată luni, relatează MTI.
Liderul venezuelean, Nicolas Maduro, capturat de SUA, a fost transferat de la o închisoare din Brooklyn la tribunalul federal din sudul statului New York, unde urmează să compară în faţa unui judecător, informează luni EFE.
Uniunea Europeană se aşteaptă ca partenerii săi să respecte principiile suveranităţii şi integrităţii unui teritoriu, a afirmat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în urma ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump cu privire la Groenlanda, informează AFP.
Creșterea prețurilor memoriilor obligă Samsung Electronics să ia în considerare o majorare de preț pentru seria Galaxy S26, care urmează să fie lansată la evenimentul Galaxy Unpacked din San Francisco, pe 25 februarie, potrivit Korea Times, care citează surse din industrie.
Rezervările pentru vacanțe early booking au crescut cu 70% în perioada octombrie – decembrie 2025 – IRI Travel # Economica.net
Rezervările pentru vacanțe early booking au crescut cu 70% în perioada octombrie – decembrie 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit agenției de turism IRI Travel, care estimează și pentru începutul acestui an o creștere de 25% a rezervărilor față de aceeași perioadă din 2025.
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, cedează controlul la firma prin care dețin 10.000 de hectare de teren agricol # Economica.net
Frații Pavăl au cedat controlul din firma PIF Industrial, vehicul investițional al proprietarilor Dedeman, cu afaceri în agricultură.
E mare nevoie de bani – Statul a planificat împrumuturi de 11,2 miliarde de lei în prima lună din 2026. Anunţ oficial de la Finanţe # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna ianuarie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 10 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15%, respectiv 1,2 miliarde de lei, din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.
Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României (BNR) totalizau 64,8 miliarde de euro la finele lunii decembrie 2025, în scădere comparativ cu nivelul de 65,408 miliarde de euro înregistrat la 30 noiembrie 2025, dar în creştere faţă de 62,135 miliarde euro la 31 decembrie 2024, se arată într-un comunicat al Băncii Centrale.
Luna decembrie a readus pe plus piața auto din România. Creștere cu aproape 4% a înmatriculărilor # Economica.net
Raportul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) cu privire la înmatriculările de mașini noi în luna decembrie a acestui an arată o majorare cu nu mai puțin de 54%. Rezultatul a dus vânzările întregului an către creștere.
Aeroportul Schiphol din Amsterdam a anulat 450 de zboruri luni, din cauza zăpezii şi a îngheţului, şi se aşteaptă ca acest număr să crească pe parcursul zilei, a relatat agenţia de ştiri olandeză ANP, citând aeroportul.
Milionarul Ovidiu Andrieș, unul dintre acționarii de la Dinamo, a intrat în acționariatul Piața9 din Oradea # Economica.net
Ovidiu Andrieș, Daniel Imbre, Familia Galea și Cristian Varodi intră în acționariatul firmei care operează două restaurante sub brandul Piața9.
Criza preţurilor la energie va continua şi în 2026. Care sunt cauzele şi ce ne aşteaptă în acest an (analiză Bloomberg) # Economica.net
Creşterea semnificativă a producţiei de energie regenerabilă a copleşit reţeaua energetică a Europei în 2025, ducând preţurile la energie electrică în teritoriul negativ mai des ca niciodată, transmite Bloomberg. Europa se va confrunta cu fluctuațiile mari şi în 2026, conform analiştilor.
Războiul cafenelelor a izbucnit în România. Acuzații de evaziune fiscală, pentru că unii patroni vând cafeaua cu TVA redus de 11%, iar alții de 21% # Economica.net
Antreprenorul Radu Savopol, fondatorul lanţului de cafenele 5 to go și actual președinte al Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România – HORA, atrage atenția că unele cafenele vând cafea preparată cu TVA de 11% iar altele cu 21% și cere ca toată lumea să aplice cota de 21%.
Jandarmi din Constanța se plâng că muncesc și în ture de 19 ore și că sunt puși să pună gresie pe jos. Răspunsul Jandarmeriei # Economica.net
Situaţie disperată pentru jandarmii din Constanţa. Sindicatul Poliţiştilor din România "Diamantul" au anunţat că Gruparea Mobilă de Jandarmi Constanţa există ture de 19 ore, odihnă de patru orei, iar subofiţerii sunt puşi să monteze gresie pe holurile unităţii.
Trump avertizează din nou Iran: Vor fi loviţi foarte tare dacă vor mai muri protestatari # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a avertizat duminică Iranul că va fi "lovit foarte tare" dacă vor mai muri protestatari în timpul tulburărilor care zguduie ţara de mai bine de o săptămână, informează dpa.
Oficial Elcen: “Avaria de la CET Sud nu este o problemă izolată și nici un accident singular, ci rezultatul unui sistem vechi și subfinanțat”. Elcen are de recuperat datorii de aproape 300 mil. euro de la Termoenergetica Primăriei # Economica.net
Directorul general adjunct al Elcen a explicat că accidentul de la CET București Sud este o consecință a vechimii instalațiilor și a lipsei investițiilor, cauzate inclusiv de datoriile neplătite de Termoenergetica, ce au ajuns acum la 1,45 miliarde de lei.
MidEuropa a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al RBC, unul dintre principalii integratori de IT specializat în retail, banking și producție industrială din România # Economica.net
MidEuropa, un investitor de private equity de referință în Europa Centrală și de Est, anunță printr-un comunicat de presă achiziția unui pachet majoritar de acțiuni în Romanian Business Consult (RBC), integrator IT specializat in sectoarele de retail, banking și producție industrială din România.
China – Autoritățile de la Beijing cer băncilor chineze să raporteze expunerea în Venezuela # Economica.net
Principalul organism de reglementa a sectorului financiar din China a solicitat băncilor şi altor importanţi creditori să raporteze care este expunerea lor pe creditele acordate Venezuelei, după ce SUA l-au înlăturat pe liderul ţării sud-americane, considerat un prieten al Beijingului, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar.
Preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat duminică seara dorinţa ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub control american, chiar şi după ce premierul danez Mette Frederiksen a îndemnat Statele Unite să "înceteze ameninţările" de a anexa teritoriul, informează luni AFP.
Panourile fotovoltaice au acoperit 18% din consumul de energie electrică al Germaniei în 2025 # Economica.net
Instalaţiile fotovoltaice din Germania au produs o cantitate de electricitate mai mare în 2025 decât în 2024, ponderea fotovoltaicelor în producţia internă de energie crescând până la aproximativ 18%, de la 14% în 2024, a informat luni Asociaţia germană a industriei solare (BSW), transmite DPA.
PRMIERĂ Polonezii de la Zabka, care au în plan 8.000 de magazine în România, vin cu un serviciu nemaivăzut pe piață # Economica.net
Grupul polonez Zabka, care a ajuns la 185 de magazine Froo deschise în România și care are în plan deschidere a 7.600 de unități, a lansat un nou serviciu: cel de croitorie.
Preşedintele Hyundai Motor, Chung Euisun, a avertizat că urmează un an dificil pentru industria auto globală şi în acest context a declarat că producătorul auto sud-coreean trebuie să îşi consolideze capacităţile în domeniul Inteligenţei Artificiale, transmite Bloomberg.
Taxa nouă care s-a introdus în România la 1 ianuarie și despre care nu vorbește (aproape) nimeni. Cum ne va afecta # Economica.net
De la 1 ianuarie, în țările Uniunii Europene, deci și în România, a intrat în vigoare CBAM (European Carbon Border Adjustment Mechanism), prin care vor fi taxate mai multe produse aduse din statele din afara UE în statele UE.
