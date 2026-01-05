SuperLiga: Rapid dorește un jucător de la Petrolul. Și „lupii galbeni” vor trei fotbaliști ai grupării din Giulești: „O să vedem dacă se va realiza ceva”
HotNews.ro, 5 ianuarie 2026 22:50
Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul Ploiești, a dezvăluit că Rapid București dorește să-l transfere pe fundașul stânga Robert Sălceanu. Oficialul „lupilor” galbeni a recunoscut că și gruparea sa vrea să semneze cu trei fotbaliști din…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
23:20
Tensiuni la Praga, după discursul în care președintele parlamentului ceh a denigrat Ucraina. Ambasadorul Kievului a mers la Ministerul de externe # HotNews.ro
Ministrul de externe al Cehiei l-a primit luni pe ambasadorul Ucrainei, care criticase discursul susținut de Anul Nou de președintele de extremă dreapta al parlamentului de la Praga, în care acesta denigra Ucraina devastată de…
Acum o oră
22:50
SuperLiga: Rapid dorește un jucător de la Petrolul. Și „lupii galbeni” vor trei fotbaliști ai grupării din Giulești: „O să vedem dacă se va realiza ceva” # HotNews.ro
Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul Ploiești, a dezvăluit că Rapid București dorește să-l transfere pe fundașul stânga Robert Sălceanu. Oficialul „lupilor” galbeni a recunoscut că și gruparea sa vrea să semneze cu trei fotbaliști din…
22:50
Șeful spionilor care a pus la cale operațiunea-surpriză „Spiderweb”, demis oficial / Cine îl înlocuiește / Zelenski, acuzat că „ocolește” Parlamentul # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski l-a înlocuit luni pe șeful puternicei agenții de securitate a țării (SBU), continuând astfel remanierea unor înalți oficiali, în contextul în care războiul Rusiei în Ucraina se apropie de intrarea în cel…
Acum 2 ore
22:20
SuperLiga: CFR Cluj l-a vândut, pentru 7 milioane de dolari, pe atacantul Louis Munteanu la un club din SUA # HotNews.ro
Clubul de fotbal CFR Cluj a anunțat, luni, într-un comunicat publicat pe site-ul său oficial, transferul atacantului Louis Munteanu la gruparea americană DC United. „Cluburile CFR 1907 Cluj și DC United au ajuns la un…
22:20
361 de modificări de completuri la Curtea de Apel București în trei ani. Arsenie: „Toate au avut cauze obiective” / Materialul Recorder creează „o emoție publică artificială și periculoasă pentru statul de drept” # HotNews.ro
Președinta Curții de Apel București (CAB) a declarat, luni, într-un comunicat, că la nivelul instanței au existat 361 de cazuri de modificare a completurilor de judecată în ultimii trei ani și că situația centralizată „demonstrează…
22:00
Pensia militară a unui căpitan din Marina SUA, tăiată de șeful Pentagonului pentru „declarații subversive” # HotNews.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunțat luni că îl va retrograda pe senatorul Mark Kelly din gradul de căpitan în rezervă al Marinei și îi va scădea pensia militară pentru „declarații subversive”, după…
21:50
Turcia îndeamnă Europa „să își asume responsabilități mai mari pentru propria securitate”. „Suntem cu toții în aceeași barcă” # HotNews.ro
Ministrul turc la afacerilor externe, Hakan Fidan, a îndemnat luni Europa să „își asume responsabilități mai mari” pentru a-și asigura propria securitate, mai degrabă decât să se bazeze pe Statele Unite pentru protecție, transmite AFP.…
Acum 4 ore
21:20
„În fiecare zi ni s-a spus că suntem vinovați, că suntem teroriști, criminali și antipatrioți, pur și simplu pentru că ne opuneam dictaturii lui Nicolas Maduro”, mărturisește Nelson Merino, activist venezuelean aflat în exil în…
21:20
Nicolas Maduro, la finalul primei audieri în fața justiției americane: „În numele lui Dumnezeu, voi fi liber” # HotNews.ro
La sfârșitul audierii preliminare de luni a lui Nicolas Maduro, acesta s-a întors să salute mulțimea, ceea ce l-a determinat pe un bărbat să se ridice și să transmită un mesaj liderului venezuelean îndepărtat de…
20:40
Cilia Flores a suferit „leziuni grave” în timpul capturării, acuză avocatul ei / În sala de judecată, soția lui Maduro a avut un bandaj la tâmpla stângă # HotNews.ro
Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, a suferit „leziuni grave” în acest weekend, când a fost capturată în Venezuela în timpul operațiunii militare americane, a declarat avocatul ei, luni, în fața judecătorului federal care se…
20:30
VIDEO Fiul lui Maduro, supranumit „Prințul”, promite „sprijin necondiționat” pentru președinta interimară a Venezuelei. Parlamentul a scandat „Haide, Nico!” # HotNews.ro
Parlamentarii din noua legislatură de la Caracas, aleși în mai în urma unui scrutin boicotat de o mare parte a opoziției, au denunțat luni cu vehemență capturarea președintelui de stânga, Nicolas Maduro, în operațiunea militară…
20:30
Listă: Firme românești la CES Las Vegas 2026, cel mai mare salon internațional de tehnologie # HotNews.ro
O serie întreagă de firme din România figurează pe lista de expozanți Consumer Electronics Show (CES) 2026, cel mai mare salon internațional de gadgeturi și tehnologie din lume, programat în perioada 6-9 ianuarie, la Las…
20:10
Contestațiile avocatei din AUR împotriva unor judecători CCR. Cum e contrazisă Curtea de Apel București de propriile date. Zeci de dosare similare au primit termen și după două luni # HotNews.ro
Toate cele trei solicitări făcute de avocata Silvia Uscov, care a contestat numirile a doi judecători CCR și decizia premierului de constituire a unei comisii pentru revizuirea legislației în justiție, au fost făcute la Curtea…
20:10
„O să aibă un bun motiv să nu judece nici de data asta”. Un fost președinte CCR critică mutarea făcută de CAB pentru ziua în care e așteptată decizia pe pensiile magistraților # HotNews.ro
„Puteau să dea în altă zi. Dar le convine, probabil” situația, a reacționat luni fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean, după ce Curtea de Apel București (CAB) a amânat pentru 16 ianuarie contestaţia care îi…
19:40
Trasee montane închise în județul Argeș, anunță Salvamont. Locul în care zăpada a atins un metru # HotNews.ro
Salvamont Argeș a emis o avertizare, luni seară, și a anunțat că sunt închise toate traseele turistice din zona montană a județului care urcă spre traseele de creastă sau traseele de creastă propriu-zise ale munților…
Acum 6 ore
19:30
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat luni că, în opinia ei, președintele american Donald Trump vorbește serios atunci când spune că vrea să preia controlul asupra Groenlandei, ea reiterând că atât Copenhaga, cât și Groenlanda…
19:00
JD Vance, prima reacție după ce o persoană i-a spart ferestrele casei cu ciocanul: „Un om nebun” # HotNews.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat luni că „o persoană nebună” a încercat să pătrundă în casa lui din Ohio, lovind cu ciocanul ferestrele, și a precizat că el și familia lui nu se aflau…
19:00
Președintele american Donald Trump și administrația sa au lansat avertismente la adresa mai multor țări după operațiunea din Venezuela de sâmbătă, când forțele SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro, a scris CNN. Duminică, la o…
18:40
Diana Șoșoacă susține că a vorbit cu conducerea „legitimă” a Venezuelei și face o comparație cu execuția soților Ceaușescu # HotNews.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă, președinta formațiunii S.O.S. România, a anunțat că a avut duminică o convorbire „directă cu membri marcanți ai puterii legitime din Venezuela” și spune că maniera în care președintele venezuelean Nicolas Maduro a…
18:20
Israel amenință Iranul că nu îi va permite să își reia programul nuclear și de rachete balistice # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a amenințat Iranul cu „consecințe foarte severe” în eventualitatea unui atac și a transmis un mesaj similar cu cel al președintelui american Donald Trump în privința programului nuclear și de rachete…
18:00
Poziție tranșantă a președintei Mexicului față de SUA: „Subordonare și intervenție, nu” # HotNews.ro
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a reiterat luni opoziția țării sale față de capturarea președintelui Venezuelei de către Washington și față de orice fel de intervenție a SUA în Mexic, scrie Reuters. „Respingem categoric intervenția în…
17:40
Ce avocat îl va reprezenta în instanță pe Nicolas Maduro. A mai reprezentat clienți importanți cu acuzații similare # HotNews.ro
Maduro va fi reprezentat în instanță de David Wikstrom, anunță New York Times. Wikstrom este un avocat numit de instanță pentru a-i asigura din oficiu dreptul la apărare, dar fostul președinte venezuelean va avea dreptul…
17:40
Într-o țară din Vestul Europei, numărul celor care își denunță concetățenii pentru fraudă fiscală a crescut puternic # HotNews.ro
Anul trecut, autoritățile fiscale belgiene au primit 3.611 sesizări din partea cetățenilor care doreau să denunțe pe cineva, o creștere semnificativă față de anii precedenți, scrie publicația Brussels Time. În 2024, au fost înregistrate 3.042…
17:40
Președintele columbian Gustavo Petro, membru de gherilă înainte de a deveni politician, a declarat că este pregătit „să ridice armele”, luni, în contextul amenințărilor lansate de omologul său american, Donald Trump, după operațiunea armatei SUA…
Acum 8 ore
17:30
Ordin cu aplicare imediată: Elveția a decis ce se întâmplă, timp de 4 ani, cu fondurile lui Maduro # HotNews.ro
Guvernul elvețian a ordonat luni înghețarea imediată a oricăror active aparținând liderului venezuelean, Nicolas Maduro, capturat sâmbătă de SUA, pentru „a preveni orice scurgere de capitaluri”, scrie AFP. „Alte persoane care au legătură cu el”…
17:10
Cine sunt magistrații care vor judeca marile dosare de corupție la Înalta Curte. Jumătate din componența noilor completuri sunt judecători abia promovați la ICCJ # HotNews.ro
La Înalta Curte de Casație și Justiție a avut loc luni, 5 ianuarie, tragerea la sorți a magistraților care vor face parte din completurile de 5 judecători. Cei mai mulți dintre cei care vor judeca…
17:10
Grok al lui Elon Musk, din nou în vizorul Comisiei Europene, din cauza acuzațiilor privind deepfake-urile cu pornografie infantilă # HotNews.ro
Comisia Europeană a declarat, luni, că „analizează foarte serios” acuzațiile conform cărora Grok, instrumentul de inteligență artificială al companiei lui Elon Musk, este folosit pentru a genera și pentru a răspândi imagini cu conținut sexual…
17:00
Când pică Paștele, Crăciunul și celelalte mari sărbători în acest an. Calendar ortodox 2026 și romano-catolic # HotNews.ro
Crăciunul a trecut, la fel și sârbătoarea de Sfântul Vasile, dar sărbătorile religioase alui anului 2026 abia încep. Hotnews vă prezinta când pică în 2026 marile sărbători din calendarul ortodox, dar și din cel romano-catolic/…
17:00
Nicușor Dan a anunțat cu cât a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025: „Mai mult decât m-am angajat” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni, 5 ianuarie, că Administrația Prezidențială a redus cheltuielile cu mai mult de 20% așa cum anunțase în iulie. Într-o postare pe Facebook, președintele Nicușor Dan a anunțat că Administrația…
17:00
Membră USR a Comisiei de politică externă din Senat: Trebuie să reafirmăm și să protejăm regulile internaționale / Ce spune despre Nicolas Maduro # HotNews.ro
Senatoarea Simona Spătaru, aleasă pe listele USR și care face parte din Comisia pentru politică externă din Senatul României, spune, într-o reacție pentru HotNews, că România trebuie să sprijine tranziția „rapidă” către un guvern democratic…
17:00
„De ce cuplul care deținea barul este liber?” Revolta crește în Elveția pe măsură ce răspunsurile privind tragedia de Anul Nou nu vin de la anchetatori # HotNews.ro
Presiunea pentru obținerea de răspunsuri în urma anchetei privind incendiul izbucnit de Anul Nou într-un bar dintr-o stațiune de schi elvețiană, în care au murit 40 de persoane, a crescut, relatează agenția Reuters care analizează…
16:50
Divorțul după 45 de ani. Ce se întâmplă la această vârstă și cum influențează menopauza relația de cuplu # HotNews.ro
Un fenomen numit „menodivorț”, tot mai des analizat în studiile internaționale, aduce în discuție divorțurile și separările care apar în jurul vârstei la care se instalează menopauza. Nu hormonii sunt cauza, subliniază experții. Pentru multe…
16:30
Rusia și-a sfătuit, luni, cetățenii să nu călătorească în Venezuela. Avertismentul vine după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite au lansat un atac asupra Venezuelei și l-au capturat pe președintele Nicolas…
16:30
VIDEO Raed Arafat, recomandări pentru populație după ședința de la MAI. „Avem patru județe sub cod portocaliu și 32 sub cod galben” # HotNews.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a vorbit despre efectele fenomenelor meteorologice din țară, luni, într-o declarație de presă, și a spus că la ora actuală „situația este sub control și nu necesită intervenții deosebite”.…
16:30
SuperLiga: Farul Constanța s-a reunit pentru partea a doua a sezonului. Meciurile amicale programate în stagiul de pregătire # HotNews.ro
Lotul echipei de fotbal Farul Constanța s-a reunit, luni dimineață, în vederea reluării pregătirilor pentru partea a doua a Superligii, a anunțat gruparea dobrogeană pe pagina oficială de Facebook. Cei 34 de jucători ai formației…
16:10
Mai multe petroliere aflate sub sancțiuni încearcă să fugă din apele Venezuelei, într-o sfidare a blocadei SUA # HotNews.ro
Președintele Trump a impus unilateral o „blocadă completă” asupra petrolierelor venezuelene sancționate pe 16 decembrie. Mai multe nave încearcă acum să spargă acestă blocadă, scrie New York Times. Cel puțin 16 petroliere vizate de sancțiunile…
16:10
ULTIMA ORĂ România a încheiat 2025 cu o creștere uriașă a înmatriculărilor. Cele mai vândute mașini pe final de an # HotNews.ro
Înmatriculările de autoturisme din România au atins un volum record în luna decembrie, în special datorită livrărilor de mașini cumpărate prin Programul Rabla. Ca urmare, piața auto din România pe întreg anul a fost mai…
16:00
Duelul audiențelor în noaptea de Revelion a fost câștigat pentru al patrulea an la rând de PRO TV. Dar anul abia a început, iar în această seară cele două posturi rivale lansează două emisiuni de…
15:50
„Dublu” și „diferența se simte”. În prima zi de plată a noilor impozite, oamenii au format cozi și apoi s-au plâns de prețuri # HotNews.ro
Zeci de persoane au venit, luni, 5 ianuarie, în prima zi în care pot plăti taxele și impozitele locale aferente anului 2026, zeci de persoane au venit la sediul Direcției de Taxe și Impozite Locale…
Acum 12 ore
15:30
Tusk, semnal de alarmă pentru Europa, după ce Trump a spus ca se va ocupa de Groenlanda în 20 de zile: „Altfel, suntem terminați” # HotNews.ro
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a făcut luni apel la țările Uniunii Europene să „rămână mai unite ca niciodată”. Intervenția militară a Washingtonului în Venezuela a reaprins temerile pentru Groenlanda, pe care Donald Trump a declarat…
15:20
O nouă amânare pentru centrala electrică de la Iernut, începută în urmă cu 10 ani și rămasă fără constructor / De ce nu poate fi finalizată investiția # HotNews.ro
Compania de stat Romgaz a informat, luni, investitorii de pe BVB, că a fost stabilit un nou termen pentru finalizarea centralei electrice de 430 MW de la Iernut, proiect început în 2016 și rămas pentru…
15:00
Zelenski îl demite pe șeful serviciului de securitate. Ce-și dorește președintele ucrainean de la SBU # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că intenţionează să-l înlocuiască pe şeful serviciului de securitate al ţării, SBU, Vasil Maliuk, ca parte a unei remanieri mai ample care a dus şi la înlocuirea şefului…
14:50
Anul începe neașteptat la echipa națională, cu antrenorul anulându-și, la cererea medicilor săi, prima acțiune. Mircea Lucescu intră acum în pauza pe care și-a refuzat-o când noi, ceilalți, am avut pauză, scrie Cătălin Tolontan într-o…
14:40
Liderul venezuelean capturat de SUA în weekend urmează să apară luni în fața unui judecător din New York pentru a răspunde acuzațiilor de narcoterorism, scrie Reuters. O coloană oficială care îl transporta pe Nicolás Maduro…
14:30
Viktor Orban este mulțumit de intervenția SUA în Venezuela: „Pentru Ungaria este o veste bună” # HotNews.ro
Decizia SUA de a-l înlătura pe președintele Venezuelei Nicolas Maduro ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra pieței mondiale de energie, a afirmat, potrivit Reuters, primul-ministru ungar Viktor Orban, adăugând că Statele Unite și…
14:20
Aproape 40% din blocurile din București, probleme cu apa caldă și căldura după o avarie majoră. Când estimează autoritățile că se va remedia situația # HotNews.ro
Un număr de 3.476 de imobile din București nu au căldură și apă caldă la parametrii normali, luni la prânz. Asta înseamnă 37,7% din totalul blocurilor racordate la sistemul centralizat din Capitală, potrivit aplicației Termo Alert.
14:20
Polițiștii investighează un incident la reședința vicepreședintelui american JD Vance din Ohio și au reținut o persoană, a relatat luni CNN, citat de Reuters. O sursă anonimă din cadrul autorităților din SUA a declarat pentru…
14:10
România intră în 2026 cu rezerve valutare mai mici cu 600 de milioane de euro, după ce după primul tur al prezidențialelor a apărat leul cu sume record # HotNews.ro
România a intrat în 2026 cu rezerve valutare de 64,8 miliarde de euro, cu circa 600 de milioane de euro mai mici decât în 2025, potrivit unui anunț făcut luni de Banca Naţională a României.…
14:00
Zeci de zboruri anulate și întârziate astăzi pe unul dintre cele mai importante aeroporturi din Marea Britanie. „Verificați la compania aeriană pentru cele mai recente informații”. Ce se întâmplă cu zborurile către România # HotNews.ro
Turiștii au fost nevoiți să-și reconsidere planurile după ce pista aeroportului Liverpool John Lennon a fost închisă în această dimineață, scrie tabloidul britanic The Sun. Motivul: zăpada. Personalul aeroportului încearcă în prezent să curețe zona…
13:50
Contestațiile unei avocate din AUR împotriva a doi judecători constituționali, amânate de Curtea de Apel București chiar pentru ziua în care CCR are un nou termen pe pensiile magistraților # HotNews.ro
Curtea de Apel București a amânat pentru 16 ianuarie judecata în cele două procese deschise de avocata Silvia Uscov împotriva numirii în funcție a judecătorilor Curții Constituționale Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. 16 ianuarie este…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.