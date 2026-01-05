Actorul Mickey Rourke a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a nu fi evacuat din casa lui din Los Angeles: „Faima nu te protejează împotriva greutăților”

15:40

Şeful diplomaţiei siriene, Assaad al-Shaibani, participă luni la noi negocieri cu Israelul, sub egida Statelor Unite, a anunţat agenţia oficială SANA, preluată de agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Discuţiile au loc la Paris cu mediere americană, au indicat două surse diplomatice pentru AFP. Negocierile vizează ‘ajungerea la un acord de securitate echilibrat’ între […] © G4Media.ro.