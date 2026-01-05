Plecare bombă de la FCSB! Gigi Becali trimite un nume greu din vestiarul campioanei sub comanda unui antrenor român din străinătate: „Poate îl vede cineva acolo şi iau 20 de milioane pe el”

Plecare bombă de la FCSB! Gigi Becali trimite un nume greu din vestiarul campioanei sub comanda unui antrenor român din străinătate: „Poate îl vede cineva acolo şi iau 20 de milioane pe el”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro